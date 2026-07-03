De uitslag van de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone ligt nog niet officieel vast. De FIA-stewards hebben na afloop van de sessie twee onderzoeken geopend. Coureurs Alexander Albon en Arvid Lindblad moeten zich melden voor het feit dat ze mogelijk onnodig langzaam hebben gereden.

De sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone draaide vandaag uit op een feestje voor de aanwezige Britse fans. Lewis Hamilton liet zijn landgenoten juichen door de sprintpole te pakken, terwijl ook zijn mede Britten goed voor de dag kwamen. De rookie Lindblad stootte in zijn Racing Bull ook door naar het derde kwalificatiegedeelte, en daar kwam hij tot de tiende tijd. Die tijd kan hij nu mogelijk verliezen.

Wat is er aan de hand?

De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar het feit dat hij mogelijk onnodig te langzaam heeft gereden tijdens de sessie. Dit is tegen de regels, omdat het voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Of hij dit echt heeft gedaan, moet nog blijken. Meestal blijkt uit een onderzoek dat een coureur langzamer gaat rijden om ruimte te maken voor een snellere auto, of vanwege een andere reden.

Lindblad is niet de enige coureur die tekst en uitleg moet geven bij de stewards. Ook Williams-coureur Alexander Albon mocht zich melden, omdat hij volgens de stewards zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan hetzelfde vergrijp. Bij de Thaise-Brit kan het hetzelfde verhaal zijn, al zal een mogelijke gridstraf hem weinig doen. Albon kwam niet verder dan de zestiende tijd, en was langzamer dan zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Waarom ligt de uitslag niet vast?

De top van de sprint kwalificatie hoeft zich dan ook nergens zorgen over te maken. Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen hebben keurig binnen de lijntjes gekleurd, en ze hoeven zich geen zorgen te maken over een straf. Aangezien er nog onderzoeken lopen naar Lindblad en Albon, ligt de uitslag van de sprint kwalificatie nog niet definitief vast.