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Red Bull luistert niet naar Verstappen: Geen motorwissel

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Red Bull luistert niet naar Verstappen: Geen motorwissel

Het lijkt erop dat Max Verstappen de Britse Grand Prix van vandaag 'gewoon' vanaf de zevende plaats gaat starten. Na de teleurstellend verlopen kwalificatie pleitte Verstappen voor een motorwissel, maar Red Bull lijkt dat niet te gaan doen. Een pitlanestart is dan ook niet aan de orde.

De frustratie droop gisteren van het gezicht van Verstappen af na de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Hij was niet verder gekomen dan de zevende tijd, en hij gaf tijdens de sessie al aan dat hij een probleem met zijn krachtbron had en dat hij veel topsnelheid te kort kwam. Verstappen stelde na afloop dat het weinig zin had om op deze manier te gaan racen, en hij wilde verandering zien.

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Wat heeft Red Bull besloten?

Verstappen drong aan op een motorwissel, en het feit dat dit een pitlanestart zou opleveren, leek hem weinig uit te maken. Volgens De Telegraaf heeft Red Bull besloten om de motor van Verstappens auto niet te wisselen, wat betekent dat hij 'gewoon' vanaf de zevende plaats moet starten. Waarom Red Bull dit besluit heeft genomen, is niet bekend.

Verstappen pleitte na afloop voor het wisselen van de motor en het aanpassen van de set-up. Red Bull lijkt niet aan zijn wensen te willen voldoen, en dat betekent dat Verstappen voor een zeer zware uitdaging staat voor de race van vandaag. 

Bidden voor een goede start

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar kende een veel betere kwalificatie, en hij noteerde de vijfde tijd. De Fransman start dus vlak voor de neus van Verstappen, en hij zal gaan jagen op een goede prestatie. Ook Hadjar klonk op zaterdag ontevreden, en het is duidelijk dat er werk aan de winkel is voor het team van Red Bull.

Bij de Oostenrijkse renstal hopen ze in ieder geval dat de problemen van gisteren zijn opgelost. Tijdens de sprintrace kenden zowel Hadjar als Verstappen een rampzalige start, waardoor ze een inhaalrace moesten rijden. Het was pijnlijk voor beide coureurs, want ze hebben dit jaar al veel vaker te maken gehad met slechte starts waar ze zelf weinig aan konden doen.

Rimmer

Posts: 13.357

Denk dat ze bij RBR prima weten waar ze staan en dat dit het is. Ze gaan de komende jaren niet meer meedoen en de enige reden dat ze dit seizoen af en toe nog iets van matige prestaties behalen ligt aan superkanon Max.
Die zullen ze moeten behouden maar gelukkig is hij in een enorme geldwolf ver... [Lees verder]

  • 18
  • 5 jul 2026 - 12:48
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (25)

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  • shakedown

    Posts: 1.890

    Er is dus overleg geweest en samen hebben ze besloten dat het "probleem" op een manier te tackelen waarbij het niet nodig is.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 12:42
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.184

      Ja, óf RBR doet wederom niet wat Max ze verteld. Marko is weg, de machtsverhoudingen zijn veranderd. En Max begint zich op te vreten hierdoor.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 14:12
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.033

    Maximaal opschroeven dat blokje.

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 12:45
    • schwantz34

      Posts: 42.296

      Er valt niks op te schroeven, al die ICE's leveren maximaal 540pk, en de rest van het vermogen komt van die vermaledijde Mariokartrukbatterij.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 13:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.033

      Gelukkig trekt ADUO alles weer recht

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 13:49
  • Rimmer

    Posts: 13.357

    Denk dat ze bij RBR prima weten waar ze staan en dat dit het is. Ze gaan de komende jaren niet meer meedoen en de enige reden dat ze dit seizoen af en toe nog iets van matige prestaties behalen ligt aan superkanon Max.
    Die zullen ze moeten behouden maar gelukkig is hij in een enorme geldwolf verandert dus dat is de weg die ze nu bewandelen. Ze hoeven zelfs niet meer echt naar hem te luisteren.
    Af en toe beloven ze wat beterschap en Max wil graag in de Franse praatjes van Wache en Mekies geloven maar uiteindelijk wil hij vooral meer geld. Geld geld en nog eens geld.
    Het geklaag van Max is dan ook voor de bühne. Zogenaamd om druk te zetten en onvrede te tonen maar als dat zo was dan was hij al lang geleden weg gegaan.
    Hij wil alleen meer geld en zo zal het geschieden.

    • + 18
    • 5 jul 2026 - 12:48
    • koppie toe

      Posts: 5.440

      Van aanbidden en ophemelen naar afschrijven.

      • + 18
      • 5 jul 2026 - 12:59
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.033

      Type Danny Blind die altijd een ander wiel kiest om uit de wind te zitten

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 13:50
    • F1jos

      Posts: 5.426

      Haat contra liefde verhouding

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 13:50
  • Elektropunkz

    Posts: 1.010

    Het probleem is communicatie en wat je inmiddels als de kloof tussen team RedBull & team Verstappen kan noemen. Max is inmiddels zo een beetje al zijn vertrouwenspersonen kwijt en kan blijkbaar niets anders dan op deze manier met het team communiceren … het team lijkt niet te willen luisteren … kan allemaal onderhandelen of tactiek zijn … de tijd zal het ons leren

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 12:48
    • Pietje Bell

      Posts: 35.603

      Paul Monaghan is dit weekend afwezig en Rudy van Buren heeft ook niet in de sim gezeten, want die zit in Tsjechië om zelf te racen.
      Twee steunpilaren die wegvallen.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 13:05
  • Hagueian

    Posts: 8.826

    Ze zijn ook niet goed op de banden en hebben minder snelheid in de bochten dan de top 4. Het heeft geen zin om iets te veranderen. Natuurlijk zou het de race voor hem wat leuker maken. Maar RB kijkt gewoon wat het maximaal haalbare resultaat is. Rn welke garantie heb je nog met een andere set up als je zo vaak mis zit?

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 13:09
    • Beemerdude

      Posts: 8.447

      @Haguein; denk dat het beste resultaat een top 10 voor Hadjar is en weer een DNF voor Verstappen. Denk wel dat bij een DNF door een motor plof de pleuris echt uitbreekt….🙈

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 13:49
    • Hagueian

      Posts: 8.826

      Hij wilde graag naar huis. Dan is hij wel eerder thuis natuurlijk.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 14:47
  • Tra893SDk

    Posts: 128

    Lijkt me ook sterk dat het aan de slijtage van de motor ligt na 2 GPs en een sprintrace. Ben benieuwd of ze het issue hebben gevonden en kunnen oplossen.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 13:39
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.033

      Het zal een Mario kart setting zijn waardoor Max onvoldoende powerslides kon doen

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 13:51
  • Larry Perkins

    Posts: 66.065

    Ben die (af)zeikberichten en stemmingmakerij hier, uitgesmeerd over talloze artikeltjes, aardig zat aan het worden!

    • + 11
    • 5 jul 2026 - 13:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.621

      Ik ben blij met dat soort berichten.
      Waar moeten we anders onze gal over spuwen?

      En het waren er maar 142 stuks berichten hoor....das niet zoveel toch?

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 13:53
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.427

    Ik voel een uitvalbeurt aankomen.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 13:50
    • Verstoppen

      Posts: 2.115

      Ja, zoveel negativiteit is niet goed voor Max' prestaties.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 15:04
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.578

    Schrijf maar al op Verstappen valt uit met motorproblemen.

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 13:53
  • meister

    Posts: 4.315

    Lijkt mij dat de rol van Max is uitgespeeld bij Red Bull.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 14:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.074

    Gewoon een nette p5-p6-p7 pakken en niet zeuren

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 14:45
  • Snork

    Posts: 22.723

    “Red Bull luistert niet naar Verstappen”

    Deze site schrijft klimklare bullshit. Ik mag geen andere sites noemen hier, maar het is is duidelijk dat er intern overleg is geweest over wat te doen. Er is wél geluisterd, alleen andere conclusies getrokken.
    Domme k*t headers hier.

    • + 5
    • 5 jul 2026 - 14:48
    • Verstoppen

      Posts: 2.115

      Het is alleen maar stemmingmakerij voor de kliks. En het mag duidelijk zijn dat er een prompt is gebruik in de trant van: "Bedenk een sensationele kop die emoties oproept bij de lezer, het liefst met een controversiële stelling vóór de dubbele punt en een pakkende quote erachter."

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 15:07

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Bahrein
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Red Bull Ring
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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