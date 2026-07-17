Juan Pablo Montoya is kritisch op de keuze van Red Bull om de macarena-vleugel van beide auto's te halen. Na de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Silverstone heeft Red Bull besloten de vleugel te vervangen voor dit raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Montoya vindt het nergens opslaan dat Isack Hadjars vleugel ook is vervangen.

Red Bull reed in de afgelopen weken rond met de experimentele macarena-vleugel. Deze vleugel leverde het team wat voordelen op, maar ook hoofdpijn. In de kwalificatie in Oostenrijk en de race op het circuit van Silverstone vloog Verstappen namelijk van de baan door een probleem met de achtervleugel. Het ging om twee verschillende problemen, maar de gevolgen waren groot. Red Bull is bezig met een uitgebreid onderzoek, en daarom hebben ze voor dit weekend de vleugels aangepast.

'Ik zou het team onder druk zetten'

Ze hebben niet alleen de vleugel van Verstappen aangepast, maar ook die op de auto van zijn teamgenoot Isack Hadjar. Oud-coureur Montoya snapt hier helemaal niets van, en haalt uit bij F1 TV: "Als je Hadjar was, zou je het team pushen en zeggen dat jij het risico wél wil nemen. Ik had dat in ieder geval wel gedaan. Als ik aan het racen was en ze zeiden dat ze zich er niet volledig comfortabel bij voelden, dan had ik gezegd dat ik het prima vond."

Volgens Montoya draait het in de sport vooral om de rondetijden, en de macarena-vleugel kan een voordeel opleveren: "Als dat een voordeel van een tiende tot anderhalve tiende oplevert, dan zou ik het wel riskeren."

Ligt het aan Verstappen?

De problemen met de vleugel speelden vooral bij Verstappen, en volgens Montoya ligt dat ook aan de rijstijl van de viervoudig wereldkampioen. De Colombiaan gaat verder met zijn verhaal: "Max heeft twee problemen gehad. Misschien rijdt Max wel wat agressiever. Wat het ook is, het veroorzaakt gewoon problemen. Hij pusht waarschijnlijk wat harder en hij zoekt de limieten verder op. Het is echt heel lastig."