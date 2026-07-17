Max Verstappen heeft verklapt dat zijn team Red Bull werkt aan een oplossing voor de problemen met de achtervleugel. Red Bull heeft de macarena-vleugel van de auto gehaald voor de Belgische Grand Prix, nadat Verstappen in Silverstone voor een tweede keer crashte door een probleem met dit onderdeel. De viervoudig wereldkampioen stelt dat ze waarschijnlijk weten wat er aan de hand is.

Verstappens crash in Silverstone zorgde voor veel vragen over de veiligheid van de macarena-vleugel van Red Bull. Het Oostenrijkse team leek een stapje verder te zijn gegaan met het design dan Ferrari, maar dat leek ze dus wel problemen op te leveren. Verstappen crashte eerst in de kwalificatie in Oostenrijk, en vloog daarna ook van de baan in de Britse Grand Prix. Beide incidenten werden veroorzaakt door een probleem met de vleugel, en Red Bull heeft dit weekend een ouder ontwerp op de auto's geschroefd.

Wat zijn de gevolgen?

Verstappen staat achter deze keuze, en hij denkt dat het weinig ingrijpende gevolgen voor hem zal hebben. In gesprek met de internationale media legt hij uit dat ze waarschijnlijk wel iets langzamer zijn: "Ik denk dat het misschien een klein beetje langzamer is, maar het zal mijn wereld niet op zijn kop zetten. Het was wel voor iedereen duidelijk dat dit misschien voor dit weekend even het verstandigst is."

Heeft Red Bull al een oplossing gevonden?

Achter de schermen wordt er door Red Bull hard gewerkt aan een oplossing. Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat Red Bull tot een oplossing kan komen: "Uiteindelijk wel. Alleen ze moeten nog uitvogelen... Ik denk dat ze het eigenlijk wel weten waar het aan ligt. Alleen moet je wel kijken hoe je die oplossing gaat vinden. Hopelijk zit de vleugel er zo snel mogelijk weer op."

Wat zijn de verwachtingen voor de komende races?

Veel mensen vragen zich af hoe goed Red Bull voor de dag zal komen, maar Verstappen weet nog niet wat hij van de komende races kan verwachten: "Het ligt er echt aan hoe wij stappen zetten met de auto en de updates. Je weet niet wat de andere teams meebrengen, dus ik kijk nog niet zo heel veel vooruit naar de komende circuits. Als ik in dat weekend specifiek aankom, dan gaan we er gewoon het beste van maken."