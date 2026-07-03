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'Horner keert dit weekend terug in F1-paddock'

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'Horner keert dit weekend terug in F1-paddock'

Het lijkt er sterk op dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner dit weekend terugkeert in de Formule 1-paddock. Sinds zijn vertrek bij Red Bull heeft de Britse oud-teambaas zijn gezicht niet meer laten zien in de Formule 1-wereld, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Na een onrustige periode werd de Brit de deur gewezen, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Horner werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een comeback, maar vooralsnog is het bij geruchten gebleven. Horner verscheen slechts een paar keer in de openbaarheid, en lijkt nu dus weer terug te keren in de paddock.

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Wat gaat er gebeuren?

Volgens meerdere Britse media waaronder de Daily Mail en de Press Association keert Horner dit weekend terug in de paddock. Hij zal een bezoekje brengen aan het circuit van Silverstone, maar het is niet helemaal duidelijk wat hij gaat doen. Volgens de Daily Mail is Horner dit weekend uitgenodigd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Dat Domenicali en Ben Sulayem Horner uitnodigen, is niet vreemd. De Brit heeft een goede band met beide hoge piefen, en ze zouden hem graag zien terugkeren in de sport. Horner bracht begin dit jaar al een bezoekje aan de FIA-kantoren in Parijs waar hij sprak met Ben Sulayem, terwijl hij eerder dit jaar op uitnodiging van F1-eigenaar Liberty Media aanwezig was bij de MotoGP-race in het Spaanse Jerez.

Nog niet gespot

Of Horner dit weekend ook voor de microfoon van de internationale media zal verschijnen, is niet duidelijk. Hij is vandaag nog niet gespot in de paddock, en het is dan ook onduidelijk op welke dag hij precies zijn gezicht zal laten zien. Het belooft een spannend raceweekend te worden, aangezien er weer een sprintrace op het programma staat.

Maakt Horner een echte comeback?

Horner werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1. Hij zou samen met een groep investeerders een aandelenpakket in het team van Alpine willen kopen, maar over deze interesse is het al geruime tijd stil. Daarnaast wordt hij ook in verband gebracht met het team van Aston Martin, waar ze weer bij hem zouden hebben aangeklopt. Horner wordt ook genoemd bij de plannen van BYD, dat zou overwegen een nieuw F1-team op te zetten.

Larry Perkins

Posts: 66.035

Goed, laat ik het dan maar weer als eerste zeggen, zucht...

Christian Horner loopt al sinds gisteren door de paddock! Hij heeft een jurk van Mohammed Ben Sulayem geleend en gaat vermomd als de koffiejuffrouw van Cadillac.
Op [b] @LP-aujourd'hui [/b] zijn beelden geplaatst dat hij zijn jurk opt... [Lees verder]

  • 3
  • 3 jul 2026 - 15:32
F1 Nieuws Christian Horner GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.035

    Goed, laat ik het dan maar weer als eerste zeggen, zucht...

    Christian Horner loopt al sinds gisteren door de paddock! Hij heeft een jurk van Mohammed Ben Sulayem geleend en gaat vermomd als de koffiejuffrouw van Cadillac.
    Op @LP-aujourd'hui zijn beelden geplaatst dat hij zijn jurk optilt op het herentoilet om staande een plasje te doen, daarbij is zijn dikkepikkie geblurd...

    • + 3
    • 3 jul 2026 - 15:32

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    13:00 - 14:00

    Race / Startgrid

    16:00 - 18:00

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

    Kwalificatie

    17:00 - 18:00

    Snelste ronde

    16:00 - 16:00

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    13:00 - 14:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    16:00 - 18:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    17:30 - 18:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    17:00 - 18:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    16:00 - 16:00

Foto gallerij

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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