Lewis Hamilton baalt als een stekker na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie op de Hungaroring. De Britse Ferrari-coureur leek de pole position te kunnen ruiken, maar kende geen goede laatste run. Tot overmaat van ramp hangt er hem ook een straf boven het hoofd voor het blokkeren van Oscar Piastri.

Hamilton was bezig met een zeer sterke kwalificatie op de uitdagende Hungaroring. Waar andere coureurs al het hele weekend zoeken naar balans, lijkt alles bij Ferrari op rolletjes te lopen. Hamilton noteerde in zijn eerste run in Q3 een vlammende tijd, en hij was erop gebrand die tijd te verbeteren in zijn tweede vliegende ronde. Hij kreeg dit echter niet voor elkaar, en zag daarna ook niet dat Piastri vlak achter hem reed.

Wat was er aan de hand?

Na afloop was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen toen hij sprak met interviewer van dienst David Coulthard: "We doen het het hele weekend al goed. Ik voelde me tijdens de hele kwalificatie solide, maar om één of andere reden gingen we als eerste naar buiten, en ik denk niet dat dat de juiste keuze was."

Daarna liepen ze tegen het probleem aan waar iedereen mee worstelde: "Daarnaast was er tijdens die laatste ronde om één of andere reden geen grip meer voor zowel Charles als ik. Dit is een circuit waar ik dol op ben. We zijn zeker competitief, maar ik denk dat morgen een zware dag gaat worden."

Krijgt Hamilton een straf?

Of Hamilton de race van morgen vanaf de tweede plek mag starten, weet hij zelf ook niet. Balend keek hij terug op het incident met Piastri: "Ik denk dat ik ergens anders zat met mijn hoofd, want toen ik klaar was met mijn rondje wist ik niet of ik iemand in de weg had gereden. Ik probeer dat terug te halen in mijn hoofd, want ik wist niet dat er iemand aankwam."