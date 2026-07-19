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'Verstappen had belangrijke meeting met Domenicali in Spa'

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'Verstappen had belangrijke meeting met Domenicali in Spa'

Max Verstappen heeft er na afloop van de Belgische Grand Prix geen geheim van gemaakt dat het niet leuk is om onder omstandigheden op Spa te racen. Het iconische circuit in de Ardennen vormt normaal gesproken een hoogtepunt van het jaar, maar door de batterijsituatie verliezen ze veel snelheid. Verstappen had vandaag ook een ontmoeting met Formule 1-CEO Stefano Domenicali, mogelijk besprak hij daar deze situatie.

Het circuit van Spa-Francorchamps geldt als een parel op de Formule 1-kalender, maar de grootste lol was dit weekend wel verdwenen. Zo was de spectaculaire bocht Pouhon dit jaar niets meer dan een simpele knik, en verliezen de coureurs zeer veel snelheid als de batterij leeg is. Het zorgde voor teleurstelling bij de coureurs, terwijl Verstappen na afloop in de cooldown room nogmaals aan koning Filip vertelde dat Spa zijn favoriete circuit is.

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'Geheime' ontmoeting

Volgens De Telegraaf had Verstappen precies op deze dag ook een ontmoeting met F1-CEO Stefano Domenicali. De krant stelt dat het om een gepland onderhoud ging met de Italiaan, al is het niet bekend wat ze precies met elkaar hebben besproken. De Telegraaf suggereert wel dat Verstappen vast nog even heeft laten weten dat deze situatie niet is waar de Formule 1 voor is bedoeld. Het regent immers al het hele jaar klachten van de coureurs, en pas volgend jaar gaat er op motorisch vlak iets veranderen.

'Het is soms net een jungle'

Verstappen werd na afloop tijdens de persconferentie voor de coureurs uit de top drie vanzelfsprekend nog gevraagd naar de situatie met de batterijen, en reageerde hij zeer duidelijk. Net als tijdens de Britse Grand Prix verloren ze op een spectaculaire baan veel snelheid: "Welkom bij de Formule 1 anno 2026. Soms is het gewoon net een jungle."

Verstappen zal nu al uitkijken naar de Hongaarse Grand Prix van volgende week. Het is de verwachting dat de coureurs op de Hungaroring minder last gaan krijgen van de huidige situatie, al blijft het vanzelfsprekend geen ideale omstandigheid.

Kampsie

Posts: 1.705

Dat de fia geen onboard graphics laat zien is het bewijs van hun falen.

  • 16
  • 19 jul 2026 - 20:37
F1 Nieuws Max Verstappen Stefano Domenicali Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (7)

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  • Kampsie

    Posts: 1.705

    Dat de fia geen onboard graphics laat zien is het bewijs van hun falen.

    • + 15
    • 19 jul 2026 - 20:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      Op @LP-aujourd'hui staan wel onboards van de geheime ontmoeting met F1-CEO Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1...

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 20:54
    • Kampsie

      Posts: 1.705

      @LP-aujourd'hui kennende zit dat achter de paywall

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 21:10
    • Larry Perkins

      Posts: 66.463

      Uiteraard, @LP-aujourd'hui is gekke Georgie niet...

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 21:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.841

      "Verstappen had belangrijke meeting ....... "

      Kelly heeft sinds donderdag al een belangrijke meeting met haar vriendin
      Yara Akkari uit Los Angeles en haar moeder Sylvia in St Tropez.

      ibb.co/LXz56mVK

      Kelly postte exact dezelfde locatie: ibb.co/HpbWGYLw

      Max zijn jacht ligt nog steeds in St Tropez terwijl Max onderweg is naar Nice.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 22:00
    • schwantz34

      Posts: 42.460

      Die speed grafics lieten ze natuurlijk niet zien om een publiekelijke afgang te voorkomen. Maar wat wel enorm goed was te horen op de onboards, was dat de coureurs allemaal echt bizar vaak terug moesten schakelen in volle gas bochten, om maar te voorkomen dat de toch al afnemende snelheid echt helemaal als een dolle achteruitliep omdat het mariokartrukbatterijtje voor de zoveelste keer weer eens volstrekt leeg was.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 22:39
    • Tazman

      Posts: 83

      Je hoeft niet eens naar de graphics te kijken, je hoort het direct als ze een heuvel op gaan of een langer recht stuk hebben.
      Ze schakelen niet voor niets iedere keer de camera weg als het "clippen" begint

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 23:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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