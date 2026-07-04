Max Verstappen heeft genoegen moeten nemen met de zesde plaats in de sprintrace op Silverstone. De regerend wereldkampioen kon het tempo van de coureurs voor hem geen moment volgen en zag de concurrentie gedurende de race steeds verder uitlopen. Na afloop was de Red Bull Racing-coureur dan ook opvallend kritisch op de prestaties van zijn RB22.

Verstappen kende een belabberde sprintrace op het circuit van Silverstone. De Nederlander beleefde, zoals al vaker dit seizoen, een slechte start en moest zich terug knokken om enig uitzicht op P3 te houden. Echter verliep het anders voor de viervoudig wereldkampioen die uiteindelijk werd ingehaald door George Russell en Charles Leclerc en niet verder kwam dan een zesde plaats.

Sprint at Silverstone 🏁 Time to work on our setup for Qualifying later today!



Result | ANT, HAM, NOR, RUS, LEC, Max P6, PIA, LAW, Isack P9, LIN.#F1 || #BritishGP pic.twitter.com/XtAMnBj5UN — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2026

Verstappen ziet groot probleem bij Red Bull

Volgens Verstappen lag het probleem vooral in de bandenslijtage. De Nederlander merkte al snel dat zijn Red Bull meer van de banden vroeg dan de auto's om hem heen, waardoor hij het tempo niet kon vasthouden.

"We waren simpelweg te langzaam", concludeerde Verstappen na afloop. "Onze banden gingen veel sneller achteruit dan die van de concurrentie. Vooral in de snelle bochten verloren we ontzettend veel tijd en ik kon hun tempo gewoon niet volgen."

'Dan kom je alleen maar verder in de problemen'

Om aansluiting te houden bij de kopgroep moest Verstappen steeds meer risico nemen. Dat werkte volgens hem juist averechts, omdat zijn banden daardoor nog sneller versleten.

"Je gaat automatisch meer glijden om toch bij te blijven, maar daardoor slijten de banden alleen maar harder. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht en wordt het steeds moeilijker om competitief te blijven. Dat was vandaag eigenlijk het verhaal van onze race", besloot Verstappen.