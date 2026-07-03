Het lijkt er sterk op dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner dit weekend terugkeert in de Formule 1-paddock. Sinds zijn vertrek bij Red Bull heeft de Britse oud-teambaas zijn gezicht niet meer laten zien in de Formule 1-wereld, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Na een onrustige periode werd de Brit de deur gewezen, en werd hij opgevolgd door Laurent Mekies. Horner werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een comeback, maar vooralsnog is het bij geruchten gebleven. Horner verscheen slechts een paar keer in de openbaarheid, en lijkt nu dus weer terug te keren in de paddock.

Wat gaat er gebeuren?

Volgens meerdere Britse media waaronder de Daily Mail en de Press Association keert Horner dit weekend terug in de paddock. Hij zal een bezoekje brengen aan het circuit van Silverstone, maar het is niet helemaal duidelijk wat hij gaat doen. Volgens de Daily Mail is Horner dit weekend uitgenodigd door Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Dat Domenicali en Ben Sulayem Horner uitnodigen, is niet vreemd. De Brit heeft een goede band met beide hoge piefen, en ze zouden hem graag zien terugkeren in de sport. Horner bracht begin dit jaar al een bezoekje aan de FIA-kantoren in Parijs waar hij sprak met Ben Sulayem, terwijl hij eerder dit jaar op uitnodiging van F1-eigenaar Liberty Media aanwezig was bij de MotoGP-race in het Spaanse Jerez.

Nog niet gespot

Of Horner dit weekend ook voor de microfoon van de internationale media zal verschijnen, is niet duidelijk. Hij is vandaag nog niet gespot in de paddock, en het is dan ook onduidelijk op welke dag hij precies zijn gezicht zal laten zien. Het belooft een spannend raceweekend te worden, aangezien er weer een sprintrace op het programma staat.

Maakt Horner een echte comeback?

Horner werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1. Hij zou samen met een groep investeerders een aandelenpakket in het team van Alpine willen kopen, maar over deze interesse is het al geruime tijd stil. Daarnaast wordt hij ook in verband gebracht met het team van Aston Martin, waar ze weer bij hem zouden hebben aangeklopt. Horner wordt ook genoemd bij de plannen van BYD, dat zou overwegen een nieuw F1-team op te zetten.