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Verstappen spaart Red Bull niet na slechte kwalificatie: “Wordt alleen maar erger”

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Verstappen spaart Red Bull niet na slechte kwalificatie: “Wordt alleen maar erger”

Max Verstappen heeft na een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië snoeihard uitgehaald naar Red Bull Racing. De Nederlander kwam op Silverstone niet verder dan de zevende tijd en sprak na afloop op sarcastische wijze over de prestaties van zijn RB22, terwijl teambaas Laurent Mekies bevestigde dat er inderdaad technische problemen speelden.

De zaterdag op het circuit van Silverstone was er een voor Verstappen om heel snel te vergeten. Na een belabberde sprintrace en een nog slechtere kwalificatie op Britse bodem, ligt er nog weinig voor hem en Red Bull in het verschiet voor de race. 

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Verstappen ziet problemen alleen maar toenemen

Verstappen beleefde een uiterst moeizame kwalificatie en moest uiteindelijk ruim een seconde toegeven op polesitter Kimi Antonelli. Bovendien was teamgenoot Isack Hadjar voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan sneller dan de viervoudig wereldkampioen op de zaterdag, iets wat de afgelopen jaren zelden gebeurde binnen Red Bull.

Tijdens de sessie liet Verstappen over de boordradio al weten dat de situatie 'een complete ramp' was. Na afloop klonk hij al even cynisch. "Het wordt eigenlijk steeds slechter. Dat is op zich nog best indrukwekkend", sneerde de Nederlander, die kampte met problemen bij de energie-afgifte op de rechte stukken én een auto die qua balans allesbehalve meewerkte.

Mekies bevestigt technisch probleem bij Red Bull

Teambaas Laurent Mekies stelde na afloop dat Red Bull de klachten van Verstappen serieus neemt. Volgens de Fransman wijzen de gegevens erop dat er daadwerkelijk iets mis was met de wagen, al is de precieze oorzaak nog niet gevonden.

"Dit was een lastige sessie. We hebben vanavond nog flink wat werk te verrichten, maar we gaan tot op de bodem uitzoeken wat er precies is misgegaan", aldus Mekies. Ook tegenover Viaplay bevestigde hij dat de data de problemen van Verstappen ondersteunen. Red Bull hoopt het euvel nog voor de race van zondag op te lossen, zodat Verstappen alsnog een gooi kan doen naar een goed resultaat op Silverstone.

Larry Perkins

Posts: 66.065

Alle berichten over de tegenvallende RB22 ook @Golf-GTI, al talloze malen zelfs...

  • 1
  • 5 jul 2026 - 14:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (6)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.065

    Volgende bericht: "Eieren ontbijt Verstappen te hard gekookt, nieuwe eitjes passen niet in budgetcap!"

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 14:14
    • Golf-GTI

      Posts: 1.824

      Pasennis al geweest Lally

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 14:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.065

      Alle berichten over de tegenvallende RB22 ook @Golf-GTI, al talloze malen zelfs...

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 14:24
    • Hagueian

      Posts: 8.826

      Zelfs een eitje is duur tegenwoordig. En dan verdampt de helft ook nog als je hem bakt.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 14:39
  • Snork

    Posts: 22.723

    Stemming maken voor de clicks.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 14:53
  • VES

    Posts: 1.733

    De oplossing is vaak simpeler dan je denkt.
    Als Max weer Nr. 33 op de auto zet is de vloek van Nr. 3 verbroken.
    Never change a winning number.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 15:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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