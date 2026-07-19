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Hamilton baalt na Belgische GP: "Had kunnen winnen..."

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Hamilton baalt na Belgische GP: "Had kunnen winnen..."

Lewis Hamilton denkt dat hij de Grand Prix van België had kunnen winnen. De Brit eindigde de race als vierde, maar kreeg tijdens de race te maken met meerdere tegenslagen. Zo was hij betrokken bij een incident met George Russell en verliep ook zijn pitstop allesbehalve vlekkeloos.

Hamilton begon de race vanaf de vijfde plaats en werd al snel onderzocht door de stewards. Hij raakte betrokken bij een incident met zijn voormalig teamgenoot George Russell, waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Tijdens zijn pitstop heeft hij die straf ingelost, maar tijdens het wegrijden nam hij een Ferrari-monteur mee. Gelukkig liep het incident goed af en raakte niemand gewond.

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Hamilton denkt dat hij had kunnen winnen

Hoewel de Brit dus meerdere pechmomenten kende tijdens de race in België, vertelt hij na afloop van de Grand Prix dat hij kans had gemaakt op de overwinning. Hij acht zijn pace namelijk erg sterk tijdens de race. "Ik denk dat we de race hadden kunnen winnen vanwege onze sterke pace", dat vertelt de Brit tegenover Viaplay.

Door het incident met Russell liep de auto van Hamilton ook schade op. Toch bleef zijn snelheid volgens hem opvallend goed. "Maar goed, ik had die beschadiging aan de vloer en ik had nog steeds een geweldig tempo, maar ik verloor zo’n 50 punten of zo. Dus zelfs dat neem ik graag mee", dat benadrukt de zevenvoudig wereldkampioen.

Niet tevreden met de auto

De Brit vertelt dat hij alsnog niet tevreden is met zijn Ferrari-bolide. "Ik weet dat het met de auto echt een hele klus was vanwege de schade. Dus ik had het zeker moeilijk. Maar ik heb alles gegeven. Ik heb zo hard mogelijk gepusht en bij de laatste pitstop konden we de vleugel niet monteren, waardoor ik veel onderstuur had. Dus had ik moeite om de jongens voor me in te halen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton denkt dat hij meer uit de race had kunnen halen als hij een sterkere prestatie had neergezet op zaterdag. "Ik denk dat als we gisteren beter waren geweest in de kwalificatie, het een veel sterkere race zou zijn geweest", zo is Hamilton van mening. Daarmee maakt Hamilton duidelijk dat er volgens hem nog altijd stappen gezet moeten worden om structureel mee te kunnen strijden om de overwinning.

jd2000

Posts: 7.846

Nee,je had niet kunnen winnen. Je kwam Leclerc niet voorbij, op Verstappen kon je niet inlopen en dan was er nog een Antonelli.

  • 9
  • 19 jul 2026 - 21:05
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP België 2026

Reacties (14)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.767

    "Tijdens zijn pitstop heeft hij die straf ingelost, maar tijdens het wegrijden nam hij een Ferrari-monteur mee."

    Lewis zag het op tijd en gooide die monteur pardoes uit die wagen.

    Lewis: "Zonder te vragen meerijden.....toch niet bij mij.
    Mss bij Charles....maar dat denk ik ook niet.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 20:48
    • Lulham

      Posts: 823

      HI LA RISCH

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 21:17
  • F1 bekijker

    Posts: 455

    Een 2 en 3 was mogelijk maar winnen?

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 20:51
  • World Traveller

    Posts: 754

    Nou, was de VSC niet geweest lag hij nog verdere 10 seconden achter de rest.......

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 20:51
    • Robin

      Posts: 3.378

      Uhm schade?

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 01:12
  • jd2000

    Posts: 7.846

    Nee,je had niet kunnen winnen. Je kwam Leclerc niet voorbij, op Verstappen kon je niet inlopen en dan was er nog een Antonelli.

    • + 9
    • 19 jul 2026 - 21:05
    • Robin

      Posts: 3.378

      Euhm schade?

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 23:19
    • Sander

      Posts: 1.898

      Euhm eigen schuld?

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 01:08
    • Robin

      Posts: 3.378

      Dat kan heus zo zijn Sander maar dat is wel de reden dat hij snelheid te kort kwam.
      En omdat z’n team het naliet om hem meer vleugel te geven bij de pitstop.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 01:13
  • schwantz34

    Posts: 42.460

    Als voor elke "als" een overwinning niet door je gepiercte neus was geboord, was je al lang 8 voudig kampioen geweest...

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 21:34
    • Robin

      Posts: 3.378

      Als jij niet zoveel onnodige flauwe opmerkingen zou plaatsen zou dit ook een beter forum zijn.
      Man wat ben jij anti…

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 23:21
  • Rimmer

    Posts: 13.394

    The Lewis werd niet voor niets gestraft. Zijn “signature move” is zoals altijd doen alsof je onderstuurd en de ander rammen. Dit keer was het Sjors en hoewel Sjors het had kunnen weten en zichzelf op de penalty stip legde, was het uiteindelijk Lewis die zijn (en zijn eigen) race verpestte.
    De 5 seconden straf tijdens de stop en het daaruit voortvloeiende verlies van momentum bij de monteurs deden hem definitief de das om. Hij had zeer eenvoudig op het podium gestaan.
    Dure punten die Lewis had kunnen en eigenlijk ook moeten pakken want die 8e titel is in bereik en er is geen ruimte voor domme fouten. Dit was er toch echt eentje van Lewis. Gelukkig voor hem bleef de uiteindelijke schade zeer zeer beperkt maar het zijn kostbare punten.
    Sjors kent Lewis al jaren en heeft zelfs met hem gereden dus die kan zichzelf ook alles aanrekenen. Hij had moeten weten dat je Lewis niet in die positie moet drukken want hij tikt je standaard met zijn voorwiel aan. Toto liet ook al weten dat Sjors er voor de helft zelf schuldig aan was. Hoe kan dat als Lewis als schuldige werd aanwezen? Simpel, Toto kent de moves van Lewis als geen ander.

    • + 6
    • 19 jul 2026 - 21:50
  • Warlord

    Posts: 2.498

    Denkt weer te kunnen winnen in ronde 1.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 22:55
    • Robin

      Posts: 3.378

      Oh ja en Leclerc niet?
      God wateren simpel selectief volk heb je hier…

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 01:11

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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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