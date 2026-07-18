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Mercedes vreest voor Verstappen: "Ze zullen Kimi in de nek hijgen"

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Mercedes vreest voor Verstappen: "Ze zullen Kimi in de nek hijgen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert zich rijk te rekenen na de geweldige kwalificatie van Andrea Kimi Antonelli op het circuit van Spa-Francorchamps. De Italiaanse tienersensatie was een klasse apart, en greep de pole position. Toch wil Wolff niet te vroeg juichen, want hij maakt zich zorgen over Max Verstappen en de andere concurrenten.

Antonelli liet in de kwalificatie in België weer zien tot wat hij in staat is. De jonge Italiaan ging als de brandweer, en liet zich in alle drie de kwalificatiesessies gelden. In het derde, en beslissende, gedeelte van de kwalificatie deed Red Bull er alles aan om hem van de troon te stoten. Isack Hadjar gaf Max Verstappen een tow, maar het was niet genoeg voor de pole position. Vlak na de twee paarsblauwe Red Bulls kwam Antonelli over de streep, en zijn tijd was 0,317 seconden sneller dan die van Verstappen.

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Bij Mercedes waren ze vanzelfsprekend blij met de prestaties van Antonelli, maar teambaas Toto Wolff weigerde te vroeg te juichen. De Oostenrijker ziet genoeg beren op de weg voor de dag van morgen, en sprak zich bij Sky Sports uit over de kansen voor morgen: "Het is heel lastig te voorspellen. Hier pole pakken is geweldig voor de zaterdag, maar ik weet niet zeker of je op pole wil staan en hier dan in de eerste ronde door Eau Rouge wil gaan. Ze zullen hem in zijn nek hijgen."

De problemen van Russell

Met Antonelli's teamgenoot George Russell ging het veel minder goed in de kwalificatie. Hij noteerde de vierde tijd, en Wolff verklaart dat er aan die kant van de garage nog werk aan de winkel is: "Bij George moeten we achterhalen wat de problemen waren. We verliezen wat in de bochten, maar we verliezen ook wat op de rechte stukken en we zijn nog aan het uitzoeken wat dat is. Het belangrijkste wordt dus om met twee auto's mee te kunnen doen vooraan het veld."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.742

Nou, hijgen is 'n groot woord hoor.
Kimi rijd weg en Max wordt ingehaald door de rest van de top.

  • 1
  • 18 jul 2026 - 19:20
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.742

    Nou, hijgen is 'n groot woord hoor.
    Kimi rijd weg en Max wordt ingehaald door de rest van de top.

    • + 1
    • 18 jul 2026 - 19:20
  • Jermaine

    Posts: 7.195

    Eerste rechte stuk is hij ervandoor xD

    • + 0
    • 18 jul 2026 - 19:55

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Team
Punten
1
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333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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