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Verstappen rekent af met LEGO-parade: "Hoop dat het snel voorbij is"

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Verstappen rekent af met LEGO-parade: "Hoop dat het snel voorbij is"

Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de veelbesproken LEGO-race die zondag voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt gehouden. De Nederlander behoort tot de groep coureurs die weinig enthousiasme kan opbrengen voor het nieuwe PR-evenement van de Formule 1. Ook Lewis Hamilton ziet de opvallende parade liever verdwijnen.

De LEGO-race, waarbij de coureurs in levensgrote LEGO-wagens een ronde over Silverstone afleggen, zorgt achter de schermen voor de nodige frustratie. Meerdere rijders zouden weinig voelen voor het initiatief, omdat zij volgens hen worden ingezet voor een promotie-evenement van een belangrijke sponsor, zonder daar zelf iets voor terug te krijgen.

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Verstappen wil zo snel mogelijk klaar zijn

Verstappen stak zijn mening donderdag in Silverstone niet onder stoelen of banken. De viervoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat hij vooral uitkijkt naar het moment waarop de verplichting achter de rug is.

"Voor mij hoeft het niet langer te duren dan nodig. Ik zwaai uiteraard naar de fans, want dat verdienen ze. Maar als het aan mij lag, reden we gewoon weer een normale drivers parade", zo klonk het veelzeggend in het bijzijn van de media. 

De Red Bull-coureur benadrukte dat hij weinig begrijpt van de verandering. Volgens Verstappen werkte de oude opzet immers prima en hoefde daar niets aan aangepast te worden.

Ook Hamilton ziet niets in nieuwe opzet

Verstappen staat niet alleen in zijn kritiek. Ook Hamilton had de LEGO-race liever overgeslagen. De Ferrari-coureur doet zondag wel mee, maar zou weinig enthousiasme voelen voor het evenement.

Verstappen sloot zijn betoog af met een duidelijke voorkeur voor de traditionele parade. "Wat is er mis met een elektrische truck of iets vergelijkbaars die ons gewoon over het circuit rijdt? Dat vind ik prima. Maar goed, het is zoals het is. Daar heb ik uiteindelijk geen invloed op." Daarmee lijkt de Nederlander vooral duidelijk te willen maken dat hij liever focust op het racen dan op de extra show eromheen.

LEPPIE

Posts: 136

Ik ga ook even een blokje om........

  • 2
  • 3 jul 2026 - 10:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (3)

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  • LEPPIE

    Posts: 136

    Ik ga ook even een blokje om........

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 10:37
  • iOosterbaan

    Posts: 2.187

    "omdat zij volgens hen worden ingezet voor een promotie-evenement van een belangrijke sponsor, zonder daar zelf iets voor terug te krijgen."

    Als dat echt de reden is, wat dachten de heren van dat ze er een platform voor terugkrijgen waarin ze puissant rijk kunnen worden en ook nog doen wat ze het liefste willen: in de snelste auto's racen...

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 10:42
    • Edgar

      Posts: 1.771

      Ik vond het ook een beetje een rare opmerking, voor elke scheet willen ze geld zien dus...

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 10:47

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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    Sprint / Sprint startgrid

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    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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    13:00 - 14:00

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  • Race

    16:00 - 18:00

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  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

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WK standen 2026

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Team
Punten
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Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
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Red Bull Racing
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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