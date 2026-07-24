Red Bulls technisch directeur Pierre Waché durft niet met zekerheid te zeggen dat zijn team dit seizoen nog een race gaat winnen. De Oostenrijkse renstal probeert zich naar voren te vechten en zag er zeker niet slecht uit tijdens de vrije trainingen op de Hungaroring. Toch twijfelt Waché nog, en ook over eventuele nieuwe updates blijft hij voorzichtig.

Het team van Red Bull is bezig met het goedmaken van een achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. Max Verstappen kon dit seizoen wel een paar keer meevechten om de zege, maar een overwinning is vooralsnog niet aan de orde. De frustratie nam dan ook toe bij Verstappen, die meer dan eens worstelde met zijn Red Bull-bolide. Als hij geen race weet te winnen, is dat voor het eerst in tien jaar dat dit hem niet lukt.

Kan Red Bull nog winnen?

Ook in Hongarije doet Red Bull er dit weekend alles aan om de opgelopen achterstand goed te maken. Tijdens de FIA-persconferentie werd Waché gevraagd of ze nog updates kunnen doorvoeren en of Verstappen nog een race kan winnen: "Dat is lastig te zeggen. Vechten voor de zeges dit jaar is waar we ons op richten. We proberen de auto te verbeteren. We hebben een ontwikkelingsplan tot en met het einde van het jaar."

Is er vertrouwen bij Red Bull?

Waché wil zijn spierballen niet laten zien, en blijft voorzichtig. Of Red Bull echt kan terugslaan, durft hij niet te zeggen: "We doen er alles aan om de auto te verbeteren, te leren hoe deze regels werken en we proberen te begrijpen hoe ontwikkeling de eigenschappen en de pace van de auto kan beïnvloeden. Natuurlijk, zijn er qua efficiëntie beperkingen in de regelgeving waar we last van kunnen krijgen. Maar we doen er echt alles aan om ervoor te zorgen dat deze auto kan winnen, of dat nu met Max of met Isack Hadjar is."