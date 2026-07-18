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Opluchting bij Red Bull: "Meer was niet mogelijk vandaag"

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Opluchting bij Red Bull: "Meer was niet mogelijk vandaag"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is heel erg tevreden met de prestaties van zijn coureurs in de kwalificatie van vandaag. Max Verstappen noteerde de tweede tijd, wat mede kwam door de hulp van Isack Hadjar. De Fransman leek een klein foutje te maken, maar daar wil Mekies geen woord aan vuil maken.

Aangezien Hadjar door een motorwissel morgen naar achteren wordt geplaatst op de grid, kon hij zijn eigen tijd opofferen om Verstappen te helpen. Red Bull had een slimme tactiek bedacht waarbij Hadjar Verstappen een tow gaf in de eerste sector, daarna extra gas af, remde en dan in de laatste sector weer vlak voor Verstappen ging rijden. In de laatste run ging Hadjar echter net iets te laat aan de kant, maar Verstappen wist alsnog een perfecte tweede tijd te noteren.

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Valt Hadjar iets te verwijten?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakte na afloop een opgeluchte indruk, en hij wilde ook niet te diep ingaan op het mogelijke foutje van Hadjar. Bij Viaplay reageerde de teambaas trots: "Ik denk dat Isack geweldig werk heeft geleverd, en ik denk dat het team het over het algemeen goed heeft aangepakt. Ik denk dat Isack top werk heeft verricht, en het zag er heel erg close uit tussen de twee auto's. Het heeft Max geholpen om de eerste startrij te kunnen bereiken."

Wat was er verder mogelijk?

Volgens Mekies had er niet meer ingezeten: "Ik denk dat we het niet beter konden doen vandaag, Kimi is al een heel weekend een klasse apart. Hij ligt echt buiten ons bereik. Achter hem is het allemaal heel erg close en we denken dat we dit weekend wat progressie hebben geboekt. De pace van de auto is al sinds de eerste vrije training goed, maar ik denk dat er vijf of zes auto's mee doen, al hangt dat wel af van de omstandigheden."

Over de dag van morgen is Mekies glashelder: "Ik denk niet dat we in staat zijn om met Kimi te vechten, maar ik denk echt dat er vijf, zes, zeven auto's zijn die voor het podium kunnen vechten."

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (1)

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  • hupholland

    Posts: 10.082

    in het verleden natuurlijk vaak genoeg gezien dat de 2e Red Bull coureur geen eens Q3 haalde, dus wat dat betreft goed gedaan van Hadjar. De uitvoering zelf kon nog wel wat beter.

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
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333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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