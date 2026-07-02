De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing, terwijl Sky Sports meldt dat het kamp-Verstappen vorige week gesprekken heeft aangeknoopt met McLaren. Volgens presentator Simon Lazenby zou een transfer van de viervoudig wereldkampioen de complete rijdersmarkt op zijn kop zetten.

Hoewel Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, zou hij via een clausule al in 2027 kunnen vertrekken. Daarvoor moet hij bij de start van de zomerstop buiten de top twee van het wereldkampioenschap staan. Met nog drie races te gaan staat Verstappen momenteel zevende in de WK-stand, waardoor een vroegtijdig vertrek allerminst uitgesloten lijkt.

'Dan breekt de complete chaos los'

Lazenby verwacht dat een transfer van Verstappen een domino-effect zal veroorzaken binnen de Formule 1. Volgens hem draait momenteel vrijwel alles om de toekomst van de Nederlander.

"Alles begint en eindigt bij Max Verstappen. Zodra een team hem weet vast te leggen, breekt de complete chaos los op de rijdersmarkt. Dan komt er ineens een stoeltje vrij bij een topteam en begint de hele puzzel opnieuw."

Volgens Sky Sports zou Red Bull in dat scenario verschillende opties hebben. Een directe ruil met Oscar Piastri behoort tot de mogelijkheden, maar ook Carlos Sainz wordt genoemd als kandidaat. Daarnaast zou Red Bull kunnen kiezen voor een interne oplossing door talent Arvid Lindblad door te schuiven vanuit Racing Bulls.

Zak Brown sluit Verstappen niet volledig uit

McLaren-CEO Zak Brown wilde de deur voor Verstappen niet volledig dichtgooien, al benadrukte hij dat Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd het vertrouwen genieten van het team.

"Ik verwacht absoluut niet dat Lando of Oscar ergens anders naartoe gaat. Ze voelen zich hier uitstekend en wij zijn enorm tevreden over hen. Maar als zich een heel uitzonderlijke situatie voordoet, praat je natuurlijk wel over een viervoudig wereldkampioen."

Sky Sports-commentator David Croft begrijpt dat Brown de gesprekken voert. "Dat betekent niet dat McLaren van Norris of Piastri af wil. Als topteam moet je altijd weten welke mogelijkheden er op de markt zijn. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het management van Piastri zich afvraagt wat dit allemaal betekent."

Analist Karun Chandhok ziet de situatie vooral als een logisch onderdeel van de Formule 1. "Raymond Vermeulen doet zijn werk door alle opties voor Verstappen te onderzoeken. Zak Brown doet precies hetzelfde door te bekijken of de beste coureur van de grid beschikbaar is. Iedere teambaas zou in deze situatie hetzelfde doen."