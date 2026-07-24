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Newey reageert op Aston Martin-geruchten over Horner

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Newey reageert op Aston Martin-geruchten over Horner

Adrian Newey heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over de mogelijke komst van Christian Horner naar Aston Martin. De voormalig teambaas van Red Bull werd in de afgelopen weken weer in verband gebracht met een mogelijke functie bij Aston Martin, maar Newey weet daar niets van af.

Horner en Newey werkten jarenlang samen bij het team van Red Bull, waar ze veel successen beleefden. Newey vertrok echter naar Aston Martin, waar hij sinds dit jaar ook de rol van teambaas vervult. Horner werd vorig jaar ontslagen bij Red Bull, en wordt sindsdien veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1. Zijn naam viel bij het team van Alpine, maar in de afgelopen weken ging weer het verhaal rond dat Aston Martin hem zou hebben benaderd.

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Komt Horner naar Aston Martin?

Huidig teambaas Newey heeft tijdens de FIA-persconferentie in Hongarije voor het eerst op deze verhalen gereageerd. Hij klonk ietwat verbaasd: "Ik hoor steeds weer geruchten rondgaan over Christian. Ik kan daar verder geen commentaar op geven. Ik weet daar eigenlijk helemaal niets van. Het enige wat ik kan zeggen, is dat we heel erg tevreden zijn met ons senior managementteam."

Teambaas en topontwerper Newey wil overigens niet uitsluiten dat er in de nabije toekomst iets gaat veranderen in het management. Zonder de naam van Horner te noemen gaat Newey verder met zijn verhaal: "Misschien brengen we nog wat kleine aanpassingen aan, maar we zijn echt heel erg tevreden over het personeel dat we bij Aston Martin hebben."

De stand van zaken bij Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft een rampzalige start van het seizoen achter de rug, waarin ze veel langzamer zijn dan de rest van het veld. Om de zeer pijnlijke situatie op te lossen heeft Aston Martin dit weekend een enorm updatepakket geïntroduceerd. Vooralsnog lijkt het erop dat ze iets sneller zijn, al kon Lance Stroll niet rijden in de tweede vrije training door een probleem met zijn achterwielophanging.

F1 Nieuws Christian Horner Adrian Newey Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • Snork

    Posts: 22.830

    De auto is gemiddeld 4 seconden langzamer dan de top van het veld, één van de coureurs is een verwend zoontje van de baas met de motivatie van een stoeptegel en de updates zorgen voor een gebroken achterwielophanging bij het natuurtalent Lance. Verder heeft er iemand in het team tijdens VT2 de auto van de inmiddels wat overjarige Alonso appeltjesgroen zitten vingerverven, alles zit eronder. Hele nacht weer boenen om dat er af te krijgen. Oh, ja, en Laurence is unne echte toffe peer.
    Nee, echt. we blijven tevreden met ons personeel!

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 18:57
    • Pietje Bell

      Posts: 35.916

      Newey: "En als jullie dat niet geloven lieg ik jullie wel iets anders voor."

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 19:25

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
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Racing Bulls
58
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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