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Verstappen heeft pijnlijk nieuws over Red Bull-updates

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Verstappen heeft pijnlijk nieuws over Red Bull-updates

Max Verstappen schetst een pessimistisch beeld voor de rest van het Formule 1-seizoen. Zijn team Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar, en Verstappen denkt dat het lastig wordt om grote updates door te voeren. Hij wijst naar de budgetcap, en denkt dat een comeback als in 2025 vrijwel onmogelijk is.

Verstappen en Red Bull hebben het ook dit weekend in Silverstone weer zwaar. Ze kijken tegen een grote achterstand aan, en in de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die afgelopen weekend nog aan de zege kon ruiken in Oostenrijk. Hij reed daar rond met een sterk geüpdatete auto, maar het is nog maar de vraag of er nieuwe, grote updates in de pijpleiding zitten.

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Komen er nog updates aan?

Zuchtend wijst Verstappen naar de budgetcap, en wil hij bij de internationale media geen vergelijking trekken met de comeback van vorig jaar: "Het zijn andere omstandigheden. Het is heel moeilijk, moet ik zeggen. Je kan nu na één slechte kwalificatie natuurlijk heel erg veel dingen gaan zeggen, maar dat heeft ook geen zin richting de komende races. Ik hoop in ieder geval dat er nog wat betere weekenden aan zullen komen, zoals vorige week het geval was."

Als Verstappen wordt gevraagd of er rond de zomerstop nog iets mogelijk is, haalt hij zijn schouders op. De viervoudig wereldkampioen weet het simpelweg niet: "Het ligt natuurlijk een beetje aan de budgetcap en hoeveel er nog mogelijk is. Dat weet ik natuurlijk ook niet bij andere teams."

De prijs van de crashes

Verstappen heeft dit jaar al een paar zware crashes gehad, en daar zit ook een flink prijskaartje aan. Als er wordt gesteld dat de crashes ook niet meehelpen, geeft Verstappen dat eerlijk toe: "Nee, dat helpt zeker ook niet mee."

Verstappen lijkt niet langer mee te kunnen doen om de titel. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

Pietje Bell

Posts: 35.603

Max is tevreden met een normale motor die niet ineens 470 pk verliest omdat de accu leeg is en hij is niet de enige. Hij wil kunnen pushen, maar dat gaat niet als de accu steeds leeg is. is toch ook te gek voor woorden! Waar zitten wij eigenlijk naar te kijken?

  • 4
  • 5 jul 2026 - 13:18
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (11)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.603

    En terwijl Max weer een baal weekend heeft en het liefst zo snel mogelijk naar huis gaat
    viert zijn Kelly nog steeds feest in Montreux. Het ene feest na het andere. Hier was ze
    bij een concert van Raye. Kennelijk dus toch wel een paar dagen zonder de kinderen
    in Montreux.

    www.instagram.com/p/DaaB-tDMb0q/

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 12:14
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.074

    Het glas is half vol bekijk het eens van de andere kant zonder updates stond hij misschien wel p12, en vallen toekomstige updates een keertje onverwachts goed uit

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 12:18
    • Remco_F1

      Posts: 3.325

      In de context winnaars mentaliteit hoort het glas altijd halfleeg te zijn wanneer het podium niet haalbaar is.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 12:53
  • Tifoso-01

    Posts: 3.872

    Max gaat GEEN motor wisselen en start dus gewoon op P7 volgens de Telegraaf

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 12:38
  • Hagueian

    Posts: 8.826

    Ik denk dat dit één van de slechtste circuits is voor RB. Daar kan je 100 keer je set up veranderen en sta je nog P5. Dat is frustrerend maar Ferrari en Mercedes hebben gewoon een compleet pakket. RB zal op veel circuits beter voor de dag komen dan hier en hier en daar wel leuke dingen kunnen laten zien. Maar de vraag is waar hij tevreden mee is.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 13:14
    • Pietje Bell

      Posts: 35.603

      Max is tevreden met een normale motor die niet ineens 470 pk verliest omdat de accu leeg is en hij is niet de enige. Hij wil kunnen pushen, maar dat gaat niet als de accu steeds leeg is. is toch ook te gek voor woorden! Waar zitten wij eigenlijk naar te kijken?

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 13:18
    • HarryLam

      Posts: 5.570

      Naar woke fantasieen van klimaatwaanzinnigen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 66.065

      Ga vanmiddag tijdens de race de WK-voetbalwedstrijd Pakistan - Nigeria nog een keer terugkijken, tijdens de live-uitzending heb ik een heerlijk tukkie gedaan...

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 13:53
    • Hagueian

      Posts: 8.826

      Ja maar dat gaat voorlopig niet veranderen. Ook niet bij andere teams. Bij de FOM en FIA zijn ze heel blij met de FOM en de FIA.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 14:42
  • Stillewerise

    Posts: 118

    Zonder goede auto is het ook een middelmatige racer die opgeeft

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 15:54

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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