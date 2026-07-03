Lewis Hamilton heeft de sprintpole gepakt op het circuit van Silverstone. In de sprint kwalificatie was hij sneller dan Andrea Kimi Antonelli, die morgen naast hem op de eerste startrij staat. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Max Verstappen.

SQ1

Voor de overvolle tribunes ging de sprint kwalificatie op rustige wijze van start. Pas na een kleine minuut kwamen de in Amerikaanse kleuren gestoken Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas als eerste de baan op. Al snel kregen ze gezelschap van veel andere coureurs, en na drie minuten liet ook Max Verstappen zijn gezicht zien.

Verstappen kende vanmiddag een zware vrije training, maar nu kwam hij beter voor de dag. Zijn Red Bull leek wat beter te lopen, en ook zijn teamgenoot Isack Hadjar meldde zich in de strijd om de snelste tijden. Niet alleen de Red Bulls konden de altijd sterke Mercedessen uitdagen, ook de Ferrari's en de dit weekend witte McLarens konden de strijd aangaan.

Achterin het veld was het gevecht veel minder spannend dan men had gehoopt. Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz reden zichzelf veilig, maar thuisrijder Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pérez, Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll vielen wel af.

SQ2

Thuisheld Lando Norris had het niet makkelijk in de sprint kwalificatie. Aan het einde van SQ1, waar hij geen geweldige tijd had, vloog er een stukje bodywork van zijn auto. McLaren kon dit niet vervangen, en dat betekende dat Norris met een handicap rondreed. De regerend wereldkampioen werd hartstochtelijk toegejuicht door de fans op zijn eigen tribune, maar ze zagen dat hij het wéér lastig had.

McLaren, dat het papaja dit weekend heeft ingeruild voor het wit-groen van hun eerste F1-livery, voelde zich niet zeker. Waar Oscar Piastri aardig mee kon komen, had Norris het zwaarder. Hij noteerde de tiende tijd, maar ging met de hakken over de sloot door.

Het team van Mercedes kreeg het ook in deze sessie niet voor elkaar om de snelste tijd te noteren. Sterker nog, ook George Russell moest even vrezen voor zijn plekje. Voor de toppers liep alles goed af, maar Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz en Alexander Albon vielen af.

SQ3

Bij Norris hielden de problemen niet op, want toen Norris na SQ3 naar binnenkwam, haalden de monteurs direct de voorvleugel van de auto en begonnen ze aan de voorrem te sleutelen. De coureurs wachtten lang voordat ze de baan opgingen, en iedereen vroeg zich af hoe de zachte banden het zouden doen.

Na een lange periode van wachten werd het bal afgetrapt door Oscar Piastri in zijn McLaren, waarna iedereen uit de pitbox kwam spoeden. Iedereen had maar één kans, en dat betekende dat elke fout hard zou worden afgestraft.

Niemand leek echt een fout te maken, want het publiek werd getrakteerd op een heerlijke strijd tussen de grote namen. WK-leider Antonelli leek er vandoor te gaan met de sprintpole, maar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton maakte de fans gek met een pijlsnelle tijd. Hij pakte de sprintpole, terwijl Verstappen verraste met een sterke derde tijd.