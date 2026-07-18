Carlos Sainz hoeft niet te vrezen voor een straf na zijn opvallende moment met Max Verstappen tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van België. De Williams-coureur werd onderzocht wegens een mogelijke overtreding onder dubbele gele vlaggen, maar de stewards besloten uiteindelijk geen sanctie uit te delen.

Het incident ontstond nadat Lewis Hamilton was gecrasht bij Fagnes. Verstappen remde stevig af richting de chicane van bocht 12 en 13, waarna Sainz plotseling hard in de ankers moest. De Spanjaard blokkeerde zijn wielen en week uit om een aanrijding met de Red Bull-coureur te voorkomen. Verstappen liet via de boordradio weten niet blij te zijn met het moment.

Stewards zien geen overtreding van Sainz

Na afloop van de sessie werd Sainz op het matje geroepen vanwege een mogelijke overtreding onder de dubbele gele vlaggen. De stewards kwamen echter tot de conclusie dat de Williams-coureur wel degelijk voldoende snelheid had verminderd en dus geen regels had overtreden.

Volgens de wedstrijdleiding begonnen zowel Verstappen als Sainz al vóór de gele vlagzone met remmen. Daarbij remde Verstappen harder dan Sainz had verwacht, waardoor de Spanjaard moest uitwijken en zijn wielen blokkeerden. "Beide coureurs waren verrast. Verstappen omdat Sainz zo snel dichterbij kwam en Sainz omdat Verstappen veel harder remde dan hij had ingeschat", luidde de uitleg van de stewards.

Misverstand tussen Verstappen en Sainz

De FIA benadrukte dat de regels voorschrijven dat een coureur zijn snelheid aanzienlijk moet verminderen in een sector met dubbele gele vlaggen. Volgens de stewards is het daarbij niet verplicht om die snelheidsreductie al vóór de sector volledig te hebben uitgevoerd.

Uit de data bleek dat Sainz zijn snelheid bij het ingaan van de gevarenzone al voldoende had teruggebracht en die lage snelheid ook gedurende de volledige sector vasthield. Daarom werd geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding. Het blokkerende wiel was volgens de stewards uitsluitend het gevolg van een misverstand over het rempunt van Verstappen, waardoor verdere actie niet nodig werd geacht.