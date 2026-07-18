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Verstappen lacht om F1-kritiek: "Straks schieten ze me neer!"

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Verstappen lacht om F1-kritiek: "Straks schieten ze me neer!"

Max Verstappen heeft uitgelegd hoe het voelt om een F1-wagen te besturen op het circuit van Spa-Francorchamps onder de huidige regels. Ze verliezen veel snelheid zodra de batterij leeg is, maar Verstappen wil niet te negatief doen. Lachend stelt hij dat er dan iemand hem gaat neerschieten buiten de deur.

Verstappen heeft een zeer sterke kwalificatie achter de rug op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij voelt zich al het hele weekend goed, en kreeg in de kwalificatie een geweldige tow van zijn teamgenoot Isack Hadjar. Verstappen noteerde uiteindelijk de tweede tijd, en was niet in staat om de geweldige tijd van Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Het biedt kansen voor de race, maar Verstappen is nog steeds niet heel happy met de huidige generatie auto's.

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Verstappen heeft zijn frustraties nooit onder stoelen of banken gestoken, en werd er tijdens de persconferentie weer naar gevraagd. Hij legde uit wat de gevolgen zijn op een circuit zoals Spa: "Het grootste gedeelte van de tweede sector rijd je puur op de verbrandingsmotor. Wat is dat? Iets van 400 tot 500 pk? Dat is min of meer wat een Formule 3-auto heeft, maar dan wel met de downforce van een F1-wagen. Je kunt je dus wel voorstellen dat dat niet heel erg leuk is."

'Dan schieten ze me neer!'

Verstappen heeft er verder geen zin in om iets te zeggen over de nieuwe auto's: "Eerlijk gezegd wil ik hier niet weer gaan zitten klagen, want waarschijnlijk schiet iemand me dan zo buiten neer! Zoals ik eerder al zei: ik pas me er mentaal gewoon op aan en probeer er het beste van te maken. Al is dit natuurlijk niet wat ik fijn vind, niet wat ik het liefste doe in de Formule 1."

Het zonnetje schijnt op Verstappens gezicht, want met een grote grijns gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik kan ook thuis op de bank gaan zitten en helemaal nergens in rijden, maar daar schiet ik ook niets mee op. Dus ik doe gewoon mijn best."

schwantz34

Posts: 42.433

"Ik kan ook thuis op de bank gaan zitten en helemaal nergens in rijden, maar daar schiet ik ook niets mee op. Dus ik doe gewoon mijn best."


Nou er is alleen hier al een enorme horde (noem geen namen want die zijn bekend) die je volledig terechte kritiek over de huidige F1 Mariokartrukbatterijj... [Lees verder]

  • 5
  • 18 jul 2026 - 19:08
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (5)

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  • Ambudriver

    Posts: 353

    Zo is het Max, geniet van je leven, ik ben er jaloers op :)

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 18:35
    • koppie toe

      Posts: 5.483

      Maar jij mag door rood rijden.
      Max zal daar dan weer jaloers op zijn.

      • + 3
      • 18 jul 2026 - 18:48
  • schwantz34

    Posts: 42.433

    "Ik kan ook thuis op de bank gaan zitten en helemaal nergens in rijden, maar daar schiet ik ook niets mee op. Dus ik doe gewoon mijn best."


    Nou er is alleen hier al een enorme horde (noem geen namen want die zijn bekend) die je volledig terechte kritiek over de huidige F1 Mariokartrukbatterijjojocup totaal niet meer trekt Max, en je daardoor het allerliefst vandaag nog thuis op de bank zouden willen zien zitten.

    • + 5
    • 18 jul 2026 - 19:08
    • Aajd Flupke

      Posts: 249

      Gelukkig heeft Max geen boodschap aan die zuurpruimen

      • + 1
      • 18 jul 2026 - 19:25
  • gridiron

    Posts: 3.650

    In Monaco blazen ze mensen op, ze schieten ze daar niet neer.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 20:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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