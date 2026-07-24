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Uitslag VT2 Hongarije: Hamilton en Ferrari oppermachtig, klagende Verstappen vierde

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<b> Uitslag VT2 Hongarije: </b> Hamilton en Ferrari oppermachtig, klagende Verstappen vierde

De tweede vrije training van het raceweekend in Hongarije is een feit. Op de Hungaroring werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Lewis Hamilton. Daarachter ging de tweede tijd naar Charles Leclerc, terwijl de top drie in de training compleet werd gemaakt door Lando Norris.

Op een waaierige en warme Hungaroring ging de tweede vrije training van start. Aan de sessie namen echter niet 22, maar 21 coureurs deel. Aston Martin was nog druk bezig met werkzaamheden aan de auto van Lance Stroll, die in de eerste vrije training werd geconfronteerd met een gebroken achterwielophanging. Aston Martin introduceert dit weekend een vrijwel nieuwe auto, en hebben naar verluidt weinig reserveonderdelen. Aan de auto van Stroll werd echter nog flink gesleuteld.

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Hoe begon de sessie?

De tweede vrije training begon rustig, maar nadat Sergio Pérez en Valtteri Bottas het asfalt betraden in hun Cadillacs, werd het al snel drukker. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren direct snel, en Max Verstappen moest in zijn eerste run 0,761 seconden toegeven. 

Voor veel coureurs voelde het alsof ze reden op ijs, want er was amper grip. Overal en nergens schoten er coureurs van de baan, en het regerende klachten. Mercedes-coureur George Russell stelde dat de auto verschrikkelijk aanvoelde, en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli stelde dat hij in één ronde bijna twee spins had. Hij hield de auto op de baan, terwijl onder meer Isack Hadjar, Oscar Piastri, Leclerc en Alexander Albon wijd schoten.

Colapinto klapt de muur in

Veel coureurs hadden er de nodige moeite mee om hun auto op de baan te houden, en na iets minder dan een halfuurtje viel het eerste slachtoffer. Franco Colapinto verloor in de laatste bocht de macht over het stuur, en gleed achterwaarts de muur in. De schade aan zijn Alpine was groot, maar hij was zeker niet de enige coureur die het lastig had in deze bocht.

Colapinto's crash volgde op het moment dat veel coureurs bezig waren met het noteren van snelle tijden. Regerend wereldkampioen Lando Norris deelde de eerste tik uit met een snelle ronde, en Verstappen moest 0,193 seconden toegeven. Hij was echter niet tevreden, omdat zijn zitpositie niet naar wens was. Hij kwam naar binnen en zijn monteurs gingen aan de slag om de zitproblemen op te lossen.

Door de rode vlag kon Antonelli zijn snelle rondje niet afmaken. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell had dat wel gedaan, maar hij moest bijna een halve seconde toegeven op de tijd van Norris.

Wie was er snel?

Na de herstart probeerde Antonelli alsnog een snelle tijd te noteren, maar hij liep weer tegen de nodige problemen aan. Ook de Ferrari's kwamen na de rode vlag met de rode banden de baan op. Leclerc en Hamilton leken minder problemen te hebben dan de concurrentie, en ze waren flink sneller dan de rest van het veld.

Een paar minuten later was Hamilton weer een tikje sneller, terwijl zijn concurrenten bleven worstelen. Antonelli maakte een flinke remfout, terwijl Verstappen op het rechte stuk een stukje debri raakte. Het onderdeel viel van een andere auto af, en Verstappen kon nergens meer heen. Hij kwam met de schrik vrij, en kon zijn weg vervolgen.

Klachten van Verstappen

Verstappen was één van de vele coureurs die klaagden over het gebrek aan grip. In de slotfase van de training vroeg hij zich af of hij een probleem had met de achterkant van zijn auto, en ze hebben bij het team nog genoeg huiswerk te doen.

F1Grand Prix Hongarije - Vrije training 2

HU Hungaroring - 24 juli 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.548

Kijk. Zo mot het. Dit ziet er goed uit voor Ferrari, de rest is helemaal nergens. Vast houden, totale dominantie morgen en zondag. Het is nog niet gedaan.

(En ja, ik weet dat het een VT is).

  • 9
  • 24 jul 2026 - 18:03
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (20)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.548

    Kijk. Zo mot het. Dit ziet er goed uit voor Ferrari, de rest is helemaal nergens. Vast houden, totale dominantie morgen en zondag. Het is nog niet gedaan.

    (En ja, ik weet dat het een VT is).

    • + 9
    • 24 jul 2026 - 18:03
    • mr.Monza

      Posts: 10.184

      Sssst....niet op de zaken vooruit lopen.

      • + 4
      • 24 jul 2026 - 18:10
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.456

      Ferrari heeft op de vrijdag meestal de motoren meer openstaan dan de rest van de teams. Ik verwacht een mercedes, mclaren en Max veel dichterbij.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 18:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.548

      Haha I know. Maar toch, een gat van 0.5 overbrug je niet zomaar even. Longruns in orde. Beetje hopium amico.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 18:11
    • mr.Monza

      Posts: 10.184

      @Nyck,
      Ferrari heeft dat meestal niet.

      • + 7
      • 24 jul 2026 - 18:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.791

      Nyck weet het beter...denktie.

      • + 7
      • 24 jul 2026 - 18:27
    • Knookie.nl

      Posts: 1.195

      In de race weten ze het toch wel weer te verpesten.

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:38
  • Larry Perkins

    Posts: 66.557

    Heeft die Frederik Vesti in vt1 ff de auto van 'onze' Kimi vern**kt zeg...

    • + 2
    • 24 jul 2026 - 18:07
    • Snork

      Posts: 22.830

      Kimi weet inmiddels ook al wat sandbaggen is. Hij reed in een ronde sectoren die op de tijd van Leclerc zaten, en dook toen de pits in. Andere doelstellingen wellicht voor VT2 bij hem.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 18:09
    • Larry Perkins

      Posts: 66.557

      Sssttt! 🤫
      @Ouw-hoerdelopert en zijn vriend hoeven dat niet te weten...

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.791

      Te laat!

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 18:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.557

      Gelukkig heeft @Ouw-hoerdelopert het geheugen van een asbak...

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:49
  • schwantz34

    Posts: 42.490

    Hehe, eindelijk eens een foutloze sessie van Lance...

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.557

      En niet verslagen door Fernando, dus Lance maakt nog altijd stappen...

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:23
  • Roodkapje

    Posts: 151

    De mechanische grip in de middensector is erg goed bij de Italianen. Ze hebben het daar aardig op de rit.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:20
  • racepace1

    Posts: 919

    Elke keer zeggen dat Max klaagt, het is geen klagen het is zeggen wat er beter moet hou nou eens op met dat woord klagen

    • + 4
    • 24 jul 2026 - 18:34
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.599

      Idd Verstappen geeft feedback wat er beter moet en wat er juist niet goed is. Zodat ze dit hopelijk kunnen verbeteren.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 18:39
    • RH

      Posts: 813

      Bij Hamilton noemen ze het zeuren, bij Verstappen klagen. De media gebruikt graag deze termen, maar in werkelijkheid zou ik me pas zorgen gaan maken wanneer hij tevreden is met een 4e tijd.

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:43
  • meister

    Posts: 4.336

    Klagen dit dat, het wereldkampioenschap ga je toch niet meer winnen dus niet zo negatief.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:50
  • monzaron

    Posts: 1.115

    Morgen is het Antonelli dag, we worden weer allen voor de gek gehouden. Mercedes spaart ‘motor’ Antonelli, morgen druk op de knop en daar gaat ie :)

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 19:13

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Pos
Team
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Mercedes
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Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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