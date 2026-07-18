Max Verstappen heeft uitgelegd hoe het voelt om een F1-wagen te besturen op het circuit van Spa-Francorchamps onder de huidige regels. Ze verliezen veel snelheid zodra de batterij leeg is, maar Verstappen wil niet te negatief doen. Lachend stelt hij dat er dan iemand hem gaat neerschieten buiten de deur.

Verstappen heeft een zeer sterke kwalificatie achter de rug op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij voelt zich al het hele weekend goed, en kreeg in de kwalificatie een geweldige tow van zijn teamgenoot Isack Hadjar. Verstappen noteerde uiteindelijk de tweede tijd, en was niet in staat om de geweldige tijd van Andrea Kimi Antonelli te verslaan. Het biedt kansen voor de race, maar Verstappen is nog steeds niet heel happy met de huidige generatie auto's.

Hoe is het gevoel in deze auto's?

Verstappen heeft zijn frustraties nooit onder stoelen of banken gestoken, en werd er tijdens de persconferentie weer naar gevraagd. Hij legde uit wat de gevolgen zijn op een circuit zoals Spa: "Het grootste gedeelte van de tweede sector rijd je puur op de verbrandingsmotor. Wat is dat? Iets van 400 tot 500 pk? Dat is min of meer wat een Formule 3-auto heeft, maar dan wel met de downforce van een F1-wagen. Je kunt je dus wel voorstellen dat dat niet heel erg leuk is."

'Dan schieten ze me neer!'

Verstappen heeft er verder geen zin in om iets te zeggen over de nieuwe auto's: "Eerlijk gezegd wil ik hier niet weer gaan zitten klagen, want waarschijnlijk schiet iemand me dan zo buiten neer! Zoals ik eerder al zei: ik pas me er mentaal gewoon op aan en probeer er het beste van te maken. Al is dit natuurlijk niet wat ik fijn vind, niet wat ik het liefste doe in de Formule 1."

Het zonnetje schijnt op Verstappens gezicht, want met een grote grijns gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik kan ook thuis op de bank gaan zitten en helemaal nergens in rijden, maar daar schiet ik ook niets mee op. Dus ik doe gewoon mijn best."