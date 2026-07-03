Martin Brundle heeft in Silverstone stof doen opwaaien met een opvallende uitspraak over Max Verstappen. De Britse analist wees naar de vermeende gesprekken tussen Verstappens entourage en het team van McLaren. Hij stelde dat ze eerder het management van Red Bull wilden 'opblazen'.

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar het team van McLaren. Zijn management zou hebben gesproken met de top van de regerend constructeurskampioen, maar bij McLaren deden ze in de afgelopen dagen hun best de geruchten te negeren. Verstappen weigerde op zijn beurt om iets te zeggen over de verhalen, en hij wil zich vooral focussen op de situatie bij Red Bull.

'Verstappen is de beste'

In Silverstone werd de situatie uitvoerig besproken door Sky Sports. Oud-coureur en co-commentator Martin Brundle gaf zijn kijk op de zaak: "Er is een top vier van teams: Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Het is je taak als manager en als coureur om om je heen te kijken, en dat is net zo goed je taak als teambaas. Max is naar mijn mening de beste coureur; op dit moment is hij nog altijd snel, het meest constant en hij maakt de minste fouten. Maar wat als hij weg wil bij Red Bull?"

Wat wilde team Verstappen?

Brundle doet daar een opvallende claim: "Mijn hemel, het team Verstappen wilde het management destijds toch opblazen? Dat hebben ze heel grondig aangepakt. Het begon met Christian Horner, en daarna gingen ze in één lijn door met Adrian Newey, Helmut Marko, Jonathan Wheatley, enzovoort. En inmiddels weten we ook dat Paul Monaghan gaat vertrekken. Ik denk dus dat team Verstappen iets te goed zijn best heeft gedaan om bij Red Bull wat mensen uit de weg te ruimen."

Dat Verstappen met McLaren zou praten, is volgens Brundle in ieder geval niet vreemd: "Het is een klein wereldje. We staan om het weekend, en soms elk weekend, op dezelfde vierhonderd meter aan beton en asfalt. Het is hun werk om uit te zoeken wie er beschikbaar is, en vooral wanneer."

"Ron Dennis was vroeger een genie op dat vlak. Die hield soms wel twaalf van ons tegelijkertijd aan de lijn. We dachten allemaal dat we een kans maakten op dat stoeltje bij McLaren, maar het enige wat hij deed was als een soort stofzuiger alle kennis opzuigen die hij via de coureurs van de andere teams kon verzamelen. Dat hoort er nu eenmaal bij in dit kleine wereldje."