user icon
icon

Meevaller voor Verstappen: Monaghan terug bij Red Bull

<< Naar nieuwsoverzicht
Meevaller voor Verstappen: Monaghan terug bij Red Bull

Red Bull Racing kan tijdens de Grand Prix van Hongarije opnieuw rekenen op Paul Monaghan. De chief engineer voor car engineering keert terug in de paddock nadat hij de raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps had gemist. Zijn rentree komt op een moment waarop de geruchten over zijn toekomst steeds verder toenemen.

Monaghan wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Cadillac, waar hij in beeld zou zijn voor een hoge technische functie. Red Bull zou er echter alles aan doen om de ervaren ingenieur aan boord te houden, onder meer met een verbeterd contract en een hoger salaris.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Monaghan reageert op vertrekgeruchten

Bij zijn terugkeer op de Hungaroring liet Monaghan weten blij te zijn om weer onderdeel uit te maken van het team. De Brit kijkt uit naar de komende races en wil zich volledig richten op de sportieve prestaties van Red Bull.

"Ik ben ontzettend blij om weer terug te zijn bij het team. Ik kijk ernaar uit om samen de uitdagingen van de komende periode aan te gaan en weer volop aan de slag te gaan."

Ook ging Monaghan in op de aanhoudende verhalen over een mogelijke overstap naar Cadillac. Hoewel hij de geruchten niet volledig uit de wereld hielp, maakte hij duidelijk waar zijn prioriteit momenteel ligt.

Red Bull wil nieuwe aderlating voorkomen

"Er wordt in deze sport altijd veel gespeculeerd, maar mijn volledige focus ligt op het leveren van de best mogelijke prestaties voor Red Bull."

Een vertrek van Monaghan zou opnieuw een flinke aderlating betekenen voor Red Bull. Eerder verloor het team al Gianpiero Lambiase, die besloot de overstap naar McLaren te maken. Monaghan benadrukt echter dat hij zich nog altijd thuis voelt binnen de Oostenrijkse renstal.

"Red Bull is altijd een team geweest waar innovatie en topprestaties centraal staan. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van die geschiedenis en wil daar mijn bijdrage aan blijven leveren."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar