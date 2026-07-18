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‘Red Bull neemt besluit na vertrek Lambiase: Verstappen krijgt bekende opvolger’

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‘Red Bull neemt besluit na vertrek Lambiase: Verstappen krijgt bekende opvolger’

Red Bull Racing heeft de opvolging van Gianpiero Lambiase al grotendeels uitgestippeld. De huidige race-engineer van Max Verstappen vertrekt na afloop van zijn contract naar McLaren, maar de Oostenrijkse renstal heeft intern al een oplossing gevonden. Volgens de Telegraaf wordt daarvoor een overstap naar Williams teruggedraaid, waardoor een vertrouwd gezicht voor Verstappen behouden blijft.

Tom Hart, die jarenlang als performance engineer nauw met Verstappen samenwerkte, stond op het punt om volgend jaar de overstap naar Williams te maken. Daar zou hij race-engineer worden van Alex Albon, maar dat plan gaat definitief niet door. Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft Williams verzocht om Hart toch in Milton Keynes te laten blijven en collega James Vowles heeft daarmee ingestemd.

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Hart moet Lambiase op termijn opvolgen

Hart kreeg dit seizoen al een nieuwe functie binnen Red Bull en werkt inmiddels aan de auto's van zowel Verstappen als Isack Hadjar. De Brit wordt naar verwachting vanaf volgend seizoen de nieuwe race-engineer van de viervoudig wereldkampioen, terwijl hij dit jaar al geregeld ervaring zal opdoen door Lambiase tijdens enkele sessies te vervangen.

Dat is geen compleet nieuw terrein voor Hart. Tijdens een vrije training op Imola nam hij twee jaar geleden ook al eens de rol van Lambiase over. De voorbije weken deed hij bovendien extra ervaring op als race-engineer tijdens tests met reservecoureur Yuki Tsunoda. Red Bull wil de overgang daarmee zo geleidelijk mogelijk laten verlopen.

Ook zonder Verstappen blijft Hart belangrijk

Het vertrek van Lambiase naar McLaren, waar hij vanaf 2028 Chief Racing Officer wordt en op termijn zelfs als mogelijke teambaas wordt gezien, betekent niet dat Red Bull opnieuw de markt op hoeft. Bovendien bestaat de kans dat Lambiase al eerder op non-actief wordt gezet, zoals vaker gebeurt bij sleutelfiguren die naar een concurrent vertrekken.

Voor Hart verandert er ook weinig als Verstappen na dit seizoen onverhoopt besluit Red Bull te verlaten. De Brit blijft hoe dan ook binnen de renstal en zal dan als race-engineer samenwerken met de eventuele opvolger van de Nederlander. Mekies hintte daar onlangs in Oostenrijk al op, toen hij liet doorschemeren dat een aantal medewerkers 'van gedachten was veranderd' en toch bij Red Bull zou blijven. Daarmee doelde hij, zo blijkt nu, op Hart.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Dale U

    Posts: 1.993

    Max zal bepalen, hij heeft al iemand op het oog, zo zei hij......

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 19:49
  • powered by bye

    Posts: 531

    Vowles heeft zn hart op de goeie plek zitten

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 19:50

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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