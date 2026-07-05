Max Verstappen had een lange tijd uitzicht op een podiumplek tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar dat viel allemaal in duigen. Na rondenlang op de derde plek te hebben vertoefd, crashte hij in de slotfase van de race en viel alles in het water. Na afloop kookte de viervoudig wereldkampioen van woede en wees hij met de vinger naar Red Bull Racing.

Vanaf de zevende startplek kende Verstappen een sterke race op Silverstone. Na lange gevechten met Lewis Hamilton en George Russell, moest een derde podiumplek van het seizoen worden veiliggesteld. Maar de realiteit verraadt dat de Nederlander weer met een nul-resultaat staat en er chagrijnige gezichten rond dwarrelen in de pitbox van Red Bull.

Wat ging er mis met Verstappen?

Eenmaal aangekomen bij de internationale pers onthulde Verstappen wat de reden van de crash was. Wederom ging het met de achtervleugel van de RB22 mis, net als op de Red Bull Ring. "Ja, hetzelfde als in Oostenrijk", zo bevestigde hij bij Viaplay. "De achtervleugel sloot weer niet helemaal".

Hierdoor verloor Verstappen de controle over zijn auto en vloog hij de grindbak in. "Ja, het is gewoon klote. Ik ben hier totaal niet blij mee", zo vervolgde Verstappen die nog even doorging over Red Bull. De Nederlander wilde namelijk met verse onderdelen op zijn motor vanuit de pitstraat starten, maar zijn team stond dat niet toe. "Dat moet je aan het team vragen. Ik had heel graag vanuit de pitlane gestart, want in de race hebben we dezelfde problemen."

Verstappen is even klaar met Red Bull

Verstappen stond al met een been op het podium, maar beweert zelf dat hij daarvoor niet de snelheid had. "Er komen natuurlijk ook straffen en safety cars, virtual safety cars. Als we hem natuurlijk hadden uitgereden, hadden we die derde plek totaal niet verdiend, dat podium", zo vervolgde hij op harde wijze.

Op de vraag of er een stevig gesprek plaats gaat vinden met Red Bull, antwoordde Verstappen dan ook: "Ik wil er even helemaal niets mee te maken hebben." Het is duidelijk dat de Nederlander allesbehalve tevreden was met de verrichtingen van zijn team dit weekend.