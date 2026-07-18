Max Verstappen zorgde zaterdag voor de tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar na afloop bleef de Nederlander realistisch. Volgens de Red Bull Racing-coureur gaf de slipstream van Isack Hadjar een vertekend beeld van de werkelijke snelheid van zijn RB22 op Spa-Francorchamps.

Andrea Kimi Antonelli verraste vriend en vijand door de poleposition te veroveren, terwijl Verstappen dankzij een slim opgezette slipstreamactie van Hadjar naast de Mercedes-coureur op de eerste startrij eindigde. Volgens Verstappen maakte die hulp een wereld van verschil.

'Anders waren we waarschijnlijk zesde'

Verstappen twijfelde er niet aan dat de slipstream hem meerdere plaatsen opleverde. Zonder de hulp van Hadjar had hij naar eigen zeggen veel verder naar achteren gestaan.

"Door die slipstream van Hadjar kom je uiteindelijk op de tweede plaats terecht. Anders waren we waarschijnlijk zesde geweest", vertelde Verstappen bij Viaplay. "Je wint er ongeveer drie tienden mee. In de bochten ging het eigenlijk best goed, maar op de rechte stukken komen we snelheid tekort. De auto voelt dit weekend prima aan, al hebben we nog altijd een paar beperkingen. Ik heb er uiteindelijk het maximale uitgehaald."

De samenwerking met Hadjar verliep volgens Verstappen op het randje. "Als je hem raakt, zit je te dicht erop. Ik keek er wel even naar en dacht: hoe gaat dit uitpakken? Uiteindelijk moet je gewoon vol gas blijven en hopen dat het goed uitkomt. Gelukkig ging hij precies op tijd opzij."

Plan kwam vanuit Red Bull

Verstappen benadrukte dat het initiatief niet bij hem lag. Omdat Hadjar door een gridstraf toch achteraan moet starten, stelde Red Bull voor om de Fransman in te zetten als aangever tijdens Q3.

"Dat is aan het begin van het weekend met het team besproken. Ik heb er zelf niet om gevraagd. Het team kwam met het idee, omdat Hadjar toch achteraan moet starten. Ik vond het prima als zij dat wilden proberen."

Volgens Verstappen werd bewust gekozen voor de laatste sector. "Daar rijd je een relatief lang stuk zonder de extra boost van de motor, waardoor een slipstream meer effect heeft dan op Kemmel. Daar gebruik je juist wel die extra power, waardoor het voordeel kleiner is."

Vanaf de tweede startplek wacht Verstappen zondag direct een duel met polesitter Antonelli. "Ik zal morgen wat vaker in mijn spiegels moeten kijken. Zo is het nu eenmaal."