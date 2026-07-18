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Verstappen eerlijk over tweede startplek: "Zonder slipstream sta ik zesde"

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Verstappen eerlijk over tweede startplek: "Zonder slipstream sta ik zesde"

Max Verstappen zorgde zaterdag voor de tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar na afloop bleef de Nederlander realistisch. Volgens de Red Bull Racing-coureur gaf de slipstream van Isack Hadjar een vertekend beeld van de werkelijke snelheid van zijn RB22 op Spa-Francorchamps.

Andrea Kimi Antonelli verraste vriend en vijand door de poleposition te veroveren, terwijl Verstappen dankzij een slim opgezette slipstreamactie van Hadjar naast de Mercedes-coureur op de eerste startrij eindigde. Volgens Verstappen maakte die hulp een wereld van verschil.

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'Anders waren we waarschijnlijk zesde'

Verstappen twijfelde er niet aan dat de slipstream hem meerdere plaatsen opleverde. Zonder de hulp van Hadjar had hij naar eigen zeggen veel verder naar achteren gestaan.

"Door die slipstream van Hadjar kom je uiteindelijk op de tweede plaats terecht. Anders waren we waarschijnlijk zesde geweest", vertelde Verstappen bij Viaplay. "Je wint er ongeveer drie tienden mee. In de bochten ging het eigenlijk best goed, maar op de rechte stukken komen we snelheid tekort. De auto voelt dit weekend prima aan, al hebben we nog altijd een paar beperkingen. Ik heb er uiteindelijk het maximale uitgehaald."

De samenwerking met Hadjar verliep volgens Verstappen op het randje. "Als je hem raakt, zit je te dicht erop. Ik keek er wel even naar en dacht: hoe gaat dit uitpakken? Uiteindelijk moet je gewoon vol gas blijven en hopen dat het goed uitkomt. Gelukkig ging hij precies op tijd opzij."

Plan kwam vanuit Red Bull

Verstappen benadrukte dat het initiatief niet bij hem lag. Omdat Hadjar door een gridstraf toch achteraan moet starten, stelde Red Bull voor om de Fransman in te zetten als aangever tijdens Q3.

"Dat is aan het begin van het weekend met het team besproken. Ik heb er zelf niet om gevraagd. Het team kwam met het idee, omdat Hadjar toch achteraan moet starten. Ik vond het prima als zij dat wilden proberen."

Volgens Verstappen werd bewust gekozen voor de laatste sector. "Daar rijd je een relatief lang stuk zonder de extra boost van de motor, waardoor een slipstream meer effect heeft dan op Kemmel. Daar gebruik je juist wel die extra power, waardoor het voordeel kleiner is."

Vanaf de tweede startplek wacht Verstappen zondag direct een duel met polesitter Antonelli. "Ik zal morgen wat vaker in mijn spiegels moeten kijken. Zo is het nu eenmaal."

Rimmer

Posts: 13.387

Prof uitgevoerd door Hadjar en uiteraard snoeihard ingekopt door Max. Uit het boekje en een klein lichtpuntje in een toch wel treurig weekend.
Morgen een rukstart zoals gewoonlijk en vanaf P10 proberen nog wat puntjes te pakken.

  • 4
  • 18 jul 2026 - 18:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (2)

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  • Erik FW34

    Posts: 3.916

    Tactisch en ook op de baan keurig uitgevoerd

    • + 3
    • 18 jul 2026 - 18:21
  • Rimmer

    Posts: 13.387

    Prof uitgevoerd door Hadjar en uiteraard snoeihard ingekopt door Max. Uit het boekje en een klein lichtpuntje in een toch wel treurig weekend.
    Morgen een rukstart zoals gewoonlijk en vanaf P10 proberen nog wat puntjes te pakken.

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 18:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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