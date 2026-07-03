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Verstappen neemt het op voor Koeman: "Hij verdient veel meer respect"

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Verstappen neemt het op voor Koeman: "Hij verdient veel meer respect"

Max Verstappen heeft het opgenomen voor Ronald Koeman na de pijnlijke uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De Red Bull Racing-coureur, die de wedstrijd tegen Marokko midden in de nacht volgde, vindt dat de kritiek op de inmiddels vertrokken bondscoach veel te ver gaat.

Nederland strandde begin deze week al in de zestiende finales na een verloren strafschoppenserie tegen Marokko. Vooral de keuze van Koeman om af te stappen van het vertrouwde 4-3-3 en te beginnen met een systeem met vijf verdedigers kwam hem op flinke kritiek te staan. Een dag later besloot de voormalig bondscoach zijn functie neer te leggen.

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Verstappen neemt het op voor Koeman

Verstappen is een groot voetballiefhebber en maakte eerder al duidelijk dat hij het WK op de voet volgt. Ook voor het duel met Marokko zette de viervoudig wereldkampioen zijn wekker, waarna hij tijdens de mediadag in Silverstone werd gevraagd naar de vroege uitschakeling van Oranje.

De Nederlander begrijpt weinig van alle kritiek richting Koeman. "Achteraf heeft iedereen natuurlijk een mening. Zeker op internet is het tegenwoordig heel makkelijk om van alles te roepen, vaak ook nog anoniem. Dat maakt het wel erg eenvoudig om iemand af te branden", aldus de Nederlander geciteerd door de Telegraaf. 

'Koeman verdient respect'

Volgens Verstappen wordt daarbij te gemakkelijk voorbijgegaan aan de staat van dienst van de voormalig bondscoach. De Red Bull-coureur vindt dat Koeman juist meer waardering verdient voor wat hij als speler én trainer heeft betekend.

"We moeten vooral veel respect voor hem hebben. Hij was een fantastische voetballer en heeft als trainer ook laten zien wat hij kan. Bovendien had hij volgens mij een uitstekende band met de spelers. Dat kon je na de wedstrijd ook duidelijk terugzien aan hun reacties."

Vizier gaat op Silverstone 

Veel tijd om terug te blikken heeft Verstappen niet. Dit weekend vindt de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats op het circuit van Silverstone. Daar zal de viervoudig wereldkampioen de jacht inzetten op zijn derde podiumplek van dit Formule 1-seizoen. 

Nog altijd is niet duidelijk of Verstappen ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. De Nederlander werd wederom gevraagd over een vermeend gesprek tussen hem en McLaren, maar daar wilde hij wederom niets over kwijt. 

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.602

Één voordeel, die verrekte oranje vlaggetjes die de buren bij mij voor de deur gehangen hebben, omdat dat leuk zou zijn, zijn gelukkig weg gehaald.
Pauperzooi!!

  • 7
  • 3 jul 2026 - 13:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (14)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.602

    Één voordeel, die verrekte oranje vlaggetjes die de buren bij mij voor de deur gehangen hebben, omdat dat leuk zou zijn, zijn gelukkig weg gehaald.
    Pauperzooi!!

    • + 7
    • 3 jul 2026 - 13:12
    • arone

      Posts: 1.202

      Was jij die knakker met die heggenschaar?

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 14:53
    • jd2000

      Posts: 7.798

      Jeetje, woon jij in zo'n plebsbuurt?

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:03
  • schwantz34

    Posts: 42.287

    Alle respect voor de speler/trainer Ronald Koeman, maar door het elftal zo gigantisch on-Nederlands defensief aan te passen tegen Marokko maakte hij er wel een gigantisch kansloos potje van natuurlijk.

    • + 5
    • 3 jul 2026 - 13:54
    • hupholland

      Posts: 10.034

      Ja, gemiste kans, er zit veel meer in dit team dan Koeman er uit wist te halen. Hij was niet ( meer) de juiste man voor deze klus. Jammer ook dat de media Malen de nek heeft omgedraaid. Respect voor de speler Koeman zeker, als trainer heeft hij ook best mooie dingen gedaan, maar niet van het niveau van Gaal, Michels of Hiddink.En hoe kan het dat iemand als Nigel de Jong, zonder enige relevante ervaring op zo'n positie kan komen te zitten?

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 14:31
    • monzaron

      Posts: 1.063

      Na de wedstrijd tegen Japan, met wisselclown Koeman, heb ik geen wk wedstrijd van Oranje gezien. ‘T is wat ut is, en was vooraf al bekend met deze trainer. Respect voor de persoon Koeman, als trainer is het niet meer dan een angsthaas. ☺️

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:02
  • BoerTeun

    Posts: 1.571

    Zo is het, al dat achteraf gel*l van iedereen die het beter weet.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 14:02
    • schwantz34

      Posts: 42.287

      Nou idd al dat achteraf gel*l met dat voetbal gaat werkelijk helemaal nergens over, het lijkt Geepee Todee wel godnondeju....

      • + 1
      • 3 jul 2026 - 14:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.062

    GP & Schop-tegen-de-bal Today, benieuwd of we bij het wk korfbal ook updates van de visie van Max krijgen over de keuzes van de bondscoach

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 14:11
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.400

      Bij het wk korfbal doen er maar 2 landen mee. Nederland en België. Max zal dus altijd wereldkampioen worden.

      • + 2
      • 3 jul 2026 - 15:01
  • jd2000

    Posts: 7.798

    Natuurlijk verdient Koeman respect voor zijn carrière. Maar de gehele voorbereiding en wk was het een laffe hap. Kan me niet voorstellen dat een Max die voor de overwinning gaat dit angsthazen voetbal waardeert. Koeman speelt niet om te winnen, Koeman speelt om niet te verliezen.

    • + 0
    • 3 jul 2026 - 16:01
    • Larry Perkins

      Posts: 66.037

      Je zegt het precies goed @jd2000, waardering voor Koeman zijn carrière maar kritiek op zijn laffe spel tegen Marokko mag ook van Verstappen wel. Denk dat Max ook voornamelijk de anonieme haatberichten bedoelt op de social media. Verstappen zegt niet voor niets:
      "Zeker op internet is het tegenwoordig heel makkelijk om van alles te roepen, vaak ook nog anoniem. Dat maakt het wel erg eenvoudig om iemand af te branden."

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 16:41
  • Ferrari412T1

    Posts: 533

    Leuk en aardig. Koeman....heel veel respect als toen hij nog zelf speelde en een heel belangrijke speler bij het Nederlands elftal, maar een goeie speler maakt je nog geen goeie coach. Het selectie en wisselbeleid van Koeman was dramatisch.

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 16:18
  • SennaS

    Posts: 12.311

    Uiteraard verdient iemand als Koeman voor zijn loopbaan alle lof en respect, echter als bondscoach heeft hij gefaald met zijn angstige speelwijze en bedenkelijke wissels.
    Geen enkel insider begreep het en zelfs de Marokkaanse coach niet. Dan mas je toch wel een kritische noot plaatsen

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 16:29

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Shanghai International Circuit
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Japan
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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