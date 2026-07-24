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Red Bull en Verstappen zwaaien vertrouwd gezicht na GP Brazilië uit

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Red Bull en Verstappen zwaaien vertrouwd gezicht na GP Brazilië uit

Red Bull Racing moet aan het einde van het seizoen opnieuw afscheid nemen van een vertrouwd gezicht. Ole Schack, al meer dan twintig jaar werkzaam binnen het team, zwaait tijdens de Grand Prix van Brazilië definitief af. Daarmee komt een einde aan een van de langste dienstverbanden binnen de Oostenrijkse renstal.

Het vertrek van de Deense monteur was eerder al aangekondigd, maar inmiddels is ook duidelijk wanneer hij voor het laatst in de Red Bull-garage zal staan. Het raceweekend op Interlagos wordt zijn laatste Grand Prix, waarna hij na ruim twee decennia een punt zet achter zijn Formule 1-loopbaan. Max Verstappen ziet dus wéér een belangrijk kopstuk binnen de Oostenrijkse renstal vertrekken.

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Schack maakte complete opmars van Red Bull mee

Schack sloot zich in 2004 aan bij Jaguar Racing en bleef een jaar later aan boord toen het team werd overgenomen en verderging als Red Bull Racing. Daardoor was hij aanwezig tijdens de allereerste Grand Prix van de renstal, in Australië in 2005.

Sindsdien groeide de Deen uit tot een vaste waarde binnen het team. Hij werkte samen met onder anderen Sebastian Vettel en Max Verstappen en maakte de volledige opmars van Red Bull mee: van middenmoter tot een van de succesvolste teams uit de geschiedenis van de Formule 1.

Persoonlijke keuze na indrukwekkende carrière

Schack miste sinds de oprichting van Red Bull Racing slechts een handvol Grands Prix. Alleen tijdens de coronapandemie ontbrak hij enkele keren, nadat hij als nauw contact van een besmet persoon niet naar races mocht afreizen. Verder was hij vrijwel ieder raceweekend van de partij, iets wat in de moderne Formule 1 zelden voorkomt.

Rond zijn vertrek deden eerder verschillende geruchten de ronde, maar inmiddels is duidelijk dat Schack zelf heeft besloten een stap terug te doen. De ervaren monteur wil na jarenlang leven volgens het intensieve Formule 1-schema meer tijd doorbrengen in zijn thuisland Denemarken. Daarmee verliest Red Bull opnieuw een ervaren kracht, terwijl voor Schack na de Grand Prix van Brazilië definitief het doek valt over een carrière die vrijwel de volledige geschiedenis van het team beslaat.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.917

    De Monegasen konden ook vandaag weer het jacht van Max uitzwaaien net als vorige
    week donderdag toen het naar St Tropez voer. De bestemming zou weer St Tropez
    kunnen zijn, maar ook zou het kunnen dat de bemanning het jacht alvast naar de
    vakantie bestemming vaart. Beetje vroeg, dat dan weer wel en bovendien is Penelope
    maandag jarig. Ze wordt alweer 7 jaar jong en haar vader zal haar ook willen feliciteren.

    Het jacht ligt altijd rechts achter de linker blauwe vlag. Live webcam:

    ibb.co/VYfZV5Y0

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 19:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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