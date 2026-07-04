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Jos Verstappen haalt keihard uit naar Brundle: "Idioot!"

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Jos Verstappen haalt keihard uit naar Brundle: "Idioot!"

Jos Verstappen heeft hard uitgehaald naar Martin Brundle. De populaire Britse commentator en oud-coureur stelde op vrijdag dat Team Verstappen veel belangrijke mensen er uit had gewerkt bij Red Bull. Die woorden hebben Jos Verstappen ook bereikt, en hij noemt Brundle nu een 'idioot'.

Bij het team van Red Bull zijn in de afgelopen jaren veel grote namen vertrokken. Zo werd teambaas Christian Horner ontslagen, vertrok Adrian Newey naar Aston Martin, tekende Jonathan Wheatley bij Audi, gingen Rob Marshall en Will Courtenay naar McLaren, ging Helmut Marko met pensioen en lekte afgelopen week ook uit dat Paul Monaghan waarschijnlijk naar Cadillac gaat verhuizen.

Hoe reageert Jos Verstappen?

In Silverstone reageerde Brundle bij Sky Sports op de situatie bij Red Bull. Hij wees naar Max Verstappen en zijn management, en besprak de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren. Brundle vond dit heel logisch, maar stelde daarna ook dat Team Verstappen het management van Red Bull heeft ontwricht. Hij stelde dat ze hun werk net iets te goed hebben gedaan, en dat Red Bull nu flink is verzwakt.

De woorden van Brundle gingen al snel de wereld over, en ook Jos Verstappen zag het langskomen. De vader van de viervoudig wereldkampioen liet een reactie achter op Instagram, en hij was heel erg duidelijk over Brundle: "Weer zo'n idioot die denkt te weten hoe het zit."

Lastig weekend

Jos' zoon Max Verstappen focust zich nu vooral op het raceweekend in Silverstone, en hij reageert niet vaak op dit soort sneertjes. In de sprintrace van vandaag had Verstappen iets heel anders aan zijn hoofd, en kende hij weer de nodige problemen. De viervoudig wereldkampioen had zich op de derde plaats gekwalificeerd, maar viel bij de start als een baksteen door het veld heen. Verstappen vocht zich nog terug naar de zesde plaats, maar dat stemde hem vanzelfsprekend niet tevreden.

Verstappen zal zich nu gaan voorbereiden op de kwalificatie, die later vanmiddag op het programma staat.

Michael Schumacher

Posts: 2.494

Iemand uitschelden schijnt ervoor te zorgen dat de inhoudelijke boodschap daadwerkelijk waarheid is.

  • 12
  • 4 jul 2026 - 15:17
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (11)

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  • Jort Zolder

    Posts: 31

    Toevallig is niets meer van Brundle vernomen...

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 15:07
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.494

    Iemand uitschelden schijnt ervoor te zorgen dat de inhoudelijke boodschap daadwerkelijk waarheid is.

    • + 12
    • 4 jul 2026 - 15:17
    • DutchTifosi

      Posts: 2.883

      Of desnoods met wat losse handjes in Jos zijn geval.

      • + 4
      • 4 jul 2026 - 15:19
    • HarryLam

      Posts: 5.567

      Gewoon blijven ontkennen...

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:22
    • jd2000

      Posts: 7.803

      Vreemde redenatie

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 15:36
    • Need5Speed

      Posts: 4.047

      Iemand vals beschuldigen zorgt er ook vast voor dat de inhoud waar is.

      • + 10
      • 4 jul 2026 - 15:49
  • HarryLam

    Posts: 5.567

    Overigens is het mij nooit duidelijk geworden waar Jos zijn beef met Horner op gebaseerd was.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:23
    • snailer

      Posts: 33.735

      Het was na het gesprek volgens Ouw-sjag cornedbeef.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:27
    • RonHymer

      Posts: 223

      Dat was toch omdat Jos en Christian achter hetzelfde vrouwtje aan zaten?

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 15:54
  • jd2000

    Posts: 7.803

    Zit geen woord Engels bij

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:35
  • Tony

    Posts: 1.661

    De laatste tijd lees ik hier nogal vaak insinuaties over drugsgebruik bij F1-coureurs. Nou, deze persoon hoort daar wat mij betreft ook bij.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 15:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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