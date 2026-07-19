Andrea Kimi Antonelli heeft zondag zijn zesde overwinning van het Formule 1-seizoen geboekt door de Grand Prix van België op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur bleef na een enerverende race Charles Leclerc en Max Verstappen voor en verstevigde daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap. Toch weigerde de negentienjarige Italiaan na afloop achterover te leunen.

Antonelli moest diep gaan om de overwinning veilig te stellen op Spa-Francorchamps. De jonge Italiaan kreeg voortdurend druk van zijn achtervolgers en moest bovendien een safety car-herstart zien te overleven. Uiteindelijk hield hij stand en bezorgde hij Mercedes opnieuw een belangrijke overwinning.

'Het was allesbehalve eenvoudig'

Na afloop gaf Antonelli toe dat de race veel zwaarder was dan vooraf werd verwacht. Volgens de Mercedes-coureur lag het tempo vanaf de openingsronde een stuk hoger dan tijdens de vrije trainingen en zat iedereen voortdurend op de limiet. Ook de safety car-herstart maakte het er niet makkelijker op.

"Het was een heel zware race", vertelde Antonelli bij Viaplay. "Iedereen reed op een ontzettend hoog tempo en dat lag veel hoger dan tijdens de vrije trainingen. Na de safety car moest ik alles onder controle zien te houden. Bovendien was Charles Leclerc enorm snel. Ik kon hem wel voorbij, maar daarna profiteerde hij juist van de slipstream. Daardoor bleef de druk de hele tijd groot. Ik ben vooral blij dat we de overwinning over de streep hebben getrokken."

Geen ruimte voor gemakzucht

Door zijn overwinning vergroot Antonelli zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder, maar volgens de Mercedes-coureur zegt dat nog helemaal niets. Hij wijst erop dat één technisch probleem of een mindere race voldoende kan zijn om een groot deel van de voorsprong kwijt te raken.

Daarom blijft Antonelli ook volgend weekend in Hongarije vol voor de overwinning gaan. "Natuurlijk zou het mooi zijn om met opnieuw een goed resultaat de zomerstop in te gaan, maar we hebben dit seizoen al vaak genoeg gezien hoe snel alles kan omslaan. Een technisch probleem of een slechte race kost je meteen heel veel punten. Daarom moet je iedere kans blijven benutten en telkens het maximale resultaat proberen te halen."