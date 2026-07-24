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Verstappen en Sainz horen oordeel FIA na incident in Hongarije

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Verstappen en Sainz horen oordeel FIA na incident in Hongarije

Max Verstappen en Carlos Sainz moesten zich na afloop van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije melden bij de stewards. De Nederlander uitte tijdens de sessie felle kritiek op de Williams-coureur, die volgens hem op een gevaarlijke manier in de weg reed op de Hungaroring.

Het incident vond al vroeg in de training plaats in bocht twaalf. Verstappen kwam op snelheid aanrijden, terwijl Sainz zich op de racelijn bevond. Volgens de informatie uit de paddock probeerde de race-engineer van de Spanjaard hem nog te waarschuwen dat Verstappen eraan kwam, maar bereikte die boodschap hem niet op tijd.

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Verstappen haalt hard uit via boordradio

Verstappen reageerde direct geïrriteerd toen hij Sainz ternauwernood wist te ontwijken. Vooral het feit dat de Williams-coureur volgens hem hard remde op een ongelukkig moment, zorgde voor frustratie.

"Dit was echt ongelooflijk gevaarlijk. Hij ging plotseling vol op de rem, terwijl ik eraan kwam. Dat soort situaties wil je gewoon niet meemaken", zo klonk het ontevreden op de boordradio.

De wedstrijdleiding noteerde het voorval direct en besloot beide coureurs na afloop van de sessie op te roepen. Om 14:50 uur moesten Verstappen en Sainz tekst en uitleg geven over wat er precies was gebeurd.

Stewards spreken oordeel uit

Na het horen van beide coureurs besloten de stewards uiteindelijk alleen Sainz een officiële waarschuwing te geven. De FIA oordeelde dat de Williams-coureur onvoldoende oog had voor het naderende verkeer, al werd het incident niet zwaar genoeg bevonden voor een sportieve straf.

Verstappen bleef op zijn beurt buiten schot. De stewards onderzochten ook een soortgelijk moment waarbij de Nederlander betrokken was, maar zagen geen aanleiding om hem daarvoor te bestraffen. Bovendien gaf Sainz zelf aan dat hij zich door Verstappen niet gehinderd voelde, waarna de zaak zonder verdere gevolgen werd afgesloten.

Larry Perkins

Posts: 66.557

Russell of Hamilton hadden een zware gridpenalty gekregen...

  • 4
  • 24 jul 2026 - 16:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.556

    Russell of Hamilton hadden een zware gridpenalty gekregen...

    • + 4
    • 24 jul 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 66.556

      Zie je wel @Ouw-hoerdelopert dat ik niet bij de horde hoor...

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 16:56
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.791

      Ik twijfel nog steeds.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 18:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.556

      En als ik jou tegenkom laat ik mijn schoonmoeder op jouw hangzak neerploffen!

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 18:41

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-
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-
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-
Bahrein
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Australië
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China
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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