Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert zich rijk te rekenen na de geweldige kwalificatie van Andrea Kimi Antonelli op het circuit van Spa-Francorchamps. De Italiaanse tienersensatie was een klasse apart, en greep de pole position. Toch wil Wolff niet te vroeg juichen, want hij maakt zich zorgen over Max Verstappen en de andere concurrenten.

Antonelli liet in de kwalificatie in België weer zien tot wat hij in staat is. De jonge Italiaan ging als de brandweer, en liet zich in alle drie de kwalificatiesessies gelden. In het derde, en beslissende, gedeelte van de kwalificatie deed Red Bull er alles aan om hem van de troon te stoten. Isack Hadjar gaf Max Verstappen een tow, maar het was niet genoeg voor de pole position. Vlak na de twee paarsblauwe Red Bulls kwam Antonelli over de streep, en zijn tijd was 0,317 seconden sneller dan die van Verstappen.

Kan Antonelli winnen?

Bij Mercedes waren ze vanzelfsprekend blij met de prestaties van Antonelli, maar teambaas Toto Wolff weigerde te vroeg te juichen. De Oostenrijker ziet genoeg beren op de weg voor de dag van morgen, en sprak zich bij Sky Sports uit over de kansen voor morgen: "Het is heel lastig te voorspellen. Hier pole pakken is geweldig voor de zaterdag, maar ik weet niet zeker of je op pole wil staan en hier dan in de eerste ronde door Eau Rouge wil gaan. Ze zullen hem in zijn nek hijgen."

De problemen van Russell

Met Antonelli's teamgenoot George Russell ging het veel minder goed in de kwalificatie. Hij noteerde de vierde tijd, en Wolff verklaart dat er aan die kant van de garage nog werk aan de winkel is: "Bij George moeten we achterhalen wat de problemen waren. We verliezen wat in de bochten, maar we verliezen ook wat op de rechte stukken en we zijn nog aan het uitzoeken wat dat is. Het belangrijkste wordt dus om met twee auto's mee te kunnen doen vooraan het veld."