F1Grand Prix België - Startgrid
Spa-Francorchamps - 19 juli 2026
1
- 1:44.361
2
- 1:44.678
- +0.317
3
- 1:44.869
- +0.508
4
- 1:44.893
- +0.532
5
- 1:44.895
- +0.534
6
- 1:45.016
- +0.655
7
- 1:45.143
- +0.782
8
- 1:45.628
- +1.267
9
- 1:46.120
- +1.759
10
- 1:46.331
- +1.970
11
- 1:46.392
- +2.031
12
- 1:46.671
- +2.310
13
- 1:44.801
- +0.440
14
- 1:46.779
- +2.418
15
- 1:47.120
- +2.759
16
- 1:47.801
- +3.440
17
- 1:47.823
- +3.462
18
- 1:47.971
- +3.610
19
- 1:46.777
- +2.416
20
- 1:50.177
- +5.816
21
- geen tijd
22
- 1:50.002
- +5.641
Grand Prix van België
Lokale tijd
-
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
Race / Startgrid
15:00 - 17:00
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 15:00
-
-
Grand Prix van België
Lokale tijd
-
Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
-
Zaterdag
-
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Zondag
-
Race
15:00 - 17:00
-
Vrijdag
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 15:00
Test kalender
Circuit de Catalunya - Wintertest
WK standen 2026
Pos
Coureur
Team
Punten
2
154
3
147
4
108
5
97
Pos
Team
Punten
1
333
2
255
3
179
4
128
5
63
6
56
7
21
8
11
9
6
10
1
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Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
13 - 15 maa
China
27 - 29 maa
Japan
10 - 12 apr
Bahrein
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
22 - 24 mei
Canada
5 - 7 jun
Monaco
12 - 14 jun
Spanje
26 - 28 jun
Oostenrijk
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
-
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Coureursprofiel
- Team Red Bull Racing
- Punten 3.521
- Podiums 129
- Grand Prix 242
- Land NL
- Geb. datum 30 sep 1997 (28)
- Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,8 m
- 838.944 reacties op Red Bull Racing
- 983 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Max Verstappen
Team profiel
- Team naam Red Bull Racing
- Basis Milton Keynes, Leafield, Oostenrijk
-
- Liam Lawson
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Daniel Ricciardo 3
- Sebastian Vettel 5
- Isack Hadjar 6
- Pierre Gasly 10
- Sergio Perez 11
- Sebastian Vettel 15
- Yuki Tsunoda 22
- Daniil Kvyat 26
- Max Verstappen 33
- 913.892 reacties op Red Bull Racing
- 686 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Racing
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