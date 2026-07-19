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Hadjar door het dolle heen na Belgische GP: "Had niet meer kunnen doen"

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Hadjar door het dolle heen na Belgische GP: "Had niet meer kunnen doen"

Isack Hadjar kijkt met een tevreden gevoel terug op de Grand Prix van België. De Fransman begon de race na een motorwissel vanaf de 21e plaats, maar wist zich knap terug te vechten naar de zesde positie. Daarbij profiteerde hij van een slimme strategie tijdens de safety car, die op de baan kwam na de crash van George Russell.

De teamgenoot van Verstappen startte de race op de harde band. Toen de safety car naar buiten kwam, dook Hadjar twee ronden achter elkaar de pits in. Daardoor reed hij slechts één ronde op de mediumband en voldeed hij direct aan de verplichte bandenwissel. Vervolgens kon de Fransman de rest van de race uitrijden op de harde compound, zonder nog een extra pitstop te hoeven maken.

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Hadjar is blij met uitslag

De Fransman laat tegenover Viaplay weten dat hij erg blij is met de uitslag op Spa-Francorchamps. "De uitvoering was heel, heel goed. En ik denk dat het gewoon aan het tempo lag. Dat was heel, heel sterk. Als ik naar de rondetijden van de jongens voor me kijk, ben ik heel tevreden. Ik had niet veel meer kunnen doen", aldus de Hadjar.

De race had voor Hadjar niet langer moeten duren, want Norris kwam steeds dichterbij. "Hij was een bedreiging, ja. Nog één of twee ronden en eh, dan was het een flink gevecht geworden, maar hij was erg sterk en reed natuurlijk op nieuwe banden. Ik denk dat hij de hele race snel was, dus eh, het was spannend maar goed onder controle."

Hadjar heeft vertrouwen in volgend weekend

De Red Bull-coureur denkt dat zowel Verstappen als hijzelf een goede kans maakt tijdens de Grand Prix van Hongarije. "Ik denk dat we op dit circuit weer kansen hebben. Ik hoop ook dat we de achtervleugel weer terugkrijgen, hem kunnen repareren en weer aan de gang kunnen krijgen. Ik denk dat dat ons een flinke prestatieverbetering zal opleveren. Duimen maar." Momenteel staat Hadjar op de achtste plaats in het wereldkampioenschap en 31 punten achter zijn teamgenoot Verstappen, die op de zevende plek staat.

hennie013

Posts: 1.871

Hij mag zeker trots zijn op zijn race, gereden alsof de duvel hem achterna zat, dat tezamen met de slimme pitstop strategie van Red Bull heeft tot dit fantastische resultaat geleid.
Echt alle lof verdiend, ook voor de hulp aan Max bij de kwalificatie !

  • 7
  • 19 jul 2026 - 21:09
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (6)

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  • hennie013

    Posts: 1.871

    Hij mag zeker trots zijn op zijn race, gereden alsof de duvel hem achterna zat, dat tezamen met de slimme pitstop strategie van Red Bull heeft tot dit fantastische resultaat geleid.
    Echt alle lof verdiend, ook voor de hulp aan Max bij de kwalificatie !

    • + 7
    • 19 jul 2026 - 21:09
    • Patrace

      Posts: 6.845

      Inderdaad. Dit was een uitstekend weekend voor hem en achteraf ook de juiste beslissing om zijn motorwissel en dus gridstraf hier te pakken. Hij had de snelheid om op eigen kracht naar P6 te rijden, dus de auto was ook goed. Goede punten voor Red Bull en voor hemzelf uiteraard.
      Hadjar lijkt met deze generatie auto's prima uit de voeten te kunnen en in de race ook gewoon dicht bij Verstappen in de buurt te blijven.
      Als het team de auto nog kan verbeteren en ze echt om de zeges mee gaan doen, dan is Hadjar zeker in staat om belangrijke punten van de concurrenten af te pakken en daarmee mogelijk Verstappen te helpen in de titelstrijd. Als dat niet dit jaar is, dan wellicht volgend jaar. (Uiteraard kan hij ook zelf een gooi naar de titel doen)

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 22:10
    • Hemex

      Posts: 1.395

      Alleen klopt het verhaal niet, want hij heeft in ronde 20 tijdens een VSC nogmaals gewisseld en zijn eerste set hards er weer onder gezet. Hij heeft de rest van de race dus NIET uitgereden op de harde compound, zonder nog een extra pitstop te hoeven maken. Die heeft hij duidelijk wel gemaakt.

      • + 2
      • 19 jul 2026 - 22:20
  • Snork

    Posts: 22.807

    Sterke strategische keuze om hem van hard naar medium en direct weer op hard te zetten. En hij reed er goede rondetijden op.

    • + 3
    • 19 jul 2026 - 21:49
  • Rimmer

    Posts: 13.394

    Hij startte achteraan de grid en eindigde op een schamele 10 seconde achter Max. Een uitstekende prestatie en ik denk niet dat Max in dezelfde situatie er meer had uitgehaald.

    • + 2
    • 19 jul 2026 - 22:06
  • TylaHunter

    Posts: 10.826

    Sterke race. Erg sterke race. Weet niet of de laatste pitstop echt nodig was, want volgens mij hielt hij max aardig bij op oudere banden... maar dit was een mooi resultaat voor hem en zijn kant van de garage.

    Offtopic: Nu Haas de upgrade strijd verliest van Racing Bulls en Alpine... ontstaat er een verrassend sterk gevecht om P5 bij de constructeurs. Zou het Racing Bulls dan toch dit seizoen eindelijk lukken om die gewilde P5 binnen te slepen? Beide coureurs zowel Lawson als Lindblad doen leuke dingen dit seizoen en ook Colapinto na vorig jaar nergens te zijn ten aanzien van Gasly ondersteund Alpine nu goed in punten.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 22:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 103
  • Podiums 1
  • Grand Prix 33
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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