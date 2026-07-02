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'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

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'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing, terwijl Sky Sports meldt dat het kamp-Verstappen vorige week gesprekken heeft aangeknoopt met McLaren. Volgens presentator Simon Lazenby zou een transfer van de viervoudig wereldkampioen de complete rijdersmarkt op zijn kop zetten.

Hoewel Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, zou hij via een clausule al in 2027 kunnen vertrekken. Daarvoor moet hij bij de start van de zomerstop buiten de top twee van het wereldkampioenschap staan. Met nog drie races te gaan staat Verstappen momenteel zevende in de WK-stand, waardoor een vroegtijdig vertrek allerminst uitgesloten lijkt.

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'Dan breekt de complete chaos los'

Lazenby verwacht dat een transfer van Verstappen een domino-effect zal veroorzaken binnen de Formule 1. Volgens hem draait momenteel vrijwel alles om de toekomst van de Nederlander.

"Alles begint en eindigt bij Max Verstappen. Zodra een team hem weet vast te leggen, breekt de complete chaos los op de rijdersmarkt. Dan komt er ineens een stoeltje vrij bij een topteam en begint de hele puzzel opnieuw."

Volgens Sky Sports zou Red Bull in dat scenario verschillende opties hebben. Een directe ruil met Oscar Piastri behoort tot de mogelijkheden, maar ook Carlos Sainz wordt genoemd als kandidaat. Daarnaast zou Red Bull kunnen kiezen voor een interne oplossing door talent Arvid Lindblad door te schuiven vanuit Racing Bulls.

Zak Brown sluit Verstappen niet volledig uit

McLaren-CEO Zak Brown wilde de deur voor Verstappen niet volledig dichtgooien, al benadrukte hij dat Lando Norris en Oscar Piastri nog altijd het vertrouwen genieten van het team.

"Ik verwacht absoluut niet dat Lando of Oscar ergens anders naartoe gaat. Ze voelen zich hier uitstekend en wij zijn enorm tevreden over hen. Maar als zich een heel uitzonderlijke situatie voordoet, praat je natuurlijk wel over een viervoudig wereldkampioen."

Sky Sports-commentator David Croft begrijpt dat Brown de gesprekken voert. "Dat betekent niet dat McLaren van Norris of Piastri af wil. Als topteam moet je altijd weten welke mogelijkheden er op de markt zijn. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het management van Piastri zich afvraagt wat dit allemaal betekent."

Analist Karun Chandhok ziet de situatie vooral als een logisch onderdeel van de Formule 1. "Raymond Vermeulen doet zijn werk door alle opties voor Verstappen te onderzoeken. Zak Brown doet precies hetzelfde door te bekijken of de beste coureur van de grid beschikbaar is. Iedere teambaas zou in deze situatie hetzelfde doen."

Regenrace

Posts: 2.748

Moraal van het verhaal: ze willen je ontzetten graag laten geloven dat de wereld om Verstappen draait.

  • 3
  • 2 jul 2026 - 12:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • schwantz34

    Posts: 42.280

    Als m'n moeder....

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 12:22
    • f(1)orum

      Posts: 10.184

      vertrekt bij Red Bull ontploft.......

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:37
    • Regenrace

      Posts: 2.748

      Moraal van het verhaal: ze willen je ontzetten graag laten geloven dat de wereld om Verstappen draait.

      • + 3
      • 2 jul 2026 - 12:46
  • NicoS

    Posts: 20.916

    Als hij niet vertrekt niet….

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 12:29
  • racepace1

    Posts: 862

    Als je en ei in de magnetron doet en aanzet ontploft ie ook...
    Ik wist niet dat Max zichzelf als lont identificeert.... BOEM

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 12:37
  • Knalpijp

    Posts: 2.472

    Hij gaat nergens heen, er zijn gewoon geen andere opties!!

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 12:39
    • NicoS

      Posts: 20.916

      Genoeg andere opties, maar niet elke optie is een optie…..;)

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 12:52
    • Lulham

      Posts: 792

      Natuurlijk wel. Verstappen heeft de hoogste marketing waarde van alle coureurs, op misschien Hamilton na. Alles in de F1 draait om reclame maken. Ieder team maakt plaats voor Verstappen als ze hem kunnen betalen.

      • + 2
      • 2 jul 2026 - 12:53
  • Sander

    Posts: 1.826

    McLaren-CEO Brown gooit deur dicht voor komst Verstappen...
    McLaren-CEO Zak Brown wilde de deur voor Verstappen niet volledig dichtgooien..

    Lezen die anaallisten wel eens hun eigen stukjes terug?

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 13:35
    • The Wolf

      Posts: 1.146

      ik denk dat het van die saloondeurtjes zijn, ze lijken dicht maar je kunt er gwn doorheen...

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:33
    • Sander

      Posts: 1.826

      Draaideur wellicht. Voor de draaideurcrimine.....eehh coureurs.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 14:35
  • F1 bekijker

    Posts: 409

    Vuurwerk is verboden.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 13:38
  • snailer

    Posts: 33.700

    Heb nog eens over the Rock's opmerking nagedacht.

    Naast de speculeerplangen is nu ook het roeruchte octrupel speculeerbier te koop bij snailer.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 15:45
  • Pietje Bell

    Posts: 35.566

    Tjonge jonge, hoe weet je telkens de aandacht weer naar je toe te trekken.
    Nadat Kelly een paar weken voor de bevalling op Victoria's IG verklapt heeft dat ze
    een meisje zou krijgen (door telkens roze hartjes te plaatsen) en de hele vroege viering
    van Sophie's 50ste verjaardag verklapt heeft zodra ze in Maastricht in het vliegtuig
    was gestapt ( meer dan 3 weken eerder wat Sophie nog niet wou vertellen en toen
    maar Kelly's IG bericht de volgende dag gerepost heeft) , heeft ze nu weer verklapt
    dat Victoria zeer binnenkort gaat trouwen, terwijl het bruidspaar zelf nog niets heeft
    verklapt.
    Zal volgend weekend zijn, want dan heeft Max vrij en de kinderen zomervakantie.
    Kelly was trouwens al die 4 bachelorette dagen alleen tijdens een lunch aanwezig gezien de vele foto's en video's die Victoria en Sophie de afgelopen week hebben gedeeld.

    ibb.co/3m51gC9j

    ibb.co/zHBsXs2r

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 16:24
  • SennaS

    Posts: 12.298

    En welk topteam gaat hij heen dan voor een mega salaris en onherroepelijk nr 1 status.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 16:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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