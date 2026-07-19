Isack Hadjar kijkt met een tevreden gevoel terug op de Grand Prix van België. De Fransman begon de race na een motorwissel vanaf de 21e plaats, maar wist zich knap terug te vechten naar de zesde positie. Daarbij profiteerde hij van een slimme strategie tijdens de safety car, die op de baan kwam na de crash van George Russell.

De teamgenoot van Verstappen startte de race op de harde band. Toen de safety car naar buiten kwam, dook Hadjar twee ronden achter elkaar de pits in. Daardoor reed hij slechts één ronde op de mediumband en voldeed hij direct aan de verplichte bandenwissel. Vervolgens kon de Fransman de rest van de race uitrijden op de harde compound, zonder nog een extra pitstop te hoeven maken.

Hadjar is blij met uitslag

De Fransman laat tegenover Viaplay weten dat hij erg blij is met de uitslag op Spa-Francorchamps. "De uitvoering was heel, heel goed. En ik denk dat het gewoon aan het tempo lag. Dat was heel, heel sterk. Als ik naar de rondetijden van de jongens voor me kijk, ben ik heel tevreden. Ik had niet veel meer kunnen doen", aldus de Hadjar.

De race had voor Hadjar niet langer moeten duren, want Norris kwam steeds dichterbij. "Hij was een bedreiging, ja. Nog één of twee ronden en eh, dan was het een flink gevecht geworden, maar hij was erg sterk en reed natuurlijk op nieuwe banden. Ik denk dat hij de hele race snel was, dus eh, het was spannend maar goed onder controle."

Hadjar heeft vertrouwen in volgend weekend

De Red Bull-coureur denkt dat zowel Verstappen als hijzelf een goede kans maakt tijdens de Grand Prix van Hongarije. "Ik denk dat we op dit circuit weer kansen hebben. Ik hoop ook dat we de achtervleugel weer terugkrijgen, hem kunnen repareren en weer aan de gang kunnen krijgen. Ik denk dat dat ons een flinke prestatieverbetering zal opleveren. Duimen maar." Momenteel staat Hadjar op de achtste plaats in het wereldkampioenschap en 31 punten achter zijn teamgenoot Verstappen, die op de zevende plek staat.