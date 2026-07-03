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FIA opent onderzoek naar twee coureurs

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FIA opent onderzoek naar twee coureurs

De uitslag van de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone ligt nog niet officieel vast. De FIA-stewards hebben na afloop van de sessie twee onderzoeken geopend. Coureurs Alexander Albon en Arvid Lindblad moeten zich melden voor het feit dat ze mogelijk onnodig langzaam hebben gereden.

De sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone draaide vandaag uit op een feestje voor de aanwezige Britse fans. Lewis Hamilton liet zijn landgenoten juichen door de sprintpole te pakken, terwijl ook zijn mede Britten goed voor de dag kwamen. De rookie Lindblad stootte in zijn Racing Bull ook door naar het derde kwalificatiegedeelte, en daar kwam hij tot de tiende tijd. Die tijd kan hij nu mogelijk verliezen.

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Wat is er aan de hand?

De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar het feit dat hij mogelijk onnodig te langzaam heeft gereden tijdens de sessie. Dit is tegen de regels, omdat het voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Of hij dit echt heeft gedaan, moet nog blijken. Meestal blijkt uit een onderzoek dat een coureur langzamer gaat rijden om ruimte te maken voor een snellere auto, of vanwege een andere reden.

Lindblad is niet de enige coureur die tekst en uitleg moet geven bij de stewards. Ook Williams-coureur Alexander Albon mocht zich melden, omdat hij volgens de stewards zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan hetzelfde vergrijp. Bij de Thaise-Brit kan het hetzelfde verhaal zijn, al zal een mogelijke gridstraf hem weinig doen. Albon kwam niet verder dan de zestiende tijd, en was langzamer dan zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Waarom ligt de uitslag niet vast?

De top van de sprint kwalificatie hoeft zich dan ook nergens zorgen over te maken. Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen hebben keurig binnen de lijntjes gekleurd, en ze hoeven zich geen zorgen te maken over een straf. Aangezien er nog onderzoeken lopen naar Lindblad en Albon, ligt de uitslag van de sprint kwalificatie nog niet definitief vast.

F1 Nieuws Alexander Albon Arvid Lindblad Williams Racing Bulls GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

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  • Gummy

    Posts: 362

    Hamilton raakte wel een Mercedes aan na de kwalificatie. Dus dat wordt alleen een boete van 50K.

    Of wacht. Hij heeft een Brits paspoort ;)

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 19:48

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 318
  • Podiums 2
  • Grand Prix 137
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (30)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
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Williams
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