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Verstappen staat achter Red Bull-keuze na crash in Silverstone

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Verstappen staat achter Red Bull-keuze na crash in Silverstone

Max Verstappen heeft verklapt dat zijn team Red Bull werkt aan een oplossing voor de problemen met de achtervleugel. Red Bull heeft de macarena-vleugel van de auto gehaald voor de Belgische Grand Prix, nadat Verstappen in Silverstone voor een tweede keer crashte door een probleem met dit onderdeel. De viervoudig wereldkampioen stelt dat ze waarschijnlijk weten wat er aan de hand is.

Verstappens crash in Silverstone zorgde voor veel vragen over de veiligheid van de macarena-vleugel van Red Bull. Het Oostenrijkse team leek een stapje verder te zijn gegaan met het design dan Ferrari, maar dat leek ze dus wel problemen op te leveren. Verstappen crashte eerst in de kwalificatie in Oostenrijk, en vloog daarna ook van de baan in de Britse Grand Prix. Beide incidenten werden veroorzaakt door een probleem met de vleugel, en Red Bull heeft dit weekend een ouder ontwerp op de auto's geschroefd.

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Wat zijn de gevolgen?

Verstappen staat achter deze keuze, en hij denkt dat het weinig ingrijpende gevolgen voor hem zal hebben. In gesprek met de internationale media legt hij uit dat ze waarschijnlijk wel iets langzamer zijn: "Ik denk dat het misschien een klein beetje langzamer is, maar het zal mijn wereld niet op zijn kop zetten. Het was wel voor iedereen duidelijk dat dit misschien voor dit weekend even het verstandigst is."

Heeft Red Bull al een oplossing gevonden?

Achter de schermen wordt er door Red Bull hard gewerkt aan een oplossing. Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat Red Bull tot een oplossing kan komen: "Uiteindelijk wel. Alleen ze moeten nog uitvogelen... Ik denk dat ze het eigenlijk wel weten waar het aan ligt. Alleen moet je wel kijken hoe je die oplossing gaat vinden. Hopelijk zit de vleugel er zo snel mogelijk weer op."

Wat zijn de verwachtingen voor de komende races?

Veel mensen vragen zich af hoe goed Red Bull voor de dag zal komen, maar Verstappen weet nog niet wat hij van de komende races kan verwachten: "Het ligt er echt aan hoe wij stappen zetten met de auto en de updates. Je weet niet wat de andere teams meebrengen, dus ik kijk nog niet zo heel veel vooruit naar de komende circuits. Als ik in dat weekend specifiek aankom, dan gaan we er gewoon het beste van maken."

MaxRaw

Posts: 983

Blijft een amateuristisch platform hier met hun geweldige titels die nergens op slaan, maar goede up2date informatie kunnen ze niet geven of bijhouden.

  • 3
  • 17 jul 2026 - 11:13
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (8)

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  • donshere

    Posts: 1.410

    Ok, maar waar is het tijdsschema? 2 uur voor practice 1 en nog steeds (zoals gewoonlijk) nog niet geupdate. Hetzelfde met de kalender die niet verder toont dan de volgened race (als je geluk hebt) ...

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 10:52
    • MaxRaw

      Posts: 983

      Blijft een amateuristisch platform hier met hun geweldige titels die nergens op slaan, maar goede up2date informatie kunnen ze niet geven of bijhouden.

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 11:13
  • Larry Perkins

    Posts: 66.372

    AANVANGSTIJDEN

    Vrijdag:
    vt1: 13.30 uur.
    Vt2: 17.00 uur.

    Zaterdag:
    vt3: 12.30 uur.
    Kwalificatie: 16.00 uur.

    Zondag:
    Race: 15.00 uur.
    Spanje - Argentinië: 21.00 uur.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 11:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.803

      Zoals Alonso als zei moeten de coureurs vrij snel van het circuit eerst naar Luik en dan naar huis vliegen om op tijd voor de finale van het WK thuis te zijn. Wordt krap an.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 11:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.372

      De Spaanse clan zou ook in België de finale kunnen kijken en dan vervolgens dronken van geluk in het vliegtuig stappen en zich vervolgens verder bezatten met San Miguel (Spaans bier)...

      Geef jij deze waanzinnig goede tip ff door aan Fernando @Pietje?

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 11:47
    • Pietje Bell

      Posts: 35.803

      Done!

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 11:55
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.442

      Ze kunnen ook lekker bij Jos thuis of Sophie thuis kijken? Ik weet wel waar ik naar toe zou gaan ;)

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:35
  • schwantz34

    Posts: 42.402

    Wie MacarenA zegt, moet ook MacarenB zeggen.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 12:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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