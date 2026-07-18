Red Bull-teambaas Laurent Mekies is heel erg tevreden met de prestaties van zijn coureurs in de kwalificatie van vandaag. Max Verstappen noteerde de tweede tijd, wat mede kwam door de hulp van Isack Hadjar. De Fransman leek een klein foutje te maken, maar daar wil Mekies geen woord aan vuil maken.

Aangezien Hadjar door een motorwissel morgen naar achteren wordt geplaatst op de grid, kon hij zijn eigen tijd opofferen om Verstappen te helpen. Red Bull had een slimme tactiek bedacht waarbij Hadjar Verstappen een tow gaf in de eerste sector, daarna extra gas af, remde en dan in de laatste sector weer vlak voor Verstappen ging rijden. In de laatste run ging Hadjar echter net iets te laat aan de kant, maar Verstappen wist alsnog een perfecte tweede tijd te noteren.

Valt Hadjar iets te verwijten?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies maakte na afloop een opgeluchte indruk, en hij wilde ook niet te diep ingaan op het mogelijke foutje van Hadjar. Bij Viaplay reageerde de teambaas trots: "Ik denk dat Isack geweldig werk heeft geleverd, en ik denk dat het team het over het algemeen goed heeft aangepakt. Ik denk dat Isack top werk heeft verricht, en het zag er heel erg close uit tussen de twee auto's. Het heeft Max geholpen om de eerste startrij te kunnen bereiken."

Wat was er verder mogelijk?

Volgens Mekies had er niet meer ingezeten: "Ik denk dat we het niet beter konden doen vandaag, Kimi is al een heel weekend een klasse apart. Hij ligt echt buiten ons bereik. Achter hem is het allemaal heel erg close en we denken dat we dit weekend wat progressie hebben geboekt. De pace van de auto is al sinds de eerste vrije training goed, maar ik denk dat er vijf of zes auto's mee doen, al hangt dat wel af van de omstandigheden."

Over de dag van morgen is Mekies glashelder: "Ik denk niet dat we in staat zijn om met Kimi te vechten, maar ik denk echt dat er vijf, zes, zeven auto's zijn die voor het podium kunnen vechten."