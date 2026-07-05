user icon
icon

Verstappen is even klaar met Red Bull: "Wil er niets mee te maken hebben"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen is even klaar met Red Bull: "Wil er niets mee te maken hebben"

Max Verstappen had een lange tijd uitzicht op een podiumplek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar dat viel allemaal in duigen. Na rondenlang op de derde plek te hebben vertoefd, crashte hij in de slotfase van de race en viel alles in het water. Na afloop kookte de viervoudig wereldkampioen van woede en wees hij met de vinger naar Red Bull Racing

Vanaf de zevende startplek kende Verstappen een sterke race op Silverstone. Na lange gevechten met Lewis Hamilton en George Russell, moest een derde podiumplek van het seizoen worden veiliggesteld. Maar de realiteit verraadt dat de Nederlander weer met een nul-resultaat staat en er chagrijnige gezichten rond dwarrelen in de pitbox van Red Bull. 

Meer over Red Bull Racing 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun
 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul

Wat ging er mis met Verstappen? 

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers onthulde Verstappen wat de reden van de crash was. Wederom ging het met de achtervleugel van de RB22 mis, net als op de Red Bull Ring. "Ja, hetzelfde als in Oostenrijk", zo bevestigde hij bij Viaplay. "De achtervleugel sloot weer niet helemaal". 

Hierdoor verloor Verstappen de controle over zijn auto en vloog hij de grindbak in. "Ja, het is gewoon klote. Ik ben hier totaal niet blij mee", zo vervolgde Verstappen die nog even doorging over Red Bull. De Nederlander wilde namelijk met verse onderdelen op zijn motor vanuit de pitstraat starten, maar zijn team stond dat niet toe. "Dat moet je aan het team vragen. Ik had heel graag vanuit de pitlane gestart, want in de race hebben we dezelfde problemen." 

Verstappen is even klaar met Red Bull 

Verstappen stond al met een been op het podium, maar beweert zelf dat hij daarvoor niet de snelheid had. "Er komen natuurlijk ook straffen en safety cars, virtual safety cars. Als we hem natuurlijk hadden uitgereden, hadden we die derde plek totaal niet verdiend, dat podium", zo vervolgde hij op harde wijze. 

Op de vraag of er een stevig gesprek plaats gaat vinden met Red Bull, antwoordde Verstappen dan ook: "Ik wil er even helemaal niets mee te maken hebben." Het is duidelijk dat de Nederlander allesbehalve tevreden was met de verrichtingen van zijn team dit weekend. 

Snork

Posts: 22.725

Geeft niks als je er geen verstand van hebt.

  • 44
  • 5 jul 2026 - 18:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (34)

Login om te reageren
  • Snelle Eddy

    Posts: 5.898

    Gisteren toch ook al?

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 18:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.510

      Oh ik dacht al 1.5 jaar.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 18:30
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.185

      Het zijn telkens de kleine breukjes, op zeker moment breekt het geheel een keer.

      Hoe superloyaal ze ook zijn, RBR moet ze echt laten zien dat ze grote stappen in de goede richting gaan maken.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 18:47
    • LucaF1

      Posts: 547

      hahahahaha, ja zou ik ook zijn als ik 70mio krijg per jaar

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 20:22
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.048

    Waterscooter pakken en even lekker over het water raggen

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 18:26
  • fdorp

    Posts: 136

    Of hij ging gewoon te snel de bocht in……wel makkelijk dat het nu steeds af te schuiven is op een achtervleugel. Hij moet nogsteeds die auto overdriven en dat is denk ik meer het probleem.

    • + 25
    • 5 jul 2026 - 18:32
    • Snork

      Posts: 22.725

      Geeft niks als je er geen verstand van hebt.

      • + 44
      • 5 jul 2026 - 18:37
    • NicoS

      Posts: 20.954

      Als het team aan de data kan zien dat het zo is, wie ben jij dan om anders te beweren.
      Het ziet er gewoon heel raar uit.
      Als je de auto verliest in de bocht oké, maar dit is al op het moment dat hij iets instuurt om de bocht te maken, dat klopt gewoon niet.

      • + 22
      • 5 jul 2026 - 18:37
    • Sander

      Posts: 1.852

      Pfff iemand die er misschien een beetje verstand van heeft, niet op zijn woord geloven is best lastig hè

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 18:38
    • monzaron

      Posts: 1.080

      Fdorp uit?

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 18:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      Is een open sollicitatie van @fdorp om zich bij het schrijvertsteam te voegen, zelfde niveau...

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 18:45
    • Hagueian

      Posts: 8.859

      Ik heb niet veel vertrouwen meer in RB als topteam, maar data aflezen zal ze nog wel lukken hoor.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 18:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      Mekies heeft zelf al toegegeven dat de fout bij de auto ligt en heeft wederom excuses aan Max aangeboden.

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 18:57
    • mordor

      Posts: 2.181

      Als ie wat meer marge genomen had met de snelheid, dan was hij waarschijnlijk iets minder ver de grindbak in geschoven. Dat is mijn visie op dit gebeuren. Maar het is een wilde gok....

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 18:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.079

      Zoek ook op:
      Red Bull gaat diep door het stof en biedt excuses aan Verstappen aan: "Niet de eerste keer"

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 18:58
    • Hagueian

      Posts: 8.859

      Het begint wel eens tijd te worden voor een stofzuiger Larry.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 19:00
    • Sander

      Posts: 1.852

      @mordor, mijn advies is om nooit naar het casino te gaan.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 19:08
    • LucaF1

      Posts: 547

      @fdorp dat mag je niet zeggen hier hoor van de oranje brillendragers ;-))))

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 20:23
    • SennaS

      Posts: 12.361

      Mekies trekt de boetekleed aan om de boel te sussen.
      De Sky analyses wijzen geen buiten gewoonlijke dingen in de achtervleugel.
      Of het is een verborgen ding.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 21:39
  • meister

    Posts: 4.316

    Richting de uitgang zoveel is zeker.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:34
  • schwantz34

    Posts: 42.312

    Eenmaal aangekomen bij de internationale pers onthulde Verstappen wat de reden van de crash was. Wederom ging het met de achtervleugel van de RB22 mis, net als op de Red Bull Ring. "Ja, hetzelfde als in Oostenrijk", zo bevestigde hij bij Viaplay. "De achtervleugel sloot weer niet helemaal".


    Is @D07 weer terug in de trollengrot gekropen?

    • + 11
    • 5 jul 2026 - 18:47
    • Joeppp

      Posts: 8.700

      Nee, die is naar Hans Anders.

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 18:48
  • dutchiceman

    Posts: 5.645

    Mercedes heeft nog wel een stoeltje over voor Verstappen.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:49
  • gridiron

    Posts: 3.585

    Iedere rijder die niet als 1e over finish komt is niet tevreden met zijn auto.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 18:50
  • WickieDeViking

    Posts: 1.266

    Zo, d07, SennaS en anderen, ben eens mans genoeg om toe te geven dat jullie fout zaten.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 19:00
    • NicoS

      Posts: 20.954

      Wat denk je zelf…..;)

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 19:33
  • Pietje Bell

    Posts: 35.608

    Een groot Max fan account heeft alle uitspraken van Max tijdens en na de GP uitgetypt.
    Ook zijn uitspraken bij Viaplay. 3 minuten aan één stuk:

    imgur.com/1e71aAd

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 19:00
  • Snorremans

    Posts: 312

    Je hoort de deur al bijna in het slot vallen....

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 19:02
  • Schumi86

    Posts: 634

    Max je kon naar Mercedes he.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 19:30
    • Snorremans

      Posts: 312

      Wanneer dan? Niks concreets geweest. De clausules waren destijds ookaar geruchten die wekelijks veranderde.

      Denk dat het team Verstappen alsnog weet waar ze mee bezig zijn.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 19:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.079

    [/i] Nog een belangrijk punt dat hierboven is weggelaten is de veiligheid! [/i]

    Verstappen had het geluk dat hij in de grindbak strandde in de bocht waar Michael Schumacher in 1999 zijn been brak.
    Verstappen is zich er volledig van bewust dat hem hetzelfde had kunnen overkomen, of zelfs erger.
    "Op dat moment is het vooral supergevaarlijk. Je kunt echt gewond raken, twee keer zelfs. Ik had geluk in Oostenrijk en ik had hier weer geluk. Dit is waarom ik er helemaal klaar mee ben."

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 19:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.631

    "Ik wilde gewoon m'n vader eren omdat hij al zijn tijd in mij heeft gestoken om zo goed te zijn.
    Dat ik weleens achtergelaten ben bij 'n benzinestation of aan 'n boom ben gebonden neem ik op de koop toe, alsook die keren dat ik volop slaag kreeg als het weer eens niet goed ging ...volgens pa.
    Maar ik dwaal af, pa eren door in 'n grindbak te rijden ......daar wordt hij blij van".....aldus 'n eerlijke Max.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 19:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.079

    Ik wil ook niks met RB te maken hebben, wat een zoete zure bocht zeg, echt ondrinkbaar en die geur is gewoon ondraaglijk, mooie blikjes dat wel!

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 20:39
  • SennaS

    Posts: 12.361

    Moet je nagaan wat Alonso nu meemaakt of de mercedes mannen toen met hun kangoeroe auto’s.
    De mercedes mannen hebben toen de schouders eronder gezet en uiteindelijk races gewonnen.
    Wellicht kan dat aanpak Max inspireren, het is wel een kwestie van geduld hebben, echter Max heeft dit niet en wil altijd een winnende auto, anders is hij boos.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 21:36

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar