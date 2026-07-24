De tweede vrije training van het raceweekend in Hongarije is een feit. Op de Hungaroring werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Lewis Hamilton. Daarachter ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl de top drie in de training compleet werd gemaakt door Lando Norris.

Op een waaierige en warme Hungaroring ging de tweede vrije training van start. Aan de sessie namen echter niet 22, maar 21 coureurs deel. Aston Martin was nog druk bezig met werkzaamheden aan de auto van Lance Stroll, die in de eerste vrije training werd geconfronteerd met een gebroken achterwielophanging. Aston Martin introduceert dit weekend een vrijwel nieuwe auto, en hebben naar verluidt weinig reserveonderdelen. Aan de auto van Stroll werd echter nog flink gesleuteld.

Hoe begon de sessie?

De tweede vrije training begon rustig, maar nadat Sergio Pérez en Valtteri Bottas het asfalt betraden in hun Cadillacs, werd het al snel drukker. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren direct snel, en Max Verstappen moest in zijn eerste run 0,761 seconden toegeven.

Voor veel coureurs voelde het alsof ze reden op ijs, want er was amper grip. Overal en nergens schoten er coureurs van de baan, en het regerende klachten. Mercedes-coureur George Russell stelde dat de auto verschrikkelijk aanvoelde, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli stelde dat hij in één ronde bijna twee spins had. Hij hield de auto op de baan, terwijl onder meer Isack Hadjar, Oscar Piastri, Leclerc en Alexander Albon wijd schoten.

Colapinto klapt de muur in

Veel coureurs hadden er de nodige moeite mee om hun auto op de baan te houden, en na iets minder dan een halfuurtje viel het eerste slachtoffer. Franco Colapinto verloor in de laatste bocht de macht over het stuur, en gleed achterwaarts de muur in. De schade aan zijn Alpine was groot, maar hij was zeker niet de enige coureur die het lastig had in deze bocht.

Colapinto's crash volgde op het moment dat veel coureurs bezig waren met het noteren van snelle tijden. Regerend wereldkampioen Lando Norris deelde de eerste tik uit met een snelle ronde, en Verstappen moest 0,193 seconden toegeven. Hij was echter niet tevreden, omdat zijn zitpositie niet naar wens was. Hij kwam naar binnen en zijn monteurs gingen aan de slag om de zitproblemen op te lossen.

Door de rode vlag kon Antonelli zijn snelle rondje niet afmaken. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell had dat wel gedaan, maar hij moest bijna een halve seconde toegeven op de tijd van Norris.

Wie was er snel?

Na de herstart probeerde Antonelli alsnog een snelle tijd te noteren, maar hij liep weer tegen de nodige problemen aan. Ook de Ferrari's kwamen na de rode vlag met de rode banden de baan op. Leclerc en Hamilton leken minder problemen te hebben dan de concurrentie, en ze waren flink sneller dan de rest van het veld.

Een paar minuten later was Hamilton weer een tikje sneller, terwijl zijn concurrenten bleven worstelen. Antonelli maakte een flinke remfout, terwijl Verstappen op het rechte stuk een stukje debri raakte. Het onderdeel viel van een andere auto af, en Verstappen kon nergens meer heen. Hij kwam met de schrik vrij, en kon zijn weg vervolgen.

Klachten van Verstappen

Verstappen was één van de vele coureurs die klaagden over het gebrek aan grip. In de slotfase van de training vroeg hij zich af of hij een probleem had met de achterkant van zijn auto, en ze hebben bij het team nog genoeg huiswerk te doen.