Max Verstappens uitvalbeurt in de slotfase van de Britse Grand Prix lijkt weer te zijn veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel. Verstappen leek op weg te zijn naar een podiumplaats op het circuit van Silverstone, maar hij spinde op vreemde wijze van de baan.

Verstappen was de Britse Grand Prix op de zevende plaats gestart na een tegenvallende kwalificatie, en hij kwam goed naar voren in de race. Red Bull koos voor een alternatieve strategie en Verstappen profiteerde van de lekke band van George Russell en de aerodynamische problemen van Andrea Kimi Antonelli. Nadat de Italiaan wegviel, reed Verstappen op de derde plaats en lonkte het podium. Toch ging het dus weer mis, en stapte Verstappen woest uit.

Wat was er aan de hand?

De crash zag er vreemd uit, want Verstappen verloor uit het niets de macht over het stuur. Wat er aan de hand was, was niet helemaal duidelijk. Volgens De Telegraaf ging het om een probleem met de achtervleugel, die mogelijk niet op tijd dichtklapte. Verstappen crashte vorige week tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring ook door een probleem met de achtervleugel, maar of het weer hetzelfde probleem was, is niet duidelijk.

De frustratie bij Verstappen was heel erg groot, en hij liep stampvoetend terug naar de pits. Vlak voordat hij uitstapte schold hij zijn team nog even de huid vol over de boordradio: "Ik sta vast maat. Fuck deze auto! Fuck! Echt ongelooflijk! Fuck dit!"

Boze gesprekken in de paddock?

Verstappen beende daarna weg, maar leek nog wel even kort tijd te maken voor de aanwezige fans naast de baan. In de paddock had Red Bull-teambaas Laurent Mekies zich al gemeld bij de motorhome van het team, waar hij Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen trof. Het trio stond met bedrukte gezichten met elkaar te praten, en het is niet helemaal duidelijk waar dit overging. Wat wel duidelijk is, is dat de toekomst van Verstappen het onderwerp van gesprek zal blijven.