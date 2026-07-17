De FIA heeft toegeslagen voor de Grand Prix van België. Nadat meerdere Formule 1-coureurs wat motor-onderdelen zullen gaan vervangen aan hun auto, zijn er talloze straffen uitgedeeld op het circuit van Spa-Francorchamps. Ook Isack Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, zal achteraan gaan starten.

Eerder deze week kwam er al melding dat een van de hoogvliegers in de F1 een gridpenalty zal gaan oplopen. Lando Norris, regerend wereldkampioen, kreeg een straf van tien plaatsen nadat hij het een en ander aan zijn Mercedes-krachtbron heeft veranderd. Echter zal de Engelsman niet de enige zijn die een gridstraf gaat krijgen.

Ook Hadjar krijgt straf

Ook bij Red Bull Racing zijn de alarmbellen afgegaan na officiële berichtgeving van de FIA. De autosportfederatie maakte bekend dat Hadjar, die al voor de vijfde keer de zogeheten ICE en zijn turbolader gaat verwisselen, straf zal krijgen. De Fransman, die eveneens zijn uitlaat heeft laten vervangen, moet dus de Grand Prix van België achteraan het veld gaan starten op zondag.

Ook Lance Stroll is bestraft door de FIA. De Canadees krijgt maar liefst zijn vierde MGU-K wat hem net als Hadjar een straf gaat opleveren. Voor Stroll en Aston Martin maakt dat pijnlijk genoeg minder uit, aangezien zij al het hele seizoen achteraan bungelen en nog geen enkele keer het tot Q2 wistent te schoppen.

Ook Verstappen vervangt onderdelen

Verstappen zal eveneens onderdelen gaan vervangen aan zijn RB22. Ook hij zal met een nieuwe ICE en turbolader gaan rijden, alleen omdat het pas zijn derde keer is, loopt hij nog niet tegen een gridpenalty aan.

Voorlopig lijken die onderdelen te werken in het voordeel van de Nederlander. Momenteel bezitten Verstappen en Hadjar over de twee snelste tijden tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps.