Max Verstappen spreekt na afloop van de tweede vrije training van een lastige dag in Hongarije. Hij begon de dag goed met een tweede tijd in de eerste vrije training, terwijl hij in de tweede training niet verder kwam dan de vierde tijd. Er is dus nog werk aan de winkel voor Red Bull.

Voorafgaand aan het raceweekend op de Hungaroring wist niemand precies waar ze zouden staan. Na twee weekenden die werden gedomineerd door klachten over de batterijen, zouden de coureurs hier wat meer kunnen pushen. Op de stoffige baan hadden de coureurs amper grip, en ook Verstappen klaagde over deze problemen. In beide trainingen was het team van Ferrari oppermachtig, maar Verstappen kon nog redelijk de strijd met hen aangaan.

Werk aan de winkel

Over de boordradio klonk Verstappen niet bepaald tevreden tijdens de vrije trainingen. Ook na afloop van de tweede vrije training van de dag gaf de viervoudig wereldkampioen aan dat Red Bull nog veel werk moet verrichten: "Het was best een wat moeilijke dag. Het was lastig om de goede balans in de auto te vinden."

Verstappen was zeker niet de enige coureur die het lastig had in deze sessie, maar zoals altijd wil hij het beste van zijn team zien. De viervoudig wereldkampioen stelt dan ook dat Red Bull nog even aan de bak moet voor de kwalificatie van zaterdag: "We moeten het voor elkaar zien te krijgen om een soepelere ronde te rijden, en dat geldt ook voor de lange runs. Er is dus nog wat werk te doen voor morgen."

Grote achterstand op Hamilton

Verstappen was niet de enige coureur die het lastig vond om zijn auto onder controle te houden. Tijdens de twee vrije trainingen schoten er voortdurend auto's van de baan, en Verstappen moest de nodige tijd toegeven op de concurrentie van Ferrari. In de tweede vrije training was hij 0,692 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton.