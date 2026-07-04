Jos Verstappen heeft hard uitgehaald naar Martin Brundle. De populaire Britse commentator en oud-coureur stelde op vrijdag dat Team Verstappen veel belangrijke mensen er uit had gewerkt bij Red Bull. Die woorden hebben Jos Verstappen ook bereikt, en hij noemt Brundle nu een 'idioot'.

Bij het team van Red Bull zijn in de afgelopen jaren veel grote namen vertrokken. Zo werd teambaas Christian Horner ontslagen, vertrok Adrian Newey naar Aston Martin, tekende Jonathan Wheatley bij Audi, gingen Rob Marshall en Will Courtenay naar McLaren, ging Helmut Marko met pensioen en lekte afgelopen week ook uit dat Paul Monaghan waarschijnlijk naar Cadillac gaat verhuizen.

Hoe reageert Jos Verstappen?

In Silverstone reageerde Brundle bij Sky Sports op de situatie bij Red Bull. Hij wees naar Max Verstappen en zijn management, en besprak de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren. Brundle vond dit heel logisch, maar stelde daarna ook dat Team Verstappen het management van Red Bull heeft ontwricht. Hij stelde dat ze hun werk net iets te goed hebben gedaan, en dat Red Bull nu flink is verzwakt.

De woorden van Brundle gingen al snel de wereld over, en ook Jos Verstappen zag het langskomen. De vader van de viervoudig wereldkampioen liet een reactie achter op Instagram, en hij was heel erg duidelijk over Brundle: "Weer zo'n idioot die denkt te weten hoe het zit."

Lastig weekend

Jos' zoon Max Verstappen focust zich nu vooral op het raceweekend in Silverstone, en hij reageert niet vaak op dit soort sneertjes. In de sprintrace van vandaag had Verstappen iets heel anders aan zijn hoofd, en kende hij weer de nodige problemen. De viervoudig wereldkampioen had zich op de derde plaats gekwalificeerd, maar viel bij de start als een baksteen door het veld heen. Verstappen vocht zich nog terug naar de zesde plaats, maar dat stemde hem vanzelfsprekend niet tevreden.

Verstappen zal zich nu gaan voorbereiden op de kwalificatie, die later vanmiddag op het programma staat.