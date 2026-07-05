Max Verstappen heeft na een teleurstellende kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië snoeihard uitgehaald naar Red Bull Racing. De Nederlander kwam op Silverstone niet verder dan de zevende tijd en sprak na afloop op sarcastische wijze over de prestaties van zijn RB22, terwijl teambaas Laurent Mekies bevestigde dat er inderdaad technische problemen speelden.

De zaterdag op het circuit van Silverstone was er een voor Verstappen om heel snel te vergeten. Na een belabberde sprintrace en een nog slechtere kwalificatie op Britse bodem, ligt er nog weinig voor hem en Red Bull in het verschiet voor de race.

Verstappen ziet problemen alleen maar toenemen

Verstappen beleefde een uiterst moeizame kwalificatie en moest uiteindelijk ruim een seconde toegeven op polesitter Kimi Antonelli. Bovendien was teamgenoot Isack Hadjar voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan sneller dan de viervoudig wereldkampioen op de zaterdag, iets wat de afgelopen jaren zelden gebeurde binnen Red Bull.

Tijdens de sessie liet Verstappen over de boordradio al weten dat de situatie 'een complete ramp' was. Na afloop klonk hij al even cynisch. "Het wordt eigenlijk steeds slechter. Dat is op zich nog best indrukwekkend", sneerde de Nederlander, die kampte met problemen bij de energie-afgifte op de rechte stukken én een auto die qua balans allesbehalve meewerkte.

Mekies bevestigt technisch probleem bij Red Bull

Teambaas Laurent Mekies stelde na afloop dat Red Bull de klachten van Verstappen serieus neemt. Volgens de Fransman wijzen de gegevens erop dat er daadwerkelijk iets mis was met de wagen, al is de precieze oorzaak nog niet gevonden.

"Dit was een lastige sessie. We hebben vanavond nog flink wat werk te verrichten, maar we gaan tot op de bodem uitzoeken wat er precies is misgegaan", aldus Mekies. Ook tegenover Viaplay bevestigde hij dat de data de problemen van Verstappen ondersteunen. Red Bull hoopt het euvel nog voor de race van zondag op te lossen, zodat Verstappen alsnog een gooi kan doen naar een goed resultaat op Silverstone.