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FIA laat van zich horen na incident Sainz en Verstappen op Spa-Francorchamps

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FIA laat van zich horen na incident Sainz en Verstappen op Spa-Francorchamps

Carlos Sainz hoeft niet te vrezen voor een straf na zijn opvallende moment met Max Verstappen tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van België. De Williams-coureur werd onderzocht wegens een mogelijke overtreding onder dubbele gele vlaggen, maar de stewards besloten uiteindelijk geen sanctie uit te delen.

Het incident ontstond nadat Lewis Hamilton was gecrasht bij Fagnes. Verstappen remde stevig af richting de chicane van bocht 12 en 13, waarna Sainz plotseling hard in de ankers moest. De Spanjaard blokkeerde zijn wielen en week uit om een aanrijding met de Red Bull-coureur te voorkomen. Verstappen liet via de boordradio weten niet blij te zijn met het moment.

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Stewards zien geen overtreding van Sainz

Na afloop van de sessie werd Sainz op het matje geroepen vanwege een mogelijke overtreding onder de dubbele gele vlaggen. De stewards kwamen echter tot de conclusie dat de Williams-coureur wel degelijk voldoende snelheid had verminderd en dus geen regels had overtreden.

Volgens de wedstrijdleiding begonnen zowel Verstappen als Sainz al vóór de gele vlagzone met remmen. Daarbij remde Verstappen harder dan Sainz had verwacht, waardoor de Spanjaard moest uitwijken en zijn wielen blokkeerden. "Beide coureurs waren verrast. Verstappen omdat Sainz zo snel dichterbij kwam en Sainz omdat Verstappen veel harder remde dan hij had ingeschat", luidde de uitleg van de stewards.

Misverstand tussen Verstappen en Sainz

De FIA benadrukte dat de regels voorschrijven dat een coureur zijn snelheid aanzienlijk moet verminderen in een sector met dubbele gele vlaggen. Volgens de stewards is het daarbij niet verplicht om die snelheidsreductie al vóór de sector volledig te hebben uitgevoerd.

Uit de data bleek dat Sainz zijn snelheid bij het ingaan van de gevarenzone al voldoende had teruggebracht en die lage snelheid ook gedurende de volledige sector vasthield. Daarom werd geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding. Het blokkerende wiel was volgens de stewards uitsluitend het gevolg van een misverstand over het rempunt van Verstappen, waardoor verdere actie niet nodig werd geacht.

HarryLam

Posts: 5.602

Dat krijg als je die k^t accus wil opladen.....moet je hard remmen he...

  • 6
  • 18 jul 2026 - 16:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Carlos Sainz Jr Red Bull Racing Williams GP België 2026

Reacties (5)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.508

    Trage bak die RedBull,;pffff

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 15:55
  • Larry Perkins

    Posts: 66.416

    Carlos doet er alles aan om hier net zoveel berichten te krijgen als Max...

    • + 4
    • 18 jul 2026 - 15:55
  • HarryLam

    Posts: 5.602

    Dat krijg als je die k^t accus wil opladen.....moet je hard remmen he...

    • + 6
    • 18 jul 2026 - 16:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.739

    Max "brake-check" Verstappen.
    Heeft Max dit niet eerder gedaan bij iemand anders?

    • + 2
    • 18 jul 2026 - 16:49

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2
Ferrari
255
3
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179
4
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128
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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