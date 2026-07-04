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Verstappen baalt na zesde plaats in sprintrace: "We zijn gewoon te langzaam"

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Verstappen baalt na zesde plaats in sprintrace: "We zijn gewoon te langzaam"

Max Verstappen heeft genoegen moeten nemen met de zesde plaats in de sprintrace op Silverstone. De regerend wereldkampioen kon het tempo van de coureurs voor hem geen moment volgen en zag de concurrentie gedurende de race steeds verder uitlopen. Na afloop was de Red Bull Racing-coureur dan ook opvallend kritisch op de prestaties van zijn RB22.

Verstappen kende een belabberde sprintrace op het circuit van Silverstone. De Nederlander beleefde, zoals al vaker dit seizoen, een slechte start en moest zich terug knokken om enig uitzicht op P3 te houden. Echter verliep het anders voor de viervoudig wereldkampioen die uiteindelijk werd ingehaald door George Russell en Charles Leclerc en niet verder kwam dan een zesde plaats. 

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Verstappen ziet groot probleem bij Red Bull

Volgens Verstappen lag het probleem vooral in de bandenslijtage. De Nederlander merkte al snel dat zijn Red Bull meer van de banden vroeg dan de auto's om hem heen, waardoor hij het tempo niet kon vasthouden.

"We waren simpelweg te langzaam", concludeerde Verstappen na afloop. "Onze banden gingen veel sneller achteruit dan die van de concurrentie. Vooral in de snelle bochten verloren we ontzettend veel tijd en ik kon hun tempo gewoon niet volgen."

'Dan kom je alleen maar verder in de problemen'

Om aansluiting te houden bij de kopgroep moest Verstappen steeds meer risico nemen. Dat werkte volgens hem juist averechts, omdat zijn banden daardoor nog sneller versleten.

"Je gaat automatisch meer glijden om toch bij te blijven, maar daardoor slijten de banden alleen maar harder. Dan kom je in een negatieve spiraal terecht en wordt het steeds moeilijker om competitief te blijven. Dat was vandaag eigenlijk het verhaal van onze race", besloot Verstappen.

meister

Posts: 4.312

Hij heeft dit jaar niets te zoeken in de Formule 1.

  • 1
  • 4 jul 2026 - 15:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (7)

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  • meister

    Posts: 4.312

    Hij heeft dit jaar niets te zoeken in de Formule 1.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 15:23
  • HarryLam

    Posts: 5.568

    Dat krijg je als je met gebruikte banden van start gaat he....

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:25
    • MustFeed

      Posts: 10.549

      Dat is zeker niet per definitie waar. Banden die een heat cycle hebben gehad kunnen vaak juist langer mee in de race. Ik denk dat ze bij Red Bull echt niet per ongeluk een verkeerd setje banden erop hebben gezet.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:44
  • Stillewerise

    Posts: 111

    Vorige race kon winnen toch nu opeens langzaam in een week🤣

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 15:39
    • Sander

      Posts: 1.835

      Pannekoekenreactie.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:51
  • monzaron

    Posts: 1.067

    Wie na Oostenrijk had gedacht dat Verstappen of Red Bull terug zou zijn: Ik in ieder geval niet, die race zag je al dat Mercedes duidelijk sneller was. Nu in Engeland gaat Red Bull met de electrische billen bloot. Alhoewel Verstappen op gebruikte gele banden reed was de racesnelheid na een paar ronden over. Het schijnt toch dat hoe langer de Mercedessen reden, des te sneller ze werden. Toch een voordeel in het blok of electric ? ;)

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.477

    RUK, Waché, RUK

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 17:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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