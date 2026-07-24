Red Bull Racing moet aan het einde van het seizoen opnieuw afscheid nemen van een vertrouwd gezicht. Ole Schack, al meer dan twintig jaar werkzaam binnen het team, zwaait tijdens de Grand Prix van Brazilië definitief af. Daarmee komt een einde aan een van de langste dienstverbanden binnen de Oostenrijkse renstal.

Het vertrek van de Deense monteur was eerder al aangekondigd, maar inmiddels is ook duidelijk wanneer hij voor het laatst in de Red Bull-garage zal staan. Het raceweekend op Interlagos wordt zijn laatste Grand Prix, waarna hij na ruim twee decennia een punt zet achter zijn Formule 1-loopbaan. Max Verstappen ziet dus wéér een belangrijk kopstuk binnen de Oostenrijkse renstal vertrekken.

Schack maakte complete opmars van Red Bull mee

Schack sloot zich in 2004 aan bij Jaguar Racing en bleef een jaar later aan boord toen het team werd overgenomen en verderging als Red Bull Racing. Daardoor was hij aanwezig tijdens de allereerste Grand Prix van de renstal, in Australië in 2005.

Sindsdien groeide de Deen uit tot een vaste waarde binnen het team. Hij werkte samen met onder anderen Sebastian Vettel en Max Verstappen en maakte de volledige opmars van Red Bull mee: van middenmoter tot een van de succesvolste teams uit de geschiedenis van de Formule 1.

Persoonlijke keuze na indrukwekkende carrière

Schack miste sinds de oprichting van Red Bull Racing slechts een handvol Grands Prix. Alleen tijdens de coronapandemie ontbrak hij enkele keren, nadat hij als nauw contact van een besmet persoon niet naar races mocht afreizen. Verder was hij vrijwel ieder raceweekend van de partij, iets wat in de moderne Formule 1 zelden voorkomt.

Rond zijn vertrek deden eerder verschillende geruchten de ronde, maar inmiddels is duidelijk dat Schack zelf heeft besloten een stap terug te doen. De ervaren monteur wil na jarenlang leven volgens het intensieve Formule 1-schema meer tijd doorbrengen in zijn thuisland Denemarken. Daarmee verliest Red Bull opnieuw een ervaren kracht, terwijl voor Schack na de Grand Prix van Brazilië definitief het doek valt over een carrière die vrijwel de volledige geschiedenis van het team beslaat.