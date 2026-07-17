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FIA slaat toe met meerdere gridstraffen: Hadjar start achteraan in Spa

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FIA slaat toe met meerdere gridstraffen: Hadjar start achteraan in Spa

De FIA heeft toegeslagen voor de Grand Prix van België. Nadat meerdere Formule 1-coureurs wat motor-onderdelen zullen gaan vervangen aan hun auto, zijn er talloze straffen uitgedeeld op het circuit van Spa-Francorchamps. Ook Isack Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, zal achteraan gaan starten. 

Eerder deze week kwam er al melding dat een van de hoogvliegers in de F1 een gridpenalty zal gaan oplopen. Lando Norris, regerend wereldkampioen, kreeg een straf van tien plaatsen nadat hij het een en ander aan zijn Mercedes-krachtbron heeft veranderd. Echter zal de Engelsman niet de enige zijn die een gridstraf gaat krijgen.

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Ook Hadjar krijgt straf 

Ook bij Red Bull Racing zijn de alarmbellen afgegaan na officiële berichtgeving van de FIA. De autosportfederatie maakte bekend dat Hadjar, die al voor de vijfde keer de zogeheten ICE en zijn turbolader gaat verwisselen, straf zal krijgen. De Fransman, die eveneens zijn uitlaat heeft laten vervangen, moet dus de Grand Prix van België achteraan het veld gaan starten op zondag. 

Ook Lance Stroll is bestraft door de FIA. De Canadees krijgt maar liefst zijn vierde MGU-K wat hem net als Hadjar een straf gaat opleveren. Voor Stroll en Aston Martin maakt dat pijnlijk genoeg minder uit, aangezien zij al het hele seizoen achteraan bungelen en nog geen enkele keer het tot Q2 wistent te schoppen.

Ook Verstappen vervangt onderdelen

Verstappen zal eveneens onderdelen gaan vervangen aan zijn RB22. Ook hij zal met een nieuwe ICE en turbolader gaan rijden, alleen omdat het pas zijn derde keer is, loopt hij nog niet tegen een gridpenalty aan. 

Voorlopig lijken die onderdelen te werken in het voordeel van de Nederlander. Momenteel bezitten Verstappen en Hadjar over de twee snelste tijden tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps. 

 

da_bartman

Posts: 6.753

Wat is dit nou weer voor debi*le titel?

  • 17
  • 17 jul 2026 - 14:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Isack Hadjar Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (9)

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  • AnalizeThis

    Posts: 88

    “Voorlopig lijken die onderdelen te werken in het voordeel van de Nederlander. Momenteel bezitten Verstappen en Hadjar over de twee snelste tijden tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps. ” maar nu dus niet meer…

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 14:38
  • da_bartman

    Posts: 6.752

    Wat is dit nou weer voor debi*le titel?

    • + 17
    • 17 jul 2026 - 14:41
    • Patrace

      Posts: 6.842

      Haha, nou dat dus!
      Alsof het voor Red Bull als een volslagen verrassing komt dat als je onderdelen vervangt, je tegen een straf aan loopt.

      Ik probeer te begrijpen wat het doel is van dergelijke compleet idiote titels. Maar tot dusver heb ik er geen verklaring voor kunnen vinden.

      En ik zit in online marketing, dus ik begrijp echt wel hoe de psychologie erachter werk. Maar dit zit gewoon zo hoog in de irritatie, dat ik het, als ik het elders zou lezen, bewust zou negeren. Op Twitter zie ik dit soort maffe titels ook wel langskomen, en dan unfollow ik ze gewoon. Schrijf toch normaal, denk ik dan.

      • + 12
      • 17 jul 2026 - 15:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.384

      RBR had stiekem gehoopt dat het de vermaledijde FIA niet zou opvallen, dus ik snap de debi*le titel wel...

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 15:29
    • Larry Perkins

      Posts: 66.384

      Kan natuurlijk ook dat Gluiperige George het verraden heeft bij de vermaledijde FIA...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:31
  • Williams_F1

    Posts: 1.495

    nog achter de williamsen?

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 15:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.384

      Ja, die starten dus wat verder naar voren, dus nu staat Sainz open voor een langdurige contractverlenging bij Williams.

      Carlos: "F*ck Audi, f*ck Ferrari en f*ck de rest!"

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 15:25
  • koppie toe

    Posts: 5.459

    De FIA op jacht naar straffen.
    Je kan niet eens meer stiekem een motor wisselen.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 15:48
  • walter33

    Posts: 1.008

    FIA slaat toe...??zijn gewoon de regels,komt Telegraaf kop achtig over.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 15:50

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 200
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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