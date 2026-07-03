Het team van Red Bull Racing voert ook voor dit weekend een kleine update door aan de auto. Op het circuit van Silverstone kiezen weinig teams er dit weekend voor om grote updates door te voeren, ook omdat er een sprintrace op het programma staat. Toch kiest Red Bull ervoor om iets aan te passen.

Afgelopen weekend regende het updates in Oostenrijk. Veel teams brachten grote updatepakketten mee naar de Red Bull Ring, en dat zorgde voor veel opvallende momenten. Zo kon Cadillac amper rijden met de nieuwe onderdelen door problemen, terwijl Red Bull beter voor de dag leek te komen. De werkgever van Max Verstappen introduceerde naar verluidt het grootste updatepakket van het jaar, en daarmee leken ze een stap te zetten. Verstappen vocht mee voor de zege, en pakte met de tweede plaats zijn beste prestatie van het jaar.

Wat doet Red Bull?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull ook dit weekend in Silverstone een kleine update doorvoert. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om een performance-update door te voeren, gericht op de achterzijde van de auto. Het gaat om een aanpassing aan het bodywork rondom de achterwielen.

Red Bull zegt dat ze aan de binnenkant van de achtervelgen en bij het bodywork rondom de achterwielen de cascade wings hebben aangepast. Dit hebben ze gedaan door een aantal elementen te herzien om er voor te zorgen dat de load wordt verbeterd en om voor een betere stabiliteit te zorgen.

Wie komen er ook met updates?

Naast Red Bull kiest ook het team van McLaren voor een aantal kleine updates. De regerend constructeurskampioen rijdt dit weekend hun thuisrace, en ze hebben ervoor gekozen om een nieuwe brakeduct te introduceren aan de voorkant, en ze hebben een aantal zaken aan de vloer aangepast. Ook bij het team van Ferrari passen ze een aantal zaken aan de achterkant van de wagen aan, terwijl koploper Mercedes voor dit weekend geen veranderingen doorvoert.

Verder kiezen weinig teams voor echt grote updates op het iconische circuit van Silverstone. Bij het team van Williams grijpen ze wel in, en introduceren ze een aangepaste voorvleugel.