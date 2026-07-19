user icon
icon

Verstappen prijst Hadjar de hemel in: "Slimme jongen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen prijst Hadjar de hemel in: "Slimme jongen"

Max Verstappen is heel erg blij met de hulp van zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman gaf hem een belangrijke tow in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps, waardoor de viervoudig wereldkampioen de tweede tijd wist te noteren. Verstappen vindt zijn teamgenoot een slimme jongen.

Het team van Red Bull Racing had een slim plannetje bedacht voor de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Hadjar zal de race door een motorwissel achteraan het veld starten, en deed in de kwalificatie eigenlijk voor spek en bonen mee. Hadjar wist door te stoten naar Q3, en in plaats van zich te focussen op een snelle tijd, hielp hij Verstappen. Hij gaf zijn teamgenoot een gewaagde tow, waardoor hij een paar tienden kon pakken en de tweede tijd wist te noteren. Hij was net iets langzamer dan Andrea Kimi Antonelli, maar het gevoel is goed.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

'Hij is een slimme jongen'

Verstappen is heel erg tevreden met de hulp van Hadjar, en had na afloop dan ook louter complimenten klaarliggen voor de jonge Fransman. In gesprek met de internationale media deelde hij zijn complimenten uit: "Hij doet het heel erg goed en onze samenwerking is ook goed. Isack is een heel slimme jongen. We hebben het er vooraf over gehad binnen het team en we waren het heel erg snel eens. We wisten dus wat we gingen doen in deze sessie."

Het plan van Red Bull

Red Bull had ook goed nagedacht over waar ze een tow gingen uitvoeren. Hadjar ging in de tweede sector van zijn gaf om Verstappen in de derde sector op sleeptouw te nemen: "In de derde vrije training had ik om welke reden dan ook een slipstream in zowel de eerste als de derde sector. Dat was eigenlijk redelijk in evenwicht. Maar om het op deze plek te doen, aan het einde van het rondje, had misschien toch net iets meer effect."

Het leek eventjes mis te gaan, want Verstappen leek bijna tegen Hadjar aan te rijden: "Maar het was niet té dichtbij, ik reed gewoon vol gas en dat ging goed. En ik vertrouw Isack ook gewoon, het klopte helemaal."

Politik

Posts: 10.021

Gezien de vele kritiek op de huidige regels dacht ik dat Verstappen niet van kunstmatig racen hield.
Een tow valt in zijn optiek blijkbaar niet onder kunstmatig racen.
Nee, nu is het een 'slim plannetje' en is 'het gevoel goed'.

  • 8
  • 19 jul 2026 - 09:31
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 10.021

    Gezien de vele kritiek op de huidige regels dacht ik dat Verstappen niet van kunstmatig racen hield.
    Een tow valt in zijn optiek blijkbaar niet onder kunstmatig racen.
    Nee, nu is het een 'slim plannetje' en is 'het gevoel goed'.

    • + 8
    • 19 jul 2026 - 09:31
    • Polleke2

      Posts: 2.057

      Jezus wat een zure lul.

      • + 7
      • 19 jul 2026 - 09:47
    • Polleke2

      Posts: 2.057

      Tja de ik kan wel zeggen dat ik een " McLaren kenner" ben zal weer eens geen kritiek op Max hebben.

      • + 4
      • 19 jul 2026 - 09:49
    • Erwinnaar

      Posts: 5.777

      Is wel vaker gebeurt hoor, ook voor tijdperk Max.

      • + 5
      • 19 jul 2026 - 09:59
    • Politik

      Posts: 10.021

      @Erwinnaar,

      Dat is niet relevant.
      Het gaat erom dat Max wel van kunstmatig racen houdt, blijkbaar wanneer het hem uitkomt

      • + 7
      • 19 jul 2026 - 10:11
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.587

      Er is nog een verschil tussen heel de race kunstmatig racen en uit noodzaak een tow nodig te hebben voor de kwali.

      Verstappen zal ook liever 2de plek pakken op eigen kracht maar dat zit er nu niet in met red bull

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 10:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.752

      Als iemand anders het doet slaat de horde op tilt en spreken ze er schande van.....doen ze het bij Redbull slaan ze ook op tilt, maar dan mag het.

      Zoek de verschillen.

      • + 3
      • 19 jul 2026 - 10:37
    • skibeest

      Posts: 2.122

      Een slipstream gebruiken is alles behalve kunstmatig. DRS is een kunstmatige slipstream versterker. Of een PTO button

      • + 7
      • 19 jul 2026 - 10:41
    • RonHymer

      Posts: 245

      Juist dit is racen op de scherpste snede. Man wat zet jij jezelf telkens weer voor paal.

      • + 6
      • 19 jul 2026 - 11:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.752

    "Verstappen prijst Hadjar de hemel in: "ik vind Isack 'n slimme jongen"

    Ja, das niet zo heel moeilijk natuurlijk....bijna iedereen is slimmer dan Max.

    • + 5
    • 19 jul 2026 - 09:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.752

    "Verstappen prijst Hadjar de hemel in: "Slimme jongen die Isack"

    Wat Max er niet bij verteld is dat de box naast Max bezoek heeft gehad van iemand met 'n groot rood hoofd....

    Op 'n media sait staat daar 'n filmpje op dat die meneer Isack vermanend heeft toe gesproken en bedreigd.
    Wat er precies gezegd is is niet duidelijk.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 11:50

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar