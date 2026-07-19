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Antonelli houdt hoofd koel na Spa-overwinning: "Was een zware race"

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Antonelli houdt hoofd koel na Spa-overwinning: "Was een zware race"

Andrea Kimi Antonelli heeft zondag zijn zesde overwinning van het Formule 1-seizoen geboekt door de Grand Prix van België op zijn naam te schrijven. De Mercedes-coureur bleef na een enerverende race Charles Leclerc en Max Verstappen voor en verstevigde daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap. Toch weigerde de negentienjarige Italiaan na afloop achterover te leunen.

Antonelli moest diep gaan om de overwinning veilig te stellen op Spa-Francorchamps. De jonge Italiaan kreeg voortdurend druk van zijn achtervolgers en moest bovendien een safety car-herstart zien te overleven. Uiteindelijk hield hij stand en bezorgde hij Mercedes opnieuw een belangrijke overwinning.

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'Het was allesbehalve eenvoudig'

Na afloop gaf Antonelli toe dat de race veel zwaarder was dan vooraf werd verwacht. Volgens de Mercedes-coureur lag het tempo vanaf de openingsronde een stuk hoger dan tijdens de vrije trainingen en zat iedereen voortdurend op de limiet. Ook de safety car-herstart maakte het er niet makkelijker op.

"Het was een heel zware race", vertelde Antonelli bij Viaplay. "Iedereen reed op een ontzettend hoog tempo en dat lag veel hoger dan tijdens de vrije trainingen. Na de safety car moest ik alles onder controle zien te houden. Bovendien was Charles Leclerc enorm snel. Ik kon hem wel voorbij, maar daarna profiteerde hij juist van de slipstream. Daardoor bleef de druk de hele tijd groot. Ik ben vooral blij dat we de overwinning over de streep hebben getrokken."

Geen ruimte voor gemakzucht

Door zijn overwinning vergroot Antonelli zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verder, maar volgens de Mercedes-coureur zegt dat nog helemaal niets. Hij wijst erop dat één technisch probleem of een mindere race voldoende kan zijn om een groot deel van de voorsprong kwijt te raken.

Daarom blijft Antonelli ook volgend weekend in Hongarije vol voor de overwinning gaan. "Natuurlijk zou het mooi zijn om met opnieuw een goed resultaat de zomerstop in te gaan, maar we hebben dit seizoen al vaak genoeg gezien hoe snel alles kan omslaan. Een technisch probleem of een slechte race kost je meteen heel veel punten. Daarom moet je iedere kans blijven benutten en telkens het maximale resultaat proberen te halen."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP België 2026

Reacties (2)

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  • Rimmer

    Posts: 13.394

    Kimi doet het echt heel goed maar Sjors laat ook gewoon veel te veel liggen uit frustratie en wanhoop. Daardoor ligt alles nu op de schouders van Kimi en ik denk niet dat hij in staat zal zijn om Lewis van zich af te houden.
    Bij Ferrari zal Vasseur steeds meer gaan luisteren naar Lewis en inzien dat als ze met Charles samenwerken ze Kimi kunnen isoleren en verslaan.
    George zal zich op enig moment realiseren dat het tussen Kimi en Lewis gaat en ervoor waken om kostbare punten van Lewis af te pakken. Die gaat gewoon straks sluw rijden met de gedachte dat hij liever Lewis kampioen ziet worden dan zijn eigen teamgenoot.
    Je ziet het momentum al langzaam verschuiven. Volgende race in Hongarije wordt een zege voor Lewis en de achterstand is daarna prima te overbruggen in deel 2.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 22:12
  • F1 bekijker

    Posts: 455

    Alonso is blij...

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 00:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 329
  • Podiums 10
  • Grand Prix 33
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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