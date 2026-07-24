Adrian Newey heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over de mogelijke komst van Christian Horner naar Aston Martin. De voormalig teambaas van Red Bull werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een mogelijke functie bij Aston Martin, maar Newey weet daar niets van af.

Horner en Newey werkten jarenlang samen bij het team van Red Bull, waar ze veel successen beleefden. Newey vertrok echter naar Aston Martin, waar hij sinds dit jaar ook de rol van teambaas vervult. Horner werd vorig jaar ontslagen bij Red Bull, en wordt sindsdien veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Zijn naam viel bij het team van Alpine, maar in de afgelopen weken ging weer het verhaal rond dat Aston Martin hem zou hebben benaderd.

Komt Horner naar Aston Martin?

Huidig teambaas Newey heeft tijdens de FIA-persconferentie in Hongarije voor het eerst op deze verhalen gereageerd. Hij klonk ietwat verbaasd: "Ik hoor steeds weer geruchten rondgaan over Christian. Ik kan daar verder geen commentaar op geven. Ik weet daar eigenlijk helemaal niets van. Het enige wat ik kan zeggen, is dat we heel erg tevreden zijn met ons senior managementteam."

Teambaas en topontwerper Newey wil overigens niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst iets gaat veranderen in het management. Zonder de naam van Horner te noemen gaat Newey verder met zijn verhaal: "Misschien brengen we nog wat kleine aanpassingen aan, maar we zijn echt heel erg tevreden over het personeel dat we bij Aston Martin hebben."

De stand van zaken bij Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug, waarin ze veel langzamer zijn dan de rest van het veld. Om de zeer pijnlijke situatie op te lossen heeft Aston Martin dit weekend een enorm updatepakket geïntroduceerd. Vooralsnog lijkt het erop dat ze iets sneller zijn, al kon Lance Stroll niet rijden in de tweede vrije training door een probleem met zijn achterwielophanging.