Max Verstappen kende een waardeloze kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het iconische circuit van Silverstone kwam de Nederlander niet verder dan een zevende startplaats voor de race. Na afloop van de sessie erkende de Nederlander dat Red Bull Racing de zaken niet op orde heeft.

Verstappen kende geen lekkere zaterdag in Engeland. Na slechts een zesde plek te hebben gegrepen tijdens de sprintrace, liep ook de kwalificatie niet gesmeerd. Daar kwam de Nederlander niet verder dan een zevende startplaats en moest bovendien toezien hoe teamgenoot Isack Hadjar vóór hem kwalificeerde.

'Het liep gewoon niet'

In het bijzijn van de aanwezige pers uitte Verstappen zijn ongenoegen over de RB22. "Ja, het liep gewoon niet", zo klonk het stellig tegenover Viaplay. "Geen balans in de auto en aan de andere kant ook heel langzaam op het rechte stuk. Op een of andere manier aan mijn kant van de garage. Ja, gewoon langzamer overal", voegde hij daaraan toe.

Daarbij wees de 28-jarige wederom naar de batterij in de motor. "Dus gewoon als je langzaam bent op het rechte stuk, dan verbruik je natuurlijk ook meer je batterij. En dat zie je overal op het rechte stuk en vooral in de laatste sector natuurlijk. Want op het begin heb je geen batterij meer. En dan loopt niks meer."

Verstappen niet tevreden over motor

Los van de disbalans en de batterij, is ook de motor volgens Verstappen niet zo sterk als hij zal moeten zijn. "Hij loopt niet, dat is het probleem. Je verliest gewoon op elk recht stuk tijd. En dat stapelt zich maar op. Gewoon hetzelfde probleem. Dus je maakt geen stappen vooruit, eigenlijk."

Werk aan de winkel dus voor Verstappen en Red Bull om de auto te verbeteren voor de race. Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de Grand Prix van Groot-Brittannië van start gaan op Silverstone waar Andrea Kimi Antonelli pole position wist te pakken.