De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone is gewonnen door Charles Leclerc. Hij bleef George Russell voor, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Met alle coureurs op de mediumbanden en het Britse zonnetje hoog in de lucht kon men zich verheugen op een spannende race. Al voor de start van de race ging het mis voor Fernando Alonso, die stil viel tijdens de opwarmronde. Hij kreeg de Aston Martin weer aan de praat, en startte de race vanuit de pitlane.

Hoe verliep de start?

Bij de start van de race verloor polesitter Andrea Kimi Antonelli twee posities, waardoor hij terugviel naar de derde plaats. Hij werd voorbijgestoken door de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en wist dat hij moest gaan werken voor zijn geld. Hamilton had bij de start een fout gemaakt, en zou hebben bewogen voordat de lichten doofden. Het leverde de zevenvoudig wereldkampioen een extra handicap op, en hij moest ook snel een gat laten vallen naar zijn teamgenoot Leclerc.

De start van Verstappen

Max Verstappen kende op zijn beurt een lastige start, maar hij vocht zich snel terug. Hij reed na een paar rondjes vlak achter zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, en wist hem eenvoudig te passeren voor de vijfde plaats. Bij de start ging het voor meerdere coureurs mis, en kreeg Alexander Albon een tijdstraf nadat hij de Haas van Oliver Bearman had geramd. Oscar Piastri liep op zijn beurt ook schade op, en moest naar binnen komen voor een nieuwe voorvleugel.

Vooraan het veld opende Antonelli de aanval op Hamilton, en de jonge Italiaan ging er vol voor. Hij liet de zevenvoudig wereldkampioen werken voor zijn geld, en sloeg toe bij het ingaan van de beroemde Copse Corner. Hij haalde de Ferrari in, en ging verder met zijn jacht op raceleider Leclerc.

Klagen en jagen

Ook Verstappen was bezig met een flinke strijd, en al klagend kwam hij steeds dichterbij de Mercedes van George Russell. De thuisrijder had het weer lastig, en in de zeventiende ronde zag hij Verstappen hem passeren in Copse. Russell probeerde hem nog aan te vallen in de laatste sector, maar Verstappen gooide bruusk de deur dicht. De viervoudig wereldkampioen dook echter meteen naar binnen voor een vers setje harde banden, en hij was daarmee de eerste topper die een pitstop maakte.

Verstappen stopte een paar rondjes voor de concurrentie, en toen Hamilton en Russell naar binnen doken, reed hij dan ook voor de twee thuisfavorieten. Hij wist de twee jagende Britten lang achter zich te houden, ook omdat ze vooral met elkaar vochten.

Epische driestrijd

Hamilton en Russell bleven elkaar opjagen, en dat resulteerde in een aantal gewaagde inhaalacties. Hamilton haalde zijn oud-teamgenoot in aan de buitenkant van Copse, maar Russell pakte hem terug. Russell zette zelf ook een aantal goede acties in, maar hij kampte met een ouderwetse slow puncture. Hij deed er alles aan om Verstappen te passeren, maar hij kneep de Brit af waar het maar kon. Russell moest snel naar binnen om zijn banden te wisselen, waarna Hamilton mocht gaan aanvallen.

Aan kop van het veld reed Antonelli veel langer dan de rest van het veld rond op zijn setje mediums. De jonge Italiaan stopte één rondje na de ongeplande stop van Russell, waardoor hij de koppositie aan Leclerc verloor. Hij kon gaan jagen, in een race die verder weinig incidenten kende. Alleen een paraplu die de baan opwaaide zorgde even voor een Virtual Safety Car.

Het geluk van Verstappen

Hamilton was veel sneller dan Verstappen, en kon zijn voormalig titelrivaal dan ook vrij simpel passeren. Verstappen had echter geluk, want hij zag de Audi van Nico Hülkenberg vlak voor zijn neus stilvallen. De wedstrijdleiding koos weer voor een Virtual Safety Car, en Verstappen dook direct naar binnen voor een vers setje mediums. Hij mocht gaan pushen, want er was nog altijd kans op het podium.

Drama voor Antonelli

Ook Antonelli was aan het pushen, en hij opende de jacht op Leclerc. Maar dat sprookje werd al snel een nachtmerrie, want hij riep dat er iets was gebroken. Hij verloor veel snelheid, maakte een pitstop en kreeg een nieuwe voorvleugel. Wat er aan de hand was, was niet duidelijk. Leclerc kon ineens rustiger ademhalen, terwijl Antonelli terugviel naar de vijfde plaats. Hij werd direct na zijn stop ook gepakt door Norris.

De problemen waren niet verdwenen, en Antonelli reed langzaam rond. Iets was kapot gegaan, maar de dappere Italiaan wilde door blijven rijden. De snelheid was echter verdwenen, en Antonelli kon niet sturen. Balend zag hij hoe ook Hadjar hem voorbijstak. Het leek te gaan om een gebroken wheel shield, en Mercedes trok het onderdeel van de auto bij een nieuwe pitstop. Antonelli was daardoor echter teruggevallen naar de tiende plaats.

Antonelli wilde graag door blijven rijden om het puntje voor de tiende plaats veilig te stellen, maar omdat hij meerdere keren van de baan was geschoten, kreeg hij een tijdstraf voor track limits. Alles leek weer beter te gaan voor de Italiaan, maar het drama was niet voorbij.

Koningsdrama voor Verstappen

Dit keer was het Max Verstappen die tegen problemen aanliep. Hij leek op weg naar een nieuwe podiumplek, maar hij verloor de macht over het stuur en schoot de grindbak in. Hij raakte simpelweg de macht over het stuur kwijt, en stond vast in de grindbak. De wedstrijdleider koos direct voor de Safety Car, en bij Ferrari haalden ze hun coureurs naar binnen. Dat leek niet de beste strategie te zijn, want Hamilton verloor zijn positie aan George Russell, én werd genoteerd voor een fout onder de gele vlag.

Anticlimax

De Safety Car leek naar binnen te gaan in de laatste ronde, maar de wedstrijdleiding zag toch een probleem. Hierdoor eindigde de race in een anticlimax, maar dat kon Leclerc weinig uitmaken. Hij won voor het eerst sinds 2024, en de vreugde was enorm. Voor Hamilton was het een derde plaats, maar of die positie blijft staan is nog maar de vraag.