Lewis Hamilton denkt dat hij de Grand Prix van België had kunnen winnen. De Brit eindigde de race als vierde, maar kreeg tijdens de race te maken met meerdere tegenslagen. Zo was hij betrokken bij een incident met George Russell en verliep ook zijn pitstop allesbehalve vlekkeloos.

Hamilton begon de race vanaf de vijfde plaats en werd al snel onderzocht door de stewards. Hij raakte betrokken bij een incident met zijn voormalig teamgenoot George Russell, waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Tijdens zijn pitstop heeft hij die straf ingelost, maar tijdens het wegrijden nam hij een Ferrari-monteur mee. Gelukkig liep het incident goed af en raakte niemand gewond.

Hamilton denkt dat hij had kunnen winnen

Hoewel de Brit dus meerdere pechmomenten kende tijdens de race in België, vertelt hij na afloop van de Grand Prix dat hij kans had gemaakt op de overwinning. Hij acht zijn pace namelijk erg sterk tijdens de race. "Ik denk dat we de race hadden kunnen winnen vanwege onze sterke pace", dat vertelt de Brit tegenover Viaplay.

Door het incident met Russell liep de auto van Hamilton ook schade op. Toch bleef zijn snelheid volgens hem opvallend goed. "Maar goed, ik had die beschadiging aan de vloer en ik had nog steeds een geweldig tempo, maar ik verloor zo’n 50 punten of zo. Dus zelfs dat neem ik graag mee", dat benadrukt de zevenvoudig wereldkampioen.

Niet tevreden met de auto

De Brit vertelt dat hij alsnog niet tevreden is met zijn Ferrari-bolide. "Ik weet dat het met de auto echt een hele klus was vanwege de schade. Dus ik had het zeker moeilijk. Maar ik heb alles gegeven. Ik heb zo hard mogelijk gepusht en bij de laatste pitstop konden we de vleugel niet monteren, waardoor ik veel onderstuur had. Dus had ik moeite om de jongens voor me in te halen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton denkt dat hij meer uit de race had kunnen halen als hij een sterkere prestatie had neergezet op zaterdag. "Ik denk dat als we gisteren beter waren geweest in de kwalificatie, het een veel sterkere race zou zijn geweest", zo is Hamilton van mening. Daarmee maakt Hamilton duidelijk dat er volgens hem nog altijd stappen gezet moeten worden om structureel mee te kunnen strijden om de overwinning.