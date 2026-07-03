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Uitslag Sprint Kwalificatie Groot-Brittannië: Hamilton zorgt voor volksfeest met pole, Verstappen verrast met derde tijd

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<b> Uitslag Sprint Kwalificatie Groot-Brittannië: </b> Hamilton zorgt voor volksfeest met pole, Verstappen verrast met derde tijd

Lewis Hamilton heeft de sprintpole gepakt op het circuit van Silverstone. In de sprint kwalificatie was hij sneller dan Andrea Kimi Antonelli, die morgen naast hem op de eerste startrij staat. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Max Verstappen.

SQ1

Voor de overvolle tribunes ging de sprint kwalificatie op rustige wijze van start. Pas na een kleine minuut kwamen de in Amerikaanse kleuren gestoken Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas als eerste de baan op. Al snel kregen ze gezelschap van veel andere coureurs, en na drie minuten liet ook Max Verstappen zijn gezicht zien.

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Verstappen kende vanmiddag een zware vrije training, maar nu kwam hij beter voor de dag. Zijn Red Bull leek wat beter te lopen, en ook zijn teamgenoot Isack Hadjar meldde zich in de strijd om de snelste tijden. Niet alleen de Red Bulls konden de altijd sterke Mercedessen uitdagen, ook de Ferrari's en de dit weekend witte McLarens konden de strijd aangaan.

Achterin het veld was het gevecht veel minder spannend dan men had gehoopt. Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz reden zichzelf veilig, maar thuisrijder Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pérez, Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll vielen wel af.

SQ2

Thuisheld Lando Norris had het niet makkelijk in de sprint kwalificatie. Aan het einde van SQ1, waar hij geen geweldige tijd had, vloog er een stukje bodywork van zijn auto. McLaren kon dit niet vervangen, en dat betekende dat Norris met een handicap rondreed. De regerend wereldkampioen werd hartstochtelijk toegejuicht door de fans op zijn eigen tribune, maar ze zagen dat hij het wéér lastig had.

McLaren, dat het papaja dit weekend heeft ingeruild voor het wit-groen van hun eerste F1-livery, voelde zich niet zeker. Waar Oscar Piastri aardig mee kon komen, had Norris het zwaarder. Hij noteerde de tiende tijd, maar ging met de hakken over de sloot door.

Het team van Mercedes kreeg het ook in deze sessie niet voor elkaar om de snelste tijd te noteren. Sterker nog, ook George Russell moest even vrezen voor zijn plekje. Voor de toppers liep alles goed af, maar Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz en Alexander Albon vielen af.

SQ3

Bij Norris hielden de problemen niet op, want toen Norris na SQ3 naar binnenkwam, haalden de monteurs direct de voorvleugel van de auto en begonnen ze aan de voorrem te sleutelen. De coureurs wachtten lang voordat ze de baan opgingen, en iedereen vroeg zich af hoe de zachte banden het zouden doen.

Na een lange periode van wachten werd het bal afgetrapt door Oscar Piastri in zijn McLaren, waarna iedereen uit de pitbox kwam spoeden. Iedereen had maar één kans, en dat betekende dat elke fout hard zou worden afgestraft.

Niemand leek echt een fout te maken, want het publiek werd getrakteerd op een heerlijke strijd tussen de grote namen. WK-leider Antonelli leek er vandoor te gaan met de sprintpole, maar zevenvoudig wereldkampioen Hamilton maakte de fans gek met een pijlsnelle tijd. Hij pakte de sprintpole, terwijl Verstappen verraste met een sterke derde tijd.

F1Grand Prix Groot Brittannië - Sprint shootout

GB Silverstone - 03 juli 2026

SennaS

Posts: 12.314

Ben je nou goat en snelste coureur of niet, hoppa Lewis.
En daar heeft hij niet de snelste PU voor nodig ;-) en verslaat top qualifier Leclerc ruim.
Ok het zal niet structureel zijn maar hij kan het nog steeds in de herfst van zijn loopbaan.
Kimi ook super gereden.

  • 16
  • 3 jul 2026 - 18:22
Foto's Grand Prix van Groot-Brittannië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (38)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.484

    Grande Lewiiiiiiis! Niet verwacht, lekker dit hoor. Charles outqualifyen op bijna 0.4, is best insane. Kop op Charlie, you got this.

    • + 14
    • 3 jul 2026 - 18:17
    • RonHymer

      Posts: 222

      Wow gefeliciteerd! Hamilton is op dreef.

      • + 7
      • 3 jul 2026 - 18:26
    • mr.Monza

      Posts: 10.144

      Zeer verrassend na Spielberg.
      Kennelijk werken de verschillende onderdelen van de pu nu beter samen, maar die derde sector van Hamilton is wel iets van next level.

      • + 11
      • 3 jul 2026 - 18:29
    • snailer

      Posts: 33.725

      Onverwacht hoor! Maar gefeliciteerd!

      Longruns in de vt waren de McLarens het sterkst, aflopende tijden, RBR het zwakst licht oplopende tijden.
      Mercedes en Ferrari waren redelijk gelijkwaardig.

      Wat de race snelheid gaat worden vind ik moeilijk, want ik weet nooit wat ze gebruiken qua brandstof en motorstand.

      Maar overall is er niet veel verschil tussen de 4 teams. Tegenwoordig is het marginaal.

      Maar wat is er toch met Leclerc? Kan er niet bij.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 18:29
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      @Snailer

      Ik denk dat Leclerc nu (mede) heeft wat Hamilton met GE wagens had (sort off). Elke coureur heeft simpelweg voorkeuren, dat is normaal. De rotatie werkt nu niet meer zoals het werkte etc. Als je dan ook nog eens verslagen wordt komt daar psychologie bovenop en ziet het er nog "slechter" uit.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 18:33
    • mr.Monza

      Posts: 10.144

      @Snailer,
      Een beetje de auto, hij vind niet helemaal het vertrouwen, maar vooral mentaal.
      Lewis gaat steevast als laatste van het circuit, na urenlange data-analyses met zijn engineers, hetzelfde op de fabriek in Maranello, nachtsessies, elk detail word geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd.
      Hamilton zelf stapt niet meer in de simulator, maar geeft Ferrari wel dingen aan die hij graag door Giovinazzi getest wil zien.

      Hard werken is geen garantie voor succes, maar Lewis stopt zeker de uren erin, de resultaten beginnen mondjesmaat te komen en het team reageert goed op de nieuwe en verfrissende input en energie van Lewis.
      Leclerc voelt het team onder zijn kont vandaan glijden, Charles is not a happy camper.

      • + 11
      • 3 jul 2026 - 18:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      @Monza

      Zeker, die S3 is idd mega. Maar inderdaad, deze prestatie kan niet zonder dat de PU (eindelijk?) goed is gefinetuned. Of, Spielberg was een one-off mede dankzij hitte, hoogte en banden deg etc.

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 18:41
    • Mrduplex

      Posts: 1.791

      Je verwacht het niet ,een auto die goed gaat in Barcelona het dan ook goed doet op andere circuits.
      Gefeliciteerd Lewis

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 18:42
    • Robin

      Posts: 3.316

      Heb Kimi z’n onboard niet gezien maar het leek alsof Lewis in de voorlaatste bocht nog een foutje maakte.

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 18:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      @Robin

      Klopt, S3 had nog beter gekund, dus er zit simpelweg nog meer in het vat.

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 18:43
    • hupholland

      Posts: 10.039

      Leclerc was de eerste 5 wedstrijden ook gewoon de betere van de 2. Daarna is er iets gebeurd waardoor de verhoudingen zijn veranderd. Leclerc komt wel weer terug, ze rijden nog wel een tijdje samen.
      Wat betreft de raceruns, in een sprintweekend weet je natuurlijk nooit precies wie wat simuleert. Misschien was McLaren wat lichter en meer gefocust op de sprint. Sowieso moeten mensen niet altijd zoveel ophangen aan een vrijdag, of soms zelfs een zaterdag. De punten worden in de races verdeeld.
      Overigens is 0,327 niet bijna 4 tiende.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 18:46
    • mr.Monza

      Posts: 10.144

      @HupH,
      Uiteraard komt Leclerc wel weer bovendrijven, hij worstelt vooral met zichzelf nu.
      Charles zou even bij Toto langs moeten gaan, "just drive the car

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 18:51
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      @Hup

      Als we dan toch gaan muggenziften, want je hebt gelijk, dat is niet bijna 0.4.

      Charles was enkel in Australie, Japan en Miami de betere van de 2. Dat zijn geen 5 weekenden, maar 3. Verder, hij komt er inderdaad wel weer bovenop.

      • + 8
      • 3 jul 2026 - 18:56
    • Mrduplex

      Posts: 1.791

      Sinds de eerste Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya in 1991 is de winnaar opvallend vaak later datzelfde jaar ook wereldkampioen geworden.

      * 1991 t/m 2024: 34 races
      * 22 keer werd de winnaar van Barcelona ook wereldkampioen.
      * Dat is ongeveer 65% van de keren.

      Dat komt doordat Barcelona jarenlang werd gezien als een circuit waarop de sterkste auto over een volledig raceweekend vaak boven kwam drijven. Het bevat een mix van snelle en langzame bochten, waardoor teams met de beste totale auto daar meestal uitblonken.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 18:57
    • mr.Monza

      Posts: 10.144

      Hamilton en Leclerc hoogste topsnelheid ook, 323 en 321 kp/h.
      Volgens mij snappen ze er zelf ook niks van.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 18:59
    • hupholland

      Posts: 10.039

      ja, misschien. Geen idee wat daar precies misgaat momenteel. Silverstone ligt m ook niet altijd evengoed, in 2022 pakte Sainz bv ook de pole en de overwinning terwijl Leclerc in de eerste races toch ook duidelijk de bovenliggende partij was. Hij kan het soms ook ff helemaal kwijt zijn. Maar dan staat hij er soms ook zo ineens weer. Merkwaardige coureur wat dat betreft Natuurlijk is niemand een robot. Sinds die stomme fout in de laatste ronde in Miami is hij het vertrouwen toch wel kwijt geraakt en daarna ook van zn teamgenoot een paar gevoelige tikjes gekregen. Canada, Spanje, Silvestone zijn natuurlijk ook wel circuits waar je gewoon van Lewis kunt verliezen, alleen de manier waarop is gewoon niet goed.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 19:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      Interessant die topspeeds. Het lijkt ook (in data) alsof Merc bij Kimi een agressieve deployment gebruikte, maar dat werkte ook niet want kwam daardoor op het eind weer tekort. George was conservatief daarin.

      Zou Merc nu al achterhaald zijn? Want het is niet eerder gebeurd dat met agressieve mapping ze de deployment niet op orde hebben. Boeiend.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 19:11
    • hupholland

      Posts: 10.039

      @Schumacher: ik bedoel ook niet dat hij elk weekend en elke sessie de betere was. Maar hij stond er toen wel wat beter voor en was in een aantal van die weekenden ook wel weer duidelijk de snellere van de 2. Ik wil alleen maar zeggen dat het dan niet zo zeer aan de auto zal liggen. Wel zijn ze sindsdien met de remmen gaan goochelen, dat zou een logischer verklaring zijn misschien. Uiteindelijk zal Leclerc daar ook vast wel mee uit de voeten kunnen, maar teamintern zal dat voor hem wel als een nederlaag aanvoelen. Ze hebben wat dat betreft duidelijk partij gekozen voor Hamilton. Of dat de juiste keus is geweest voor Ferrari gaan we zien.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 19:12
    • Robin

      Posts: 3.316

      @hup, ik heb begrepen dat alleen de schijven zijn veranderd naar CI en de rest gewoon Brembo is gebleven.
      Dan zou je zeggen, als CI niet bevalt ga je gewoon weer terug toch?
      Hij kreeg ook de keus om langer te wachten met implementatie, het is niet zo dat hij moest.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 19:31
    • RonHymer

      Posts: 222

      ''Zou Merc nu al achterhaald zijn? Want het is niet eerder gebeurd dat met agressieve mapping ze de deployment niet op orde hebben. Boeiend.''

      Wellicht door de nieuwe meet methode van de compressie verhoudingen.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 19:59
  • F1 bekijker

    Posts: 414

    Bam get in there Lewis...

    • + 10
    • 3 jul 2026 - 18:19
  • SennaS

    Posts: 12.314

    Ben je nou goat en snelste coureur of niet, hoppa Lewis.
    En daar heeft hij niet de snelste PU voor nodig ;-) en verslaat top qualifier Leclerc ruim.
    Ok het zal niet structureel zijn maar hij kan het nog steeds in de herfst van zijn loopbaan.
    Kimi ook super gereden.

    • + 16
    • 3 jul 2026 - 18:22
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.405

      Alleen kimi super gereden? Max met de 4e auto ook netjes op p3. Maar nee je haat is groter. Je wordt er blind daardoor. Achja zielig persoon.

      • + 10
      • 3 jul 2026 - 18:24
    • snailer

      Posts: 33.725

      "Ben je nou goat en snelste coureur of niet, hoppa Lewis."
      Waarom haal je telkens Verstappen er bij?

      Die zit in een motor met de zwakste hybride component van de top teams.

      • + 9
      • 3 jul 2026 - 18:31
    • Stillewerise

      Posts: 102

      @nuckvries 4 ze auto ahahahahhah fanboy gedrag met je 4 auto

      • + 12
      • 3 jul 2026 - 18:32
    • Robin

      Posts: 3.316

      Goh Nick wat laat je je kennen zeg….
      Omdat hij Max geen compliment geeft?
      Geef dan ook meteen toe dat jij dezelfde haat richting Hamilton voelt.

      • + 14
      • 3 jul 2026 - 18:41
    • SennaS

      Posts: 12.314

      Nyck,
      Moet ik altijd Max verafgoden ondanks anderen het beter hebben gedaan? Dat laat ik wel aan jou over en daar is iedereen vrij in toch.
      4e auto? De vorige race hadden ze de snelste auto volgens de data. Zonder die verprutste quali had Max kunnen winnen.
      Als je ziet dat nobody Hadjar slecht rond een paar tienden van Max af zit dan is die auto gewoon top.

      Snailer, je doet je best om die PU te downgraden maar op basis van rijgedrag en acceleratie etc is de rbpt pu de sterkste motor en dus oo feiten gebaseerd. Ik snap niet dat rbpt steeds aan het downgraden bent, terwijl je trots zou moeten zijn.
      Of doe je dat om Max beter te laten uitzien? (Heeft Max niet nodig)

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 20:29
    • SennaS

      Posts: 12.314

      Snailer,

      “Ben je nou goat en snelste coureur of niet, hoppa Lewis."
      “Waarom haal je telkens Verstappen er bij?”

      Waar zie je Verstappen staan? Er staat Lewis en hij is de goat en snelste coureur vandaag.
      Wat snap je niet?

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 20:39
    • WickieDeViking

      Posts: 1.237

      De clown snapt niet het verschil tussen een complete PU en de verbrandingsmotor als los element van de PU 😂😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 21:10
    • Politik

      Posts: 9.992

      Hierboven een juweel van een draadje.
      Inhoudelijk, goede argumenten en met respect naar elkaar.

      Schollen we door naar het tweede draadje en er mengen zich twee leden van de horde (Nickvrieskast & clown fetisjist Wickie de vicking) en het niveau dwaalt weer meteen af naar schelden en beledigen 🙈

      En dan nog volhouden dat het niet aan de.horde ligt.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.605

    Nondeju!
    Vriend zit tè ver van Kimi vandaan.
    Lewis verrast iedereen.
    Max mooi tweede.

    • + 4
    • 3 jul 2026 - 18:23
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.470

    ‘Get in there Lewis, you da man, you da man’. Met z’n prachtige old skool Senna helm. Het is maar een sprintpole maar deze is wel lekker voor t vertrouwen.

    • + 9
    • 3 jul 2026 - 18:25
  • Joeppp

    Posts: 8.690

    Mooie uitslag en goede kwali maar als kijker kan je beter gewoon maar tv kijken en niet naar sectoren kijken. Als je een beetje teveel gas geeft in sector 1 of 2 verlies je het volledig in sector drie, dan zit je op het puntje van je stoel omdat iemand een wereldtijd zou gaan rijden, verliest ie 4 tiende in de laatste sector. Door de goede regie wordt je gewoon genept, het is een soort balletje balletje geworden en een optische illusie maar met racen heeft het niks te maken.

    • + 6
    • 3 jul 2026 - 18:27
  • hupholland

    Posts: 10.039

    En ik maar denken dat de Britten alleen voor Ferrari juichen als die een klapband krijgt (zoals in 2017 of 18). Hopelijk kan Max zich morgen iets meer in de strijd mengen, P3 is op zich leuk, maar het verschil net iets te groot. En het moest ook wel van ver komen. De kop is er af, Silverstone is voor mij persoonlijk echt altijd het minste weekend van het jaar, de sport wordt al zo gedomineerd door Britten, de zelfbevlekking in Silverstone trek ik nooit helemaal goed. Maar t is op zich wel een mooi circuit waar goed geracet kan worden. En het hele weekend wordt uitgezonden op het toch iets neutralere Channel 4, met een VPN kun je het denk ik ook prima online volgen daar.

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 18:41
  • Kubica

    Posts: 5.760

    Het gejuich was enorm . Toch wel geweldig ook al ben ik geen Hamilton fan

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 22:04

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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