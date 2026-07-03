Max Verstappen verraste vandaag met de derde tijd in de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone. De viervoudig wereldkampioen zag er snel uit, maar hij is zeker niet tevreden. Volgens Verstappen zijn ze nog niet waar ze willen zijn, en is er nog werk aan de winkel.

Het team van Red Bull Racing kende eerder op de middag een lastige eerste vrije training en het leek er niet op dat ze in aanmerking zouden komen voor de sprintpole. In de kwalificatie zag het er allemaal weer iets beter uit, en kwamen ze sterk voor de dag. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar zakte op het beslissende moment echter door het ijs, maar Verstappen deed het veel beter met de derde tijd.

Hoe is het gevoel?

Na afloop was Verstappen echter nog niet helemaal tevreden met zijn prestatie. De viervoudig wereldkampioen reageerde duidelijk in zijn review: "Het zit dicht bij elkaar van P3 tot P7, waar ik ook had kunnen eindigen. Maar we staan aan de goede kant. Toch zijn we nog niet helemaal waar we willen zijn. Dan gaat het over de bochten en over hoe we energie gebruiken, dat gaan we nog uitzoeken om te proberen tijd te verliezen."

Wat zijn de verwachtingen?

Toch zag Verstappen ook wel dat er een aantal zaken waren die beter gingen. Voor de rest van het weekend moet Red Bull echter nog stappen gaan zetten: "De auto voelde weer iets beter aan dan in de vrije training. Er is nog steeds wat werk te doen. Dat heeft ook te maken met de limitatie op het rechte stuk die komt door de lay-out van het circuit. We proberen de balans juist te krijgen. Tijdens de sprintrace verwacht ik dan ook vooral een gevecht met de mannen die achter mij staan."

De stand van zaken

Verstappen moest 0,327 seconden toegeven op de poletijd van Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Hij deelt morgen de tweede startrij met Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc. Verstappens eigen teamgenoot Isack Hadjar kwam niet verder dan de achtste tijd.