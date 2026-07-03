Het Formule 1-circus is op het circuit van Silverstone beland voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max Verstappen zal daar jagen op zijn derde podiumplek van het seizoen.Volgens Isack Hadjar, zijn teamgenoot bij Red Bull Racing, is het zeker mogelijk om een plek in de top-3 te bemachtigen.

Red Bull heeft in de afgelopen weken progressie weten te boeken. Met een flinke dosis gewichtsvermindering aan de RB22, nestelde Verstappen zich in Oostenrijk tussen de gevestigde orde van het F1-veld. Ook in Groot-Brittannië denkt Hadjar dat er genoeg kansen liggen voor hem en de Oostenrijkse renstal.

'Mercedes zal de benchmark zijn'

Echter denkt Hadjar dat één team een voorsprong zal hebben op de rest van de grid. "Het is duidelijk dat Mercedes de maatstaf is", aldus de Fransman in het bijzijn van diverse media in Silverstone. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn volgens hem dus de grote favorieten voor de Britse Grand Prix.

"Maar nu denk ik dat we weer in de strijd zijn met Ferrari en McLaren en dat is goed om te weten dat je misschien elk raceweekend een kans op het podium hebt, is geweldig", voegde hij daar hoopvol aan toe.

Hadjar denkt daarbij dat, in tegenstelling tot in de race op de Red Bull Ring, één factor hem en Verstappen in het voordeel kan zetten. "Ik ben ervan overtuigd dat we het pakket hebben om tegen hen te vechten. Hou een beetje koeler moeten zijn dan de Red Bull Ring en dat zou onze auto moeten helpen."

Hadjar wacht nog op eerste podium

In tegenstelling tot voorgaande teamgenoten van Verstappen, weet Hadjar zich goed staande te houden bij Red Bull. Met 42 punten op zak in de eerste acht races, staat hij achter de Nederlander in het klassement op de achtste plaats.

Echter moet Hadjar nog geduld hebben voor zijn eerste podium met Red Bull. In Monaco was hij heel dichtbij, maar na meerdere straffen van de FIA en een right to review van Alpine na afloop, moest hij de derde plaats laten aan Pierre Gasly.