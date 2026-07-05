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Drama voor Verstappen: Nederlander eraf op Silverstone en valt uit

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Drama voor Verstappen: Nederlander eraf op Silverstone en valt uit

Max Verstappen is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. In de slotfase van de race op Silverstone, vloog de Nederlander met zijn RB22 van de baan en was niet in staat om een vervolg aan zijn wedstrijd te geven. Een domper voor de viervoudig wereldkampioen, die onderweg was naar een podium. 

Verstappen zette de druk vol op Lewis Hamilton en leek zich op te maken voor een aanval op de tweede positie. Tijdens die jacht ging het echter mis: de Red Bull Racing-coureur verloor de controle, schoot van de baan en moest zijn wagen noodgedwongen aan de kant zetten. Vol woede reageerde hij op de boordradio en liet hij weinig heel van zijn auto, waarmee hij al vaker tegen problemen is aangelopen.

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Ook Antonelli krijgt tegenslag

Niet alleen Verstappen kende een dramatische slotfase. Ook Andrea Kimi Antonelli kreeg af te rekenen met technische problemen toen de voorwielophanging van zijn Mercedes schade opliep. 

In tegenstelling tot Verstappen kon de jonge Italiaan zijn weg echter vervolgen. Hoewel het incident hem veel tijd kostte en een gooi naar de overwinning onmogelijk maakte, bleef Antonelli wel in de race.

Ferrari ruikt zijn kans op Silverstone

Door het uitvallen van Verstappen en de problemen bij Mercedes ligt de weg volledig open voor Ferrari. Charles Leclerc heeft de leiding stevig in handen en lijkt af te stevenen op de overwinning in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Voor Ferrari betekent het een uitgelezen kans om een belangrijk succes te boeken, terwijl Red Bull met lege handen dreigt achter te blijven na een race die voor Verstappen in mineur eindigde.

Glasvezelcoureur

Posts: 1.127

Mss moet je even kijken naar de oorzaak voordat je dom uit je nek zwetst. Over vervelende mannetjes gesproken....

  • 31
  • 5 jul 2026 - 17:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (65)

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  • dutchiceman

    Posts: 5.644

    Meer willen dan de auto kan.
    Ach.
    Wat je niet probeert, weet je ook niet.

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 17:24
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      de auto brak heel vreemd uit, tegen de normale richting in, leek eerder of er wat afbrak aan de achterkant

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:42
  • Jermaine

    Posts: 7.189

    Dat zag er heel random uit zeg... en als ze zeiden de vleugel leek wat laat dicht te gaan, hebben we weer een Austria qualy effect? of was het gewoon een random wind?

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:24
    • d07

      Posts: 2.623

      De vleugel ging op tijd dicht, was te zien in de replay. Hij leek de achterkant gewoon te verliezen door te hard de bocht in te gaan. Kan gebeuren, maar na alle woede van de afgelopen dagen, mag Red-Bull hier nu op hun beurt ook wat van zeggen. Zo mega slecht is het ook allemaal niet, aangezien hij op P3 reed. Het is geen Mclaren.

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 17:27
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.432

      Iets eisen? Zonder Max was rbr nooit 4x kampioen geworden de afgelopen jaren. Ze moeten op hun knietjes bedanken dat Max in zon tractor rond wilt rijden.

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:33
    • Sander

      Posts: 1.849

      Kijk nog een goed, hij verliesr de auto twee keer. Ik denk toch iets van een battery/engine braking/energy whatever dingetje.

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 17:38
    • Nomar

      Posts: 882

      Denk geen rijdersfout @d07, de achterkant leek vast te slaan dus het zou zomaar een motorisch probleem kunnen zijn, Max klaagde al over de motor vh weekend.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 17:38
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      Als je te hard de bocht in gaat breekt de auto niet naar links uit

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 17:43
    • Aajd Flupke

      Posts: 238

      @d07 kijk jij op de radio met je labrador naast je en de witte stok met rode strepen binnen handbereik?

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:44
    • d07

      Posts: 2.623

      De achterwielen sloegen niet vast, dus dat kan het niet zijn

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:06
  • WickieDeViking

    Posts: 1.261

    Zo te zien ongeveer hetzelfde als tijdens de kwalificatie in Oostenrijk. Wat een k*t auto die RBR.

    • + 13
    • 5 jul 2026 - 17:25
    • d07

      Posts: 2.623

      Is gewoon een rijdersfout clown. Vleugel ging gewoon op tijd dicht, hij verliest gewoon de achterkant door te hard de bocht in te gaan.

      • + 17
      • 5 jul 2026 - 17:28
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      Jouw neem ik niet serieus. Jij kan nog niet eens een feit toegeven 😂

      • + 13
      • 5 jul 2026 - 17:32
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      @D07 Je kon duidelijk zien dat de achterwielen vastsloegen, ff naar de Pearl gaan om de stront uit je ogen te laten spoelen!

      • + 27
      • 5 jul 2026 - 17:32
    • d07

      Posts: 2.623

      Hahaha en wat is het feit volgens jou hier dan??

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:34
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      Hij krijgt nog plusjes ook 😂

      • + 8
      • 5 jul 2026 - 17:34
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      Ik heb het over het feit dat Antonelli gister pole had. Dat was volgens jou een mening😂

      Nogmaals, je bent een lachertje 😂

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • d07

      Posts: 2.623

      Wat l*l jij nou weer? Ik heb nergens gezegd dat de pole van Antonelli een mening is. De clown van het forum is weer waanbeelden in z’n hoofd aan het hebben

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 17:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      🤡🤡🤡😂😂😂

      Doei d07.

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 17:38
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.037

      Ah het kon niet uitblijven dat d07 uit z’n holletje kwam kruipen.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:42
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      @D07

      Als je te hard de bocht ingaat breekt de auto niet naar links uit, dat is simpele natuurkunde

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 17:44
    • Politik

      Posts: 10.000

      'Hij krijgt nog plusjes ook 😂'

      Daar verbaas ik me bij jou nou ook altijd over.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:48
    • d07

      Posts: 2.623

      De auto brak niet naar links uit. Hij ging naar links omdat Max overcorrigeerde. De auto kreeg overstuur en dat probeerde Max op te vangen. Check de onboard maar

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:49
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      @D07 dat is wat jij WIL zien maar niet wat er gebeurde

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:50
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      Ik ook, Politik! 😂

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 17:51
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Gezien het niveau van de reacties van wickie doet hij recht aan zijn avatar.
      Puberale frustraties

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:54
    • d07

      Posts: 2.623

      StevenQ. Dat is niet wat ik wil zien, dat is wat er feitelijk gebeurde. In het eerste moment breekt de auto uit, Max corrigeert, daarna breekt ie nog eens uit en corrigeert Max nog eens en komt zo in de grindbak terecht. Stop eens met dingen te verzinnen. Dit kan toch gewoon gebeuren. Oh wat een ramp als Max eens rijdersfout, wat een enorme afgang voor z’n fans… wat een onzin. Hoort erbij.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:54
    • Smock

      Posts: 349

      Hahaha een aantal mensen zijn nu wel heel gefrustreerd en gepikeerd. Er mag van allerlei onzin en haterij richting andere coureurs uitgesproken worden, maar o wee als mensen aan Maxje komen.

      • + 2
      • 5 jul 2026 - 17:56
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      Nee, dat is niet wat er gebeurde, maar sommige mensen zie je hier nooit en zijn er als de kippen bij om te reageren als Max wat overkomt, was Max 3e geworden hadden we jou niet gehoord

      Let maar op, dit was een mankement, die auto brak echt niet normaal uit

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:08
  • den-man21

    Posts: 69

    Zelf crashen en dan alsnog gewoon meteen de schuld bij de auto en bij andere leggen. Wat een vervelend mannetje is het toch ook af en toe.

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 17:25
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.127

      Mss moet je even kijken naar de oorzaak voordat je dom uit je nek zwetst. Over vervelende mannetjes gesproken....

      • + 31
      • 5 jul 2026 - 17:30
    • den-man21

      Posts: 69

      @glasvezelcoureur. Mister fanboy gewoon je bek houden.

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.432

      Kan deze man niet gewoon een ban krijgen? @moderatos?

      • + 12
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      Over bek houden gesproken. Volg je eigen advies even op 😂

      • + 9
      • 5 jul 2026 - 17:36
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      Weer zo'n trol zonder verstand van F1 met aandacht tekort

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 17:45
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Aan Max kan het nooit liggen, dus ligt het per definitie aan de auto of team.
      Punt uit einde discussie

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:55
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.432

    Pfff lekker je vliegtuig pakken en met piepende bandjes naar huis vliegen. Wat een k*t weekend in een k*t land.

    • + 4
    • 5 jul 2026 - 17:26
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.127

    Weer de k*tvleugel!

    • + 1
    • 5 jul 2026 - 17:27
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      Nee, de achterkant slkoeg vast, nog voor het insturen zelfs.

      • + 17
      • 5 jul 2026 - 17:33
  • Larry Perkins

    Posts: 66.067

    Om 22.00 uur Brazilië - Noorwegen.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:31
  • SennaS

    Posts: 12.353

    Kan gebeuren als je te veel pusht om Lewis bij te halen.
    Eerst een cadeautje van Hadjar die opzij moest en nu dit.
    Uithuilen en volgende keer beter

    • + 8
    • 5 jul 2026 - 17:33
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.432

      Hahahha opzij moest? Verstappen haalt hem gewoon in. Wat hebben sommige toch een blinde haat.

      • + 14
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      Nog ééntje met permanente anti-Max stront in de ogen!

      • + 10
      • 5 jul 2026 - 17:35
    • WickieDeViking

      Posts: 1.261

      🤡🤡🤡😂😂😂

      • + 7
      • 5 jul 2026 - 17:37
    • Lulham

      Posts: 801

      😂😂😂🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:37
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.037

      Alsof je in die bocht überhaupt op de grens van de auto rijdt. Bij je Matiz werkt dat misschien zo

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:43
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      als je te hard pusht gaat die auto niet linksaf in een rechterbocht, als je een beetje verstand hebt van racen of natuurkunde snap je dat

      • + 4
      • 5 jul 2026 - 17:46
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Haha, Hadjar nam langzaam een buitenbocht zodat er wel 2 auto’s in de binnenbocht langs konden.
      Daarna wist hij opeens weer hoe hij een bocht moest nemen.

      De vleugel ging op tijd dicht gezien de analyses en slomo en ze constateren geen mechanische problemen.
      Gewoon een rijders fout, hij is ook maar een mens.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:00
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.037

      Senna heeft alle data al ontvangen van rbr HQ

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:03
    • Sander

      Posts: 1.849

      Hij heeft Hadjar op racecraft ingehaald zelf een beetje over de limit met een blokkerend wiel. En hij was die laatste ronden helemaal niet aan het pushen. Liep nauwelijks meer in. Gewoon een onverwachte P3 binnenhengelen.

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:06
  • Hagueian

    Posts: 8.834

    Deze auto's zijn van papier wache..

    • + 6
    • 5 jul 2026 - 17:35
  • Taures

    Posts: 1.561

    Na vandaag is de maat vol, helaas einde RBR contract.
    Ik hoopt het niet ben bang van wel.

    • + 2
    • 5 jul 2026 - 17:40
    • Snelrondje

      Posts: 9.118

      Die kans is er zeker. 2 maal er hard afgaan door een auto die faalt is einde vertrouwen. Dit was duidelijk geen rijdersfout.

      • + 6
      • 5 jul 2026 - 17:46
  • Flexwing

    Posts: 444

    Het zijn gewoon shit auto,s

    • + 0
    • 5 jul 2026 - 17:46
  • grooj11

    Posts: 11

    Het is de hoogste tijd dat RedBull Max tot de orde roept. Hij irriteert niet alleen zij eigen team die geen goede auto meer kan bouwen maar ook de fans., Hij weet dat geen enkel team hem wil. Het is dus blijven of stoppen met Formule 1.. Vandaag hoeft hij bewust punten weggegooid uit frustratie. Als hij zo blijft doorgaan ontslaat RedBull hem en gaan ze door met een minder getalenteerde coureur mrt minder gezeik.

    • + 3
    • 5 jul 2026 - 17:48
    • StevenQ

      Posts: 10.617

      zelden zo'n dom schrijfsel gezien

      • + 5
      • 5 jul 2026 - 17:54
    • Pietje Bell

      Posts: 35.606

      Na 10 maanden ook maar weer eens onder je steen vandaan gekropen om weer lekker anoniem verder te kunnen gaan met afgeven op Max?!

      • + 3
      • 5 jul 2026 - 17:54
    • schwantz34

      Posts: 42.304

      Het is de hoogste tijd dat jij eens een spiegel in huis haalt!

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:55
    • Snelrondje

      Posts: 9.118

      Je kan beter even wachten met je reactie. Er komt vanzelf een verklaring van RB dat het een probleem aan de auto was. Nu kom je niet al te snugger over.

      • + 1
      • 5 jul 2026 - 17:58
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Beetje jammer dan hij slecht om kan gaan met minder materiaal en raakt gefrustreert.
      Als je altijd een top auto gewend bent over verwend bent dan krijg je dit.
      Begin vorig seizoen barste de bon ook bij rbr toen het even minder ging

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:03
    • SennaS

      Posts: 12.353

      Bon=bom

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:03
    • mordor

      Posts: 2.179

      Mijn God, een hele nieuwe lading anti max trollen 😄🤡,
      Ik lig dubbel hier...

      • + 0
      • 5 jul 2026 - 18:07

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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Spanje Circuit de Catalunya
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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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