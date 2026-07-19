Max Verstappen is heel erg blij met de hulp van zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman gaf hem een belangrijke tow in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps, waardoor de viervoudig wereldkampioen de tweede tijd wist te noteren. Verstappen vindt zijn teamgenoot een slimme jongen.

Het team van Red Bull Racing had een slim plannetje bedacht voor de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hadjar zal de race door een motorwissel achteraan het veld starten, en deed in de kwalificatie eigenlijk voor spek en bonen mee. Hadjar wist door te stoten naar Q3, en in plaats van zich te focussen op een snelle tijd, hielp hij Verstappen. Hij gaf zijn teamgenoot een gewaagde tow, waardoor hij een paar tienden kon pakken en de tweede tijd wist te noteren. Hij was net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli, maar het gevoel is goed.

'Hij is een slimme jongen'

Verstappen is heel erg tevreden met de hulp van Hadjar, en had na afloop dan ook louter complimenten klaarliggen voor de jonge Fransman. In gesprek met de internationale media deelde hij zijn complimenten uit: "Hij doet het heel erg goed en onze samenwerking is ook goed. Isack is een heel slimme jongen. We hebben het er vooraf over gehad binnen het team en we waren het heel erg snel eens. We wisten dus wat we gingen doen in deze sessie."

Het plan van Red Bull

Red Bull had ook goed nagedacht over waar ze een tow gingen uitvoeren. Hadjar ging in de tweede sector van zijn gaf om Verstappen in de derde sector op sleeptouw te nemen: "In de derde vrije training had ik om welke reden dan ook een slipstream in zowel de eerste als de derde sector. Dat was eigenlijk redelijk in evenwicht. Maar om het op deze plek te doen, aan het einde van het rondje, had misschien toch net iets meer effect."

Het leek eventjes mis te gaan, want Verstappen leek bijna tegen Hadjar aan te rijden: "Maar het was niet té dichtbij, ik reed gewoon vol gas en dat ging goed. En ik vertrouw Isack ook gewoon, het klopte helemaal."