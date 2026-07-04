Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Op het historische asfalt was hij sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Na een chaotische sprintrace, kon het publiek zich verheugen op een spannende kwalificatie. In het Britse zonnetje zagen de vele tienduizenden fans hoe de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas als eerste de baan opkwamen. Al snel kregen ze gezelschap van vrijwel het hele veld, al wachtten toppers zoals Max Verstappen nog een paar minuutjes.

Bij Audi gaven ze aan dat het flink begon te waaien, maar dat leek Verstappen weinig te doen. De Red Bull-coureur moest 0,685 seconden toegeven in zijn eerste run, maar zat er daarna veel beter bij. Zijn teamgenoot Isack Hadjar noteerde zelfs de snelste tijd in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

De Britse fans hielden hun adem in, want thuisheld George Russell maakte een opmerkelijk foutje. De Mercedes-coureur verremde zich, schoof met blokkerende wielen door het grind en beschadigde zijn voorvleugel in de muur. Hij kon wonder boven wonder de grindbak uitrijden, en wist zich te herstellen. Ook Franco Colapinto zorgde voor een gele vlag, door op hoge snelheid te spinnen. Hij vloog over het gras, en kon een plekje in Q2 vergeten. Naast Colapinto vielen ook Esteban Ocon, Bottas, Pérez, Lance Stroll en Fernando Alonso af.

Q2

Na de chaos in het eerste gedeelte van de kwalificatie, keken de fans op de tribunes reikhalzend uit naar het tweede gedeelte van de sessie. De spin van Colapinto had ervoor gezorgd dat er wat grid op de baan was beland, en na de nodige schoonmaakwerkzaamheden, werd de baan weer vrijgegeven.

Max Verstappen kwam direct de baan op, en zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar volgde zijn voorbeeld. Verstappen had het niet makkelijk, en stelde dat zijn motor niet goed reageerde. De frustraties verdwenen niet bij Verstappen, die na zijn snelle rondjes sprak van een 'ramp'. Met speels gemak wist hij Q3 te bereiken, maar dat was wat minder makkelijk voor zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri.

De twee coureurs hadden het lastig, en gingen met de hakken over de sloot door naar het derde gedeelte van de sessie. Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz en Alexander Albon vielen wel af.

Q3

Verstappen kwam in het derde gedeelte van de kwalificatie weer vroeg de baan op. Hij had het lastig, want in zijn eerste run was hij 0,766 seconden langzamer dan de snelste tijd die op dat moment in handen was van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen stond op dat moment slechts op de zesde plaats, en zelfs zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar was sneller. Gelukkig voor hem was er nog tijd voor een tweede run.

In de tweede run ging het van kwaad tot erger voor Verstappen, en kwam hij niet verder dan de zevende tijd. De teleurstelling was groot, terwijl Antonelli de Mercedes-pitbox liet juichen. Het leek vrijwel automatisch te gaan, en hij pakte de pole. Alleen de Ferrari's konden in zijn buurt komen.