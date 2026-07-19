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Verstappen krijgt bijval na felle F1-kritiek

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Verstappen krijgt bijval na felle F1-kritiek

Oscar Piastri is het eens met de kritiek van Max Verstappen op de huidige staat van de Formule 1. Verstappen stelde dat het iconische circuit van Spa-Francorchamps onder de huidige regels een compleet andere baan is geworden. Piastri is het daar volledig mee eens, en wijst naar de befaamde bocht Pouhon.

Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de favoriete banen voor veel coureurs. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van het circuit van Spa, en hij is dan ook niet blij met de huidige situatie. Balend stelde hij dat het nu aanvoelt als een compleet ander circuit, en hij kreeg tijdens de FIA-persconferentie bijval van Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris.

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Ook McLaren-coureur Oscar Piastri is het eens met Verstappen. De Australiër baalt, en wijst in gesprek met de internationale media naar Pouhon. Deze bocht vormde altijd een enorme uitdaging voor de coureurs: "Pouhon is tegenwoordig behoorlijk pijnlijk. Of misschien is het beter om dat geen bocht meer te noemen, maar eerder een knik. Eigenlijk is het nauwelijks nog een echte bocht."

Piastri vindt dit heel erg jammer, want voor hem was het altijd één van de uitdagendste bochten op de F1-kalender: "Dat is echt jammer, want het is altijd een prachtige bocht geweest en het was er bovendien altijd eentje die mij goed lag. Het is heel vreemd om te merken hoe anders alles dit jaar aanvoelt."

'Spa voelt anders aan dan eerst'

De coureurs hebben daarnaast ook te maken met de batterijen. Het zorgt ervoor dat ze soms niet de beschikking hebben over al het vermogen. Verstappen vergeleek het al met de Formule 3, en Piastri begrijpt dat wel: "Op veel plekken krijgen we nu alleen vermogen van de verbrandingsmotor. Daardoor kom je sommige bochten uit met bijna 1000 pk, terwijl je op andere plekken slechts 550 tot 600 pk tot je beschikking hebt."

Piastri sluit zijn verhaal met een diepe zucht af: "Het is behoorlijk lastig om je daarop aan te passen. In dat opzicht is het dit jaar zeker meer uitdagender. Spa voelt daardoor echt heel erg anders aan dan voorheen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.754

"Pouhon, ik wou dat ik daar harder kon".... aldus Esteban Ocon.

Zelf verzonnen zonder gebruik te maken van AI.

  • 2
  • 19 jul 2026 - 12:19
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren GP België 2026

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.754

    "Pouhon, ik wou dat ik daar harder kon".... aldus Esteban Ocon.

    Zelf verzonnen zonder gebruik te maken van AI.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 12:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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