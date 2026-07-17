user icon
icon

FIA onderzoekt Sainz na opvallend incident tijdens eerste training op Spa

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA onderzoekt Sainz na opvallend incident tijdens eerste training op Spa

Carlos Sainz moet zich melden bij de stewards na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De Williams-coureur kwam in opspraak nadat hij bij het binnenrijden van de pitstraat de witte lijn overschreed en via een uitloopstrook opnieuw de baan op reed.

De FIA heeft het voorval na afloop van de sessie officieel onder onderzoek geplaatst. Sainz en een vertegenwoordiger van Williams zijn daarom opgeroepen voor een gesprek met de stewards op Spa-Francorchamps.

Meer over Carlos Sainz Jr 'Aston Martin schakelt door: Verstappen én Sainz in beeld'

'Aston Martin schakelt door: Verstappen én Sainz in beeld'

15 jul
 Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

7 jul

Sainz wijst naar technisch probleem

Het incident vond plaats tijdens de openingsfase van de training. Sainz stuurde zijn Williams richting de pitstraat, maar veranderde op het laatste moment van koers en reed via het gemarkeerde uitloopgedeelte terug naar het circuit. Daarmee zou hij de regels rond de pitentry hebben overtreden.

Via de boordradio liet de Spanjaard weten dat een probleem met de versnellingsbak voor de verwarring had gezorgd. Volgens Sainz speelde een technisch mankement een rol bij zijn beslissing om de pitstraat uiteindelijk niet in te rijden.

Moeizame start van weekend én seizoen

Sportief gezien kende Sainz eveneens geen ideale openingssessie. De Spanjaard sloot de training af op de twintigste en laatste plaats, op bijna vier seconden van snelste man Max Verstappen. Teamgenoot Alex Albon deed het aanzienlijk beter en eindigde ruim anderhalve seconde sneller op de veertiende positie.

Voor Williams past het voorval in een lastig seizoen. Nadat het team vorig jaar nog knap als vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap, staat de Britse renstal momenteel slechts achtste. Sainz verzamelde tot dusver zes van de elf punten van Williams en bezet voorlopig de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap bij de coureurs.

Sainz moet aan de bak 

Verstappen kende een sterke eerste training op Spa-Francorchamps. Tot verbazing van velen, klokte de Nederlander de snelste tijd namens Red Bull Racing. Sainz en Williams kwamen daar niet in de buurt en mogen al heel blij zijn als ze het tijdens de kwalificatie tot Q2 kunnen schoppen. 

red slow

Posts: 3.353

“ Volgens Sainz speelde een technisch mankement een rol bij zijn beslissing om de pitstraat uiteindelijk niet in te rijden” dus je wagen heeft een vermoedelijk probleem en besluit je om even 7 km extra af te leggen en een risico te nemen. Heel logisch dit

  • 4
  • 17 jul 2026 - 15:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams GP België 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.353

    “ Volgens Sainz speelde een technisch mankement een rol bij zijn beslissing om de pitstraat uiteindelijk niet in te rijden” dus je wagen heeft een vermoedelijk probleem en besluit je om even 7 km extra af te leggen en een risico te nemen. Heel logisch dit

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 15:38
    • Larry Perkins

      Posts: 66.383

      Snap je gedachte maar het kan als volgt zijn geweest:
      Sainz vermoedde een probleem en reed een extra rondje om er achter te komen of er daadwerkelijk een probleem was en wat dat precies was...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 15:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.383

    [i] "FIA onderzoekt Sainz na opvallend incident tijdens eerste training op Spa."

    Als ik Carlos was dan zou ik dat onderzoek mooi weigeren, of het zou moeten worden uitgevoerd door de dames van de blote tietenparade!

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 15:41

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 241
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar