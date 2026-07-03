Max Verstappen heeft het opgenomen voor Ronald Koeman na de pijnlijke uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De Red Bull Racing-coureur, die de wedstrijd tegen Marokko midden in de nacht volgde, vindt dat de kritiek op de inmiddels vertrokken bondscoach veel te ver gaat.

Nederland strandde begin deze week al in de zestiende finales na een verloren strafschoppenserie tegen Marokko. Vooral de keuze van Koeman om af te stappen van het vertrouwde 4-3-3 en te beginnen met een systeem met vijf verdedigers kwam hem op flinke kritiek te staan. Een dag later besloot de voormalig bondscoach zijn functie neer te leggen.

Verstappen neemt het op voor Koeman

Verstappen is een groot voetballiefhebber en maakte eerder al duidelijk dat hij het WK op de voet volgt. Ook voor het duel met Marokko zette de viervoudig wereldkampioen zijn wekker, waarna hij tijdens de mediadag in Silverstone werd gevraagd naar de vroege uitschakeling van Oranje.

De Nederlander begrijpt weinig van alle kritiek richting Koeman. "Achteraf heeft iedereen natuurlijk een mening. Zeker op internet is het tegenwoordig heel makkelijk om van alles te roepen, vaak ook nog anoniem. Dat maakt het wel erg eenvoudig om iemand af te branden", aldus de Nederlander geciteerd door de Telegraaf.

'Koeman verdient respect'

Volgens Verstappen wordt daarbij te gemakkelijk voorbijgegaan aan de staat van dienst van de voormalig bondscoach. De Red Bull-coureur vindt dat Koeman juist meer waardering verdient voor wat hij als speler én trainer heeft betekend.

"We moeten vooral veel respect voor hem hebben. Hij was een fantastische voetballer en heeft als trainer ook laten zien wat hij kan. Bovendien had hij volgens mij een uitstekende band met de spelers. Dat kon je na de wedstrijd ook duidelijk terugzien aan hun reacties."

Vizier gaat op Silverstone

Veel tijd om terug te blikken heeft Verstappen niet. Dit weekend vindt de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats op het circuit van Silverstone. Daar zal de viervoudig wereldkampioen de jacht inzetten op zijn derde podiumplek van dit Formule 1-seizoen.

Nog altijd is niet duidelijk of Verstappen ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. De Nederlander werd wederom gevraagd over een vermeend gesprek tussen hem en McLaren, maar daar wilde hij wederom niets over kwijt.