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Red Bull-probleem mogelijke oorzaak crash Verstappen

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Red Bull-probleem mogelijke oorzaak crash Verstappen

Max Verstappens uitvalbeurt in de slotfase van de Britse Grand Prix lijkt weer te zijn veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel. Verstappen leek op weg te zijn naar een podiumplaats op het circuit van Silverstone, maar hij spinde op vreemde wijze van de baan.

Verstappen was de Britse Grand Prix op de zevende plaats gestart na een tegenvallende kwalificatie, en hij kwam goed naar voren in de race. Red Bull koos voor een alternatieve strategie en Verstappen profiteerde van de lekke band van George Russell en de aerodynamische problemen van Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Italiaan wegviel, reed Verstappen op de derde plaats en lonkte het podium. Toch ging het dus weer mis, en stapte Verstappen woest uit.

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2 jul

Wat was er aan de hand?

De crash zag er vreemd uit, want Verstappen verloor uit het niets de macht over het stuur. Wat er aan de hand was, was niet helemaal duidelijk. Volgens De Telegraaf ging het om een probleem met de achtervleugel, die mogelijk niet op tijd dichtklapte. Verstappen crashte vorige week tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring ook door een probleem met de achtervleugel, maar of het weer hetzelfde probleem was, is niet duidelijk.

De frustratie bij Verstappen was heel erg groot, en hij liep stampvoetend terug naar de pits. Vlak voordat hij uitstapte schold hij zijn team nog even de huid vol over de boordradio: "Ik sta vast maat. Fuck deze auto! Fuck! Echt ongelooflijk! Fuck dit!"

Boze gesprekken in de paddock?

Verstappen beende daarna weg, maar leek nog wel even kort tijd te maken voor de aanwezige fans naast de baan. In de paddock had Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich al gemeld bij de motorhome van het team, waar hij Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen trof. Het trio stond met bedrukte gezichten met elkaar te praten, en het is niet helemaal duidelijk waar dit overging. Wat wel duidelijk is, is dat de toekomst van Verstappen het onderwerp van gesprek zal blijven.

NicoS

Posts: 20.957

Mooi dat je het kon zie d07, maar ik denk dat je iets te graag wil dat het Max z’n fout is.
Op dat punt van de baan ga je er niet zomaar vanaf zoals gebeurt is, er was duidelijk onbalans tijdens het insturen.
Max probeerde het nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer.
En al sluit de vleugel ... [Lees verder]

  • 22
  • 5 jul 2026 - 18:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (29)

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  • d07

    Posts: 2.626

    Wat is dit nou weer voor item? Tijdens de race zag je in de replay dat de achtervleugel gewoon op tijd dichtging, dus daar kan het niet aan liggen.

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 18:21
    • Joeppp

      Posts: 8.700

      Volgens mij deed hij dat ook in Oostenrijk maar niet helemaal; luistert vrij nauw als je zo hard op de limiet gaat.

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 18:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.510

      Op basis van beelden zie ik inderdaad ook niets raars, noch hoor je iets vastslaan. Misschien ben ik doof en blind, dat kan ook natuurlijk.

      Betekent niet dat iets uit het zich wellicht verkeerd is gegaan natuurlijk. Tegelijkertijd hoeven we ook niet meteen uit te sluiten dat Max een fout heeft gemaakt, want dat kan natuurlijk ook gewoon.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 18:22
    • Hagueian

      Posts: 8.859

      Het team heeft bevestigd dat de achtervleugel niet volledig sloot. En dat dat de oorzaak is van de uitvalbeurt. Logischerwijs natuurlijk.

      • + 12
      • 5 jul 2026 - 18:23
    • d07

      Posts: 2.626

      Ik heb de replay nu al 10x bekeken en inderdaad, de vleugel sloot gewoon volledig en de achterwielen sloegen ook niet dicht. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 18:27
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.048

      In Oostenrijk stond die vleugel ook niet volledig open

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 18:30
    • Hagueian

      Posts: 8.859

      Nogmaals, het team zag in de data dat de vleugel niet helemaal dicht ging op de data. F1 draait om millimeters en dingen die je niet goed kan waarnemen met het blote oog. Ik zag net het interview met Mekkies die dat bevestigde. Waarom zou hij dat verzinnen? Zal misschien een halve cm zijn. Iets wat je niet goed kan zien.

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 18:34
    • NicoS

      Posts: 20.952

      Mooi dat je het kon zie d07, maar ik denk dat je iets te graag wil dat het Max z’n fout is.
      Op dat punt van de baan ga je er niet zomaar vanaf zoals gebeurt is, er was duidelijk onbalans tijdens het insturen.
      Max probeerde het nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer.
      En al sluit de vleugel maar vijf millimeter minder dan hij zou moeten, dan verlies je teveel druk op de achterkant van de auto, en die vijf millimeter zie jij niet op de beelden.

      • + 22
      • 5 jul 2026 - 18:34
    • schwantz34

      Posts: 42.312

      Hier@D07 Max bij Viaplee "Hetzelfde als in Oostenrijk. De achtervleugel sloot weer niet helemaal", zei Verstappen duidelijk boos.

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 18:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.266

      Ik ga helemaal stuk. Had ik toch gelijk in het andere draadje 😂

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 18:58
    • MustFeed

      Posts: 10.551

      "Ik heb de replay nu al 10x bekeken en inderdaad, de vleugel sloot gewoon volledig "

      Alsof je vanaf de camera beelden van langs het circuit kan zien of de vleugel volledig sluit. Zo hoog is de resolutie van het beeld niet eens. Zoiets is onmogelijk om waar te nemen. Mensen die dit soort dingen roepen hoef je per direct niet serieus te nemen. Die zijn volledig af.

      Daarnaast gaat het ook niet alleen om of de vleugel volledig dicht is, maar of de vleugel op tijd sluit. Het duurt namelijk even voordat de downforce volledig terug is, sluit die vleugel een tiende te laat dan ben je alweer zo'n 8 meter verder de bocht in.

      Team zegt een probleem met de wagen. Verstappen zegt probleem met de wagen. Je mag best sceptisch zijn, maar als je iets anders wil beweren dan moet je wel met wat meer bewijs komen dan "ik heb het 10 keer bekeken".

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 19:05
    • HoekieWoutstra

      Posts: 2.204

      De vleugel sloot ook maar pas bij het insturen van de bocht. En dat is te laat. Blijkbaar reageert die achtervleugel niet goed genoeg.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 19:45
    • Beemerdude

      Posts: 8.448

      @Joepp; yep, en ze gaan in racetrim beslist niet op de limiet. Geen enkele top coureur crasht op een old skool circuit door een eigen fout. Monaco is wat anders. Maar dit is puur technical failure. Niks meer aan te redden ook. 🤷🏻‍♂️

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 21:30
  • schwantz34

    Posts: 42.312

    Volgens mij was het probleem niet de vleugel, maar een [probleem met de v ersnellingsbak die vast sloeg bij het terugschaken, waardoor de achterwielen blokkeerden en Max haaks linksaf de grindbak inging.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:23
  • NicoS

    Posts: 20.952

    Zag er vreemd uit, zeker op dat punt van het circuit…. Leek eerder dat de achterkant blokkeerde bij het insturen, maar de reden zullen we nog wel horen.
    Uiteraard zal de antibrigade zeggen dat het een fout van Max was, maar zeker op dat punt van de baan geloof ik daar niets van.
    Jammer want een podium was haast wel zeker na de problemen bij Kimi.
    Viel me niet af hoeveel pace ze uiteindelijk nog hadden, hij kon vechten met Lewis en Russell, en dat mag positief genoemd worden.

    • + 10
    • 5 jul 2026 - 18:27
  • F1 bekijker

    Posts: 427

    Bij Sky was het net prima te zien dat het een fout was.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 18:27
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.048

      Wat was er te zien dan?

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 18:39
    • Beetle

      Posts: 2.419

      Dat het een fout was..

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 19:02
    • Aajd Flupke

      Posts: 241

      F1 bekijker, misschien moet je eens kijken met je ogen open, dat jij wil dat het de fout van Max is,wil niet zeggen dat het zo is. Zeker niet als Mekies al heeft gezegd dat het aan de auto ligt

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 19:05
    • MustFeed

      Posts: 10.551

      Het was prima te zien zelfs?

      Leg dan even uit hoe het er uit ziet wanneer het een probleem met de wagen is en wat dan het verschil is met wat hier gebeurde. Ik ben heel benieuwd. Als je het dan toch al beter denkt te weten dan de coureur zelf dan zal je wel enorm slim zijn.

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 19:08
  • Snelrondje

    Posts: 9.119

    Mekkies heeft verklaard dat het de vleugel was. Misschien klapte deze een fractie te laat dicht ofzo?

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 18:32
  • Rick Nitros

    Posts: 521

    Of het nou wel of niet zijn schuld is. Max is niet gemaakt voor het middenveld. Met geluk een P3 boeit hem niks..De RB komt steeds tekort. Af en toe op een circuit dat het iets beter is maar algemeen komt het gewoon tekort. Verwend wellicht maar je kan het persoontje Max niet veranderen en is ook niet veranderd. Dat Mario Kart gebeuren is ook gewoon frustrerend. DRS was al discutabel dit is nog slechter.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 18:35
    • StevenQ

      Posts: 10.625

      P3 is geen middenveld, hij vocht gewoon met Russell en Hamilton

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 18:51
    • Rick Nitros

      Posts: 521

      Voor Max is P2 al middenveld. Daar is hij altijd al duidelijk in geweest.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 18:53
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.439

      Klopt wat Rick zegt. Als Max op
      Voorhand al weet dat hij niet voor p1 kan vechten, komt hij liever niet.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 19:27
    • NicoS

      Posts: 20.952

      Overdrijven is ook een vak, Max kan ook prima leven met een goed resultaat.
      Dat resultaat zat er best in, en de pace was veel minder slecht dan vooraf gedacht. Op de harde band had hij het wat lastiger, maar op de mediums had hij dezelfde pace als Lewis en Russell. Alleen Kimi en Charles waren sneller.
      Ondanks dat Max totaal niet tevreden was met de auto, zat er wel een goed resultaat in.
      Dat hij er de pest in heeft omdat het vijf rondjes voor het einde mis ging, dat is natuurlijk logisch.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 19:55
  • Hagueian

    Posts: 8.859

    Vermeulen moet een andere auto regelen. Eentje die past bij zijn status. Die van Russel bijvoorbeeld. Dat moet elke goede manager toch lukken zou je zeggen.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:54
  • Nomar

    Posts: 886

    Schijnbaar sloot de achtervleugel niet helemaal.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 18:55

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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