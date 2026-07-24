Red Bull Racing kan tijdens de Grand Prix van Hongarije opnieuw rekenen op Paul Monaghan. De chief engineer voor car engineering keert terug in de paddock nadat hij de raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps had gemist. Zijn rentree komt op een moment waarop de geruchten over zijn toekomst steeds verder toenemen.

Monaghan wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Cadillac, waar hij in beeld zou zijn voor een hoge technische functie. Red Bull zou er echter alles aan doen om de ervaren ingenieur aan boord te houden, onder meer met een verbeterd contract en een hoger salaris.

Monaghan reageert op vertrekgeruchten

Bij zijn terugkeer op de Hungaroring liet Monaghan weten blij te zijn om weer onderdeel uit te maken van het team. De Brit kijkt uit naar de komende races en wil zich volledig richten op de sportieve prestaties van Red Bull.

"Ik ben ontzettend blij om weer terug te zijn bij het team. Ik kijk ernaar uit om samen de uitdagingen van de komende periode aan te gaan en weer volop aan de slag te gaan."

Ook ging Monaghan in op de aanhoudende verhalen over een mogelijke overstap naar Cadillac. Hoewel hij de geruchten niet volledig uit de wereld hielp, maakte hij duidelijk waar zijn prioriteit momenteel ligt.

Red Bull wil nieuwe aderlating voorkomen

"Er wordt in deze sport altijd veel gespeculeerd, maar mijn volledige focus ligt op het leveren van de best mogelijke prestaties voor Red Bull."

Een vertrek van Monaghan zou opnieuw een flinke aderlating betekenen voor Red Bull. Eerder verloor het team al Gianpiero Lambiase, die besloot de overstap naar McLaren te maken. Monaghan benadrukt echter dat hij zich nog altijd thuis voelt binnen de Oostenrijkse renstal.

"Red Bull is altijd een team geweest waar innovatie en topprestaties centraal staan. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van die geschiedenis en wil daar mijn bijdrage aan blijven leveren."