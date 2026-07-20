Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt vol trots terug op het resultaat in de Belgische Grand Prix. Na een aantal lastige raceweekenden konden ze eindelijk weer meevechten op het circuit van Spa-Francorchamps. Mekies was vooral trots op de podiumplaats van Max Verstappen en de knappe inhaalrace van Isack Hadjar.

Verstappens ogen spuwde twee weken geleden nog vuur in Silverstone. Op het Britse circuit was hij uitgevallen na een probleem met zijn achtervleugel, maar nu leek hij haast herboren op zijn favoriete circuit in de Belgische Ardennen. Verstappen kwalificeerde zich, met hulp van Hadjar, als tweede en kwam als derde over de streep. Hadjar moest door een motorwissel vanuit het achterveld starten, maar hij wist zich knap terug te vechten naar de zesde plaats.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Red Bull-teambaas Mekies is zeer tevreden met de prestaties van zijn coureurs. Na afloop sprak hij zichtbaar opgelucht met Viaplay: "Het is een heel sterk resultaat. Eerlijk gezegd ben ik echt heel erg blij voor het team. De auto was dit weekend sterk en Max en Isack voelden zich meteen wat comfortabeler. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar met de McLarens, de Ferrari's en Russell."

Verstappen greep bij de start van de race kort de leiding, maar werd al snel verschalkt door Antonelli en Leclerc. Volgens Mekies was een zege iets te veel van het goede: "Kimi rijdt momenteel een soort van in een eigen klasse, maar het was een mooi gevecht. Het was goed om er in de kwalificatie al dichtbij te zitten, en het was goed om in de race het juiste tempo te hebben. Het was fijn om te zien dat beide auto's enorm sterk waren. Max heeft zoals altijd geen enkele fout gemaakt, en Isack liet een prachtige inhaalrace zien vanaf de achterkant van de grid."

Is Red Bull nu echt terug?

Mekies wil echter niet te vroeg juichen: "We staan er nu dichterbij. In Oostenrijk waren we al heel erg competitief; op Silverstone hadden we het heel erg zwaar en vochten we alsnog voor het podium. En hier, opnieuw op een lastig circuit voor ons, waren we in staat om op het podium te eindigen."

"Het is gewoon echt goede progressie. Nu moeten we nog de laatste twee tot drie tienden zien te vinden. Dat zal zeker niet makkelijk worden, maar iedereen in de fabriek werkt keihard, en deze resultaten zijn goed voor hen."