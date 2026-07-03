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Red Bull introduceert opvallende update

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Red Bull introduceert opvallende update

Het team van Red Bull Racing voert ook voor dit weekend een kleine update door aan de auto. Op het circuit van Silverstone kiezen weinig teams er dit weekend voor om grote updates door te voeren, ook omdat er een sprintrace op het programma staat. Toch kiest Red Bull ervoor om iets aan te passen.

Afgelopen weekend regende het updates in Oostenrijk. Veel teams brachten grote updatepakketten mee naar de Red Bull Ring, en dat zorgde voor veel opvallende momenten. Zo kon Cadillac amper rijden met de nieuwe onderdelen door problemen, terwijl Red Bull beter voor de dag leek te komen. De werkgever van Max Verstappen introduceerde naar verluidt het grootste updatepakket van het jaar, en daarmee leken ze een stap te zetten. Verstappen vocht mee voor de zege, en pakte met de tweede plaats zijn beste prestatie van het jaar.

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Wat doet Red Bull?

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull ook dit weekend in Silverstone een kleine update doorvoert. De Oostenrijkse renstal kiest ervoor om een performance-update door te voeren, gericht op de achterzijde van de auto. Het gaat om een aanpassing aan het bodywork rondom de achterwielen.

Red Bull zegt dat ze aan de binnenkant van de achtervelgen en bij het bodywork rondom de achterwielen de cascade wings hebben aangepast. Dit hebben ze gedaan door een aantal elementen te herzien om er voor te zorgen dat de load wordt verbeterd en om voor een betere stabiliteit te zorgen.

Wie komen er ook met updates?

Naast Red Bull kiest ook het team van McLaren voor een aantal kleine updates. De regerend constructeurskampioen rijdt dit weekend hun thuisrace, en ze hebben ervoor gekozen om een nieuwe brakeduct te introduceren aan de voorkant, en ze hebben een aantal zaken aan de vloer aangepast. Ook bij het team van Ferrari passen ze een aantal zaken aan de achterkant van de wagen aan, terwijl koploper Mercedes voor dit weekend geen veranderingen doorvoert.

Verder kiezen weinig teams voor echt grote updates op het iconische circuit van Silverstone. Bij het team van Williams grijpen ze wel in, en introduceren ze een aangepaste voorvleugel.

racepace1

Posts: 870

Heeeey Toto alle teams hebben straks hun cap overschreden al die updates, alle teams weten niet wat ze doen Toto! ze zijn allemaal opeens dom en alleen Mercedes is slim!!

  • 4
  • 3 jul 2026 - 12:18
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (4)

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  • racepace1

    Posts: 867

    Heeeey Toto alle teams hebben straks hun cap overschreden al die updates, alle teams weten niet wat ze doen Toto! ze zijn allemaal opeens dom en alleen Mercedes is slim!!

    • + 4
    • 3 jul 2026 - 12:18
    • delange

      Posts: 2.646

      Voor de rest alles oké met je?

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 12:54
    • SennaS

      Posts: 12.304

      Bij overschrijding kun je nog altijd nog stiekem het cateringbudget inzetten a la rbr.

      • + 4
      • 3 jul 2026 - 13:10
    • racepace1

      Posts: 867

      jij niet begrijpen? lange lang
      was gewoon even een cynische reactie op een eerder artikel lange

      • + 0
      • 3 jul 2026 - 14:34

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

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Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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