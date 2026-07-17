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Red Bull aangevallen na aanpassen veelbesproken achtervleugel

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Red Bull aangevallen na aanpassen veelbesproken achtervleugel

Juan Pablo Montoya is kritisch op de keuze van Red Bull om de macarena-vleugel van beide auto's te halen. Na de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Silverstone heeft Red Bull besloten de vleugel te vervangen voor dit raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Montoya vindt het nergens opslaan dat Isack Hadjars vleugel ook is vervangen.

Red Bull reed in de afgelopen weken rond met de experimentele macarena-vleugel. Deze vleugel leverde het team wat voordelen op, maar ook hoofdpijn. In de kwalificatie in Oostenrijk en de race op het circuit van Silverstone vloog Verstappen namelijk van de baan door een probleem met de achtervleugel. Het ging om twee verschillende problemen, maar de gevolgen waren groot. Red Bull is bezig met een uitgebreid onderzoek, en daarom hebben ze voor dit weekend de vleugels aangepast.

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'Ik zou het team onder druk zetten'

Ze hebben niet alleen de vleugel van Verstappen aangepast, maar ook die op de auto van zijn teamgenoot Isack Hadjar. Oud-coureur Montoya snapt hier helemaal niets van, en haalt uit bij F1 TV: "Als je Hadjar was, zou je het team pushen en zeggen dat jij het risico wél wil nemen. Ik had dat in ieder geval wel gedaan. Als ik aan het racen was en ze zeiden dat ze zich er niet volledig comfortabel bij voelden, dan had ik gezegd dat ik het prima vond."

Volgens Montoya draait het in de sport vooral om de rondetijden, en de macarena-vleugel kan een voordeel opleveren: "Als dat een voordeel van een tiende tot anderhalve tiende oplevert, dan zou ik het wel riskeren."

Ligt het aan Verstappen?

De problemen met de vleugel speelden vooral bij Verstappen, en volgens Montoya ligt dat ook aan de rijstijl van de viervoudig wereldkampioen. De Colombiaan gaat verder met zijn verhaal: "Max heeft twee problemen gehad. Misschien rijdt Max wel wat agressiever. Wat het ook is, het veroorzaakt gewoon problemen. Hij pusht waarschijnlijk wat harder en hij zoekt de limieten verder op. Het is echt heel lastig."

Need5Speed

Posts: 4.104

Als Hadjar met de Macarena vleugel was gecrasht in Spa dan had JPM vooraan gestaan om te klagen over hoe onverantwoord het wel niet was van Red Bull om hem daarmee op pad te sturen.

  • 18
  • 17 jul 2026 - 11:25
F1 Nieuws Max Verstappen Juan Pablo Montoya Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (23)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.104

    Als Hadjar met de Macarena vleugel was gecrasht in Spa dan had JPM vooraan gestaan om te klagen over hoe onverantwoord het wel niet was van Red Bull om hem daarmee op pad te sturen.

    • + 18
    • 17 jul 2026 - 11:25
    • Nadia_Milena

      Posts: 7

      Maar is dus niet het geval en naar blijkt levert het tijdwinst op!. Dus JPM heeft in deze gewoon gelijk!

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 12:12
    • RonHymer

      Posts: 239

      Niks geks voor JPM.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 12:19
    • Housmans

      Posts: 536

      " en naar blijkt levert het tijdwinst op!"

      Blijkt nog wel?!
      Welk vasstaand feit is bij jou dan bekend over de tijdwinst?

      • + 7
      • 17 jul 2026 - 12:37
    • Robin

      Posts: 3.359

      Dat hoeft niet wetenschappelijk bewezen te worden housmans…
      Een vleugel die nagenoeg helemaal opengaat biedt gewoon voordeel op de rechte stukken.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 13:09
    • Need5Speed

      Posts: 4.104

      Max heeft zelf gezegd dat de oude vleugel ietsje langzamer is. Maar dat liever dan kans op crashen.
      @Nadia JPM heeft een bloedhekel aan Max en Red Bull. Welke beslissing Red Bull ook neemt, JPM zal altijd roepen dat het fout is.

      • + 9
      • 17 jul 2026 - 13:18
    • Erik FW34

      Posts: 3.909

      Als Hadjar twee keer gecrashed was had het helemaal niet aan de vleugel gelegen maar aan Hadjar

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 13:57
    • Need5Speed

      Posts: 4.104

      Bullshit. Waarom zou Red Bull zeggen dat het aan Hadjar ligt terwijl ze weten dat het aan de vleugel ligt? Vooral als ze snappen dat het ook Max had kunnen overkomen?

      Valse beschuldigingen zijn... vals.

      • + 5
      • 17 jul 2026 - 14:30
    • Housmans

      Posts: 536

      "Een vleugel die nagenoeg helemaal opengaat biedt gewoon voordeel op de rechte stukken."

      Van alle teams gaat de vleugel nagenoeg helemaal open sinds dit seizoen.
      Een vleugel die niet helemaal dicht gaat biedt gewoon nadeel op in de bochten....

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 16:43
    • Housmans

      Posts: 536

      "Als Hadjar twee keer gecrashed was had het helemaal niet aan de vleugel gelegen maar aan Hadjar"

      Zoals een getalenteerd iemand ooit zei:
      "Als m'n moeder ballen had gehad, was het m'n vader geweest"

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 16:44
    • Robin

      Posts: 3.359

      Aks je niet begrijpt wat ik bedoel met helemaal open kun je beter niet meer posten hier.
      Die van RBR en Ferrari gaan verder open dan de rest.
      En ja dat biedt (oor de rechte stukken) zeker wel een voordeel.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 19:55
    • Housmans

      Posts: 536

      "Aks je niet begrijpt wat ik bedoel met helemaal open kun je beter niet meer posten hier."

      Ik begrijp je niet... wat is Aks??
      Wat heeft een oor met rechte stukken te maken?!
      Waarom ben je zo'n droeftoeter?!

      Als een ontvanger iets niet begrijpt heb ik geleerd dat dit altijd het probleem van de zender is, niet van de ontvanger.

      Als mensen je niet begrijpen kan je beter niet meer posten hier, om je eigen stomme agressiviteit maar te reflecteren.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 22:21
  • ADN

    Posts: 409

    Ja, je zoekt altijd naar de oplossingen die tijdswinst opleveren meneer Montoya, maar als het onverantwoord blijkt is het wel fijn als je coureur niet crasht. F1 is risico's nemen, maar binnen perken. Wat als Hadjar dodelijk zou crashen als gevolg van de Macarena vleugel? (en ik ben geen jurist) Dan kan Red Bull schuld worden toegekend, want ze wisten dat het een gevaarlijk ding was.

    • + 6
    • 17 jul 2026 - 11:26
  • Pietje Bell

    Posts: 35.811

    Max is met zijn 2ePU bezig en vroeg in Silverstone om een nieuwe aangezien de motor
    kuren vertoonde. Hij kreeg geen nieuwe.

    Hadjar krijgt dit weekend zijn 5e nieuwe PU, z'n 5e !!! Heeft ook al 4 CE en ES gebruikt.

    Lando start ook achteraan vanwege een nieuwe PU.

    Tot dit weekend gebruikte PU's:

    urlr.me/Bprbtn

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 11:27
    • Robin

      Posts: 3.359

      Huh? Hadjar z’n 5e?
      Dan had ie toch al straf moeten hebben of ben ik het gewoon vergeten?

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 20:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Ja, Hadjar heeft zijn 5e Turbo en ICE gekregen (zie mijn link) en nee, hij had nog geen straf verdiend, want ze mogen daar straffeloos 4 exemplaren van gebruiken dit seizoen.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 20:22
    • Robin

      Posts: 3.359

      👌🏻

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 22:52
  • Larry Perkins

    Posts: 66.409

    Ja, Juan Snuifmafketel weet van een afstand beter hoe veilig de achtervleugel is dan de engineers met technische knowhow die de vleugel uitgebreid hebben onderzocht...

    • + 12
    • 17 jul 2026 - 11:28
    • arone

      Posts: 1.205

      Precies, aannames en conclusies op afstand

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 11:42
  • StevenQ

    Posts: 10.661

    Juan moet altijd wat te zeiken hebben, ik denk dat de engineers van Red Bull het beter kunnen beoordelen dan Juan, dat Hadjar nog niet gecrasht is door die vleugel is niets meer dan puur toeval, het ging bij Max ook in de meeste ronden goed.

    • + 10
    • 17 jul 2026 - 11:31
  • f(1)orum

    Posts: 10.255

    Hadjar heeft zelf publiekelijk aangegeven dat hij gewoon geluk gehad heeft dat het bij hem niet mis ging en weet dat er een fout zit in die achtervleugel....

    • + 9
    • 17 jul 2026 - 11:41
  • schwantz34

    Posts: 42.417

    Juan Pablo MacareNo!

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 11:48
  • Politik

    Posts: 10.015

    Volstrekt logisch dat de beslissing om wel.of niet met die vleugel te racen bij het team ligt.

    Of gaat bij wijze van spreken Hadjar ook even de rekening betalen, wanneer er weer eens miljoenen schade wordt gereden tgv een zware crash?
    Geldt overigens ook voor de ziekenhuis rekening .

    • + 6
    • 17 jul 2026 - 12:02

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128
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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