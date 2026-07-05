Het lijkt erop dat Max Verstappen de Britse Grand Prix van vandaag 'gewoon' vanaf de zevende plaats gaat starten. Na de teleurstellend verlopen kwalificatie pleitte Verstappen voor een motorwissel, maar Red Bull lijkt dat niet te gaan doen. Een pitlanestart is dan ook niet aan de orde.

De frustratie droop gisteren van het gezicht van Verstappen af na de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Hij was niet verder gekomen dan de zevende tijd, en hij gaf tijdens de sessie al aan dat hij een probleem met zijn krachtbron had en dat hij veel topsnelheid te kort kwam. Verstappen stelde na afloop dat het weinig zin had om op deze manier te gaan racen, en hij wilde verandering zien.

Wat heeft Red Bull besloten?

Verstappen drong aan op een motorwissel, en het feit dat dit een pitlanestart zou opleveren, leek hem weinig uit te maken. Volgens De Telegraaf heeft Red Bull besloten om de motor van Verstappens auto niet te wisselen, wat betekent dat hij 'gewoon' vanaf de zevende plaats moet starten. Waarom Red Bull dit besluit heeft genomen, is niet bekend.

Verstappen pleitte na afloop voor het wisselen van de motor en het aanpassen van de set-up. Red Bull lijkt niet aan zijn wensen te willen voldoen, en dat betekent dat Verstappen voor een zeer zware uitdaging staat voor de race van vandaag.

Bidden voor een goede start

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar kende een veel betere kwalificatie, en hij noteerde de vijfde tijd. De Fransman start dus vlak voor de neus van Verstappen, en hij zal gaan jagen op een goede prestatie. Ook Hadjar klonk op zaterdag ontevreden, en het is duidelijk dat er werk aan de winkel is voor het team van Red Bull.

Bij de Oostenrijkse renstal hopen ze in ieder geval dat de problemen van gisteren zijn opgelost. Tijdens de sprintrace kenden zowel Hadjar als Verstappen een rampzalige start, waardoor ze een inhaalrace moesten rijden. Het was pijnlijk voor beide coureurs, want ze hebben dit jaar al veel vaker te maken gehad met slechte starts waar ze zelf weinig aan konden doen.