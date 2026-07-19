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F1Grand Prix België - Startgrid

BE Spa-Francorchamps - 19 juli 2026

1

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:44.361

2

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:44.678
  • +0.317

3

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:44.869
  • +0.508

4

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:44.893
  • +0.532

5

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:44.895
  • +0.534

6

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:45.016
  • +0.655

7

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:45.143
  • +0.782

8

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • 1:45.628
  • +1.267

9

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:46.120
  • +1.759

10

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:46.331
  • +1.970

11

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:46.392
  • +2.031

12

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:46.671
  • +2.310

13

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:44.801
  • +0.440

14

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:46.779
  • +2.418

15

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:47.120
  • +2.759

16

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:47.801
  • +3.440

17

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:47.823
  • +3.462

18

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:47.971
  • +3.610

19

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:46.777
  • +2.416

20

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:50.177
  • +5.816

21

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • geen tijd

22

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:50.002
  • +5.641

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BE Grand Prix van België

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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