Max Verstappen en Carlos Sainz moesten zich na afloop van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije melden bij de stewards. De Nederlander uitte tijdens de sessie felle kritiek op de Williams-coureur, die volgens hem op een gevaarlijke manier in de weg reed op de Hungaroring.

Het incident vond al vroeg in de training plaats in bocht twaalf. Verstappen kwam op snelheid aanrijden, terwijl Sainz zich op de racelijn bevond. Volgens de informatie uit de paddock probeerde de race-engineer van de Spanjaard hem nog te waarschuwen dat Verstappen eraan kwam, maar bereikte die boodschap hem niet op tijd.

Verstappen haalt hard uit via boordradio

Verstappen reageerde direct geïrriteerd toen hij Sainz ternauwernood wist te ontwijken. Vooral het feit dat de Williams-coureur volgens hem hard remde op een ongelukkig moment, zorgde voor frustratie.

"Dit was echt ongelooflijk gevaarlijk. Hij ging plotseling vol op de rem, terwijl ik eraan kwam. Dat soort situaties wil je gewoon niet meemaken", zo klonk het ontevreden op de boordradio.

De wedstrijdleiding noteerde het voorval direct en besloot beide coureurs na afloop van de sessie op te roepen. Om 14:50 uur moesten Verstappen en Sainz tekst en uitleg geven over wat er precies was gebeurd.

Stewards spreken oordeel uit

Na het horen van beide coureurs besloten de stewards uiteindelijk alleen Sainz een officiële waarschuwing te geven. De FIA oordeelde dat de Williams-coureur onvoldoende oog had voor het naderende verkeer, al werd het incident niet zwaar genoeg bevonden voor een sportieve straf.

Verstappen bleef op zijn beurt buiten schot. De stewards onderzochten ook een soortgelijk moment waarbij de Nederlander betrokken was, maar zagen geen aanleiding om hem daarvoor te bestraffen. Bovendien gaf Sainz zelf aan dat hij zich door Verstappen niet gehinderd voelde, waarna de zaak zonder verdere gevolgen werd afgesloten.