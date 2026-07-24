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Red Bull weet niet of Verstappen nog kan winnen

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Red Bull weet niet of Verstappen nog kan winnen

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché durft niet met zekerheid te zeggen dat zijn team dit seizoen nog een race gaat winnen. De Oostenrijkse renstal probeert zich naar voren te vechten en zag er zeker niet slecht uit tijdens de vrije trainingen op de Hungaroring. Toch twijfelt Waché nog, en ook over eventuele nieuwe updates blijft hij voorzichtig.

Het team van Red Bull is bezig met het goedmaken van een achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. Max Verstappen kon dit seizoen wel een paar keer meevechten om de zege, maar een overwinning is vooralsnog niet aan de orde. De frustratie nam dan ook toe bij Verstappen, die meer dan eens worstelde met zijn Red Bull-bolide. Als hij geen race weet te winnen, is dat voor het eerst in tien jaar dat dit hem niet lukt.

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Kan Red Bull nog winnen?

Ook in Hongarije doet Red Bull er dit weekend alles aan om de opgelopen achterstand goed te maken. Tijdens de FIA-persconferentie werd Waché gevraagd of ze nog updates kunnen doorvoeren en of Verstappen nog een race kan winnen: "Dat is lastig te zeggen. Vechten voor de zeges dit jaar is waar we ons op richten. We proberen de auto te verbeteren. We hebben een ontwikkelingsplan tot en met het einde van het jaar."

Is er vertrouwen bij Red Bull?

Waché wil zijn spierballen niet laten zien, en blijft voorzichtig. Of Red Bull echt kan terugslaan, durft hij niet te zeggen: "We doen er alles aan om de auto te verbeteren, te leren hoe deze regels werken en we proberen te begrijpen hoe ontwikkeling de eigenschappen en de pace van de auto kan beïnvloeden. Natuurlijk, zijn er qua efficiëntie beperkingen in de regelgeving waar we last van kunnen krijgen. Maar we doen er echt alles aan om ervoor te zorgen dat deze auto kan winnen, of dat nu met Max of met Isack Hadjar is."

F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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