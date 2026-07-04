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Red Bull kondigt onderzoek aan naar problemen Verstappen

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Red Bull kondigt onderzoek aan naar problemen Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft een rampzalige kwalificatie in Silverstone achter de rug. De achterstand op de concurrentie was heel groot, en Max Verstappen klaagde steen en been over de problemen met zijn auto. Teambaas Laurent Mekies neemt die klachten zeer serieus, en ze gaan een onderzoek uitvoeren.

Verstappen kwam in de kwalificatie niet verder dan de zeer pijnlijke zevende tijd. De viervoudig wereldkampioen riep tijdens de kwalificatie dat hij een probleem had met zijn motor, en hij leek te worstelen met zijn auto. Tot overmaat van ramp was hij ook nog langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar, die de vijfde tijd noteerde. Ook de Fransman leek echter niet tevreden te zijn.

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'Dit voelt gewoon niet goed'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na afloop toe dat het geen goede dag was. Bij Viaplay gaf de Fransman tekst en uitleg: "Het voelt gewoon niet goed; vijfde en zevende. We komen natuurlijk net terug uit Oostenrijk, waar we het gevoel hadden dat we wat dichter bij de andere topteams waren gekomen. Dit voelt dan ook zeker als een stapje achteruit."

Mekies wijst daarna naar Verstappen: "Het is vanaf het begin af aan een lastig weekend geweest. Vooral bij Max was het heel erg moeilijk om tot een afstelling te komen waarmee hij echt kon pushen. We weten dat wanneer we in die situatie zitten, de rondetijd heel snel als sneeuw voor de zon verdwijnt. We moeten nog veel leren en manieren zien te vinden om de sweet spot van de auto te vinden. We moeten op dit moment afwachten wat het in de race gaat brengen."

Wat ging er precies mis bij Verstappen?

Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie over een raar gevoel in zijn motor, en Mekies neemt dat zeer serieus: "We konden zeker zien wat hij rapporteerde. Hij verliest veel tijd op het rechte stuk, dus het is best lastig om daar op dit moment een verklaring voor te geven."

Mekies baalt als een stekker: "Om eerlijk te zijn kwam dat nog eens bovenop de problemen die we al hadden met de auto zelf, waardoor hij niet kon pushen zoals hij dat normaal gesproken wel kan. Die twee factoren zorgen samen voor de zevende tijd. Dat maakt het geen goede dag, maar we zullen hier zeker van leren."

da_bartman

Posts: 6.724

Ja want bij McLaren heeft een veel betere auto gebouwd..... NOT

  • 1
  • 4 jul 2026 - 19:46
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.423

    Blabla zorg eens dat je Wache ontslaat. Hij kan er helemaal niks van en ga op je knietjes terug naar Rob Marsshall.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 19:34
    • da_bartman

      Posts: 6.724

      Ja want bij McLaren heeft een veel betere auto gebouwd..... NOT

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 19:46
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.423

      Chassis van mclaren is inderdaad vele malen beter.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 19:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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