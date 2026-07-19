Oscar Piastri is het eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige staat van de Formule 1. Verstappen stelde dat het iconische circuit van Spa-Francorchamps onder de huidige regels een compleet andere baan is geworden. Piastri is het daar volledig mee eens, en wijst naar de befaamde bocht Pouhon.

Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de favoriete banen voor veel coureurs. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van het circuit van Spa, en hij is dan ook niet blij met de huidige situatie. Balend stelde hij dat het nu aanvoelt als een compleet ander circuit, en hij kreeg tijdens de FIA-persconferentie bijval van Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris.

Heeft Verstappen een punt?

Ook McLaren-coureur Oscar Piastri is het eens met Verstappen. De Australiër baalt, en wijst in gesprek met de internationale media naar Pouhon. Deze bocht vormde altijd een enorme uitdaging voor de coureurs: "Pouhon is tegenwoordig behoorlijk pijnlijk. Of misschien is het beter om dat geen bocht meer te noemen, maar eerder een knik. Eigenlijk is het nauwelijks nog een echte bocht."

Piastri vindt dit heel erg jammer, want voor hem was het altijd één van de uitdagendste bochten op de F1-kalender: "Dat is echt jammer, want het is altijd een prachtige bocht geweest en het was er bovendien altijd eentje die mij goed lag. Het is heel vreemd om te merken hoe anders alles dit jaar aanvoelt."

'Spa voelt anders aan dan eerst'

De coureurs hebben daarnaast ook te maken met de batterijen. Het zorgt ervoor dat ze soms niet de beschikking hebben over al het vermogen. Verstappen vergeleek het al met de Formule 3, en Piastri begrijpt dat wel: "Op veel plekken krijgen we nu alleen vermogen van de verbrandingsmotor. Daardoor kom je sommige bochten uit met bijna 1000 pk, terwijl je op andere plekken slechts 550 tot 600 pk tot je beschikking hebt."

Piastri sluit zijn verhaal met een diepe zucht af: "Het is behoorlijk lastig om je daarop aan te passen. In dat opzicht is het dit jaar zeker meer uitdagender. Spa voelt daardoor echt heel erg anders aan dan voorheen."