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Uitslag kwalificatie België: Briljante Antonelli kaapt pole weg voor neus Verstappen

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<b> Uitslag kwalificatie België: </b> Briljante Antonelli kaapt pole weg voor neus Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl de top drie in deze sessie compleet werd gemaakt door Lando Norris.

Q1

In een droog maar fris Spa ging de kwalificatie van start. Met veel coureurs die een gridstraf zullen ontvangen voor het wisselen van motoronderdelen, lagen er kansen voor de wat mindere goden. Onder aanvoering van Lance Stroll kwamen de eerste coureurs de baan op, en bij Cadillac speelden ze direct het slipstream-spelletje. Dat was echter niet goed genoeg voor een plekje in het tweede gedeelte van de kwalificatie.

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Na drie minuten was het dringen geblazen in de pitlane, en kwamen vrijwel alle coureurs de baan op. Ook Max Verstappen meldde zich, en hij noteerde een tijd die daarna alleen werd verbeterd door Lando Norris en Isack Hadjar. De Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell begonnen opvallend langzaam aan de sessie, en zelfs de indrukwekkende Arvid Lindblad was sneller.

Het doek in deze sessie viel voor Alexander Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso én Lance Stroll.

Q2

De start van het tweede gedeelte van de kwalificatie was veel actiever dan in Q1. In tegenstelling tot de eerste sessie kwamen de coureurs nu wel direct de baan op. Als een zwerm bijen meldden ze zich op het asfalt, en er werd direct volop gestreden. Het was duidelijk dat Andrea Kimi Antonelli weer een goed tempo te pakken had, en Verstappen moest ongeveer een halve seconde toegeven op de Mercedes.

Antonelli's teamgenoot George Russell had het echter niet makkelijk, en hij kwam niet verder dan de zeer teleurstellende achtste tijd. De Brit moest even vrezen, want veel coureurs waren bezig met snelle tijden. Ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar speelde met vuur, en dat kon problemen opleveren voor Red Bull. Aangezien Hadjar een gridstraf krijgt voor het wisselen van motoronderdelen, zal hij naar achteren gaan op de grid. Hierdoor kunnen ze hem goed gebruiken voor een tow in Q3.

Hadjar ging door, al was het met de hakken over de slot. Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Oliver Bearman vielen wel af. Voor Hülkenberg werd het een nog tegenvallender slot, want hij moest zijn auto naast de baan parkeren met een hydraulisch lek.

Q3

Na een kleine vertraging door de problemen van Hülkenberg, ging de strijd om de pole position van start. Het was de verwachting dat het een secondespel zou worden, en die verwachtingen kwamen uit in de eerste run. De Red Bulls van Hadjar en Verstappen kwamen als eerste de baan op, en het team speelde zoals verwacht het slipstream-spel.

Hadjar gaf Verstappen een tow door de eerste sector, ging daarna wat sneller door de tweede sector, om daarna weer het gas los te laten. Hij wachtte tot hij het seintje kreeg dat Verstappen in de buurt kwam, drukte het gas weer in en gaf Verstappen daardoor een ideale tow. Hierdoor noteerde de viervoudig wereldkampioen de snelste tijd, maar doken Norris, Antonelli en Leclerc onder zijn rondetijd. Voor Norris zou een pole mooi zijn meegenomen, maar door zijn aanstaande gridstraf kan hij sowieso niet als eerste starten.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri zorgde in de eerste run voor een rode vlag. Hij raakte met een wiel het grind, waardoor de steentjes op de ideale lijn belandden. Hierdoor lag de sessie wat langer stil.

Toen het licht weer op groen schoot, speelde Red Bull hetzelfde spelletje als in de eerste run. Verstappen kreeg een perfecte tow van Hadjar, maar de Fransman leek een fractie te laat aan de kant te gaan. Het kostte Verstappen een paar milliseconden, maar Antonelli was toch veel sneller. De tienersensatie van Mercedes liet zich weer zien, terwijl ook Arvid Lindblad indruk maakte.

F1Grand Prix België - Kwalificatie

BE Spa-Francorchamps - 18 juli 2026

schwantz34

Posts: 42.433

Kan je nagaan hoe matig die Russell wel niet is!

  • 29
  • 18 jul 2026 - 17:16
Foto's Grand Prix van België 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (63)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.532

    Mega lap van Kimi! Ferrari mweh, maar verwacht. Gepiepeld door RB (mede door de slipstream). Opzich niet slecht op het slechtste circuit van Ferrari denk ik, meer zat er niet denk ik in daar Lewis en Charles identieke tijden reden.

    Dit wordt een makkelijke 1-2 voor Mercedes verwacht ik, Ferrari kan vechten met Max om een podiumpje, meer niet.

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 17:13
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      Gepiepeld?

      • + 14
      • 18 jul 2026 - 17:14
    • hupholland

      Posts: 10.082

      de Ferrari rijders wisten niet/nauwelijks te verbeteren in de 2e run, dan laat je eigenlijk altijd een paar tiende liggen. Zijn gewoon de 2e auto hier.

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 17:16
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.532

      Voordat de Oranje Brigade zich weer aangevallen voelt; ik bedoelde gewoon "verslagen" en dus is het woord "gepiepeld" niet juist gebruikt.

      • + 14
      • 18 jul 2026 - 17:17
    • Mrduplex

      Posts: 1.794

      Ferrari had elkaar ook een tow kunnen geven,maar snap dat LeClerc daar geen zin meer in heeft

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 17:20
    • Nadia_Milena

      Posts: 14

      Net op tijd om een enorme berg kritiek over je heen te krijgen.... 👍🏽 We weten hoe anders hier de hel losbarst 😉

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 17:20
    • Robin

      Posts: 3.361

      ‘Meer’ in heeft @duplex?
      Heeft Charles zo vaak in dienst van Hamilton de tow moeten geven?

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 19:35
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.081

    Bedankt Hadjar, wat een tow om die zeepkist in de buurt van Andrea te krijgen. Wel done

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 17:13
    • JV fan

      Posts: 3.000

      De Red Bull is de 3de auto van het veld nu..

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 17:25
    • Beri

      Posts: 7.031

      3 tienden noem ik niet "in de buurt".

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 17:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.532

      Op Spa is 0.3 geen fluit. Dat is wel degelijk in de buurt.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:08
    • Beri

      Posts: 7.031

      Dat is zeer zeker niet in de buurt. Ook niet op Spa met een 1m44s als rondetijd.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:25
    • Robin

      Posts: 3.361

      Prima beri lees het zoals jij het lezen wilt maar hij staat door die tow wel 2e en dat zal vogel bedoelen.
      Zeepkist slaat dan weer totaal nergens op ….

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 19:38
  • Stillewerise

    Posts: 125

    Schandalig als je zo pole wilt pakken. Sterkste motor slipstream van je team genoot en nog plek 2 op 3t van een tiener. Schandalig

    • + 7
    • 18 jul 2026 - 17:15
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      Kan je nagaan hoe matig die Russell wel niet is!

      • + 28
      • 18 jul 2026 - 17:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.823

      Russell maar liefst 0,5 seconden achter die tiener!!!

      • + 10
      • 18 jul 2026 - 17:24
    • WickieDeViking

      Posts: 1.290

      Ja, want de complete motor bestaat enkel uit de ICE. Je vergeet voor het gemak de 5 andere componenten van een motor.

      Je bent net zo dom, bevooroordeeld en trollig als doe ClownS.

      • + 14
      • 18 jul 2026 - 17:25
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.081

      Haha hebben we hem weer hoor. Mercedes pakt alle voorsprong op de vol gas delen. Nuf said

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 17:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.532

      @schwantz

      Misschien kun je nog even een betoog houden over hoe rampzalig je de nieuwe regelementen vind? Dan kunnen we de bingo kaart weer afstrepen voor vandaag.

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 18:09
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      De nieuwe regelementen zijn rampzalig, en volstrekt F1 onwaardig!




      Bingo, en heel veel plezier gewenst met uw prijs naar keuze MS.

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 18:55
    • koppie toe

      Posts: 5.483

      Moeilijk he leestekens? Het leest toch prettiger als je ze zou gebruiken @Sstill

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 18:59
    • SennaS

      Posts: 12.409

      Schwantz,
      Of Kimi is de best nex gen 2.0 al op deze leeftijd. De nachtmerrie voor de rest.
      En met een raketmotor 2 x een tow nodig hebben ven een schoothondje.
      Kunnen ze beter Lewis naar rbr halen, die wist wel raad met de zgn mercedes raketmotor, aldus zijn haters waaronder menig Max fanboy zoals jij.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 19:18
  • Politik

    Posts: 10.018

    Terechte pole voor Antonelli.
    De slipstream voor Verstappen.....
    Kansloze actie. Hadjar wordt dus de zoveelste coureur die mee moet gaan in het RB keurslijf.
    Alles om het koning Max naar de zin te maken.
    Gewoon zijn kwalificatie opgeofferd🙈
    Elke coureur met een beetje eigenwaarde zou dit nooit accepteren.

    • + 10
    • 18 jul 2026 - 17:16
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      Hadjar had de snelheid niet, en moet nog 10 plaatsen terug door zijn motorwissel. Dus een slipstream geven was gewoon simply lovely het beste om te doen in het teambelang om Max zo ver mogelijk naar voren te krijgen.

      • + 15
      • 18 jul 2026 - 17:22
    • snailer

      Posts: 33.896

      Onzin. Volgens mij, had het ergens gereden, krijgt Hadjar een straf.

      Elk team doet dan wat nu Gadjar moest doen. Hadjar toont eindelijk dat hij kan helpen. De eerste keer dit jaar. Nu nog meeoden vooraan,

      • + 8
      • 18 jul 2026 - 17:22
    • hupholland

      Posts: 10.082

      je weet dat Hadjar een gridstraf heeft? en je weet ook dat Verstappen wel eens een gridstraf heeft gehad op Spa en daar toen vergelijkbare hand en spandiensten verleende? je weet het wel, maar misschien overheerst er iets waardoor je dat ff vergeten was.

      • + 20
      • 18 jul 2026 - 17:23
    • Mrduplex

      Posts: 1.794

      😭😭😭huil nog harder!
      Hadjar zou door gridstraffen toch als laatste starten ,maar spuw je gal maar weer🤣🤣

      • + 16
      • 18 jul 2026 - 17:24
    • Jermaine

      Posts: 7.194

      Waar heb je het over? No matter what Hadjar begint achter.... waarom zou je dan niet helpen? like ha?????? je logica slaat echt nergens op lol.

      • + 12
      • 18 jul 2026 - 17:25
    • da_bartman

      Posts: 6.758

      "Gewoon zijn kwalificatie opgeofferd🙈". Dit is wel de domste opmerking die ik dit jaar hier heb gezien. En dat is echt een prestatie. 😂😂😂😂😂

      • + 16
      • 18 jul 2026 - 17:25
    • Lulham

      Posts: 810

      Randdebiel. Hadjar zou sowieso achteraan starten. Ieder slim team zou dit gedaan hebben. En kansloos was het verre van, hij had zelfs even de snelste tijd en start van de eerste rij. Het enige kansloze is dat jij denkt verstand te hebben van F1.

      • + 12
      • 18 jul 2026 - 17:26
    • WickieDeViking

      Posts: 1.290

      Clown Politik denkt ook weer eens interessant te doen, maar wordt hier keihard even met de neus op de feiten geduwd 🤡😂

      • + 15
      • 18 jul 2026 - 17:26
    • Pietje Bell

      Posts: 35.823

      Heeft Hadjar zijn kwalificatie opgeofferd voor koning Max?
      Gôh, dat is nieuw voor mij!
      Het stond al vast dat hij morgen vanwege gridstraffen achteraan moet starten.

      • + 15
      • 18 jul 2026 - 17:27
    • Rick Nitros

      Posts: 523

      @Politik jij bent echt een kansloze hater. Ben soms echt benieuwd wat voor types achter accounts zitten. Zijn je knikkers heel vaak afgepakt vroeger?

      • + 15
      • 18 jul 2026 - 17:27
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.081

      Hadjar start achteraan, je zit weer niet goed in de materie

      • + 9
      • 18 jul 2026 - 17:32
    • Nomar

      Posts: 902

      Ik denk dat de knikkers van Politik nog niet zijn ingedaald @Rick Nitros.

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 17:42
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.447

      Komt politik hoor. Maar nee hij heeft geen haat jegeens verstappen. Nee hoor. zielig figuur ben je ook.

      • + 8
      • 18 jul 2026 - 17:44
    • Golf-GTI

      Posts: 1.836

      Zal ik ook nog beginnen.. nee ik denk dat Politik zijn dombo commentaar nou wel door heeft…



      Of toch niet?

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 17:52
    • Larry Perkins

      Posts: 66.418

      Blijf het toch altijd vreemd vinden hoe je als Nederlander zo tegen een landgenoot kunt zijn die doorgaans op een zeer positieve manier zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt.
      Hoe kun je niet trots zijn op zo'n topsporter die buiten het racen om zo'n gewone nuchtere jongeman is met veel respect voor de Nederlandse cultuur? Waar is je gevoel van patriottisme (vaderlandsliefde, dat is geen nationalisme)? En waar komt de behoefte vandaan om zo'n landgenoot (in dit geval Verstappen) continue te downplayen?

      Om de laatste vraag te beantwoorden een paar opties:
      1. je ontbeert daadwerkelijk elke vorm van patriottisme;
      2. je kickt erop - en je vindt het interessant - om tegen de stroom in te gaan en (halfbakken) discussies uit te lokken,
      3. je doet het voornamelijk om de lolbroek uit te hangen.

      @Politik schaar ik onder punt 2, steeds weer probeert hij zich met rammelende argumenten als man van de discussie te profileren. Meestal worden die argumenten van tafel geveegd en dan n e g e e r t hij argumenten die hem niet uitkomen of maakt opeens een zijsprong naar een ander onderwerp.
      Ondertussen staat hij voor de spiegel en houdt zichzelf voor de gek dat hij een excellent debater is, dat verklaart waarschijnlijk ook zijn nickname!
      Vroeger had je het televisieprogramma “Het Lagerhuis” dat werd gepresenteerd door Paul Witteman. Vermoed dat @Politik daar zijn ‘carrière’ als debater begonnen is en vervolgens is uitgekotst. Die frustratie (van onkunde) komt hij nu op ons botvieren…
      En onder een volgend bericht verschijnt dan opnieuw zijn overbekende riedeltje.
      En @Politik is uiteraard niet de enige...

      Terzijde: Onder punt 3 plaats ik overigens @Ouw, de nar van de seit die stiekem wel een enorme fan is van Verstappen...

      (herhaalde plaatsing)

      • + 14
      • 18 jul 2026 - 17:54
    • snailer

      Posts: 33.896

      "Ben soms echt benieuwd wat voor types achter accounts zitten."

      Direct na de afgelopen twee crashes van Verstappen lag Politik zijn lusten af te reageren op zijn opblaas-nanny. Eindelijk wat geluk in zijn leven.

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 17:55
    • Aajd Flupke

      Posts: 249

      De domheid van Politik, Stillwerise is heerlijk om te lezen, ze zetten zichzelf volledig buitenspel qua kennis der F1 en zijn derhalve voor altijd lachwekkend met hun commentaren

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 17:56
    • Politik

      Posts: 10.018

      En de horde is weer eens massaal uitgerukt om te happen.

      En niet alleen om te happen, maar ook om zich weer eens als een stel scheldende en beledigende idioten te gedragen🙈

      Tot aan opblaas nanny aan toe🤣🤣
      Wat een verschrikkelijk sneu niveau

      • + 6
      • 18 jul 2026 - 18:02
    • schwantz34

      Posts: 42.433

      @Politik Niet zeuren jongen, je roept deze reacties over jezelf af met je achterlijke gezwets, die ook nog eens laten zien dat echt de ballen verstand van F1 hebt. Bovendien moet je nooit gaan uitdelen als je zelf over 0,0 incasseringsvermogen beschikt, en daarbovenop ook nog eens extreem verontwaardigde lange teentjes hebt.

      • + 11
      • 18 jul 2026 - 18:11
    • Nomar

      Posts: 902

      We weten dat een stuk zelfreflectie bij je ontbreekt @Politik.

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 18:15
    • Politik

      Posts: 10.018

      Hey schwanneman, ik zeur nergens over jongen.
      Jij en de rest van je uitgemolken vriendjes laten zich weer eens voor de zoveelste keer van hun allerslechtste kant zien. Jullie lijken wel een stel hyena's.
      Dat benoemen zorgt blijkbaar alweer voor voldoende verontwaardiging.

      Dat jullie zo sneu zijn om te gaan schelden en beledigen, dat moet je helemaal zellf weten natuurlijk.
      Maar kansloos is het wel.

      • + 5
      • 18 jul 2026 - 18:22
    • Nadia_Milena

      Posts: 14

      Dat je het niet eens bent met de opmerking van Politik, dat kan.... Maar de scheldpartijen van de Maxbrigade dat rijst toch ook wel heel erg de pan uit... En dat gebeurt altijd en het is zo vreemd dat de organisatie hier dat allemaal toestaat, maar als het andersom is dan zitten mensen in een filter of krijgen ze een ban.... Die willekeur is wel jammer....

      • + 6
      • 18 jul 2026 - 18:32
    • Erwinnaar

      Posts: 5.773

      Klopt, als een stel hyena's op Politik. Ik ben juist blij met forummers als Politik. Beetje andere kijk is toch ook mooi en interessant.
      Heeft volkomen recht op zijn mening en visie, dus ga zo door.

      Ben het echter niet eens met kansloze actie. Het hielp wel degelijk iets en het is vaker voorgekomen in Monza bijvoorbeeld, ook met andere team.

      Ik denk ook wel dat men dit vooraf uiteraard heeft besproken/overlegd en vanwege het feit gridstraf Hadjar zal dit besloten zijn te gaan doen zoals als gezegd in dit draadje.

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 19:23
    • SennaS

      Posts: 12.409

      Gênante vertoning bij rbr en het taalgebruik van sommige Maxie fanboys, wat een niveau.
      Het is een match, zullen we maar zeggen

      • + 4
      • 18 jul 2026 - 19:23
  • Larry Perkins

    Posts: 66.418

    "Verstappen kreeg een perfecte tow van Hadjar, maar de Fransman leek een fractie te laat aan de kant te gaan."

    Kortom, het was geen perfecte tow...

    • + 7
    • 18 jul 2026 - 17:23
    • Stillewerise

      Posts: 125

      Nee won gratis 2 t in sec 3 opeens

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 17:26
    • Beri

      Posts: 7.031

      Wat lul je? 😂 Wees toch eens Stil

      • + 11
      • 18 jul 2026 - 17:30
    • da_bartman

      Posts: 6.758

      Als je de onboard van verstappen bekijkt , was die tow zelfs verre van perfect.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 19:40
  • Jermaine

    Posts: 7.194

    Geweldig gedaan van Kimi! Max word morgen gewoon opgegeten op het rechte stuk lol.

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 17:24
  • Flexwing

    Posts: 468

    Met andere vleugel had hij p1 gehad.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 17:24
  • Beri

    Posts: 7.031

    Wat een pijnlijke uitslag voor Aston Martin. Die B spec de volgende race is erg erg erg welkom.

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 17:28
    • Nomar

      Posts: 902

      @Stillewerise
      Na plek 2 komt plek 3

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 18:58
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.447

    Die anti brigade van Max verstappen hebebn weer een stok om te slaan. Ze zijn nog te dom om te poepen. Om koning Max te vrede stellen en dat citeer ik van opper anti brigade Max verstappen. Ze weten zo veel van f1 af en vergeten gewoon dat Hadjar een gridstraf krijgt. Ik ben benieuwd wanneer deze site de trollen eens doet verwijderen en naar bepaalde ip-adressen gaat kijken. Want ik weet zeker dat er sommige meerdere accounts hier hebben.

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 17:48
    • Remco_F1

      Posts: 3.328

      Om geen last meer te hebben van trollen zou je er niet meer op moeten reageren, zolang dat nog gebeurd zullen ze blijven komen.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:22
    • Stillewerise

      Posts: 125

      Liever plek 6 dan zo zielig na plek 2 willen.

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 18:23
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.478

      Jij kan er anders ook wat van hoor.

      • + 2
      • 18 jul 2026 - 18:26
  • SennaS

    Posts: 12.409

    Wat een coureur die Kimi en op eigen kracht (zonder gênante slipstream gedoe van een koorknaapje als teamgenoot)
    Van mcl meer verwacht gelet op de traningen.
    Voor Ferrari zat er helaas niet meer in en Russell kan zich beter herpakken ander is het wk voorbij.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 19:12
  • snailer

    Posts: 33.896

    Mooi on te zien dat Hamilton zijn nieuwe niveau weet vast te houden. En dat Leclerc zich heeft opgetrokken naar dat niveau.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 19:34

BE Grand Prix van België

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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