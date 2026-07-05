Max Verstappen schetst een pessimistisch beeld voor de rest van het Formule 1-seizoen. Zijn team Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar, en Verstappen denkt dat het lastig wordt om grote updates door te voeren. Hij wijst naar de budgetcap, en denkt dat een comeback als in 2025 vrijwel onmogelijk is.

Verstappen en Red Bull hebben het ook dit weekend in Silverstone weer zwaar. Ze kijken tegen een grote achterstand aan, en in de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan de zeer teleurstellende zevende tijd. Het zorgde voor frustratie bij Verstappen, die afgelopen weekend nog aan de zege kon ruiken in Oostenrijk. Hij reed daar rond met een sterk geüpdatete auto, maar het is nog maar de vraag of er nieuwe, grote updates in de pijpleiding zitten.

Komen er nog updates aan?

Zuchtend wijst Verstappen naar de budgetcap, en wil hij bij de internationale media geen vergelijking trekken met de comeback van vorig jaar: "Het zijn andere omstandigheden. Het is heel moeilijk, moet ik zeggen. Je kan nu na één slechte kwalificatie natuurlijk heel erg veel dingen gaan zeggen, maar dat heeft ook geen zin richting de komende races. Ik hoop in ieder geval dat er nog wat betere weekenden aan zullen komen, zoals vorige week het geval was."

Als Verstappen wordt gevraagd of er rond de zomerstop nog iets mogelijk is, haalt hij zijn schouders op. De viervoudig wereldkampioen weet het simpelweg niet: "Het ligt natuurlijk een beetje aan de budgetcap en hoeveel er nog mogelijk is. Dat weet ik natuurlijk ook niet bij andere teams."

De prijs van de crashes

Verstappen heeft dit jaar al een paar zware crashes gehad, en daar zit ook een flink prijskaartje aan. Als er wordt gesteld dat de crashes ook niet meehelpen, geeft Verstappen dat eerlijk toe: "Nee, dat helpt zeker ook niet mee."

Verstappen lijkt niet langer mee te kunnen doen om de titel. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli.