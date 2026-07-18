Red Bull Racing heeft de opvolging van Gianpiero Lambiase al grotendeels uitgestippeld. De huidige race-engineer van Max Verstappen vertrekt na afloop van zijn contract naar McLaren, maar de Oostenrijkse renstal heeft intern al een oplossing gevonden. Volgens de Telegraaf wordt daarvoor een overstap naar Williams teruggedraaid, waardoor een vertrouwd gezicht voor Verstappen behouden blijft.

Tom Hart, die jarenlang als performance engineer nauw met Verstappen samenwerkte, stond op het punt om volgend jaar de overstap naar Williams te maken. Daar zou hij race-engineer worden van Alex Albon, maar dat plan gaat definitief niet door. Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft Williams verzocht om Hart toch in Milton Keynes te laten blijven en collega James Vowles heeft daarmee ingestemd.

Hart moet Lambiase op termijn opvolgen

Hart kreeg dit seizoen al een nieuwe functie binnen Red Bull en werkt inmiddels aan de auto's van zowel Verstappen als Isack Hadjar. De Brit wordt naar verwachting vanaf volgend seizoen de nieuwe race-engineer van de viervoudig wereldkampioen, terwijl hij dit jaar al geregeld ervaring zal opdoen door Lambiase tijdens enkele sessies te vervangen.

Dat is geen compleet nieuw terrein voor Hart. Tijdens een vrije training op Imola nam hij twee jaar geleden ook al eens de rol van Lambiase over. De voorbije weken deed hij bovendien extra ervaring op als race-engineer tijdens tests met reservecoureur Yuki Tsunoda. Red Bull wil de overgang daarmee zo geleidelijk mogelijk laten verlopen.

Ook zonder Verstappen blijft Hart belangrijk

Het vertrek van Lambiase naar McLaren, waar hij vanaf 2028 Chief Racing Officer wordt en op termijn zelfs als mogelijke teambaas wordt gezien, betekent niet dat Red Bull opnieuw de markt op hoeft. Bovendien bestaat de kans dat Lambiase al eerder op non-actief wordt gezet, zoals vaker gebeurt bij sleutelfiguren die naar een concurrent vertrekken.

Voor Hart verandert er ook weinig als Verstappen na dit seizoen onverhoopt besluit Red Bull te verlaten. De Brit blijft hoe dan ook binnen de renstal en zal dan als race-engineer samenwerken met de eventuele opvolger van de Nederlander. Mekies hintte daar onlangs in Oostenrijk al op, toen hij liet doorschemeren dat een aantal medewerkers 'van gedachten was veranderd' en toch bij Red Bull zou blijven. Daarmee doelde hij, zo blijkt nu, op Hart.