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Verstappen vraagt meer van Red Bull: "Het was een moeilijke dag"

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Verstappen vraagt meer van Red Bull: "Het was een moeilijke dag"

Max Verstappen spreekt na afloop van de tweede vrije training van een lastige dag in Hongarije. Hij begon de dag goed met een tweede tijd in de eerste vrije training, terwijl hij in de tweede training niet verder kwam dan de vierde tijd. Er is dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

Voorafgaand aan het raceweekend op de Hungaroring wist niemand precies waar ze zouden staan. Na twee weekenden die werden gedomineerd door klachten over de batterijen, zouden de coureurs hier wat meer kunnen pushen. Op de stoffige baan hadden de coureurs amper grip, en ook Verstappen klaagde over deze problemen. In beide trainingen was het team van Ferrari oppermachtig, maar Verstappen kon nog redelijk de strijd met hen aangaan.

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Werk aan de winkel

Over de boordradio klonk Verstappen niet bepaald tevreden tijdens de vrije trainingen. Ook na afloop van de tweede vrije training van de dag gaf de viervoudig wereldkampioen aan dat Red Bull nog veel werk moet verrichten: "Het was best een wat moeilijke dag. Het was lastig om de goede balans in de auto te vinden."

Verstappen was zeker niet de enige coureur die het lastig had in deze sessie, maar zoals altijd wil hij het beste van zijn team zien. De viervoudig wereldkampioen stelt dan ook dat Red Bull nog even aan de bak moet voor de kwalificatie van zaterdag: "We moeten het voor elkaar zien te krijgen om een soepelere ronde te rijden, en dat geldt ook voor de lange runs. Er is dus nog wat werk te doen voor morgen."

Grote achterstand op Hamilton

Verstappen was niet de enige coureur die het lastig vond om zijn auto onder controle te houden. Tijdens de twee vrije trainingen schoten er voortdurend auto's van de baan, en Verstappen moest de nodige tijd toegeven op de concurrentie van Ferrari. In de tweede vrije training was hij 0,692 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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Team
Punten
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Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
10
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Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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