Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de veelbesproken LEGO-race die zondag voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt gehouden. De Nederlander behoort tot de groep coureurs die weinig enthousiasme kan opbrengen voor het nieuwe PR-evenement van de Formule 1. Ook Lewis Hamilton ziet de opvallende parade liever verdwijnen.

De LEGO-race, waarbij de coureurs in levensgrote LEGO-wagens een ronde over Silverstone afleggen, zorgt achter de schermen voor de nodige frustratie. Meerdere rijders zouden weinig voelen voor het initiatief, omdat zij volgens hen worden ingezet voor een promotie-evenement van een belangrijke sponsor, zonder daar zelf iets voor terug te krijgen.

Verstappen wil zo snel mogelijk klaar zijn

Verstappen stak zijn mening donderdag in Silverstone niet onder stoelen of banken. De viervoudig wereldkampioen maakte duidelijk dat hij vooral uitkijkt naar het moment waarop de verplichting achter de rug is.

"Voor mij hoeft het niet langer te duren dan nodig. Ik zwaai uiteraard naar de fans, want dat verdienen ze. Maar als het aan mij lag, reden we gewoon weer een normale drivers parade", zo klonk het veelzeggend in het bijzijn van de media.

De Red Bull-coureur benadrukte dat hij weinig begrijpt van de verandering. Volgens Verstappen werkte de oude opzet immers prima en hoefde daar niets aan aangepast te worden.

Ook Hamilton ziet niets in nieuwe opzet

Verstappen staat niet alleen in zijn kritiek. Ook Hamilton had de LEGO-race liever overgeslagen. De Ferrari-coureur doet zondag wel mee, maar zou weinig enthousiasme voelen voor het evenement.

Verstappen sloot zijn betoog af met een duidelijke voorkeur voor de traditionele parade. "Wat is er mis met een elektrische truck of iets vergelijkbaars die ons gewoon over het circuit rijdt? Dat vind ik prima. Maar goed, het is zoals het is. Daar heb ik uiteindelijk geen invloed op." Daarmee lijkt de Nederlander vooral duidelijk te willen maken dat hij liever focust op het racen dan op de extra show eromheen.