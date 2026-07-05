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Uitslag Grand Prix van Groot-Brittannië: Leclerc grijpt gelukkige zege na koningsdrama Verstappen

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<b> Uitslag Grand Prix van Groot-Brittannië: </b> Leclerc grijpt gelukkige zege na koningsdrama Verstappen

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone is gewonnen door Charles Leclerc. Hij bleef George Russell voor, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Met alle coureurs op de mediumbanden en het Britse zonnetje hoog in de lucht kon men zich verheugen op een spannende race. Al voor de start van de race ging het mis voor Fernando Alonso, die stil viel tijdens de opwarmronde. Hij kreeg de Aston Martin weer aan de praat, en startte de race vanuit de pitlane.

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Hoe verliep de start?

Bij de start van de race verloor polesitter Andrea Kimi Antonelli twee posities, waardoor hij terugviel naar de derde plaats. Hij werd voorbijgestoken door de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en wist dat hij moest gaan werken voor zijn geld. Hamilton had bij de start een fout gemaakt, en zou hebben bewogen voordat de lichten doofden. Het leverde de zevenvoudig wereldkampioen een extra handicap op, en hij moest ook snel een gat laten vallen naar zijn teamgenoot Leclerc.

De start van Verstappen

Max Verstappen kende op zijn beurt een lastige start, maar hij vocht zich snel terug. Hij reed na een paar rondjes vlak achter zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, en wist hem eenvoudig te passeren voor de vijfde plaats. Bij de start ging het voor meerdere coureurs mis, en kreeg Alexander Albon een tijdstraf nadat hij de Haas van Oliver Bearman had geramd. Oscar Piastri liep op zijn beurt ook schade op, en moest naar binnen komen voor een nieuwe voorvleugel.

Vooraan het veld opende Antonelli de aanval op Hamilton, en de jonge Italiaan ging er vol voor. Hij liet de zevenvoudig wereldkampioen werken voor zijn geld, en sloeg toe bij het ingaan van de beroemde Copse Corner. Hij haalde de Ferrari in, en ging verder met zijn jacht op raceleider Leclerc.

Klagen en jagen

Ook Verstappen was bezig met een flinke strijd, en al klagend kwam hij steeds dichterbij de Mercedes van George Russell. De thuisrijder had het weer lastig, en in de zeventiende ronde zag hij Verstappen hem passeren in Copse. Russell probeerde hem nog aan te vallen in de laatste sector, maar Verstappen gooide bruusk de deur dicht. De viervoudig wereldkampioen dook echter meteen naar binnen voor een vers setje harde banden, en hij was daarmee de eerste topper die een pitstop maakte.

Verstappen stopte een paar rondjes voor de concurrentie, en toen Hamilton en Russell naar binnen doken, reed hij dan ook voor de twee thuisfavorieten. Hij wist de twee jagende Britten lang achter zich te houden, ook omdat ze vooral met elkaar vochten. 

Epische driestrijd

Hamilton en Russell bleven elkaar opjagen, en dat resulteerde in een aantal gewaagde inhaalacties. Hamilton haalde zijn oud-teamgenoot in aan de buitenkant van Copse, maar Russell pakte hem terug. Russell zette zelf ook een aantal goede acties in, maar hij kampte met een ouderwetse slow puncture. Hij deed er alles aan om Verstappen te passeren, maar hij kneep de Brit af waar het maar kon. Russell moest snel naar binnen om zijn banden te wisselen, waarna Hamilton mocht gaan aanvallen.

Aan kop van het veld reed Antonelli veel langer dan de rest van het veld rond op zijn setje mediums. De jonge Italiaan stopte één rondje na de ongeplande stop van Russell, waardoor hij de koppositie aan Leclerc verloor. Hij kon gaan jagen, in een race die verder weinig incidenten kende. Alleen een paraplu die de baan opwaaide zorgde even voor een Virtual Safety Car.

Het geluk van Verstappen

Hamilton was veel sneller dan Verstappen, en kon zijn voormalig titelrivaal dan ook vrij simpel passeren. Verstappen had echter geluk, want hij zag de Audi van Nico Hülkenberg vlak voor zijn neus stilvallen. De wedstrijdleiding koos weer voor een Virtual Safety Car, en Verstappen dook direct naar binnen voor een vers setje mediums. Hij mocht gaan pushen, want er was nog altijd kans op het podium.

Drama voor Antonelli

Ook Antonelli was aan het pushen, en hij opende de jacht op Leclerc. Maar dat sprookje werd al snel een nachtmerrie, want hij riep dat er iets was gebroken. Hij verloor veel snelheid, maakte een pitstop en kreeg een nieuwe voorvleugel. Wat er aan de hand was, was niet duidelijk. Leclerc kon ineens rustiger ademhalen, terwijl Antonelli terugviel naar de vijfde plaats. Hij werd direct na zijn stop ook gepakt door Norris.

De problemen waren niet verdwenen, en Antonelli reed langzaam rond. Iets was kapot gegaan, maar de dappere Italiaan wilde door blijven rijden. De snelheid was echter verdwenen, en Antonelli kon niet sturen. Balend zag hij hoe ook Hadjar hem voorbijstak. Het leek te gaan om een gebroken wheel shield, en Mercedes trok het onderdeel van de auto bij een nieuwe pitstop. Antonelli was daardoor echter teruggevallen naar de tiende plaats. 

Antonelli wilde graag door blijven rijden om het puntje voor de tiende plaats veilig te stellen, maar omdat hij meerdere keren van de baan was geschoten, kreeg hij een tijdstraf voor track limits. Alles leek weer beter te gaan voor de Italiaan, maar het drama was niet voorbij.

Koningsdrama voor Verstappen

Dit keer was het Max Verstappen die tegen problemen aanliep. Hij leek op weg naar een nieuwe podiumplek, maar hij verloor de macht over het stuur en schoot de grindbak in. Hij raakte simpelweg de macht over het stuur kwijt, en stond vast in de grindbak. De wedstrijdleider koos direct voor de Safety Car, en bij Ferrari haalden ze hun coureurs naar binnen. Dat leek niet de beste strategie te zijn, want Hamilton verloor zijn positie aan George Russell, én werd genoteerd voor een fout onder de gele vlag.

Anticlimax

De Safety Car leek naar binnen te gaan in de laatste ronde, maar de wedstrijdleiding zag toch een probleem. Hierdoor eindigde de race in een anticlimax, maar dat kon Leclerc weinig uitmaken. Hij won voor het eerst sinds 2024, en de vreugde was enorm. Voor Hamilton was het een derde plaats, maar of die positie blijft staan is nog maar de vraag.

F1Grand Prix Groot Brittannië - Race

GB Silverstone - 05 juli 2026

Joeppp

Posts: 8.697

Wat een afgang dit einde. Dit was gewoon een Ferrari 1 2 en de FIA geeft Russell de tweede plek maar wel roepen dat de safety car binnenkomt. Het is echt een slecht weekend voor F1.

  • 16
  • 5 jul 2026 - 17:32
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (57)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.499

    Grande Charleeeeees, sterke race eindelijk! Dit is een cadeautje natuurlijk, hoewel een zeer goede pace was Antonelli er met gemak voorbij gegaan. Wat ontzettend zuur voor Kimi, maar we nemen 'm ;).

    De SC call snapte ik dan weer niet helemaal, als je Charles pit moet je Lewis pitten en dat geeft Russell een vrije plek. Weird.

    Hamilton maximaal gepresteerd, had enorm veel onderstuur klaagde hij de hele race, heel vreemd die twist van vrijdag naar zaterdag en zondag. De pace was niet hetzelfde de eerste stint als de Sprint. Maar goed, ingelopen op Kimi, prima joh.

    • + 11
    • 5 jul 2026 - 17:31
    • mr.Monza

      Posts: 10.152

      Anders had Russell met mediums achter Lewis met oude hards gereden, die plek zou hij zeker verliezen.
      Op softs achter Russell zou hem zeker de tweede plek weer terugbrengen, maar kennelijk zijn er 6 ronden nodig om een auto uit het grind te halen en dan opnieuw de SC in te zetten.
      Dat kon Ferrari natuurlijk nooit voorzien.

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 17:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.499

      True indeed. Vage laatste ronden wederom onder de SC, kansloos. Maar goed, als Mercedes blijft klooien met betrouwbaarheid en dit soort rare fratsen, is er gewoon all to play for.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:41
    • Hagueian

      Posts: 8.834

      Ferrari heeft alles goed gedaan vandaag. Russel had een paar plekken verloren bij een herstart die er altijd had moeten komen. Misschien wilde iemand een dubbel Brits podium. Zaakje stinkt.

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 17:44
    • snailer

      Posts: 33.745

      Ik wil Michael en mr.Monza, inclusief alle Ferrari fans feliciteren. En ik feliciteer mezelf ook met de overwinning van Leclerc.

      Niet dat ik ook maar iets heb gezien van de race. Maar altijd leuk om dan te lezen dat 1 van mijn favoriete rijders heeft gewonnen.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 18:00
  • Cicero

    Posts: 1.668

    Hamilton heeft ook altijd pech met late safety cars

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 17:32
    • Nomemory

      Posts: 47

      Met dank aan max

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 17:50
  • Politik

    Posts: 10.000

    Soms moet je geluk hebben!
    Leclerc gefeliciteerd met je overwinning, deze had je even nodig!
    Antonelli en Verstappen de pechvogels van vandaag, ondanks een sterke race.

    Zat Michael Masi vandaag soms achter het stuur van de Safety Car?

    • + 9
    • 5 jul 2026 - 17:32
    • Lulham

      Posts: 801

      Masi had de laatste ronde laten racen... Je bent echt ontzettend dom hè.

      • + 14
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • Joseph1000

      Posts: 309

      Masi is met pek en veren weggejaagd. Anders hadden ze nog m rondje geraced😋

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:38
    • F1 bekijker

      Posts: 421

      Masi gaf niet alle achterblijvers de ruimte dus wie is er dom?

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 17:38
    • Politik

      Posts: 10.000

      Ah kijk, Lulham reageert weer eens als.een randdebiel🙈

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:42
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Men heeft geleerd van de fouten van Masi, die de regels niet kende.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 17:42
  • Joeppp

    Posts: 8.697

    Wat een afgang dit einde. Dit was gewoon een Ferrari 1 2 en de FIA geeft Russell de tweede plek maar wel roepen dat de safety car binnenkomt. Het is echt een slecht weekend voor F1.

    • + 16
    • 5 jul 2026 - 17:32
    • Hagueian

      Posts: 8.834

      Vergeet niet wat er vorige week is gebeurt. Tel al die punten maar bij elkaar op.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:47
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.075

      @hagueian 1 puntje aftrek (gebeurd is met een "d" )

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:07
  • d07

    Posts: 2.623

    Forza Ferrariiii!
    Wat een heerlijke race van Leclerc! Dit had ie echt even nodig.

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:32
  • KiekisNL

    Posts: 2.260

    Wat knullig einde met die SC.......
    Ben wel benieuwd wat er bij Versyapoen mis ging.

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 17:32
    • den-man21

      Posts: 69

      Gewoon fout niks anders.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 17:51
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.471

    Drama, race om snel te vergeten. Jezus wat slecht zeg

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:33
  • Hagueian

    Posts: 8.834

    Wat een aanfluiting! De sport is kapot! En geef Russel die beker gewoon alvast!

    • + 15
    • 5 jul 2026 - 17:33
    • dutchiceman

      Posts: 5.644

      Russell krijgt helemaal niks dit jaar.
      Zelfs geen contract.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:41
  • Nomar

    Posts: 882

    Wat een blamage met die safety car pffff.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:33
  • Joseph1000

    Posts: 309

    Pff wat een domper op het einde laat ze nog even een rondje racen .nu volgen ze wel braaf de regeltjes bij de Fia.
    Antonelli is het deze keer zelf schuld blijft wel spannend zo om de titel .

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 17:33
  • TylaHunter

    Posts: 10.800

    Wat een vertoning weer van de FIA...

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:34
    • TylaHunter

      Posts: 10.800

      Als je met 5 ronden te gaan een safetycar krijgt... kan je kennelijk de race niet uitrijden onder groen. Vlag dan gewoon af of gooi de pitstraat dicht maar geef niet mensen de illusie dat het nog herstart wordt met verse banden.

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 17:40
  • jd2000

    Posts: 7.807

    Nou doe mij maar een Abu Dhabi einde.

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 17:35
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Zo’n schandaal zal niet meer gebeuren, getuige vandaag.
      Ze hebben vandaag de regels toegepast.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:44
    • snailer

      Posts: 33.745

      Mooiste en meest terechte einde ooit. Ook nog eens volgens de toenmalige regels. En afgedwongen door.... juist..... Toto Wolff. Die heeft namelijk dat jaar aan Masi gevraagd om een race nooit achter de safety car te eindigen. Alle teambazen hebben vervolgens daar ook voor gestemd.

      Waarvan akte.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 17:58
    • NicoS

      Posts: 20.937

      Dit was juist een schandaal, eerst aangeven dat de saftycar naar binnen komt, en dan ineens weer niet.
      Er was geen enkele reden om niet te racen, tenminste ik kan geen reden verzinnen waarom niet.
      Zal wel weer een vaag excuus van de FIA volgen…..

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:03
    • jd2000

      Posts: 7.807

      Tja als je van middelmatigheid houdt dan ben je wel blij met zo'n einde.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:06
  • NicoS

    Posts: 20.937

    Wat een anticlimax zeg, waarom niet nog een rondje racen!
    Echt onvoorstelbaar….
    Leuk voor Leclerc die dit echt nodig had, en ook de pace eindelijk weer had.
    Kimi de grote pechvogel…..

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:35
    • little-nightmare

      Posts: 2.325

      Dan had Russell te veel plekken verloren

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:37
    • NicoS

      Posts: 20.937

      Wat de reden is weet ik niet, eerst geven ze aan dat de saftycar naar binnen gaat, en even later weer niet.
      Had nog een prachtige ronde kunnen worden, weer een rare beslissing van de FIA.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:43
    • Hagueian

      Posts: 8.834

      Was vast geen Chinees die op de knop drukte.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:50
  • F1 bekijker

    Posts: 421

    Jammer bijna een 1 en 2.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 17:37
  • racepace1

    Posts: 887

    Wat een K.U.T. header gelukkige zege dit is racen als je techniek faalt dan ben je af wat nou gelukkige zege, gewoon een mooie zege van Leclerc, en een enorme flater van de Fia weer wat een flut einde!

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 17:37
  • DutchTifosi

    Posts: 2.886

    GRANDE CHARLLEEESSSSSSS!!!!! Heel sterk gereden met een beetje geluk aan je zijde. Na de uitvalbeurten in Barcelona en Monaco maakt dit nog een beetje goed. Het blijft nog altijd een mechanische sport.

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 17:39
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.202

    AD 21 was toch nog zo gek nog niet hè ;)

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 17:39
  • Snelrondje

    Posts: 9.118

    Mooie overwinning van Charles. Het is Ferrari gegund.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 17:41
  • Hagueian

    Posts: 8.834

    Vorige week mocht Russell vol door planken met Verstappen op de baan. En nu is Verstappen met auto en al van de baan, de muur in orde, en mag er niet geraced worden. FIA heeft zware invloed op het kampioenschap.

    • + 7
    • 5 jul 2026 - 17:41
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Inderdaad bijzonder maar we weten de reden nog niet.
      Of ze hebben dit keer de regels letterlijk toegepast in tegenstelling tot AD 21

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:47
  • SennaS

    Posts: 12.353

    Complimenten voor Charles, hij laats zien uit wat voor hout hij gesneden is.
    Vermakelijke race met veel inhaal acties en duels. Publiek grootste winnaar.
    Waar is Masi als je hem nodig hebt, die zou gewoon nog een paar rondjes laten racen zonder de achterblijvers voorbij te laten en aan te laten sluiten, ondanks het haaks oo de regels staat.
    Lewis pech met de sc maar p3 is acceptabel. George verdiende geen p2.
    Koorknaapje Hadjar aan de kant in ronde 2 voor de grote baas. Gênante vertoning, maar beleid is beleid.
    Max overpusht net als onlangs in de quail, verwacht je niet van iemand als Max die meestal foutloos rijdt.
    Hadjar prima gedaan, zat meer in maar in Hadjar zit niet meer in.

    Kimi mega pech, anders had hij gewonnen, want hij haalde met gemak Charles binnen.

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:41
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      Max overpusht net als onlangs in de quail, verwacht je niet van iemand als Max die meestal foutloos rijdt.

      Als je je anti-Max bril niet op had gehad, had je gewoon heel duidelijk kunnen zien dat de achterwielen volledig vastsloegen incl rook van de banden, en er daarna geen houden meer aan was.

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 17:48
    • Aajd Flupke

      Posts: 238

      Gênant is wat jij steeds meent te moeten posten met je achterlijke teksten

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:50
  • Pipje

    Posts: 699

    Formule1 is dood

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:45
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Praat voor jezelf

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:50
    • Pipje

      Posts: 699

      Dat doe ik, meest waardeloze racewedstrijd ever. Heeft helemaal niks maar dan ook niks met racen te maken.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:00
  • Wingleader

    Posts: 3.439

    Dit is geen sport meer, dit is slecht, heel slecht. Russell wordt 2 x gematst, Fia heeft zijn kampioensbeker al gegraveerd.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 17:45
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Denk je dat de fia aan de knoppen van de auto van Kimi draait?

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:51
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      F1 is leuk vermaak geworden voor de Tik-Tok jeugd van tegenwoordig, die elke 20 seconden een nieuwe prikkel nodig hebben omdat ze het anders maar een saaie boel vinden.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 17:53
    • Wingleader

      Posts: 3.439

      Nee SennaS, hij krijgt geen straf voor het overduidelijk van de baan af duwen van Verstappen, en hij wordt gematst door het niet laten uitrijden van de race. Hij was uiteindelijk 4e geworden als men de laatste ronde nog gereden werd. dus 2x gematst door de FIA.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:08
  • Nomemory

    Posts: 47

    EINDELIJK WEER EEN ECHTE COUREUR DIE WINT!!!

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 17:50
  • JV fan

    Posts: 2.996

    Je bedoeld na drama Antonelli,, Max deed niet mee om de overwinning

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:52
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.580

    Wat een einde moet dit zolang duren met die safety car ? Om dan toch nog te willen racen en dit dan uiteindelijk niet te doen.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:52
  • monzaron

    Posts: 1.075

    Een vreselijk eind voor Antonelli en Verstappen en de laatste ronde einde safety car door FIA nog omgezet naat Safety car, de crash van Verstappen was vergelijkbaar als die in Oostenrijk, wederom door de achtervleugel ?🫪

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 66.068

    "Verstappen leek op weg naar een nieuwe podiumplek, maar hij verloor de macht over het stuur en schoot de grindbak in. Hij raakte simpelweg de macht over het stuur kwijt, en stond vast in de grindbak."

    Werkelijk niveau nul als je zoiets zonder te bekijken wat er echt speelde in een verslag schrijft...

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 18:08

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NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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