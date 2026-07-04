user icon
icon

Verstappen baalt na waardeloze kwalificatie: "Het liep gewoon niet"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen baalt na waardeloze kwalificatie: "Het liep gewoon niet"

Max Verstappen kende een waardeloze kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het iconische circuit van Silverstone kwam de Nederlander niet verder dan een zevende startplaats voor de race. Na afloop van de sessie erkende de Nederlander dat Red Bull Racing de zaken niet op orde heeft. 

Verstappen kende geen lekkere zaterdag in Engeland. Na slechts een zesde plek te hebben gegrepen tijdens de sprintrace, liep ook de kwalificatie niet gesmeerd. Daar kwam de Nederlander niet verder dan een zevende startplaats en moest bovendien toezien hoe teamgenoot Isack Hadjar vóór hem kwalificeerde. 

Meer over Max Verstappen 'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

24 jun
 'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

'Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, ontploft de rijdersmarkt'

2 jul

'Het liep gewoon niet' 

In het bijzijn van de aanwezige pers uitte Verstappen zijn ongenoegen over de RB22. "Ja, het liep gewoon niet", zo klonk het stellig tegenover Viaplay. "Geen balans in de auto en aan de andere kant ook heel langzaam op het rechte stuk. Op een of andere manier aan mijn kant van de garage. Ja, gewoon langzamer overal", voegde hij daaraan toe. 

Daarbij wees de 28-jarige wederom naar de batterij in de motor. "Dus gewoon als je langzaam bent op het rechte stuk, dan verbruik je natuurlijk ook meer je batterij. En dat zie je overal op het rechte stuk en vooral in de laatste sector natuurlijk. Want op het begin heb je geen batterij meer. En dan loopt niks meer." 

Verstappen niet tevreden over motor

Los van de disbalans en de batterij, is ook de motor volgens Verstappen niet zo sterk als hij zal moeten zijn. "Hij loopt niet, dat is het probleem. Je verliest gewoon op elk recht stuk tijd. En dat stapelt zich maar op. Gewoon hetzelfde probleem. Dus je maakt geen stappen vooruit, eigenlijk." 

Werk aan de winkel dus voor Verstappen en Red Bull om de auto te verbeteren voor de race. Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de Grand Prix van Groot-Brittannië van start gaan op Silverstone waar Andrea Kimi Antonelli pole position wist te pakken. 

TylaHunter

Posts: 10.796

Bel even met Mr Alonso en besluit samen om na Hongarije aan te kondigen dat je lekker met zn twee de Hypercarklasse op zn kop gaat zetten.

  • 4
  • 4 jul 2026 - 18:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.422

    Je moet ook niet lopen maar rijden met een f1 auto

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 18:52
  • TylaHunter

    Posts: 10.796

    Bel even met Mr Alonso en besluit samen om na Hongarije aan te kondigen dat je lekker met zn twee de Hypercarklasse op zn kop gaat zetten.

    • + 4
    • 4 jul 2026 - 18:57
  • hupholland

    Posts: 10.052

    met die slechte start van tegenwoordig kun je misschien ook gewoon beter de kwalificatie overslaan. Of iig Q3. Vanaf P7 dan maar gewoon eens een goede start maken, dan kun je misschien met Norris strijden om P5.
    En misschien binnenkort nog maar eens met Toto afspreken op zijn boot.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 19:04
    • Stillewerise

      Posts: 117

      Mercedes heeft hem niet nodig. En al helemaal niet voor 60 m per jaar

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 19:26
  • Nomar

    Posts: 878

    Waarschijnlijk gaat er een nieuwe motor in bij Max en word het een start uit de pitstraat.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 19:44

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar