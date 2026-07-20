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Red Bull haalt opgelucht adem: "Fijn dat ze allebei sterk waren"

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Red Bull haalt opgelucht adem: "Fijn dat ze allebei sterk waren"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt vol trots terug op het resultaat in de Belgische Grand Prix. Na een aantal lastige raceweekenden konden ze eindelijk weer meevechten op het circuit van Spa-Francorchamps. Mekies was vooral trots op de podiumplaats van Max Verstappen en de knappe inhaalrace van Isack Hadjar.

Verstappens ogen spuwde twee weken geleden nog vuur in Silverstone. Op het Britse circuit was hij uitgevallen na een probleem met zijn achtervleugel, maar nu leek hij haast herboren op zijn favoriete circuit in de Belgische Ardennen. Verstappen kwalificeerde zich, met hulp van Hadjar, als tweede en kwam als derde over de streep. Hadjar moest door een motorwissel vanuit het achterveld starten, maar hij wist zich knap terug te vechten naar de zesde plaats.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Mekies is zeer tevreden met de prestaties van zijn coureurs. Na afloop sprak hij zichtbaar opgelucht met Viaplay: "Het is een heel sterk resultaat. Eerlijk gezegd ben ik echt heel erg blij voor het team. De auto was dit weekend sterk en Max en Isack voelden zich meteen wat comfortabeler. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar met de McLarens, de Ferrari's en Russell."

Verstappen greep bij de start van de race kort de leiding, maar werd al snel verschalkt door Antonelli en Leclerc. Volgens Mekies was een zege iets te veel van het goede: "Kimi rijdt momenteel een soort van in een eigen klasse, maar het was een mooi gevecht. Het was goed om er in de kwalificatie al dichtbij te zitten, en het was goed om in de race het juiste tempo te hebben. Het was fijn om te zien dat beide auto's enorm sterk waren. Max heeft zoals altijd geen enkele fout gemaakt, en Isack liet een prachtige inhaalrace zien vanaf de achterkant van de grid."

Is Red Bull nu echt terug?

Mekies wil echter niet te vroeg juichen: "We staan er nu dichterbij. In Oostenrijk waren we al heel erg competitief; op Silverstone hadden we het heel erg zwaar en vochten we alsnog voor het podium. En hier, opnieuw op een lastig circuit voor ons, waren we in staat om op het podium te eindigen."

"Het is gewoon echt goede progressie. Nu moeten we nog de laatste twee tot drie tienden zien te vinden. Dat zal zeker niet makkelijk worden, maar iedereen in de fabriek werkt keihard, en deze resultaten zijn goed voor hen."

Erwinnaar

Posts: 5.779

Ik snap dat nooit met dat keihard werken. Alsof men bij Aston Martin dus hele dagen badmintonnen op het grasveldje voor de fabriek?

  • 2
  • 20 jul 2026 - 07:47
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (2)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.779

    Ik snap dat nooit met dat keihard werken. Alsof men bij Aston Martin dus hele dagen badmintonnen op het grasveldje voor de fabriek?

    • + 2
    • 20 jul 2026 - 07:47
    • f(1)orum

      Posts: 10.259

      Nou, badminton niet, maar er ligt daar wel een tennisbaantje voor Lance.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 11:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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