Max Verstappen heeft er na afloop van de Belgische Grand Prix geen geheim van gemaakt dat het niet leuk is om onder omstandigheden op Spa te racen. Het iconische circuit in de Ardennen vormt normaal gesproken een hoogtepunt van het jaar, maar door de batterijsituatie verliezen ze veel snelheid. Verstappen had vandaag ook een ontmoeting met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, mogelijk besprak hij daar deze situatie.

Het circuit van Spa-Francorchamps geldt als een parel op de Formule 1-kalender, maar de grootste lol was dit weekend wel verdwenen. Zo was de spectaculaire bocht Pouhon dit jaar niets meer dan een simpele knik, en verliezen de coureurs zeer veel snelheid als de batterij leeg is. Het zorgde voor teleurstelling bij de coureurs, terwijl Verstappen na afloop in de cooldown room nogmaals aan koning Filip vertelde dat Spa zijn favoriete circuit is.

'Geheime' ontmoeting

Volgens De Telegraaf had Verstappen precies op deze dag ook een ontmoeting met F1-CEO Stefano Domenicali. De krant stelt dat het om een gepland onderhoud ging met de Italiaan, al is het niet bekend wat ze precies met elkaar hebben besproken. De Telegraaf suggereert wel dat Verstappen vast nog even heeft laten weten dat deze situatie niet is waar de Formule 1 voor is bedoeld. Het regent immers al het hele jaar klachten van de coureurs, en pas volgend jaar gaat er op motorisch vlak iets veranderen.

'Het is soms net een jungle'

Verstappen werd na afloop tijdens de persconferentie voor de coureurs uit de top drie vanzelfsprekend nog gevraagd naar de situatie met de batterijen, en reageerde hij zeer duidelijk. Net als tijdens de Britse Grand Prix verloren ze op een spectaculaire baan veel snelheid: "Welkom bij de Formule 1 anno 2026. Soms is het gewoon net een jungle."

Verstappen zal nu al uitkijken naar de Hongaarse Grand Prix van volgende week. Het is de verwachting dat de coureurs op de Hungaroring minder last gaan krijgen van de huidige situatie, al blijft het vanzelfsprekend geen ideale omstandigheid.