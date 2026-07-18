Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Lando Norris.

Q1

In een droog maar fris Spa ging de kwalificatie van start. Met veel coureurs die een gridstraf zullen ontvangen voor het wisselen van motoronderdelen, lagen er kansen voor de wat mindere goden. Onder aanvoering van Lance Stroll kwamen de eerste coureurs de baan op, en bij Cadillac speelden ze direct het slipstream-spelletje. Dat was echter niet goed genoeg voor een plekje in het tweede gedeelte van de kwalificatie.

Na drie minuten was het dringen geblazen in de pitlane, en kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Ook Max Verstappen meldde zich, en hij noteerde een tijd die daarna alleen werd verbeterd door Lando Norris en Isack Hadjar. De Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell begonnen opvallend langzaam aan de sessie, en zelfs de indrukwekkende Arvid Lindblad was sneller.

Het doek in deze sessie viel voor Alexander Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso én Lance Stroll.

Q2

De start van het tweede gedeelte van de kwalificatie was veel actiever dan in Q1. In tegenstelling tot de eerste sessie kwamen de coureurs nu wel direct de baan op. Als een zwerm bijen meldden ze zich op het asfalt, en er werd direct volop gestreden. Het was duidelijk dat Andrea Kimi Antonelli weer een goed tempo te pakken had, en Verstappen moest ongeveer een halve seconde toegeven op de Mercedes.

Antonelli's teamgenoot George Russell had het echter niet makkelijk, en hij kwam niet verder dan de zeer teleurstellende achtste tijd. De Brit moest even vrezen, want veel coureurs waren bezig met snelle tijden. Ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar speelde met vuur, en dat kon problemen opleveren voor Red Bull. Aangezien Hadjar een gridstraf krijgt voor het wisselen van motoronderdelen, zal hij naar achteren gaan op de grid. Hierdoor kunnen ze hem goed gebruiken voor een tow in Q3.

Hadjar ging door, al was het met de hakken over de slot. Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Oliver Bearman vielen wel af. Voor Hülkenberg werd het een nog tegenvallender slot, want hij moest zijn auto naast de baan parkeren met een hydraulisch lek.

Q3

Na een kleine vertraging door de problemen van Hülkenberg, ging de strijd om de pole position van start. Het was de verwachting dat het een secondespel zou worden, en die verwachtingen kwamen uit in de eerste run. De Red Bulls van Hadjar en Verstappen kwamen als eerste de baan op, en het team speelde zoals verwacht het slipstream-spel.

Hadjar gaf Verstappen een tow door de eerste sector, ging daarna wat sneller door de tweede sector, om daarna weer het gas los te laten. Hij wachtte tot hij het seintje kreeg dat Verstappen in de buurt kwam, drukte het gas weer in en gaf Verstappen daardoor een ideale tow. Hierdoor noteerde de viervoudig wereldkampioen de snelste tijd, maar doken Norris, Antonelli en Leclerc onder zijn rondetijd. Voor Norris zou een pole mooi zijn meegenomen, maar door zijn aanstaande gridstraf kan hij sowieso niet als eerste starten.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri zorgde in de eerste run voor een rode vlag. Hij raakte met een wiel het grind, waardoor de steentjes op de ideale lijn belandden. Hierdoor lag de sessie wat langer stil.

Toen het licht weer op groen schoot, speelde Red Bull hetzelfde spelletje als in de eerste run. Verstappen kreeg een perfecte tow van Hadjar, maar de Fransman leek een fractie te laat aan de kant te gaan. Het kostte Verstappen een paar milliseconden, maar Antonelli was toch veel sneller. De tienersensatie van Mercedes liet zich weer zien, terwijl ook Arvid Lindblad indruk maakte.