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Hamilton vreest voor een straf: "Zat ergens anders met mijn hoofd"

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Hamilton vreest voor een straf: "Zat ergens anders met mijn hoofd"

Lewis Hamilton baalt als een stekker na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie op de Hungaroring. De Britse Ferrari-coureur leek de pole position te kunnen ruiken, maar kende geen goede laatste run. Tot overmaat van ramp hangt er hem ook een straf boven het hoofd voor het blokkeren van Oscar Piastri.

Hamilton was bezig met een zeer sterke kwalificatie op de uitdagende Hungaroring. Waar andere coureurs al het hele weekend zoeken naar balans, lijkt alles bij Ferrari op rolletjes te lopen. Hamilton noteerde in zijn eerste run in Q3 een vlammende tijd, en hij was erop gebrand die tijd te verbeteren in zijn tweede vliegende ronde. Hij kreeg dit echter niet voor elkaar, en zag daarna ook niet dat Piastri vlak achter hem reed.

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Wat was er aan de hand?

Na afloop was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen toen hij sprak met interviewer van dienst David Coulthard: "We doen het het hele weekend al goed. Ik voelde me tijdens de hele kwalificatie solide, maar om één of andere reden gingen we als eerste naar buiten, en ik denk niet dat dat de juiste keuze was."

Daarna liepen ze tegen het probleem aan waar iedereen mee worstelde: "Daarnaast was er tijdens die laatste ronde om één of andere reden geen grip meer voor zowel Charles als ik. Dit is een circuit waar ik dol op ben. We zijn zeker competitief, maar ik denk dat morgen een zware dag gaat worden."

Krijgt Hamilton een straf?

Of Hamilton de race van morgen vanaf de tweede plek mag starten, weet hij zelf ook niet. Balend keek hij terug op het incident met Piastri: "Ik denk dat ik ergens anders zat met mijn hoofd, want toen ik klaar was met mijn rondje wist ik niet of ik iemand in de weg had gereden. Ik probeer dat terug te halen in mijn hoofd, want ik wist niet dat er iemand aankwam."

Larry Perkins

Posts: 66.606

Lewis is 'een beetje' ijdel dus hij ziet alleen zichzelf in zijn spiegels...

  • 9
  • 25 jul 2026 - 18:20
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (30)

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  • gridiron

    Posts: 3.653

    Het is toch de bedoeling van de pitmuur ..........

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 17:52
    • NicoS

      Posts: 21.081

      Wat?

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:57
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.124

      Vertel nou verder

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 18:07
    • hupholland

      Posts: 10.106

      ja, maar die kun je ook niet eeuwig de schuld blijven geven. Hamilton is gewoon een recidivist als het op dit soort dingen aankomt. De FIA zou eens met hem om tafel moeten gaan ipv altijd maar goedpraten en dan met een reprimande komen. Piastri gaat toch ook voor hem aan de kant?

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 18:10
    • Pietje Bell

      Posts: 35.935

      De bedoeling van de pitmuur? Heeft Hamilton geen spiegels op zijn auto?

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 18:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.606

      Lewis is 'een beetje' ijdel dus hij ziet alleen zichzelf in zijn spiegels...

      • + 9
      • 25 jul 2026 - 18:20
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.124

      Larry raakt hier de sweet spot. Staan die spiegels überhaupt langs de wagen afgesteld of gaat Lewis sneller door een kloppend lid als hij zichzelf ziet. Als er minder bloed naar de hersenen stroomt dan kan hij intuïtieve keuzes maken

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 18:26
    • Regenrace

      Posts: 2.796

      Hamilton wordt nog eens vaste klant bij de race stewards.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 18:34
  • This Guy 33

    Posts: 358

    Wel een eerlijk antwoord van Lewis....
    Hopelijk nemen de stewards zijn uitspraken hierover niet mee in hun beoordeling.

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 17:57
  • Larry Perkins

    Posts: 66.606

    Om 18.00 uur moet Hamilton op het matje komen bij de vermaledijde FIA-stewards...

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 18:02
  • schwantz34

    Posts: 42.503

    Aan die foto te zien zat Lewis in zijn hood al bij de kapper...

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 18:02
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      *hoofd

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 18:02
    • F1jos

      Posts: 5.507

      Bij Kim.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:06
    • F1jos

      Posts: 5.507

      Hij zat met zijn hoofd in de rising wolken en dacht dat ie op pole stond

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:48
  • Larry Perkins

    Posts: 66.606

    Ferrari-teambaas Fred Vasseur over het vermeende hinderincident tussen Lewis Hamilton en Oscar Piastri, waarvoor de Brit wordt onderzocht:
    "We laten de stewards beslissen. We hebben het hem wel verteld, maar veel te laat. Als er een fout is gemaakt, is het onze fout."

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 18:07
    • Pietje Bell

      Posts: 35.935

      Wat is er in andere gevallen voor straf uitgedeeld als de pitmuur te laat gewaarschuwd had? Moet je niet zelf in je spiegels kijken?

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 18:10
    • Larry Perkins

      Posts: 66.606

      Als ik het wist zou ik het zeggen...

      Heb hier nog wel een stukje van de uitgetypte boordradio's...

      Piastri lag vijfde na zijn eerste run in Q3 en verbeterde zich niet bij zijn laatste poging nadat hij in bocht 1, nu bekend als Piquet Corner, een langzame Hamilton op de racelijn aantrof.

      “F**k me, man,” mopperde de Australiër over de radio, terwijl hij zijn vuist toonde aan de Ferrari-coureur bij het aanremmen van bocht 2 – toevallig nu Hamilton Corner genoemd.

      Toevallig kreeg de Brit van race-engineer Carlo Santi te horen “Piastri pusht” zodra hij de finishlijn passeerde om zijn vliegende ronde af te sluiten, maar daarop volgde “gele vlag, gele vlag”, doordat Max Verstappen’s spin in bocht 14 – Szisz Corner – de hoofdrol kreeg in hun gesprek.

      Vervolgens werd de McLaren-coureur opgehouden door een verwarde Hamilton, die vroeg: “Zat Piastri in een ronde, of…?”

      Santi gaf uiteindelijk toe dat hij “verrast was door de gele vlag”.

      “Het was behoorlijk slecht,” zei Piastri, die uiteindelijk als vijfde kwalificeerde.

      “Ik zag hem vanaf de startlijn en bleef min of meer naar hem kijken, in de verwachting dat hij aan de kant zou gaan, en ik keek eigenlijk helemaal tot het moment dat ik hem bijna raakte. Dus ja, jammer." (MS)

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 18:18
    • NicoS

      Posts: 21.081

      Natuurlijk zal Vasseur zeggen dat het hun fout was, maar dat zal niet helpen.
      Lewis begon als eerste aan de tweede stint, en vlak voor het einde van z’n eigen ronde is hij Piastri gepasseerd, dus hij wist dat er nog iemand achter hem zat.
      Heeft gewoon niet opgelet, en dat is toch echt iets wat hij zelf had kunnen bedenken…..
      Als het afgedaan wordt met een waarschuwing, zou dat wel heel erg zijn.

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 18:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.606

      Dat lijkt mij ook @NicoS, maar we hebben ons toch wel vaker verbaasd over hoe gespecialiseerd de vermaledijde FIA-stewards zijn om via allerlei duistere kronkelweggetjes op een onbegrijpelijk oordeel uit te komen...

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 18:32
    • Robin

      Posts: 3.401

      Natuurlijk heeft de pitmuur niet als enige schuld maar op dit niveau mag je toch verwachten dat ze dit wél op tijd melden….. zij kunnen het hele circuit overzien.
      Het feit dat die voorvleugel op SPA niet bijgesteld werd is ook weer zoiets.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 18:43
    • da_bartman

      Posts: 6.786

      Kun je idd wel zeggen : dat hij er met zijn hoofd niet bij zat. 2 minuten later parkeerde hij zijn auto bij het bordje met nr 1 er op. 😂😂Die was alleen op zichzelf gefocused.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 18:51
  • Sieper

    Posts: 1.919

    Vorige week zat hij ergens anders toen hij zijn concurrent voor P2 in het kampioenschap eraf tikte, nu ging het om pole tussen Ferrari en McLaren en kreeg Oscar geen kans op zijn rondje door de Sir. Wat een toeval.

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 18:32
  • Robin

    Posts: 3.401

    3 plekker straf inmiddels bevestigd.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 18:54
    • F1jos

      Posts: 5.507

      Je krijgt wat je verdient

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:55
  • GILH

    Posts: 1.781

    Hamilton heeft grid penalty

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 19:04
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.488

    Uiteindelijk komt al deze onzin omdat je zo nodig als eerste de baan op wilde. Ik snap t niet. Was het de bedoeling om 2 laps te rijden ? Wat was de bedoeling hiervan. Dan heb je nog mazzel dat niemand zijn tijd verbeterde (behalve) maar operationeel was dit erg matig.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:09
    • Robin

      Posts: 3.401

      Ik weet dus ook niet wiens keuze dat was om als eerste te gaan.
      Lewis zegt dat het vanuit het team kwam maar geen idee…

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:44

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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