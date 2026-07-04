Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige kwalificatie in Silverstone achter de rug. De achterstand op de concurrentie was heel groot, en Max Verstappen klaagde steen en been over de problemen met zijn auto. Teambaas Laurent Mekies neemt die klachten zeer serieus, en ze gaan een onderzoek uitvoeren.

Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de zeer pijnlijke zevende tijd. De viervoudig wereldkampioen riep tijdens de kwalificatie dat hij een probleem had met zijn motor, en hij leek te worstelen met zijn auto. Tot overmaat van ramp was hij ook nog langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar, die de vijfde tijd noteerde. Ook de Fransman leek echter niet tevreden te zijn.

'Dit voelt gewoon niet goed'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na afloop toe dat het geen goede dag was. Bij Viaplay gaf de Fransman tekst en uitleg: "Het voelt gewoon niet goed; vijfde en zevende. We komen natuurlijk net terug uit Oostenrijk, waar we het gevoel hadden dat we wat dichter bij de andere topteams waren gekomen. Dit voelt dan ook zeker als een stapje achteruit."

Mekies wijst daarna naar Verstappen: "Het is vanaf het begin af aan een lastig weekend geweest. Vooral bij Max was het heel erg moeilijk om tot een afstelling te komen waarmee hij echt kon pushen. We weten dat wanneer we in die situatie zitten, de rondetijd heel snel als sneeuw voor de zon verdwijnt. We moeten nog veel leren en manieren zien te vinden om de sweet spot van de auto te vinden. We moeten op dit moment afwachten wat het in de race gaat brengen."

Wat ging er precies mis bij Verstappen?

Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie over een raar gevoel in zijn motor, en Mekies neemt dat zeer serieus: "We konden zeker zien wat hij rapporteerde. Hij verliest veel tijd op het rechte stuk, dus het is best lastig om daar op dit moment een verklaring voor te geven."

Mekies baalt als een stekker: "Om eerlijk te zijn kwam dat nog eens bovenop de problemen die we al hadden met de auto zelf, waardoor hij niet kon pushen zoals hij dat normaal gesproken wel kan. Die twee factoren zorgen samen voor de zevende tijd. Dat maakt het geen goede dag, maar we zullen hier zeker van leren."