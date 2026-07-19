Andrea Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps op zijn naam geschreven. Achter hem werd Charles Leclerc als tweede geklasseerd. Het podium op het circuit in de Ardennen werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met donkere wolken rondom het circuit en Lando Norris op de harde banden ging de race van start. De donkere wolken zorgden voor twijfel; want ging het nu wel regenen of niet? Tijdens de opwarmronde gaven meerdere coureurs aan dat ze regendruppels op hun vizier zagen, maar niemand leek het zeker te weten.

Drama bij de start

Max Verstappen startte de race op de tweede plaats naast polesitter Andrea Kimi Antonelli. Na een reeks slechte starts waren alle ogen gericht op de viervoudig wereldkampioen, maar hij kwam dit keer zeer goed weg. Hij kon Antonelli uitdagen en haalde de Italiaan in bij de run richting Eau Rouge. Eenmaal aangekomen op het Kemmel Straight leek zijn batterij echter leeg te zijn, en werd hij gepasseerd door zowel Antonelli als de Ferrari van Charles Leclerc.

Bij het indraaien van de chicane ging het mis voor Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell. De Brit werd aangetikt door Lewis Hamilton en hij spinde. Russell zat vast in de grindbak, en er werd met gele vlaggen gezwaaid. Een paar bochten later reed Esteban Ocon tegen de auto van zijn Haas-teamgenoot Oliver Bearman aan, en dat leverde hem een lekke band op. De wedstrijdleider had de Safety Car de baan opgestuurd, en meerdere coureurs doken naar binnen. Red Bull besloot Isack Hadjar zelfs twee pitstops te laten maken.

Hoe verliep de herstart?

Bij de herstart kwam Antonelli goed weg, en wisten Leclerc en Verstappen zijn spoor enigszins te volgen. Verstappen reed een aantal snelle rondetijden, en hij greep in de zesde ronde de tweede plek van Leclerc. De Monegask moest in zijn spiegels gaan kijken, want ook Oscar Piastri wilde aanvallen. De McLaren-coureur zat vlak achter de Ferrari op het Kemmel Straight, maar Leclerc kneep de bocht af en ze raakten elkaar. Het leverde Piastri schade op, en hij werd daarna ingehaald door Hamilton.

Hamilton had het niet makkelijk, want de stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden voor het incident met Russell in de openingsronde. Opvallend genoeg kreeg Leclerc op zijn beurt geen tijdstraf voor het incident met Piastri.

Vreemde VSC

De strijd ging aan de kop van het veld hard door, en omdat Norris op de harde band was gestart, kon hij een tactisch spelletje gaan spelen. Verstappen was de eerste coureur uit de kopgroep die naar binnen dook, maar het leverde hem geen groot voordeel op. Vlak daarna koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car, maar die was snel weg. Antonelli maakte alsnog zijn pitstop, en kwam vlak voor Verstappen de baan op.

Daarna werd er weer voor een VSC gekozen, al was het onduidelijk wat de reden was. Bij Ferrari maakten ze direct een pitstop, en dat leverde vooral Leclerc een voordeel op. Hij kwam vlak achter raceleider Norris de baan op, en behield een kleine voorsprong op Antonelli en Verstappen. Hamilton viel door zijn tijdstraf wat verder terug, en reed bijna het verlaten van zijn pitpositie een monteur aan.

De rol van Norris

Op de baan was Norris, die nog moest stoppen, de vooruitgeschoven pion van McLaren. Verstappen reed vlak achter hem, en hij worstelde met zijn banden. Terwijl Piastri op hem jaagde, haalde Verstappen Norris in. De Britse regerend wereldkampioen bleef echter aan de staart van Verstappen hangen, en bij McLaren wilden ze geen vreemde onderlinge duels zien.

Norris werd in de dertigste ronde eindelijk naar binnengehaald, en kreeg de beschikking over een vers setje mediumbanden. De pitstop verliep echter zeer langzaam, waardoor Norris weer opnieuw kon beginnen.

Antonelli terug aan kop

Aan kop van het veld was Antonelli bezig met het verkleinen van zijn achterstand op Leclerc, en hij deed er alles aan om de Ferrari binnen te hengelen. Mercedes waarschuwde de Italiaan voor de tactieken van Leclerc, maar het kwam niet tot een extreem spannend moment. In de 34ste ronde haalde hij de Ferrari simpel in, maar Leclerc bleef binnen een seconde rijden. De Monegask moest een steeds groter gat laten vallen, maar Antonelli kon zich niet rijk rekenen.

Antonelli werd vanaf de pitmuur gewaarschuwd voor track limits, maar hij hield zijn hoofd koel. Hij hield Leclerc achter zich, profiteerde van de uitvalbeurt van Russell en bekroonde een ijzersterk weekend met een ijzersterke prestatie.