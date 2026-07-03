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Verstappen blijft kritisch: "Zijn niet waar we willen zijn"

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Verstappen blijft kritisch: "Zijn niet waar we willen zijn"

Max Verstappen verraste vandaag met de derde tijd in de sprint kwalificatie op het circuit van Silverstone. De viervoudig wereldkampioen zag er snel uit, maar hij is zeker niet tevreden. Volgens Verstappen zijn ze nog niet waar ze willen zijn, en is er nog werk aan de winkel.

Het team van Red Bull Racing kende eerder op de middag een lastige eerste vrije training en het leek er niet op dat ze in aanmerking zouden komen voor de sprintpole. In de kwalificatie zag het er allemaal weer iets beter uit, en kwamen ze sterk voor de dag. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar zakte op het beslissende moment echter door het ijs, maar Verstappen deed het veel beter met de derde tijd.

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Hoe is het gevoel?

Na afloop was Verstappen echter nog niet helemaal tevreden met zijn prestatie. De viervoudig wereldkampioen reageerde duidelijk in zijn review: "Het zit dicht bij elkaar van P3 tot P7, waar ik ook had kunnen eindigen. Maar we staan aan de goede kant. Toch zijn we nog niet helemaal waar we willen zijn. Dan gaat het over de bochten en over hoe we energie gebruiken, dat gaan we nog uitzoeken om te proberen tijd te verliezen."

Wat zijn de verwachtingen?

Toch zag Verstappen ook wel dat er een aantal zaken waren die beter gingen. Voor de rest van het weekend moet Red Bull echter nog stappen gaan zetten: "De auto voelde weer iets beter aan dan in de vrije training. Er is nog steeds wat werk te doen. Dat heeft ook te maken met de limitatie op het rechte stuk die komt door de lay-out van het circuit. We proberen de balans juist te krijgen. Tijdens de sprintrace verwacht ik dan ook vooral een gevecht met de mannen die achter mij staan."

De stand van zaken

Verstappen moest 0,327 seconden toegeven op de poletijd van Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Hij deelt morgen de tweede startrij met Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc. Verstappens eigen teamgenoot Isack Hadjar kwam niet verder dan de achtste tijd.

Rimmer

Posts: 13.351

Deur zit dicht bij Mercedes, Ferrari en McLaren. Gewoon lekker genieten van de doordachte keuzes die je hebt gemaakt. Niet druk maken om het feit dat RB niet meedoet voor de prijzen, dat blijft zo de komende jaren. Je kan in 2028 afsluiten als de man die potentieel de beste ooit was maar in de pr... [Lees verder]

  • 8
  • 3 jul 2026 - 19:13
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (16)

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  • Rimmer

    Posts: 13.351

    Deur zit dicht bij Mercedes, Ferrari en McLaren. Gewoon lekker genieten van de doordachte keuzes die je hebt gemaakt. Niet druk maken om het feit dat RB niet meedoet voor de prijzen, dat blijft zo de komende jaren. Je kan in 2028 afsluiten als de man die potentieel de beste ooit was maar in de praktijk een Vetteltje deed en nooit eruit haalde wat er in zat. Maar wel ontzettend aardig en loyaal was!

    • + 6
    • 3 jul 2026 - 19:13
    • racepace1

      Posts: 874

      Rimmer en zijn glazen bol....
      Nogmaals Als er een team is die een grote inhaalslag kan maken is dat RB wel
      Nimmer en nooit Max uitvlakken, die rijd niet voor spekkies

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 19:17
    • World Traveller

      Posts: 752

      Mclaren gaat op dit moment slechter dan de RB...buiten dat is Mclaren "slechts" een klantenteam.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 19:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Treurwilg @Rimmer heeft een glazenbol die nog te slecht ia voor de Action of de Wibra. Vorig seizoen toen Verstappen nog bijna wereldkampioen werd zat hij er ook compleet naast. Toch dapper dat hij zijn onkunde hier blijft dumpen...

      • + 8
      • 3 jul 2026 - 19:43
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.484

      Red Bull kan gemakkelijk terug keren naar de top. Het is ook vrij tegenstrijdig wat onze Rimmer hier vaak raaskalt. Immers had een jaar geleden Ferrari perse Max nodig want met de huidige coureurs wordt je geen WK. En dan nu, wordt je kennelijk geen WK doordat er incapabele mensen zitten binnen RB, terwijl Max daar nog gewoon aanwezig is.

      Ik ben de draad een beetje kwijt, maar wellicht is Rimmer dat zelf ook inmiddels.

      • + 3
      • 3 jul 2026 - 19:55
    • koppie toe

      Posts: 5.434

      Rimmer d

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:52
    • koppie toe

      Posts: 5.434

      Rimmer denkt waarschijnlijk ook dat Max de illusie had mee te doen om de podiums dit jaar?
      Hij wil gewoon dit project mee opbouwen, en daar hoort kritiek geven ook bij.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Zo i

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Zo is dat!

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:13
    • NicoS

      Posts: 20.923

      Als je ziet dat op deze baan die best lang is, de tijden zo dichtbij elkaar staan, dan doet RBR inmiddels gewoon mee.
      Ik snap deze onzinnige teksten dan ook niet.
      Nee, RBR domineert niet, maar inmiddels domineert er geen enkel team meer echt, dus waarom zou hij überhaupt weg moeten? Nergens voor nodig, ze gaan gewoon meedoen. Het zal per circuit gaan verschillen welk team de wat beter pace heeft. Deze baan draait om energie beheer, waar lever je wat in, en waar zet je iets extra energie in.
      Als de wind draait, kan het zomaar weer anders zijn.
      Dat is helaas de F1 zoals hij nu is, delen van het circuit opofferen om op sommige delen weer terug te winnen.
      Helaas kunnen ze niet een hele ronde op de limiet, maar bepaald het energiebeheer waar je kunt pushen, en waar je moet liften.
      Als ik hetzij zie komen de teams steeds een stapje dichterbij elkaar omdat ze de auto’s steeds beter leren kennen.
      Helaas is het niet zoals het hoort te zijn, en dat is een hele ronde op de limiet trappen, en risico’s nemen.
      Degene die het beste met de energie weet om te gaan, die heeft een voordeel.
      Ik weet zeker dat de auto veel harder kan, maar de krachtbron is de beperking helaas.

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:46
  • DJJeffHax

    Posts: 749

    Zei hij dat echt? ".... dat gaan we nog uitzoeken om te proberen tijd te verliezen."
    Ze willen dus achteruit ipv vooruit. LMAO

    • + 2
    • 3 jul 2026 - 19:15
    • mordor

      Posts: 2.174

      Ik moest er ook over nadenken, maar het ligt eraan hoe je het woordje verliezen interpreteerd

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:03
  • Mrduplex

    Posts: 1.791

    Ja Duh,hij is in Engeland, daar wil je ook niet zijn 🙈

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 19:30
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.405

      Of wel een overwinning pakken:)

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 20:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Max Verstappen in de voetsporen van Michiel de Ruyter...

      De Tocht naar Chatham in juni 1667 onder leiding van Michiel de Ruyter was de grootste Nederlandse overwinning in de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog. De Nederlandse vloot voer ongemerkt de Theems op, vernietigde Engelse schepen en de marinebasis in Medway, en nam het Engelse vlaggenschip, de Royal Charles, mee naar Nederland.

      Een zware ketting die de rivier de Medway afsloot werd doorbroken met een brander (een brandend schip). Vervolgens werden Engelse schepen in brand gestoken.

      Het Engelse vlaggenschip, de Royal Charles, werd door de Nederlanders buitgemaakt en in triomf naar Nederland gesleept. Dit was een enorme vernedering voor Engeland.

      Tevens vestigde Michiel de Ruyter een nieuw ronderecord op de Theems en dat record staat nog tot de dag van vandaag kaarsrecht overeind...

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.048

      Michiel de Ruyter clip Tocht naar Chatham
      (4,21 minuten)

      https://youtu.be/0X9AlDyh1xI

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 21:25

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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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