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Uitslag kwalificatie Groot-Brittannië: Oppermachtige Antonelli pakt pole, Verstappen slechts zevende

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<b> Uitslag kwalificatie Groot-Brittannië: </b> Oppermachtige Antonelli pakt pole, Verstappen slechts zevende

Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Op het historische asfalt was hij sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Na een chaotische sprintrace, kon het publiek zich verheugen op een spannende kwalificatie. In het Britse zonnetje zagen de vele tienduizenden fans hoe de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas als eerste de baan opkwamen. Al snel kregen ze gezelschap van vrijwel het hele veld, al wachtten toppers zoals Max Verstappen nog een paar minuutjes.

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Bij Audi gaven ze aan dat het flink begon te waaien, maar dat leek Verstappen weinig te doen. De Red Bull-coureur moest 0,685 seconden toegeven in zijn eerste run, maar zat er daarna veel beter bij. Zijn teamgenoot Isack Hadjar noteerde zelfs de snelste tijd in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

De Britse fans hielden hun adem in, want thuisheld George Russell maakte een opmerkelijk foutje. De Mercedes-coureur verremde zich, schoof met blokkerende wielen door het grind en beschadigde zijn voorvleugel in de muur. Hij kon wonder boven wonder de grindbak uitrijden, en wist zich te herstellen. Ook Franco Colapinto zorgde voor een gele vlag, door op hoge snelheid te spinnen. Hij vloog over het gras, en kon een plekje in Q2 vergeten. Naast Colapinto vielen ook Esteban Ocon, Bottas, Pérez, Lance Stroll en Fernando Alonso af.

Q2

Na de chaos in het eerste gedeelte van de kwalificatie, keken de fans op de tribunes reikhalzend uit naar het tweede gedeelte van de sessie. De spin van Colapinto had ervoor gezorgd dat er wat grid op de baan was beland, en na de nodige schoonmaakwerkzaamheden, werd de baan weer vrijgegeven.

Max Verstappen kwam direct de baan op, en zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar volgde zijn voorbeeld. Verstappen had het niet makkelijk, en stelde dat zijn motor niet goed reageerde. De frustraties verdwenen niet bij Verstappen, die na zijn snelle rondjes sprak van een 'ramp'. Met speels gemak wist hij Q3 te bereiken, maar dat was wat minder makkelijk voor zijn McLaren-concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri.

De twee coureurs hadden het lastig, en gingen met de hakken over de sloot door naar het derde gedeelte van de sessie. Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz en Alexander Albon vielen wel af.

Q3

Verstappen kwam in het derde gedeelte van de kwalificatie weer vroeg de baan op. Hij had het lastig, want in zijn eerste run was hij 0,766 seconden langzamer dan de snelste tijd die op dat moment in handen was van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen stond op dat moment slechts op de zesde plaats, en zelfs zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar was sneller. Gelukkig voor hem was er nog tijd voor een tweede run.

In de tweede run ging het van kwaad tot erger voor Verstappen, en kwam hij niet verder dan de zevende tijd. De teleurstelling was groot, terwijl Antonelli de Mercedes-pitbox liet juichen. Het leek vrijwel automatisch te gaan, en hij pakte de pole. Alleen de Ferrari's konden in zijn buurt komen.

F1Grand Prix Groot Brittannië - Kwalificatie

GB Silverstone - 04 juli 2026

Stillewerise

Posts: 117

Kon in een haas winnen toch. zelf hadjar is sneller. Schandalig

  • 16
  • 4 jul 2026 - 18:14
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (46)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.421

    Pff Max stop aub of ga weg bij rbr. Je rijdt nu net voor het middenveld uit en daar was je toch niet voor geboren? Zo hamilton is ook weer op zijn plek gezet door Leclerc.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 18:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.009

      Je kan niet altijd zes gooien. Weglopers zijn snowflakes. Komt wel weer goed bij redbull

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 18:13
    • Stillewerise

      Posts: 116

      Kon in een haas winnen toch. zelf hadjar is sneller. Schandalig

      • + 15
      • 4 jul 2026 - 18:14
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.421

      Ik zie het niet gebeuren. Bijna alle top
      Mensen zijn weg behalve wache en die bakt er helemaal niks van. De problemen van 2024 met de auto zijn nog steeds niet opgelost. 2 jaar verder en nog steeds niet opgelost. Ik heb er totaal geen vertrouwen in. Hij doet een vetteltje. 4 wk’s en dan houdt het op.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 18:15
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.009

      ‘Topmensen’.. daar werken honderden specialisten die het werk verzetten.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 18:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.421

      Ik zie het niet bij Rbr. En topmensen bedoel ik mee Newey, weathly, marshall enz

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 18:21
    • Pietje Bell

      Posts: 35.591

      Moeten Norris en Piastri dan ook maar weg bij McLaren
      met 0,76 en 0,92 van pole?

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 18:37
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.009

      Newey presteert niets bij AM

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 18:46
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.421

      Die hebben marsshal nog. Vele malen beter dan Wache

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 18:49
    • Regenrace

      Posts: 2.753

      Nou nou nou, verslagen door Hadjar, en dan gelijk het hoofd in de schoot?

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 19:19
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.124

    Wow, that's new, out qualified by his teammate...

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 18:12
  • Underkutter

    Posts: 624

    Knap als Antonelli in het hol van de leeuw deze weet binnen te slepen. Vooralsnog zitter er twee Ferrari’s tussen die Russel voorbij moet steken. Het zou een behoorlijke mentale tik zijn.

    • + 4
    • 4 jul 2026 - 18:12
  • mr.Monza

    Posts: 10.148

    The kid is on fire.

    • + 5
    • 4 jul 2026 - 18:13
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.496

      Jep. Geen houden aan lijkt het.

      Goed Charlie weer terug te zien, al was Lewis langzamer dan zijn SQ3 tijd, apart. Maar, met goed samen werken kun je gewoon de 2-3 veiligstellen. George heeft het niet dit weekend.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 18:15
    • nr 76

      Posts: 7.557

      En niet alleen dit weekend...

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 18:19
    • Politik

      Posts: 9.996

      Morgen de race maar eens afwachten; vorige week kwalificeerde Charlie zich ook voor Lewis.

      Neemt niet weg dat ik Leclerc echt wel eens een hele mooie opsteker toewens qua resultaat voor morgen!

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 18:23
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.496

      @Politik

      Zeker. Wie weet rijdt Lewis met iets minder front-end vanwege banden heel houden. Het was namelijk S2 waar hij deze keer ietsje te kort kwam.

      Het is altijd goed 2 in plaats van 1 aan de top te hebben, strategy wise.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 18:31
  • StevenQ

    Posts: 10.601

    Max klaagde over dat de motor niet goed reageerde

    • + 5
    • 4 jul 2026 - 18:15
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.421

      Altijd wat daar bij rbr. Lekker weggaan of stoppen. Dit is ook geen f1 meer

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 18:18
  • Stillewerise

    Posts: 116

    Max op 7 t. Ahahahahhah kon winnen met upgrades. Hadjar op een missie

    • + 7
    • 4 jul 2026 - 18:15
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.009

      Je begint manische trekjes te vertonen. Tot hoe laat heb je internet bij Rivierduinen?

      • + 13
      • 4 jul 2026 - 18:18
    • Stillewerise

      Posts: 116

      @De Vogel is Geland

      Heb je ook wat nuttigs te doen. Of blijf je triest op iedereen reageren.

      Ga lekker je verlies weg drinken gozer

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 18:22
    • Nomar

      Posts: 877

      Ik had ook geen andere reaktie van jou verwacht misselijke trol.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 18:23
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.009

      Ironisch

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 18:47
    • Aajd Flupke

      Posts: 231

      Wat is jouw dagtaak in de sociale werkplaats?

      • + 4
      • 4 jul 2026 - 18:49
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.009

    Russell krijgt ze keer op keer tegen het kinnetje aan. Dat stemt deze paradijsvogel goed.

    • + 9
    • 4 jul 2026 - 18:16
    • nr 76

      Posts: 7.557

      Zonder gele vlaggen is het ook een stuk lastiger.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 18:18
    • schwantz34

      Posts: 42.293

      Kimi heeft matennaaier Sjors stevig bij de balletjes...

      • + 7
      • 4 jul 2026 - 18:19
  • Baksteen

    Posts: 714

    Jos sloopt z'n woonkamer.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 18:20
  • Snelrondje

    Posts: 9.115

    Brown zat er eind verleden seizoen naast. Dit zou heel goed het tijdperk van Kimi II kunnen worden. Heel indrukwekkend hoe relaxed hij onder druk oogt.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 18:20
  • Hagueian

    Posts: 8.797

    Weer een poffert op de neus van Russel van Kimi. Zit echt geen rem meer op die jongen. Nu rustig wegrijden morgen en weer een punt of 10, 12 uitlopen.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 18:21
  • Pietje Bell

    Posts: 35.591

    Vreemde uitslag; ook als je naar alle teammates kijkt.
    Gaat het er hier nu om wie het beste met de accu om kan gaan?

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 18:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.053

      En dit is ook vreemd in de uitslag...

      5 GB Lando Norris, 1:28.877 +0.766
      6 FR Isack Hadjar, 1:28.746 +0.635

      Wordt Lando als thuisrijder wel ff gematst...

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 19:29
  • M@X

    Posts: 1.356

    Let op die Antonelli hoor, schijnt een talentje te zijn... Maar ff serieus, ik vind het enorm knap wat hij laat zien.

    En ik weet niet of het al gezegd is: maar kunnen we naar V10 en minimale elektrisch vermogen? Pfff om te janken!

    • + 3
    • 4 jul 2026 - 18:22
  • monzaron

    Posts: 1.071

    Knappe ronde van Levlerc en Hadjar. Verstappen waarschijnlijk met problemen motor/electrisch. Afwachten of er inderdaad problemen zijn, maar oeff wat was het verschil groot, Red Bull wederom met de billen bloot, want ja, scrijvers hier en daar melden eerder dat Red Bull terug was 🫣

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 18:23
    • Stillewerise

      Posts: 116

      Als verstappen langzaam is of crasht ligt het altijd aan ze auto

      • + 8
      • 4 jul 2026 - 18:26
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.577

      Stillewerise als Verstappen het eens minder doet kom jij tot leven.

      Als je ziet dat Verstappen zijn tijd verliest op rechte stukken is er duidelijk iets niet goed.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 18:59
    • monzaron

      Posts: 1.071

      Verstappen was net op sky, als er niets wordt veranderd wordt het helemaal niets morgen !!

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 19:05
    • schwantz34

      Posts: 42.293

      Als verstappen langzaam is of crasht ligt het altijd aan ze auto


      Jij bent goed op de hoogte, want iIn 99% van de gevallen is dat inderdaad wel zo ja.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 19:32
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.577

    Antonelli top gedaan. Ferrari blijft tweede team enkel oostenrijk viel tegen. Verstappen en Mclaren vallen tegen.

    Niks bleekt te helpen om het beter voor elkaar te krijgen bij Verstappen. Hadjar wel top gedaan.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 18:32

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Bahrein
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Shanghai International Circuit
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Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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