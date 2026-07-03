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Hadjar verwacht met Verstappen om het podium te vechten in Silverstone

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Hadjar verwacht met Verstappen om het podium te vechten in Silverstone

Het Formule 1-circus is op het circuit van Silverstone beland voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Max Verstappen zal daar jagen op zijn derde podiumplek van het seizoen.Volgens Isack Hadjar, zijn teamgenoot bij Red Bull Racing, is het zeker mogelijk om een plek in de top-3 te bemachtigen. 

Red Bull heeft in de afgelopen weken progressie weten te boeken. Met een flinke dosis gewichtsvermindering aan de RB22, nestelde Verstappen zich in Oostenrijk tussen de gevestigde orde van het F1-veld. Ook in Groot-Brittannië denkt Hadjar dat er genoeg kansen liggen voor hem en de Oostenrijkse renstal. 

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'Mercedes zal de benchmark zijn' 

Echter denkt Hadjar dat één team een voorsprong zal hebben op de rest van de grid. "Het is duidelijk dat Mercedes de maatstaf is", aldus de Fransman in het bijzijn van diverse media in Silverstone. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn volgens hem dus de grote favorieten voor de Britse Grand Prix.

"Maar nu denk ik dat we weer in de strijd zijn met Ferrari en McLaren en dat is goed om te weten dat je misschien elk raceweekend een kans op het podium hebt, is geweldig", voegde hij daar hoopvol aan toe. 

Hadjar denkt daarbij dat, in tegenstelling tot in de race op de Red Bull Ring, één factor hem en Verstappen in het voordeel kan zetten. "Ik ben ervan overtuigd dat we het pakket hebben om tegen hen te vechten. Hou een beetje koeler moeten zijn dan de Red Bull Ring en dat zou onze auto moeten helpen." 

Hadjar wacht nog op eerste podium 

In tegenstelling tot voorgaande teamgenoten van Verstappen, weet Hadjar zich goed staande te houden bij Red Bull. Met 42 punten op zak in de eerste acht races, staat hij achter de Nederlander in het klassement op de achtste plaats. 

Echter moet Hadjar nog geduld hebben voor zijn eerste podium met Red Bull. In Monaco was hij heel dichtbij, maar na meerdere straffen van de FIA en een right to review van Alpine na afloop, moest hij de derde plaats laten aan Pierre Gasly

SennaS

Posts: 12.311

Hihi, hij kent zijn rol nog niet en overschat zich zelf maar een klein beetje

  • 1
  • 3 jul 2026 - 14:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (2)

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  • SennaS

    Posts: 12.306

    Hihi, hij kent zijn rol nog niet en overschat zich zelf maar een klein beetje

    • + 1
    • 3 jul 2026 - 14:47
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.118

      Die eerste vier letters beschrijven jou perfect: een dommig giechelend wijf. Daarna zou je gewoon je mond moeten houden. Er komt toch alleen maar girly bullshit uit...

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 15:15

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

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    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 93
  • Podiums 1
  • Grand Prix 32
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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