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'Team Verstappen wilde management Red Bull opblazen'

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'Team Verstappen wilde management Red Bull opblazen'

Martin Brundle heeft in Silverstone stof doen opwaaien met een opvallende uitspraak over Max Verstappen. De Britse analist wees naar de vermeende gesprekken tussen Verstappens entourage en het team van McLaren. Hij stelde dat ze eerder het management van Red Bull wilden 'opblazen'.

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar het team van McLaren. Zijn management zou hebben gesproken met de top van de regerend constructeurskampioen, maar bij McLaren deden ze in de afgelopen dagen hun best de geruchten te negeren. Verstappen weigerde op zijn beurt om iets te zeggen over de verhalen, en hij wil zich vooral focussen op de situatie bij Red Bull.

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'Verstappen is de beste'

In Silverstone werd de situatie uitvoerig besproken door Sky Sports. Oud-coureur en co-commentator Martin Brundle gaf zijn kijk op de zaak: "Er is een top vier van teams: Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Het is je taak als manager en als coureur om om je heen te kijken, en dat is net zo goed je taak als teambaas. Max is naar mijn mening de beste coureur; op dit moment is hij nog altijd snel, het meest constant en hij maakt de minste fouten. Maar wat als hij weg wil bij Red Bull?"

Wat wilde team Verstappen?

Brundle doet daar een opvallende claim: "Mijn hemel, het team Verstappen wilde het management destijds toch opblazen? Dat hebben ze heel grondig aangepakt. Het begon met Christian Horner, en daarna gingen ze in één lijn door met Adrian Newey, Helmut Marko, Jonathan Wheatley, enzovoort. En inmiddels weten we ook dat Paul Monaghan gaat vertrekken. Ik denk dus dat team Verstappen iets te goed zijn best heeft gedaan om bij Red Bull wat mensen uit de weg te ruimen."

'Ron Dennis was daar een meester in'

Dat Verstappen met McLaren zou praten, is volgens Brundle in ieder geval niet vreemd: "Het is een klein wereldje. We staan om het weekend, en soms elk weekend, op dezelfde vierhonderd meter aan beton en asfalt. Het is hun werk om uit te zoeken wie er beschikbaar is, en vooral wanneer."

"Ron Dennis was vroeger een genie op dat vlak. Die hield soms wel twaalf van ons tegelijkertijd aan de lijn. We dachten allemaal dat we een kans maakten op dat stoeltje bij McLaren, maar het enige wat hij deed was als een soort stofzuiger alle kennis opzuigen die hij via de coureurs van de andere teams kon verzamelen. Dat hoort er nu eenmaal bij in dit kleine wereldje."

Pietje Bell

Posts: 35.579

[i]"Ik denk dus dat team Verstappen iets te goed zijn best heeft gedaan om bij Red Bull
wat mensen uit de weg te ruimen."[/i]


Is die man aan de drugs?

  • 7
  • 3 jul 2026 - 15:40
F1 Nieuws Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (10)

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  • F1 bekijker

    Posts: 411

    Stel terroristen.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 15:31
  • Pietje Bell

    Posts: 35.579

    "Ik denk dus dat team Verstappen iets te goed zijn best heeft gedaan om bij Red Bull
    wat mensen uit de weg te ruimen."


    Is die man aan de drugs?

    • + 7
    • 3 jul 2026 - 15:40
    • Sander

      Posts: 1.831

      Ik denk dat Chat GPT of Google Translate een beetje enthousiast is geweest.

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 15:50
    • Patrace

      Posts: 6.816

      De manager van Verstappen, alias "The cleaner"... ;-)

      Maar een vreemde uitspraak van Brundle. Alsof het management van Verstappen verantwoordelijk is voor het vertrek van al die mensen. Dat lijkt me toch echt niet het geval.
      Dat ze een dikke vinger in de pap hebben gehad bij het vertrek van Horner geloof ik wel. Maar wat is hun belang om Newey of Marko eruit te willen werken?!

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 16:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.037

      Alleen al uit het feit dat Helmut Marko in het rijtje genoemd wordt dat weggewerkt moest worden, kun je opmaken dat het complete bullsh*t is...

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 16:30
  • jd2000

    Posts: 7.798

    Wat een broodje aap verhaal. Wordt tijd dat Brundle een ontwenningskuur gaat doen. Komt er tenminste weer wat zuurstof in die hersenen.

    • + 6
    • 3 jul 2026 - 15:55
  • SennaS

    Posts: 12.311

    Wow, dan weet de rest wat ze eventueel in huis halen. Wellicht daarom zijn teammanagers nog niet zo happig om kamp Verstappen binnen te halen, wie zal het zeggen

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 16:25
  • hupholland

    Posts: 10.034

    altijd leuk als iemand een beetje hardop gaat nadenken. Maar k vraag me af of Brundle zelf wel precies begrijpt wat ie nu allemaal zegt. Eerlijk gezegd denk ik dat Verstappen zelf een breuk wou forceren met Red Bull halverwege vorig jaar, maar dat zij misschien wel enigszins onverwachts zijn kant kozen en Horner de laan uitstuurden. HIj zat natuurlijk ook niet voor niks bij Toto op de boot.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 16:36
    • snailer

      Posts: 33.723

      Spot on.

      De poging begon rond Spanje. De hardst werkende F1 rijder rep na die race: Ze zoeken het maar uit en vertrok naar huis.
      Een week later begonnen de geruchten dat Verstappen met Mercedes in gesprek was. Dat duurde tot die zomer. Het management van RBR Oosenrijk wilde overduidelijk van Horner af. Maar dat zou hebben betekend dat Verstappen vrij naar Mercedes kon vertrekken. Vertrek Horner was een clausule. Dus dat kon niet. Mercedes had ruim 100M vrijgemaakt om het contract af te kopen, maar RBR wilde dat niet. Ging er niet in mee. Tot plotseling in 1 week de volgende gebeurtenissen plaatsvonden:
      - Franz Herman deed zijn test.
      - Verstappen vertelde dat hij bleef.
      - Horner werd aan de kant gezet.

      Na de zomervakantie kwamen Engelse sites met de nieuwe salaris overzichten.

      Verstappen had plots een nieuw basissalaris 70M ipv 55M
      Verstappen mocht ook plots endurance racen.

      Overduidelijk een nieuw contract. Voor de laatste is waarschijnlijk waarom Verstappen helemaal niet naar een ander team zal gaan. Die willen niet dat rijders meedoen aan endurance.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:58

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Ferrari
204
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115
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Canada
Gilles Villeneuve
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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