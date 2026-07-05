Max Verstappen is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. In de slotfase van de race op Silverstone, vloog de Nederlander met zijn RB22 van de baan en was niet in staat om een vervolg aan zijn wedstrijd te geven. Een domper voor de viervoudig wereldkampioen, die onderweg was naar een podium.

Verstappen zette de druk vol op Lewis Hamilton en leek zich op te maken voor een aanval op de tweede positie. Tijdens die jacht ging het echter mis: de Red Bull Racing-coureur verloor de controle, schoot van de baan en moest zijn wagen noodgedwongen aan de kant zetten. Vol woede reageerde hij op de boordradio en liet hij weinig heel van zijn auto, waarmee hij al vaker tegen problemen is aangelopen.

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Ook Antonelli krijgt tegenslag

Niet alleen Verstappen kende een dramatische slotfase. Ook Andrea Kimi Antonelli kreeg af te rekenen met technische problemen toen de voorwielophanging van zijn Mercedes schade opliep.

In tegenstelling tot Verstappen kon de jonge Italiaan zijn weg echter vervolgen. Hoewel het incident hem veel tijd kostte en een gooi naar de overwinning onmogelijk maakte, bleef Antonelli wel in de race.

Ferrari ruikt zijn kans op Silverstone

Door het uitvallen van Verstappen en de problemen bij Mercedes ligt de weg volledig open voor Ferrari. Charles Leclerc heeft de leiding stevig in handen en lijkt af te stevenen op de overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Voor Ferrari betekent het een uitgelezen kans om een belangrijk succes te boeken, terwijl Red Bull met lege handen dreigt achter te blijven na een race die voor Verstappen in mineur eindigde.