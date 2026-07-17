Carlos Sainz moet zich melden bij de stewards na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De Williams-coureur kwam in opspraak nadat hij bij het binnenrijden van de pitstraat de witte lijn overschreed en via een uitloopstrook opnieuw de baan op reed.

De FIA heeft het voorval na afloop van de sessie officieel onder onderzoek geplaatst. Sainz en een vertegenwoordiger van Williams zijn daarom opgeroepen voor een gesprek met de stewards op Spa-Francorchamps.

Sainz wijst naar technisch probleem

Het incident vond plaats tijdens de openingsfase van de training. Sainz stuurde zijn Williams richting de pitstraat, maar veranderde op het laatste moment van koers en reed via het gemarkeerde uitloopgedeelte terug naar het circuit. Daarmee zou hij de regels rond de pitentry hebben overtreden.

Via de boordradio liet de Spanjaard weten dat een probleem met de versnellingsbak voor de verwarring had gezorgd. Volgens Sainz speelde een technisch mankement een rol bij zijn beslissing om de pitstraat uiteindelijk niet in te rijden.

Moeizame start van weekend én seizoen

Sportief gezien kende Sainz eveneens geen ideale openingssessie. De Spanjaard sloot de training af op de twintigste en laatste plaats, op bijna vier seconden van snelste man Max Verstappen. Teamgenoot Alex Albon deed het aanzienlijk beter en eindigde ruim anderhalve seconde sneller op de veertiende positie.

Voor Williams past het voorval in een lastig seizoen. Nadat het team vorig jaar nog knap als vijfde eindigde in het constructeurskampioenschap, staat de Britse renstal momenteel slechts achtste. Sainz verzamelde tot dusver zes van de elf punten van Williams en bezet voorlopig de vijftiende plaats in het wereldkampioenschap bij de coureurs.

Sainz moet aan de bak

Verstappen kende een sterke eerste training op Spa-Francorchamps. Tot verbazing van velen, klokte de Nederlander de snelste tijd namens Red Bull Racing. Sainz en Williams kwamen daar niet in de buurt en mogen al heel blij zijn als ze het tijdens de kwalificatie tot Q2 kunnen schoppen.