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Uitslag Grand Prix van België: IJzersterke Antonelli wint weer, Verstappen eindelijk weer op het podium

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<b> Uitslag Grand Prix van België: </b> IJzersterke Antonelli wint weer, Verstappen eindelijk weer op het podium

Andrea Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps op zijn naam geschreven. Achter hem werd Charles Leclerc als tweede geklasseerd. Het podium op het circuit in de Ardennen werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met donkere wolken rondom het circuit en Lando Norris op de harde banden ging de race van start. De donkere wolken zorgden voor twijfel; want ging het nu wel regenen of niet? Tijdens de opwarmronde gaven meerdere coureurs aan dat ze regendruppels op hun vizier zagen, maar niemand leek het zeker te weten.

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Drama bij de start

Max Verstappen startte de race op de tweede plaats naast polesitter Andrea Kimi Antonelli. Na een reeks slechte starts waren alle ogen gericht op de viervoudig wereldkampioen, maar hij kwam dit keer zeer goed weg. Hij kon Antonelli uitdagen en haalde de Italiaan in bij de run richting Eau Rouge. Eenmaal aangekomen op het Kemmel Straight leek zijn batterij echter leeg te zijn, en werd hij gepasseerd door zowel Antonelli als de Ferrari van Charles Leclerc.

Bij het indraaien van de chicane ging het mis voor Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell. De Brit werd aangetikt door Lewis Hamilton en hij spinde. Russell zat vast in de grindbak, en er werd met gele vlaggen gezwaaid. Een paar bochten later reed Esteban Ocon tegen de auto van zijn Haas-teamgenoot Oliver Bearman aan, en dat leverde hem een lekke band op. De wedstrijdleider had de Safety Car de baan opgestuurd, en meerdere coureurs doken naar binnen. Red Bull besloot Isack Hadjar zelfs twee pitstops te laten maken.

Hoe verliep de herstart?

Bij de herstart kwam Antonelli goed weg, en wisten Leclerc en Verstappen zijn spoor enigszins te volgen. Verstappen reed een aantal snelle rondetijden, en hij greep in de zesde ronde de tweede plek van Leclerc. De Monegask moest in zijn spiegels gaan kijken, want ook Oscar Piastri wilde aanvallen. De McLaren-coureur zat vlak achter de Ferrari op het Kemmel Straight, maar Leclerc kneep de bocht af en ze raakten elkaar. Het leverde Piastri schade op, en hij werd daarna ingehaald door Hamilton.

Hamilton had het niet makkelijk, want de stewards gaven hem een tijdstraf van vijf seconden voor het incident met Russell in de openingsronde. Opvallend genoeg kreeg Leclerc op zijn beurt geen tijdstraf voor het incident met Piastri.

Vreemde VSC

De strijd ging aan de kop van het veld hard door, en omdat Norris op de harde band was gestart, kon hij een tactisch spelletje gaan spelen. Verstappen was de eerste coureur uit de kopgroep die naar binnen dook, maar het leverde hem geen groot voordeel op. Vlak daarna koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car, maar die was snel weg. Antonelli maakte alsnog zijn pitstop, en kwam vlak voor Verstappen de baan op.

Daarna werd er weer voor een VSC gekozen, al was het onduidelijk wat de reden was. Bij Ferrari maakten ze direct een pitstop, en dat leverde vooral Leclerc een voordeel op. Hij kwam vlak achter raceleider Norris de baan op, en behield een kleine voorsprong op Antonelli en Verstappen. Hamilton viel door zijn tijdstraf wat verder terug, en reed bijna het verlaten van zijn pitpositie een monteur aan.

De rol van Norris

Op de baan was Norris, die nog moest stoppen, de vooruitgeschoven pion van McLaren. Verstappen reed vlak achter hem, en hij worstelde met zijn banden. Terwijl Piastri op hem jaagde, haalde Verstappen Norris in. De Britse regerend wereldkampioen bleef echter aan de staart van Verstappen hangen, en bij McLaren wilden ze geen vreemde onderlinge duels zien.

Norris werd in de dertigste ronde eindelijk naar binnengehaald, en kreeg de beschikking over een vers setje mediumbanden. De pitstop verliep echter zeer langzaam, waardoor Norris weer opnieuw kon beginnen.

Antonelli terug aan kop

Aan kop van het veld was Antonelli bezig met het verkleinen van zijn achterstand op Leclerc, en hij deed er alles aan om de Ferrari binnen te hengelen. Mercedes waarschuwde de Italiaan voor de tactieken van Leclerc, maar het kwam niet tot een extreem spannend moment. In de 34ste ronde haalde hij de Ferrari simpel in, maar Leclerc bleef binnen een seconde rijden. De Monegask moest een steeds groter gat laten vallen, maar Antonelli kon zich niet rijk rekenen.

Antonelli werd vanaf de pitmuur gewaarschuwd voor track limits, maar hij hield zijn hoofd koel. Hij hield Leclerc achter zich, profiteerde van de uitvalbeurt van Russell en bekroonde een ijzersterk weekend met een ijzersterke prestatie.

F1Grand Prix België - Race

BE Spa-Francorchamps - 19 juli 2026

Jermaine

Posts: 7.197

Het was behoorlijk saai xD Batterij racen hoort gewoon niet thuis in F1, ik ben blij als we daar grotendeels vanaf zijn. Monza.... die gaat waarschijnlijk echt erg worden.

  • 21
  • 19 jul 2026 - 16:29
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (80)

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  • Jermaine

    Posts: 7.197

    Het was behoorlijk saai xD Batterij racen hoort gewoon niet thuis in F1, ik ben blij als we daar grotendeels vanaf zijn. Monza.... die gaat waarschijnlijk echt erg worden.

    • + 21
    • 19 jul 2026 - 16:29
    • Jermaine

      Posts: 7.197

      Goed gedaan van Kimi natuurlijk!

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 16:30
    • Joseph1000

      Posts: 312

      Batterij afschaffen en DRS weer terug dat vond ik leuk element.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:32
    • hupholland

      Posts: 10.089

      typische Spa race dit, met droog weer en een simpele 1 stopper (ook nog deels onder VSC) heb je vaak ubersaaie races. Deze zat eigenlijk nog best veel spanning in. Duurde die VSC trouwens niet veel langer dan nodig was? ze zetten daarmee wel de wedstrijd een beetje op de kop. Gelukkig kon Antonelli het nog weer rechtzetten, Norris die net goed terug was gekomen vanaf P13 verloor daar alles weer, maar dat was ook deels eigen schuld van McLaren. Hij had de snelheid om te winnen dit weekend. Maar goed, nu staat Max mooi op het podium, dus McLaren bedankt.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:34
    • hupholland

      Posts: 10.089

      DRS op Kemmel was vaak ook een ramp. k vond het jojo gehalte vandaag wel weer aanvaardbaar.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:35
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.538

      Ik wou zeggen, dit is niet veel anders dan andere jaren Spa. Prachtig circuit, maar eigenlijk nooit echt fantastisch voor F1 wagens geweest.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 16:40
    • nr 76

      Posts: 7.579

      Onboards door Blanchimont waren wel echt tenenkrommend,
      Je hoort de toeren gewoon steeds afbouwen.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 18:45
  • Snork

    Posts: 22.805

    Let’s go Kimi!
    Mooie race gezien!

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:30
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Heb je de GP van São Paulo in 2024 teruggekeken?

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:36
    • Snork

      Posts: 22.805

      Wakker worden Larry, toen deed Kimi nog niet mee.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 16:39
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Dan heeft Kimi de GP van São Paulo in 2024 vast ook teruggekeken...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:50
  • Stoffelman

    Posts: 6.367

    Dikke proficiat Isack.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 16:32
    • Snork

      Posts: 22.805

      Was een goede strategie van het team en sterk uitgevoerd daarna door Hajar.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:40
    • Stoffelman

      Posts: 6.367

      @Snork

      "Was een goede strategie van het team en sterk uitgevoerd daarna door Hajar."
      ----

      Tja, en dan eerst nog zijn teamgenoot helpen aan een goede qualificatie plek.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:10
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.152

      @Stoffel

      "Tja, en dan eerst nog zijn teamgenoot helpen aan een goede qualificatie plek."

      ----

      Ja, en wat heeft dat met de race te maken?

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 17:42
    • Snork

      Posts: 22.805

      Was toch volstrekt logisch, wetende dat Hadjar helemaal van achteraan zou starten?

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:30
  • Joseph1000

    Posts: 312

    Goed gereden door Antonelli.
    Unsafe release zal wel weer vijf seconden straf worden.
    Het licht was groen maar zo zal de FIA wel handelen. Voor de rest voornamelijk treintje rijden spa is een te snel circuit.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 16:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.093

      Onbegrijpelijk dat ze die straf niet in de race kunnen uitdelen. Dat heeft een groter effect dan na de de race

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:39
  • jd2000

    Posts: 7.845

    Top Antonelli, dik verdiend!

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:32
  • Stillewerise

    Posts: 130

    Fia wou ferrari laten winnen. Mooi mislukt. Get in there kimi!!!!!!

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:33
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Kimi is still rising, en heeft echt hele goede zaken gedaan in de titelstrijd na al die botte pech in de laatste 2 Geepees.

      • + 7
      • 19 jul 2026 - 16:54
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.452

    Waarom was de 2e keer zo lang een vsc? Om de ferraris te helpen om te pitten? En waarom kreeg Leclerc heen straf en Hamilton ook niet? Volgens Sky sports is unsafe release altijd 10 seconden in de race. Laten we zien waar de fia nu mee komt.

    • + 11
    • 19 jul 2026 - 16:33
    • da_bartman

      Posts: 6.763

      En laat even wat zie van de oorzaak van die VSC. Dan blijven wij niet met dit soort vragen zitten

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:49
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.452

      Dit roept juist discutabele momenten op. Ik zag wel snel een marshal rennen maar de rest duurde wel erg lang.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 16:51
    • da_bartman

      Posts: 6.763

      Dat was bij de eerste VSC, bij de tweede VSC moeten we gissen

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 17:01
  • WickieDeViking

    Posts: 1.296

    Mag mij iemand eens uitleggen waarom de VSC ending bij Leclerc zo lang duurde ten opzichte van Antonelli die daar pech mee had. Want de marshal was al van de baan.

    Antonelli terechte winnaar. Leclerc onterecht dotd, werd geholpen door de discutabele VSC ending. Verstappen kon niet meer dan hij deed.

    • + 15
    • 19 jul 2026 - 16:33
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.093

      FIArari

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:39
    • Snork

      Posts: 22.805

      Kan zijn dat één van de marshals nog niet terug achter de barrier was. Ik geloof niet in bewuste voordeeltjes voor Ferrari.

      • + 9
      • 19 jul 2026 - 16:41
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Waarom die laatste en beslissende VSC was werd echt perfect buiten beeld gelaten door de regie, net als dat we geen ene kmh snelheidsgrafics hebben gezien om de alsmaar teruglopende snelheden op de rechte stukken en snelle bochten niet met tranen in de ogen te moeten aanschouwen.

      • + 18
      • 19 jul 2026 - 16:43
    • RonHymer

      Posts: 249

      Ja en onboard beelden waarbij opeens het geluid wordt weggedraaid. Om te huilen zo slecht.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 18:26
  • The Wolf

    Posts: 1.262

    Man man ff bijkomen, wat n race!
    Wow, WOW , wat geweldig! Wat goed!! Eenzame klasse! Zo mooi! Prachtig!!

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 16:33
    • Joseph1000

      Posts: 312

      Door de v safety cars nog redelijk te behappen en wat fouten van de teams . Voornamelijk treintje rijden in spa

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 16:34
    • The Wolf

      Posts: 1.262

      Was toch saai, of heb ik iets anders zitten kijken

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 16:36
    • Snork

      Posts: 22.805

      Het kantklostoernooi in de schuur van Greetje Oldebroek is nog gaande, zie ik op de live stream van Kantklos TV. Dus dat kan het niet geweest zijn.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 16:43
    • jd2000

      Posts: 7.845

      Huh?

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 16:44
  • ikwilookreageren

    Posts: 306

    Jammer dat als er 3 auto's breed op kemmel wordt gereden de regie geen replay last zien

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 16:33
  • Mr Marly

    Posts: 8.018

    Over de nieuwe stijl van racen heb ik mijn mening al vaker verkondigd, dus die laat ik achterwege.
    Mooie overwinning van Antonelli die het gat weer vergroot na een paar races met pech. Russell ongelukkig op Kemmel en vervolgens eraf getikt wat mijn inziens een race incident betrof. Vond de actie van Leclerc op Piastri strafwaardiger. Max netjes, meer zat er niet in. Mooie tactiek van Red Bull met Hadjar, pakte perfect uit voor hem.

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 16:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Volgens Russell was het ook een race-incident...

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 16:40
    • Mrduplex

      Posts: 1.798

      Dus je vindt LeClerc strafwaardiger,terwijl die gewoon een wagenbreedte ruimte liet.wat gewoon een beetje agressief verdedigen was.
      en een ondersturende signaturemove minder? Terwijl die een directe concurrent voor het kampioenschap uitschakelt en er maar 5 seconde voor krijgt??

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:44
    • WickieDeViking

      Posts: 1.296

      Ik vind dat of beiden als incident moesten worden bestempeld of beiden een 5 seconden straf.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:48
    • Mr Marly

      Posts: 8.018

      Bewust afknijpen in de remzone vind ik zwaarder dan wat momentum verliezen tijdens de eerste ronde (waar vaker coulanter opgetreden wordt). De intentie van beide acties zijn verschillend, vandaar. Signature move is wat jij ervan wil maken, dat geloof ik niet.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:53
    • Mrduplex

      Posts: 1.798

      Waarom onderstuurt ie dan altijd tegen z’n tegenstander,je kan ook proberen om te ontwijken,maar ja ,dat is wat Vettel altijd deed,en dan is de kans groter dat je spint. Dat is de bewuste keuze die hij maakt

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:26
    • Mr Marly

      Posts: 8.018

      Als het niet de eerste ronde was geweest waar iedereen nog compact op elkaar zit (met koude banden, remmen en volle tank), had ik jouw mening gedeeld (op bewust na dit specifieke incident).

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 17:45
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.093

    Helaas weer een gedrocht van Mario kart aandrijving. Je ziet dat het talent van Leclerc geen kans maakt tegen de raketmotor van Mercedes. Andrea remt veel eerder dan Charles maar pakt op de rechte stukken alle winst. Dit format blijft F1 onwaardig. Gelukkig heeft MB de ADUO

    • + 9
    • 19 jul 2026 - 16:38
    • Golf-GTI

      Posts: 1.837

      Gelukkig? Ik zeg helaas…

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:45
    • Stillewerise

      Posts: 130

      Ga lekker je verdriet wegdrinken . Leclerc werd geholpen door de fia met vsc. Die hoorde sowieso niet op p1. 3 andere teams rijden met mercedes motoren. Waarom staan die zo ver achter,? Met je raket motor 😀

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 16:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.093

      Hoor ik daar een bromvlieg?

      • + 9
      • 19 jul 2026 - 16:50
    • Pietje Bell

      Posts: 35.840

      Toto bij Sky:

      urlr.me/4NGkxR

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:13
  • monzaron

    Posts: 1.106

    Ijzersterke Mercedes, Antonelli kan me als racer nog niet bekoren, inhaalmomenten te berekend op het lange stuk. Inhaalmoment van de race was die van Verstappen, ja kansloos dat wel tegen die Mercedes maar wel spectaculair 😁

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 16:40
    • monzaron

      Posts: 1.106

      The race was verder saai, de driver of the day was voor mij Hadjar 👍

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 16:42
    • Stillewerise

      Posts: 130

      Azijn was in de aanbieding he. Heb max nergens gezien

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:46
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.588

      Stillewerise dan sliep jij tijdens de start misschien.

      Verstappen was effe eerste door knappe actie maar lang duurde dat niet met de red bull die toch nog snmeheid tekort komt.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 17:08
  • Pietje Bell

    Posts: 35.840

    Mooie race van begin tot eind gezien. Kimi verdiend gewonnen en leclerc ook goed
    gereden naar een 2e plaats. Een mooi podium voor Max.
    Hadjar heeft een geweldige race gereden. Helemaal van achteren moeten komen en
    vervolgens op <12 sec achter Max eindigen is heel goed! Heel vaak dezelfde rondetijden
    als Max gereden. Petje af!
    En hulde voor Lindblad met zijn 18 jaar jong! Super race gereden. Mag gezegd worden.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 16:42
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Bortoleto was ook heel goed met een keurige p8

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:45
    • Snork

      Posts: 22.805

      100% eens.
      Overigens blijf ik mij verbazen dat de AM uit de hand van notabene Newey zo bizar langzaam is.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 16:47
  • Snelrondje

    Posts: 9.128

    Kimi terechte winnaar. Charles is weer terug van zijn vakantie. Max deed een maxi. Verder een redelijke race gezien. Teveel accu. George kan z’n nr1 voorlopig vergeten. Zal binnen het team ook de 2e rijder worden.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:43
  • Ernie5335

    Posts: 5.908

    DRS was waardeloos, maar die "overtake mode" heeft ongeveer hetzelfde effect. Persoonlijk zou ik die hulpjes afgeschaft willen zien en inhalen moet je gewoon op snelheid en kunde doen... En natuurlijk die accubende overboord gooien. Als je dat wil, moet je maar in de Formule-E gaan rijden!

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 16:45
    • Stillewerise

      Posts: 130

      Ga dan lekker formule e kijken. Wat doe je hier bij de f1?

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 16:54
  • Nomar

    Posts: 904

    Hulde voor Hadjar, heeft zijn kwalificatie en race opgeofferd voor Max 🎊🎉, of het een straatfeest waard is dat laat ik aan Larry over ;)

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 16:48
    • Nomar

      Posts: 904

      Anders was hij 1e geworden 😉

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 16:54
  • Larry Perkins

    Posts: 66.453

    Alonso zit al in het vliegtuig voor Spanje - Argentinië (2-1),

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 16:50
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Viel me nog mee dat Alonso niet al na de eerste ronde direct naar binnenkwam om maar niks van de voorbeschouwing op die wedstrijd te moeten missen...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 16:56
    • Pietje Bell

      Posts: 35.840

      Gezien hoe Sainz en zijn mannen het circuit vanmorgen opkwamen?

      Zie slide 2:

      www.instagram.com/p/Da-Juw1CArk/?img_index=1

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Terwijl er bijna of helemaal geen speler van Real Madrid meedoet...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:25
    • Pietje Bell

      Posts: 35.840

      Toch mooi, want je bent als voetballiefhebber voor Spanje of Argentinië
      vanavond. Colapinto kwam in Argentijns tenue het circuit op.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:30
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Hup Spanje, want dat heeft mooier voetbal laten zien...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.840

      Volgens mij is iedereen buiten Argentinië voor Spanje, hahaha.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Je vergeet Infantino en Donald J. Trump...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.453

      Zou mooi zijn als Trump de cup aan het door hem gehate Spanje moet overhandigen en dat de Spanjaarden hem vervolgens 'per ongeluk' van het podium afduwen...

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 17:47
  • F1 bekijker

    Posts: 453

    Zijn Bottas en Alonso al klaar of rijden die nog?

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 16:56
  • Pietje Bell

    Posts: 35.840

    RBR Daily
    @RBR_Daily

    🚨 Toto Wolff on Sky Sports:
    "We have the most powerful Power Unit"


    👀 👀 👀

    urlr.me/4NGkxR

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 17:10
  • Williams_F1

    Posts: 1.499

    Kon helaas neit kijken, wat gemist?

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 17:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.840

      Ja, een hele leuke race! Geen moment verveeld.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:36
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Race gemist wegens jojo les???

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:38
    • snailer

      Posts: 33.904

      Niks gemist. Zelfs zwakke rijders kunnen met deze auto's in stalen ballen bochten volgas rijden.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 17:53
    • Williams_F1

      Posts: 1.499

      *niet

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:53
    • Williams_F1

      Posts: 1.499

      * pietje genoten dus!
      * Schwantz34 nee wegens een wielrentoertocht, sommige dingen moeten gebeuren helaas!
      * snailer was helaas al een beetje bekend, jammer en hopelijk gaat het veranderen!

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 17:56
    • Snork

      Posts: 22.805

      Zal wel aan mij liggen, maar ik vond het een leuke race. En zo ik lees kijkt snailer ook weer races?

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 20:28
  • walter33

    Posts: 1.011

    Saaie pot weer

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 18:00
    • schwantz34

      Posts: 42.457

      Vanavond krijgen we gegarandeerd wel vuurwerk te zien tussen de swingende Spaanse mandolines olv topdirigent Rodri vs de Argentijse slagersbrigade olv topkeurslager Messi.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 18:09

BE Grand Prix van België

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BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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